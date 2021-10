Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Aluksi surkeiden sattumusten sarja. Torsti teki dramaattisen virheen rekisterikilpiasioissa ja koetti jo kovasti korjata virheensä, mutta se onnistui vain puoliksi. Sen lisäksi, että vuoteen 1972 asti kilvissä saattoi olla kolme numeroa ja kaksi kirjainta, niissä saattoi olla myös kolme kirjainta ja kaksi numeroa. Ratkaiseva oli merkkien kokonaismäärä viisi.

Torsti kirjoitti myös, että taivaalle ammutut luodit putoavat sitä nopeammin, mitä suurempia ne ovat. Luodit putoavat toki sitä nopeammin, mitä painavampia ne ovat, mutta maksimaalinen putoamisnopeus eli rajanopeus riippuu siis massan ja poikkipinta-alan suhteesta. Kaksi samasta materiaalista valmistettua samanmuotoista luotia saavuttaa samassa asennossa pudotessaan saman nopeuden, mutta osuessaan painavampi luoti aiheuttaa suuremman vahingon.

Ampumalla juhlimisen määrästä ja laadusta Irakissa kertoo kokemuksiaan nimimerkki Vientirakentaja. Hän asui 1980-luvulla Bagdadissa ja muistaa ainakin kolme kertaa, kun kielloista huolimatta ”kaikilla aseilla” ammuttiin ”silmittömästi” ilmaan. Oli riemuittu niin jalkapallovoittoa, Jordanian kuninkaan Husseinin julistamaa sotilasliittolaisuutta Irania vastaan ja Irakin asukaslukua.

Ennen syyssateiden alkua piti etsiä peltikatoista kiväärinluotien tekemät reiät. Kevyempien aseiden ammuksista kattoon jäi vain lommo.

Olen harrastanut viinejä pienimuotoisesti 1980-luvun lopulta. Tällöin Cabernet Sauvignonin saattoi tunnistaa vahvasta tuoksusta, joka toi mieleen tallin ja jopa maatalon pihapiirin. Vaan nykyään Cabernet’ta kuvaillaan esimerkiksi ”mustaherukkaiseksi”. Ovatko muistikuvani vääriä, vai ovatko rypäleestä tehdyt viinit muuttuneet tai jopa itse rypäle muuttunut näin paljon reilussa kolmessa vuosikymmenessä?

– Viinihiiri

Kysymyksesi ilahdutti Tikkaremmin viiniasiantuntijoita. He toteavat, että muistikuvasi on järkevä, joskaan mustavalkoista vastausta ei ole olemassa.

1980-luvulla juodut Cabernet’t tulivat pitkälti Bordeaux’sta Ranskasta. Sikäläisessä viinifilosofiassa painottuivat tertiääriset eli säilömisprosessissa kehittyneet aromit. Kun viinejä kypsyttää pitkään, niihin muodostuu maatilamaisia tai viinislangilla todettuna tallintaustan aromeja ja nahkaisuutta.

Uuden maailman – esimerkiksi Chilen, Australian ja Uuden-Seelannin – viineissä valmistusfilosofia on eri, vaikka rypäle olisi sama Cabernet. Näissä viineissä rypäleestä pyritään säilyttämään ja erottamaan primääriaromit, eli ne, jotka löytyvät raaka-aineesta jo sinänsä. Cabernet’n kohdalla se tarkoittaa usein ”mustaherukkaisuutta”. Lisäksi niitä kypsytetään usein vähemmän aikaa, jolloin tertiäärisiä aromeja ei juuri ilmaannu.

Viinien valmistus on kehittynyt 30 vuodessa paljon: isän ja isoisän perinnetyyleistä on usein siirrytty terästankkeihin. Samoin ilmasto on lämmennyt, mikä vaikuttaa sekin rypäleiden molekyyleihin.

Nämä muutokset myös markkinoidaan kuluttajalle eri tavalla kuin taannoin, viiniasiantuntija korostaa. Tallintakaisuus ei kuulosta yhtä houkuttelevalta kuin mustaherukkaisuus, vaikka viiniharrastajien keskuudessa määre ei ole lainkaan negatiivinen – päinvastoin maun kompleksisuus on yleensä hyve.

”Harvoin enää kuulee Rieslingiäkään sanottavan petrooliseksi tai Sauvignon Blancista puhuttavan kissanpissana”, hän sanoo.

Nykyisin vessojen veden kulutus on minimoitu ilmeisesti siksi, että on olemassa maita, joissa vesipula on todellinen. Näin ei ole ainakaan Helsingissä. Vesi tulee Päijänteestä, josta sitä virtaa Suomenlahteen. Onko Helsingissä siis todellista tarvetta säästää kylmää vettä?

– Tauno Virtanen

Olet, Tauno, aivan oikeassa siinä, ettei Helsingissä ole pulaa vedestä. Silti löytyy lukuisia syitä kohtuullisuuteen. Veden – myös kylmän – tuhlaaminen ehdoin tahdoin on hölmöä ja typerää.

Päijänteestä tuleva vesi puhdistetaan talouskäyttöön. Samoin vesi pitää jaella kraanoihin ja pyttyihin ja niistä valutettu vesi puhdistaa jätevedenpuhdistuslaitoksella. Kaikki kuluttaa oman energiansa ja lisäksi kemikaaleja ja muitakin luonnonvaroja.

Ajatus vain kylmän veden tuhlaamisesta pelkästä tuhlaamisen ilosta on hieman huvittava, joten on aiheellista todeta, että lämmin vesi vasta onkin energiasyöppö. Sitä on 40 prosenttia kotitalouksien vedenkulutuksesta, ja lämmittäminen vie noin viidenneksen talouden koko energiankulutuksesta.

Vajaassa 30 vuodessa vedenkulutus on pääkaupunkiseudulla laskenut lähes 40 prosenttia per asukas. Säästöön ovat vaikuttaneet suuresti aiempaa paremmat kodinkoneet ja vesikalusteet – siis nämä nykyaikaiset vessat –, mutta myös käyttötottumuksien muutoksella on merkitystä.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva on tutkinut, että kulutukseen pohjautuva laskutus vähentää veden käyttöä jopa viidenneksellä. Torstilla ja Taunolla on siis erinomainen arkinen kannustin tarkkailla vedenkäyttöä: vesi maksaa kylmänäkin, ja laskun maksamme me itse joko suoraan tai esimerkiksi taloyhtiön hoitokuluissa.

