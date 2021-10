Tampereen uuden jäähallin pääsponsori Uros on saanut viime aikoina paljon negatiivista julkisuutta.

Tampere sai paljon enemmän kuin pelkän uuden nimen.

Näin sanoi tiedotustilaisuudessa maaliskuussa 2020 Tampereen silloinen pormestari Lauri Lyly (sd). Tilaisuudessa julkistettiin Tampereen uuden jäähallin pääyhteistyökumppani.

Tuo yhteistyökumppani oli oululainen Uros-yhtiö, ja hallista tuli nimeltään Uros Live -areena.

Lyly oli arviossaan ihan oikeassa: Tampere todellakin sai muutakin kuin pelkän nimen. Se on nimittäin onnistunut huvittamaan muuta Suomea jo puolentoista vuoden ajan.

Uros Live -nimen julkistuksen jälkeen nimestä alkoi – kuten arvata saattoi – kova someporu. Kritiikin syynä oli nimen kieltämättä aika maskuliininen klangi.

Tampereen vihreiden valtuustoryhmä vaati nimen vaihtamista, jotta Tampereen uskottavuus ja vetovoima säilyisivät.

Vaikka hallin nimi on erikoinen, täytyy silti ihailla tamperelaisten kykyä ajatella ”boksin ulkopuolelta”.

Yleensä jääkiekkojoukkueet pyrkivät saamaan otteluihin katsojiksi muitakin kuin keski-ikäisiä toppatakkimiehiä. Joukkueiden strategioissa pohditaan erilaisia keinoja, joilla tapahtumiin saataisiin houkuteltua enemmän naisia ja perheitä.

Tamperelaiset päättivät kuitenkin hallin nimivalinnalla mennä rohkeasti omaan suuntaan ja puhutella katsoja rohkeasti maskuliinisella klangilla.

Ratkaisuun toki vaikutti varmasti sekin, että Uros-yhtiö oli valmis maksamaan kymmenen vuoden yhteistyösopimuksesta paljon rahaa. Tarkkaa summaa ei ole julkistettu, mutta kyse on joka tapauksessa useista miljoonista euroista. Tamperelaiset ovat hehkuttaneet sopimusta Suomen historian kalleimpana nimisponsorointina.

Sinänsä Uros-yhtiöllä piti olla tähän varaa, sillä se paistatteli sponsorisopimuksen solmimisen aikaan julkisuudessa huikeilla tulosluvuillaan. Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli vuonna 2019 yli 2,65 miljardia euroa ja liikevoitto ennen veroja yli 170 miljoonaa euroa. Luvuissa herätti kuitenkin ihmetystä se, että suurista voitoista huolimatta yhtiön kassa oli lähes tyhjä.

Kyseisen vuoden tilinpäätöksen yhtiö toimitti kaupparekisteriin keväällä 2021 vasta uhkasakon myötä. Koska tilinpäätöstä ei kuitenkaan ollut tilintarkastettu, uhkasakko säilyi edelleen voimassa. Tilintarkastettu tilinpäätös on edelleen toimittamatta.

Keväällä Uros ilmoitti siirtävänsä pääkonttorinsa Suomesta Sveitsiin. Syyskuun lopussa yhtiö vaihtoi toimitusjohtajan. Alkuviikosta kerrottiin, että Valtiokonttori, Nordea ja Oulun Osuuspankki hakevat Uros-yhtiöltä 15 miljoonan velkasaatavia Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos laskuista jättää pois Suomen kansan viihdyttämisen, Lylyn lupailema lisäarvo on jäänyt aika niukaksi. Uros on tiettävästi hoitanut tähän mennessä erääntyneet sponsorimaksut, mutta muu luvattu on jäänyt vähemmälle.

Uros kertoi keväällä 2020 perustavansa Tampereelle toimipisteen, jonka työntekijämäärä voisi olla 200 henkilöä. Toimipistettä ei ole perustettu eikä työntekijöitä palkattu.

Uros-yhtiön lupailema kansainvälinen näkyvyys ei myöskään ole ehkä ollut ihan sellaista kuin tamperelaiset olettivat.

Teknologiayritys Uros tuottaa ja myy mobiiliratkaisuja ja teollisen internetin järjestelmiä, laitteita ja palveluita.

Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Jerry Raatikainen on kertonut, että Uros-nimi perustuu kirjainyhdistelmään, joka tulee sanoista Universal Roaming Solutions.

”Tietäisitpä vaan ne kaikki muut nimi-ideat, mitä yritystä perustettaessa oli”, Raatikainen vitsaili maaliskuussa 2020 Tamperelainen-lehden haastattelussa.

Raatikainen selitti haastattelussa myös tarkemmin Uros-nimen moninaisia merkityksiä.

”Mietipä, miltä kuulostaa Uros suomalaisiin korviin, kun joku britti lausuu sen: euros, euroja, rahaa”, Raatikainen sanoi.

Totta. Uros varmaankin kuulostaa britin lausumana vähän eurolta.

Täytyykin olla iloinen, että yhtiön tuote ei ollut vaikkapa Protocol Unit Of Roaming. Niistä koostuva akronyymi PUOR olisi voinut suomalaisen lausumana kuulostaa britin korvissa vähän samalta kuin käsite poor (varaton).