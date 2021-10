Useissa Euroopan maissa koko perhettä hoitaa sama lääkäri. Miksi se ei käy Suomessa, kysyy kolumnissaan Jussi Konttinen.

Jussi Konttinen

Tapasin hiljattain ystäviä Saksassa ja Tanskassa ja muistin, että on olemassa maita, joissa sote toimii.

Saksassa ystävilläni on omalääkäri, jolle saa tarvittaessa ajan samana päivänä. Hän tekee myös ikävuositarkastukset ja kontrollikäynnit. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin.

Mahdolliset näytteet voi antaa lääkärin vastaanotolla, josta ne kuljetetaan analysoitavaksi laboratorioon. Potilaan ei sinne tarvitse vaivautua.

Lääkäri on yksityinen ammatinharjoittaja, jonka apuna työskentelee sairaanhoitaja. Kulut maksetaan sairausvakuutuksesta, jollainen on Saksassa jokaisella.

Tanskassa sama homma.

Ystävieni terveydestä huolehtii perhelääkäri, joka vastaa joka aamu puhelimeen. Hän työskentelee puolen kilometrin päässä ystävieni kotoa. Perhelääkäri ja kaksi hänen kollegaansa ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia eli yrittäjiä.

Akuuttiin ongelmaan voi saada lääkärinhoitoa samana päivänä tai varata ajan viikon sisään. Koska lääkäri tuntee perheen, vaivojen selvittelyä ei tarvitse aloittaa nollasta.

Perheen isoäidillä on ollut sama lääkäri jo kymmeniä vuosia. Jos hän joskus muuttaa palvelukotiin, lääkäri pysyy samana.

Perhelääkäreitä toimii myös Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa ja Britanniassa vaan ei Suomessa.

Sanotaan, että terveyskeskuksistamme puuttuu noin tuhat lääkäriä. Tänä syksynä on uutisoitu, ettei terveyskeskuksiin saada palkattua lääkäreitä edes Helsingissä.

Muualla Euroopassa pieni on kaunista, mutta Suomessa perustetaan yhä mammuttimaisempia terveystehtaita. Esimerkiksi Kamppiin suunniteltu uusi terveyskeskus hoitaisi 140 000:ta ihmistä.

Yksityinen terveydenhuolto taas tarkoittaa Suomessa kolmen suuryrityksen oligopolia, jossa ne pääsevät käyttämään hyväksi ylivoimaista markkina-asemaa. Niille ulkoistetuissa terveysasemissa ei ole havaittavissa eurooppalaisen perhelääkärijärjestelmän piirteitä.

Suomessa perhelääkärimallia on pitänyt esillä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Jukka Kärkkäinen.

Hänen mukaansa sen etu on pitkäaikainen ja luottamuksellinen hoitosuhde, joka myös parantaa hoidon tuloksia.

”Lääkärin on tärkeä nähdä potilaan kokonaisuus ymmärtääkseen, miksi tämä voi huonosti.”

Perhelääkärimallia on kokeiltu meilläkin, vuosina 1985–1993, jolloin 40 000 ihmistä kävi 17 yksityisellä ammatinharjoittajalääkärillä Kelan laskuun.

Tulokset olivat erinomaiset. Hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus paranivat. Potilaat olivat tyytyväisempiä, ja eniten tarvitsevat myös saivat hoitoa eniten. Kuluja ei silti tullut enempää kuin terveyskeskuksessa. Sairaalalähetteitä tarvittiin vähemmän.

Mitä tapahtui onnistuneen kokeilun jälkeen? Ei mitään.

Tanskassa perhelääkärin vastuulla on tavallisesti noin 1 500 potilasta eli sellainen määrä, josta voi selviytyä.

Suuria yksityisiä terveysyhtiöitä ja työterveyttä ei Tanskan mallissa ole, vaan kaikki perustuu lääkärin omaan yrittäjyyteen.

Valinnanvapaus toteutuu, sillä jokainen valitsee perhelääkärinsä. Tämä kannustaa lääkäriä hoitamaan hyvin.

Palkkansa tanskalainen perhelääkäri saa vastuuväestön koon ja potilaskäyntien perusteella. Hän hoitaakin päivässä enemmän potilaita kuin suomalainen terveyskeskuslääkäri.

”Pääsy yleislääkäreille on Tanskassa helppoa, ja väestö on hyvin tyytyväistä heihin. Monin eri mittarein he tekevät hyvää työtä. He eivät myöskään ole kallis osa terveydenhoitojärjestelmää”, sanoo Tanskan yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen Viven terveystaloustieteen professori Jakob Kjellberg.

Suomessa terveyskeskukset eivät houkuttele nuoria lääkäreitä, ja työsuhteet niissä jäävät usein lyhyiksi. Mitenköhän on asian laita Tanskassa?

Tätä selvitettiin vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa. Tulokset melkein itkettävät.

Perhelääkärin erikoistumiskoulutus on viiden suosituimman erikoisalan joukossa. 91 prosenttia vastanneista nuorista perhelääkäreistä oli tyytyväisiä erikoiskoulutukseensa. He arvostivat mahdollisuutta järjestää työnsä itsenäisesti pienissä, helposti hallittavissa olevissa yksiköissä.

He kokivat, että sekä ammattikunta että yhteiskunta arvostavat perhelääkäreitä. Eikä palkkakaan kehno ole: yli 13 000 euroa kuussa.

Nuoret perhelääkärit pitivät tärkeänä ammattinsa potilaskeskeisyyttä ja hoitosuhteiden jatkuvuutta. Heitä kiehtoi työssään laaja lääketieteellisen tiedon soveltaminen.

”Joka päivä voin parantaa kliinistä työtäni ilman että täytyisi painiskella raskaan byrokratian kanssa”, katsoi yksi tutkimukseen vastannut.

”Hoidan kaikenikäisiä potilaita, kaikentyyppisiä akuutteja ja kroonisia sairauksia. Täällä tunnen olevani todellinen lääkäri”, vastasi toinen.

Suomen sote-ratkaisu yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rahoituksen, mutta perhelääkärimalliin se ei ota kantaa.

Onko meidät kahlittu valittuun polkuun?

Jukka Kärkkäisen mielestä mikään ei estä hyvinvointialueita järjestämästä terveydenhuoltoa pienemmissä yksiköissä.

”Myös terveyskeskusten sisälle voi rakentaa perhelääkäri-ideologian mukaista toimintaa.”

Lääkäriliiton entinen puheenjohtaja Samuli Saarni on skeptisempi.

”Pihvi on pienyrittäjyys. Se motivoi perhelääkäreitä. Ammatinharjoittajalääkäriin perustuva markkina ei synny itsestään, se pitäisi luoda. Ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin hyvinvointialueelle sisäänrakennettava markkina, jossa muutama lääkäri ja hoitaja perustaa yksikön. Se on käytännössä vaikea toteuttaa ilman lakimuutoksia eli poliittista tahtoa.”

Tanskassa kukaan ei ehdota perhelääkärijärjestelmän purkua. Suomessa on toistaiseksi tyydyttävä unelmointiin. Voisimmeko mekin vielä vapauttaa lääkärit järjestämään työnsä itsenäisesti ja hoitamaan potilaita?