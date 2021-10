SiteWide ContentPlaceholder

Uusi pääministeri Sanna Marin

Sanna Marin on tuonut viime aikoina sosiaalisessa mediassa ja haastatteluissa aiempaa enemmän esille itseään. Yllättävämpi muutos on kuitenkin se, että pääministerin ulostuloista on samalla haihtunut politiikka.

Pääministeri Sanna Marin kävi lapsensa kanssa Korkeasaaressa. Hän paistatteli päivää leikkipuistossa, juoksi puolimaratonin ja vietti iltaa ystäviensä kanssa Madonna-ravintolan terassilla Kalliossa. Nämä tekemisensä pääministeri on postannut viime kuukausina sosiaaliseen mediaan.