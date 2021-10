Main ContentPlaceholder

Tavatessa tuntuu toiselta

Toimittaja Anna-Stina Nykänen on kesän alusta kiertänyt Suomea ja pyrkinyt suomalaisten iholle ja ajatuksiin. Tunne Suomi -sarjaa tehdessä on kirkastunut se, että kaikkiin aikamme suurimpiin ongelmiin on ratkaisu, kunhan keskustelukulttuuri palautetaan jälleen keskusteluksi.

Maanviljelijä Ismo Kiuru ja toimittaja Anna-Stina Nykänen keskustelivat kesällä Kiurun tilalla. Haastattelu itketti myös lukijoita.

Kuumana kesäkuun päivänä kävelin kohti Helsingin Uima­stadionia ja ylämäessä itkin. Soimasin itseäni sulasta hulluudesta. Miksi, miksi, miksi piti aloittaa Hesarissa tällainen Tunne Suomi -sarja? Minäkö olisin tunteiden tulkki pääkaupungin ja muun Suomen välillä, kun en saa selvää edes omista tunteistani.