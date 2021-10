Pandemian aikana vanha hittisarja Sopranos löysi uusia nuoria faneja, jotka seuraavat mafiaperheen elämää aivan eri näkökulmasta kuin ihmiset 20 vuotta sitten.

Aurinko nousee. Vanttera amerikkalaismies vaappuu nenä tuhisten pitkin kartanonsa pihatietä. Hänellä on yllään kylpytakki, hihaton paita, bokserit ja tossut. Mies pysähtyy, poimii maasta aamun sanomalehden ja ähkäisee. Tukka on pörrössä, aamu-uniset silmät tihrustavat kadulle. Alkamassa on vastoinkäymisten ja raivokohtausten täyttämä päivä – yksi monista.

Tuttu kohtaus on jo yli 20 vuotta vanha mutta tänä syksynä taas ajankohtainen. Mafiapomo Tony Sopranohan se siinä!

Sopranos on kehutuimpia ja kenties analysoiduimpia televisiosarjoja maailmassa. Sarja kertoo New Jerseyssä asuvasta mafiaperheestä, ja sen juonikudelma yhdistelee kiehtovalla tavalla psykologiaa, oudosti nyrjähtänyttä huumoria ja purskauksittain räjähtävää väkivaltaa. Sarja avautuu faneilleen kuin laaturomaani: uusilla katsomiskerroilla kokemus antaa aina jotakin uutta. Sopranosia esitettiin amerikkalaisella kaapelikanavalla HBO:lla ensi kerran vuosina 1999–2007, ja lokakuussa ilmestyy pitkään odotettu Sopranos-elokuva The Many Saints of Newark.

Pandemian aikana sarjan tekijät ja HBO:n päättäjät huomasivat, että Sopranosin katsojaluvut kasvoivat erittäin voimakkaasti. Ne jopa kolminkertaistuivat. Sopranosista tuli amerikkalaisen luovan luokan suosikkiharrastus, leipomisen kaltainen kotihitti.

Monet katsojista näkivät sarjan nyt ensimmäistä kertaa. He olivat niin nuoria, etteivät ehtineet mukaan vielä 2000-luvun alussa. Sarjassa näytellyt Michael Imperioli kertoi The New York Timesin laajassa Sopranos-artikkelissa tavanneensa viime aikoina täysin uudenlaista fanikuntaa.

Kiinnostavaa on, että uusi yleisö katsoo sarjaa eri tavalla kuin ihmiset katsoivat sitä 20 vuotta sitten. Sopranosia voi seurata nyt kuin reittinä siihen kaaokseen, johon Yhdysvallat ja koko maailma tuntuu ajautuneen.

Amerikkalaisten ongelmat näyttivät vielä 1990-luvun lopussa hallittavan kokoisilta. Kotimaassa kauhisteltiin presidentin seksielämää, ulkomailla päävihollinen oli piskuinen Serbia.

Yksi Sopranosin kantavista jännitteistä syntyy siitä peri-inhimillisestä tunteesta, että maailma pettää alta. Tony Soprano sanoo sen jo avausjaksossa. Hän on rikas mies mutta kokee silti saapuneensa bileisiin liian myöhässä. Parhaat hetket mafiabisneksessä ovat jo menneet. Ennen oli paremmin. Ihmisillä oli tiiviit yhteisöt, säännöt ja ylpeytensä. Mitä hänellä on? Elämän johtotähdet hiipuvat, malja ei täyty.

Sopranosin maailman voi nähdä kertovan monenlaisesta alamäestä. Yhteiskunta rapistuu, moraali rakoilee. 2000-luvun alun Amerikka on pinnallinen ja ontto – ja sen jälkeen on menty vain huonompaan. 2020-luvulla instituutiot tuntuvat hetkittäin täysin murtuneen.

Tätä kehitystä analysoidaan nyt erilaisissa Sopranos-podcasteissa, sosiaalisen median tileillä sekä meemeissä, joiden tekijät ovat usein nuoren polven Sopranos-faneja – ja The New York Timesin mukaan usein hyvin vasemmistotaustaisia amerikkalaisia.

Sopranosin rappio ei ole romanttista, vaan se on hidastettu, vääjäämätön nokkakolari. Maailma on täynnä ahneutta, typeryyttä ja itsekkyyttä. Kuka tahansa voi koska tahansa saada luodin takaraivoonsa.

Sarjan luoja David Chase kertoi The New York Timesille olleensa huolissaan maansa kehityksestä jo 90-luvun puolivälissä. Yhteiskuntatieteilijä Neil Postmania lainaten hän sanoo ajatelleensa, että huvitamme itsemme hengiltä.

Chasen mukaan Sopranosin perusvitsi on siinä, että kaikista ihmisistä juuri paatunut rikollinen hakeutuu terapiaan. Tony Soprano on tappaja ja sosiopaatti mutta myös älykäs ja inhimillinen hahmo, joka rakastaa lapsia ja eläimiä.

Kaikkea on liikaa. Paineita on purettava psykiatrin vastaanotolla. Maailma on kerta kaikkiaan pielessä. Niin vinksallaan, narsistinen ja raiteiltaan, että edes mafiajohtaja ei kestä elää siinä.