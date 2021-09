Yliopistolaisten mukaan vapaan tiedon temppeleistä on tehty tutkintotehtaita. Päivät täytetään virtuaalisia kaavakkeita ja iltaisin puolustetaan tieteen asemaa Twitterissä.

Jaakko Lyytinen

Valkokankaalla on otsikko: Turhia dosentteja vai tulevaisuuden avainpelaajia? Luentoa pitää sosiaalipsykologian professori Johanna Virtanen, joka on tutkinut yliopiston tilaa. Hän puhuu aivovuodosta, huonosta työilmapiiristä, jatkuvista leikkauksista, lisääntyneestä byrokratiasta, työhön liittyvästä ahdistuksesta.

Luento muuttuu yllättäen monologiksi. Professori tunnustaa, ettei tutkimuksesta ole viime aikoina tullut oikein mitään. Hän on tuijottanut tietokoneensa ruutua ja papereita. Kädet ovat puutuneet.

Vilkaisen sivulleni. Kansallisteatterin katsomossa samalla rivillä istuu kaksi tuttua nuoren polven professoria. Maskit peittävät heidän reaktionsa. Kun poistumme väliajalle, toinen professoreista sanoo: ”Tuntuu kuin työpäivä olisi jatkunut.”

Tällä viikolla kantaesityksensä saanut Juha Jokelan Dosentit-näytelmä kuvaa yliopistojen muutosmyllytystä. Draaman näkökulma on tietysti kärjistetty, mutta Jokelan havainnot ovat hämmästyttävän yhdenmukaisia sen kanssa, mitä olen kuullut monelta yliopistolaiselta.

Yliopistoista on tullut suuria tehtaita, sanoo professori X. Yliopistot ovat muuttuneet kymmenessä vuodessa tuloskoneiksi, sanoo professori Y.

Työmme on loputonta raportointia ja arviointia, sanoo professori Z. Opetus- ja kulttuuriministeriötä kiinnostaa vain opiskelijoiden läpivirtausajat ja tutkintomäärät, sanoo professori Å. Puhujat eivät ole mitään väliinputoajia, vaan niitä alansa huippuja, jotka ovat saaneet rahoitusta.

Pandemia lykkäsi Dosenttien ensi-iltaa melkein vuodella. Sinä aikana teema on muuttunut aina vain ajankohtaisemmaksi. Viimeksi on pauhattu tieteen rahoituksesta. Twitterin äänekäs populistisiipi on kilpaa googlaillut yksittäisiä tutkimushankkeita. Katsokaa! Tällaista tuetaan! Verovaroin!

Twitter-kuoro on tullut luoneeksi oivallisen aineiston jollekulle, joka haluaa tutkia Dunning-Kruger-efektiä eli niin sanottua ylivertaisuusvinoumaa. Mitä vähemmän tiedät jostain, sitä enemmän yleensä yliarvioit osaamistasi. Meille kolumnisteille kovin tuttu ilmiö.

Keskustelusta tulee mieleen, miten mahtavaa olisi, jos twitteristit paneutuisivat samanlaisella intohimolla siihen, miten idioottimaisesti yliopistoissa oikeasti käytetään verovaroja.

Dosentit-näytelmässä tutkija tilittää, kuinka päivät kuluvat virtuaalisia laatikoita täyttäessä. Näytelmässä listatut järjestelmät ovat todellisuudessa vain pieni otos, sanoo toinen samalla penkkirivillä istuneista professoreista puhelimessa.

Hän luettelee: CWT Online, SoleTM, Fiori Proha, Rapo, SAP HR, SAP Suffeli, Tuhat, Sisu, Optime, Thessa, Moodle, Examinarium, Flamma groups, DropBox, GoogleDrive, One Drive, Outlook cloud…

”Käytän erittäin kallista tuntipalkkaani ruksailemalla sinne ja tänne. Olen assistentti, amanuenssi, sihteeri ja opintosuoritusten rekisteröintivastaava yhtä aikaa”, professori sanoo.

Hän on aloittanut aamunsa selvittämällä, missä mahtaa olla tiedekunnan telttakatos.

Dosentit-näytelmässä raportointivelvoitteet ja jatkuva tarkkailu rinnastetaan panoptikoniin, englantilaisen valistusfilosofin Jeremy Benthamin 1700-luvulla kehittämään ajatukseen vankilasta, jossa vankisellit muodostavat kehän.

Keskellä on vartiotorni, josta on näköyhteys jokaiseen selliin. Kaikki ovat koko ajan näkyvissä. Ihminen ei tiedä, tarkkaillaanko häntä vai ei. Ja niin ihminen alkaa mukauttaa käytöstään. Säädellä ja valvoa itseään. Klik. Klik.

Turbulenssin ytimessä on kysymys ydintehtävästä. Yliopistolaissa puhutaan vapaan tutkimuksen ja sivistyksen edistämisestä, opiskelijoiden kasvattamisesta palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa sekä vuorovaikutuksesta muun yhteiskunnan kanssa.

Yliopistolaisten kuvausten perusteella vihreäkantisen lakikirjan ylevät sanat ovat kuolleita kirjaimia. Vapaus on vaihtunut kontrolliin. Poliittinen ja taloudellinen ohjailu on osa arkea.

Muutosta kuvataan teoksessa Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Kirjassa professori Juha Tuunainen, emeritusprofessori Reijo Miettinen ja tutkija Terhi Esko vertaavat yliopistoa peruskouluun. Kouluissa siirryttiin kontrollin kulttuurista luottamuksen kulttuuriin. Tuloksena on ollut kansainvälisesti ihailtu koulutusihme. Yliopistoissa on menty päinvastaiseen suuntaan.

Kolmikko esittää humboldtilaisen sivistysyliopiston ja markkinahakuisen pöhinähautomon rinnalle kolmatta vaihtoehtoa, snellmanilaista yliopistoa. Kansallisfilosofi J. V. Snellmanin ajatuksissa yliopiston vapaus yhdistyi yhteiskunnalliseen vastuuseen. Snellman korosti sitä, että ulkopuoliset tahot eivät voi tulkita tieteilijöiden sijasta sitä, mikä on kyseisellä tutkimusalueella olennaista tai yhteiskunnallisesti tarpeellista.

Snellman ei myöskään puhunut mitään innovaatioekosysteemeistä, indikaattoreista ja benchmarkkauksista.

Vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa on olennaista, sanoo telttakatosta etsinyt professori puhelun päätteeksi. Valituksessa ei ole kyse siitä. Kyse on arjesta. Säästöjen seurauksena ihmisillä ei ole pöytiä eikä tuoleja.

Professori kertoo puhuneensa äskettäin työterveyslääkärin kanssa. Yliopistolaisia pitkään hoitanut lääkäri sanoi, että hänen vastaanotollaan on viiden vuoden ajan ollut täysin loppuun palaneita ihmisiä.

Kun professori saavutti oman unelmansa, hän vajosi melkein saman tien ammatilliseen kriisiin. ”Ensin painoin niska limassa töitä päästäkseni professoriksi. Ja sitten tämä on näin kamalaa”, hän sanoo.

Miksi haluat silti jatkaa?

”Kirjoittaminen ja tutkiminen on niin lyömätöntä. Se on se, mitä olen. Se ei ole vain identiteetti”, hän sanoo ja hakee osuvampaa sanaa.

”Se on sielu.”