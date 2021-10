Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viime palstan kysymys uimapuvussa saunomisesta kirvoitti useita kirjeitä. Osa koki, ettei olisi pitänyt käsitellä saunakulttuuria vaan kunnolla peseytymistä. Osa oli sitä mieltä, että jos peseydymme kunnolla, niin saunan uimapukukiellon voi kumota.

Nimimerkki Joukkokontrolli toimii kirjoittaa: ”Minulla on ollut avanne lähes 50 vuotta. Se ei ole epähygieenisempi kuin ’normaalikaan’ versio, mutta monet vierastavat sen näkemistä. Siksi olen himouimarina käyttänyt saunassa pyyhettä peittonani. Saunassa en ole kuullut huomautuksia, mutta invasuihkussa huomauteltiin viikoittain, kun olin nuorempi.”

Myös farkkumuotia kommentoitiin. Vuokko Vantaalta kirjoittaa: ”Nyt en usko Siskoa, kun puhut farkkujen lahkeen parsinnasta. Parsintahan on reiän, lähinnä villavaatteen korjaamista. Ehkä tarkoitit yliluottelua.”

Yliluottelu estää rispaantumisen, eli juuri näin!

Iso osa arkeani niin reaalimaailmassa kuin somessa on kuluttamisesta puhuminen. Oma roolini on usein kuunnella tai ohittaa keskustelu, koska minun on vaikea hyväksyä ylenpalttista tavaroiden hankintaa. Kuinka voisin suojata itseäni näiden keskustelujen aiheuttamalta mielipahalta? Muissa tilanteissa ajattelen, ettei keskustelu ole minulta pois. Tässä se ei toimi: minun maapalloltani turhanpäiväinen kulutus todellakin on pois.

– Korvista nousee pienhiukkaspäästöjä

Nyky-yhteiskunnassa omaa identiteettiä tosiaan rakennetaan kuluttamalla. Mutta ajat muuttuvat: pikkuhiljaa meistä jokaisen on mietittävä tottumuksiaan uusiksi. Olet selkeästi edelläkävijä, kun toimit jo totuttuja tapoja vastaan. Ja edelläkävijyys onkin haastavaa!

Lukupiirin psykologin mukaan mielipahasi on ymmärrettävää. On varmasti vaikeaa altistua jatkuvasti näille keskusteluille, vaikka niitä ei voi kokonaan välttääkään. Työpaikalla ikävästä keskustelusta voi ehkä poistua, mutta ystävien kanssa kahvipöydästä on vaikeampi vain lähteä.

Ehkäpä ystäväsi eivät ymmärrä, että uusista tavaroista puhuminen ahdistaa sinua. Kerro, että aihe on sinulle vaikea, ja ehdota, että puhuisitte jostain muusta, sillä sinulla tulee raskas olo eikä sinulla oikein ole asiasta sanottavaa.

Varaudu siihen, ettei ahdistustasi heti välttämättä oteta vakavasti.

Psykologi muistuttaa, ettei kannata myöskään itse hakeutua somessa kulutusjuhlien äärelle. Ihmisillä on joskus tapana hieroa veistä haavassaan, ja moni ”vihalukee” aiheita, jotka provosoivat. Esimerkiksi pandemian alkuvaiheessa moni luki lamaantuneena koronauutisia eikä voinut lopettaa selaamista, vaikka siitä jäi kamala olo. Tunnista kierre ja vältä se! Varaudu ensi kerralla parhaasi mukaan. Jos lähipiirissäsi ihannoidaan ostamista, keksi keino harhauttaa tai rauhoitella itseäsi tilanteessa. Olisi tärkeää oppia luottamaan siihen, että tilanne menee pian ohi.

Löytyykö arviota, mikä maailman kielistä on nerokkain, eli ääntäjälle, kirjoittajalle, vastaanottajalle ja opiskelevalle mutkattomin ja samalla rakenteellisesti nokkelin? Millä kielellä asiansa saa perille vähäisimmällä vaivalla ja sisällön muuttumatta?

– Heli

Keskustelin asiasta Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professorin Matti Miestamon kanssa. Kysymykseen ei ole yhtä vastausta, sillä periaatteessa kaikki kielet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla juuri siinä ympäristössä, jossa niitä käytetään. Esimerkiksi kieli, jota puhutaan luonnon keskellä elävän ryhmän keskuudessa, toimii niin, että sillä on mahdollisimman helppoa kommunikoida luonnosta.

Miestamo kertoo, että jos kieli kehittyy sukupolvesta toiseen ilman kontaktia muiden kielten kanssa, kielen monimutkaisuus eli esimerkiksi epäsäännöllisyys saa rauhassa kasvaa. Tästä näkökulmasta helpoimpana kielenä voisi pitää niin sanottuja kreolikieliä. Niitä syntyi esimerkiksi länsimaiden siirtomaavallan seurauksena: sanasto oli peräisin siirtomaavallan kielestä, mutta puhujat tulivat eri kielitaustoista ja käytössä kieli muokkautui omaksi kielekseen. Näistä kielistä taivutus puuttuu lähes kokonaan.

Yksinkertaisuus ei kuitenkaan ole arvottava määre: vaikka 1800-luvulla meillä päin ajateltiin eurooppalaisten kielten olevan sivistyneitä ja muiden kielten alkukantaisia, nykyään tiedämme paremmin. Esimerkiksi Amazonilla puhuttavasta pirahãn kielestä puuttuu muun muassa meillä käytössä olevia värinimityksiä ja lukusanoja, mikä johtuu siitä, että kulttuuri, jossa kieltä käytetään, on erilainen kuin omamme. Pirahãakin voi pitää kielenä monimutkaisena, vaikka siitä puuttuu meille olennaisia ilmaisuja.

Suomea pidetään usein vaikeana kielenä, mikä johtuu pitkälti siitä, että se on erilainen kuin monet muut eurooppalaiset kielet.

Jos taas miettii tieteellistä, abstraktia ajattelua, niin kielet, joilla on tehty pitkään tutkimusta, ovat sopeutuneet siihen. Suomessakin on jouduttu keksimään verrattain nopeasti uutta sanastoa, jotta voitaisiin osallistua tieteelliseen keskusteluun.