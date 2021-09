Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Lukijat ovat löytäneet nimettömäksi jääneelle töölöläiselle mäelle useita nimivaihtoehtoja. Nimimerkki Jonasbergiläinen kertoo, että aikanaan paikalla on sijainnut puinen Villa Jonasberg. Hän asuu vuonna 1927 rakennetussa taloyhtiössä, joka on nimetty tämän huvilan mukaan.

Mäen nimi olisi voinut siis olla Jonasberg, suomeksi vaikkapa Joonanvuori tai Joonaanmäki.

Risto Korhonen taas kertoo, että Helsingin osuuskaupan toimitusjohtaja Lauri Koskivaaran lapsuusaikojen muistelmista Kun Helsinki oli nuori ja pieni käy ilmi, että 1900-luvun alussa aluetta on kutsuttu Kampin kallioiksi ja nimenomaista mäkeä Apollonmäeksi.

”Kampin kallioiksi luettiin silloin myös Tunturilaakson eli Fjälldalenin sekä Bergan eli Apollonmäen kalliot, joten Kampin vuoristo ulottui aina nykyiseen Eteläiseen Hesperiankatuun asti, mistä taas alkoivat venäläisten eli kurkkuryssien viljelemät mustan mullan pellot ja villa-asutus”, Koskivaara kirjoittaa.

Apollonmäkeen on monesti törmännyt myös Sami Suviranta, jonka mielestä epävirallinen nimi on usein yhtä hyvä ellei parempi kuin virallinen.

Myös rekisterinumerokysymys keräsi suuren suosion palautekirjeiden määrässä mitaten. Viesteissä toistui kaksi seikkaa: Torstin virhe siitä, että vuoteen 1972 asti kilvissä olisi ollut vain kaksi numeroa. Numeroita oli jo tuolloin käytössä kolme, mutta kirjaimia kaksi. Lisäksi moni rohkaisi kysyjää Hannu Salosta jatkamaan rekisterinumeronmetsästystä aina ykköseen asti. Varsinkin pääkaupunkiseudulla myös pienten numeroiden bongaaminen on täysin mahdollinen hanke.

Näkyykö muslimien päivittäinen rukoilu positiivisesti heidän kunnossaan tai liikkuvuudessaan ihmisen vanhentuessa? Luulisi, että fyysinen rukoiluhetki monta kertaa päivässä olisi myös kehonhuoltoa.

– Timo J.

Islaminuskon salat-rukouksen terveyshyödyistä on tehty useita tutkimuksia, mutta käydään ensin perusasiat läpi. Muslimien tulee suorittaa salat-rukous viidesti päivässä, ja näin moni tekeekin. Rukoukset koostuvat liikesarjoista, arabiaksi raka, jonka aikana lausutaan Koraanin Avauksen suura. Jokaiseen rukoukseen kuuluu vähintään kahdesta neljään rakaa.

Yhdessä rakassa on seitsemästä yhdeksään asentoa. Niihin sisältyy keskivartalon lihaksia ja selän liikkuvuutta vahvistavia kumartumisia ja eteentaivutusta sekä polvien ja lonkan niveliltä notkeutta vaativa polvi-istunta jalsa.

Kun fard eli päivän viisi pakollista rukousta käsittävät yhteensä 17 rakaa ja 119 asentoa, vähimmillään vuodessa asentoja kertyy yli 40 000 eli miljoona asentoa 25 vuodessa – siihen vapaaehtoinen ja juhlapäivien rukoilu päälle.

Päivittäiset viisi rukousta vastaavat vajaan puolen tunnin kevyehköä lihaskuntoharjoitusta. Rukoilemalla ylittää siis moninkertaisesti THL:n laatiman suosituksen viikoittaisesta lihaskunnon ylläpitämisestä.

Tutkimuksissa on todettu, että salat-rukoilun hyödyt fyysiselle terveydelle ovat selviä ja samankaltaisia kuin joogassa ja taijissa. Oikein tehtynä rukoilusta on apua lihaskunnon, tasapainon, nivelten liikkuvuuden, verenkierron, koordinaation ja ryhdin parantamiseen.

Juhlinta Afganistanissa päättyi vastikään onnettomasti. 17 ihmistä oli kuollut ilmaan ammutuista luodeista. Millainen luoti tarvitaan, jotta se ilmaan ammuttaessaan ja pudotessaan olisi ihmiselle hengenvaarallinen? Ilmakiväärin luoti tuskin tappaa hiirtäkään pudotessaan, mutta toisaalta tykin kuula sen tekee isommallekin otukselle.

– Aseeton

Kysymys on kiperä pala testattavaksi. Sen huomasi myös Tikkaremmin amerikkalainen haaraosasto Myytinmurtajat-televisiosarjassa. Kun kollegat ampuivat kiväärillä aavikon kaukaisuuteen, he eivät onnistuneet löytämään koeluodeista yhtäkään. Myytti luodin tappavuudesta sai ohjelman kaikki kolme mahdollista tulosta: vahvistettu, mahdollinen ja murrettu.

Tikkaremmin asekauppias sen sijaan arvioi, että hengenvaarallisuuden raja menee siinä, ovatko luodit tarkoitettu sotilaskäyttöön. Afganistanissa tappavia lienevät olleet joko yhdysvaltalaisten kiväärien .223 Remington -luodit tai Kalašnikovien 7,62×39-patruunat. Taivaisiin ammuttaessa ne voivat nousta jopa parin kilometrin korkeuteen.

Riskiä lisää ennen kaikkea se, missä kulmassa taivaalle on ammuttu. Mitä matalampi kulma, sitä todennäköisemmin luoti on tappava. Pystysuoraan ammuttu luoti ei voi saavuttaa pudotessaan yhtä kovaa nopeutta, jolla se on ammuttu ilmaan. Tämä johtuu ilmanvastuksesta. Kun putoavan luodin ilmanvastus kasvaa yhtä suureksi kuin luotiin kohdistuva maan vetovoima, luodin vauhti ei enää kiihdy. Tätä kutsutaan rajanopeudeksi, joka on tietenkin sitä korkeampi, mitä suuremmasta luodista on kyse.

Ilmaanampumisonnettomuuksia tutkittaessa on huomattu, että noin 80 prosentissa tapauksia luoti on osunut päähän. Kallon murtamiseen vaadittavaksi nopeudeksi voi riittää jopa 60 metriä sekunnissa. Useimpien yhdeksänmillisten pistoolinluotien ja varsinkin sotilaskäytössä olevien kiväärinluotien putoamisnopeus ylittää tämän leikiten riippumatta siitä, missä kulmassa luoti on ammuttu.

