On mennyt jo kaksi viikkoa niin, että teini-ikäiset pojat saavat mennä Afganistanissa kouluun, mutta teini-ikäiset tytöt eivät. Sen jälkeen kun Taleban valtasi maan elokuun puolivälissä, naiset ja tytöt ovat menettäneet paljon muutakin. Naiset eivät voi enää päästä maansa hallitukseen, parlamenttiin, tuomareiksi tai poliisiksi. Eivät moneen muuhunkaan työpaikkaan.

Tällä viikolla Talebanin edustaja antoi afganistanilaisella Tolonews -kanavalla televisiossa naisille lisää ohjeita: naiset eivät saa käyttää huomiota herättävän värisiä vaatteita, tuoksua hyvältä tai käyttää hajuvettä kotoa poistuessaan. Eivätkä naiset saa käyttää kenkiä, joista kuuluu ääni. Korkokenkien kopina herättää nuorten miesten huomion.

Sosiaalisessa mediassa jotkut afganistanilaiset naiset ovat kysyneet: jos tämä tapahtuisi jossain muussa maassa, olisiko maailma yhtä hiljaa kuin se on nyt?

Näyttävän evakuointioperaation jälkeen Afganistanin tilanne on alkamassa hiipua lännen uutisagendalla.

Olen yrittänyt tarkkailla myös poliittisia reaktiota: aivan kuin vallan olisi ottanut apatia. Se pätee Suomen ulkopoliittisen johdon puheenvuoroihin mutta myös kansanedustajiin ja moniin kansalaisjärjestöihin, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Afganistan hallitsi äsken asialistaa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Etusijalla oli maan katastrofaalinen humanitäärinen tilanne. Konkreettisia vaatimuksia naisten aseman suhteen oli vähemmän, ylätason vetoomuksia kyllä. Emme tietenkään tiedä, mitä kaikkea kahdenvälisissä keskusteluissa on puhuttu. Julkisten puheenvuorojen perusteella tunnelma on ikään kuin odottava.

Suomen presidentti Sauli Niinistö sanoi YK:ssa puheenvuorossaan: ”Ja kuitenkin Afganistan on valitettavasti vain yksi esimerkki muiden joukossa.”

Ei se ole. Maailmassa ei tällä hetkellä ole toista maata, joka kieltäisi yli 12-vuotiaiden tyttöjen koulunkäynnin. Jotkut opettajat näyttävät tosin silti ottavan riskin ja jatkavan myös tyttöjen opettamista.

20 vuotta sitten Suomikin oli vahvasti sitoutunut edistämään naisten asiaa Afganistanissa. Koko lännen sotaoperaatiota on perusteltu naisten oikeuksien puolustamisella.

Nyt toistellaan, että demokratiaa tai ihmisoikeuksia ei voi väkisin viedä. Niin sanomalla sivuutetaan kaikki se, mitä afganistanilaiset naiset ovat tehneet ja tekevät oikeuksiensa eteen.

Tarvittaisiin kuitenkin myös kunnollinen selvitys ja keskustelu vientioperaation virheistä. Naisten oikeuksien varjolla on tehty pahaakin.

Esimerkki traagisista virheistä oli Yhdysvaltain toistaiseksi viimeisin lennokki-isku Kabuliin. Siinä kuoli kymmenen ihmistä, heidän joukossaan seitsemän lasta ja avustusjärjestön työntekijä.

Iskun jälkeen lähetin viestin toimittajakollegalle Washingtoniin. Kysyin, tuleeko tästä kenellekään mitään seurauksia.

Hän oli kysymyksestä hämmästynyt ja piti itsekin reaktiotaan paljonpuhuvana. Hän ei ollut tullut edes ajatelleeksi, että tulisi. Ei niistä yleensä tule.

Kansainvälinen rikostuomioistuin päätti tällä viikolla aloittaa tutkinnat Talebanin ja Isis-K:n teoista Afganistanissa. Muiden osapuolten tekemien rikosten tutkinta saa toistaiseksi odottaa.

YK:n mukaan vuoden 2019 alkupuoliskolla Yhdysvaltojen ja Afganistanin joukot liittolaisineen tappoivat Afganistanissa enemmän siviilejä kuin Taleban. Vuosien 2016–2020 aikana 40 prosenttia ilmaiskujen uhreista oli lapsia. Useimpien uhrien nimiä tai kuvia emme nähneet. Iso osa heistä oli maaseudulla. Kansainvälisten lehtien toimittajat eivät yleensä matkustaneet heidän perheenjäsentensä luokse tai tehneet heistä etusivun juttuja. Sodan vuoksi se oli mahdotontakin.

Jos hoito tuottaa enemmän ruumiita kuin itse tauti, ehkä ihmiset todellakin päättelevät, että on parempi yrittää selvitä taudin kanssa.

Mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Ainakin pitää yrittää kuunnella niitä, joita yritetään hiljentää.

Kesästä saakka olen pitänyt yhteyttä joihinkin naisaktivisteihin ja tavallisiin ihmisiin Afganistanissa. Ajatukseni oli seurata naisten tilannetta kansainvälisten joukkojen poistumisen jälkeen ja tehdä joskus myöhemmin juttu. Joillekin viestit eivät enää ole menneet läpi, tuntemattomista syistä. Joidenkin kanssa olemme yhä viestineet.

Viime viikkoina keskustelut ovat muuttuneet entistäkin varovaisemmiksi. Puheluissa ihmiset ovat välttäneet Talebanin nimen mainitsemista. Keksitään erilaisia kiertoilmaisuja. Joidenkin koteihin on tehty etsintöjä. On vaikea tietää, miten avoimesti ihmiset puhuvat.

” Kabulissa on monia naisia, jotka ovat tähän saakka elättäneet perheitään.

Perusoikeuksissa ei ole kyse vain periaatteesta, vaan selviämisestä. Kabulissa on monia naisia, jotka ovat tähän saakka elättäneet itseään tai perheitään. Nyt monet heistä ovat vailla toimeentuloa, elävät säästöillään ja myyvät omaisuuttaan.

Kertoo paljon, että joukko afganistanilaisia naisjärjestöjä julkaisi hiljattain vetoomuksen ilman allekirjoittajien nimiä. Siinä he vaativat, että maailma ei tunnusta Talebania, jos Taleban ei sitoudu kunnioittamaan naisten oikeuksia. He vaativat myös sotarikosten tutkintaa. Afganistanilaiset naisaktivistit ovat esittäneet myös, että tyttöjen koulunkäynnin pitäisi olla ehdoton edellytys kaikelle yhteistyölle Talebanin kanssa. Afganistan on riippuvainen ulkomaisesta rahasta, joten vaikuttamisväyliä pitäisi olla.

Länsimaiden ei pidä eikä tarvitse yrittää pelastaa Afganistanin naisia heidän puolestaan. Mutta heitä voi tukea. Mitä pidempään tytöt ovat ilman koulunkäyntiä ja naiset poissa töistä, sitä vaikeampaa päätöksiä voi olla kumota.