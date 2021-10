Sanna Marinia on aiheestakin kehuttu tyttöjen ja nuorten naisten esikuvaksi ja innoittajaksi. Pääministerin mallia ei kannata kuitenkaan seurata ihan joka asiassa, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on ottanut toimittajan yökylään luokseen (MTV 7.10. ja IS 7.10.), ja tiedän jo nyt, että kun kerron siitä Britanniassa paikallisille tutuille, kuulijat ovat äimistyneitä mutta innoissaan: Ajatella, että teillä Suomessa on pääministeri, joka viitsii itse siivota – tuskin vaan meidän Boris Downing Streetillä! Miten voi olla noin välitöntä teillä siellä Pohjoismaissa? Ihanan normaalia! Olisiko sitä juustokakun reseptiä jo englanniksi jaossa?

Mutta sitten yksi skeptikko tokaisee: Olikohan tuo nyt ihan viisasta?

Viime vuosisadalla Suomessa kauhisteltiin, kuinka manner-Euroopassa poliitikot saattoivat teititellä jopa vaimojaan (ja nimenomaan vaimojaan, se oli aikaa ennen Angela Merkeliä). Viime aikoina on tullut usein mieleen, että kunpa suomalaiset nykypoliitikot teitittelisivät äänestäjiä. Pitäisivät kohteliaasti pientä etäisyyttä, suhtautuisivat kuin arvostettuun puolituttuun. Eihän tässä kavereita olla.

Politiikan tekeminen on entistä visuaalisempaa (HS 3.10.), eikä siinä mitään. On luonnollista, että politiikan työkalut muuttuvat sitä mukaa kun tekniikka kehittyy. Kuva on myös tehokkaampi kuin sana. Harva äänestäjä jaksaa lukea puolueohjelmaa, eikä enää tarvitsekaan: kahdenkymmenen sekunnin video sosiaalisessa mediassa ajanee saman asian. Harva tietää, mikä on Suomen EU-linja, mutta miksi pitäisikään: Suomen demarit ovat todennäköisesti Saksan demarien linjoilla – ainakin eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen somettamasta onnittelukuvasta demarien naisministerien asuista muodostui Saksan mustapunakeltainen lippu. Kätevää.

Politiikan visualisoituminen voi hyödyttää naispoliitikkoja, sillä naisen kasvot myyvät paremmin kuin miehen. Eri asia on sitten se, kuka haluaa äänestää poliitikkoa, joka jakaa lähinnä omaa naamaansa. Eikö hän osaa katsoa ympärilleen ja nähdä siellä mitään kiinnostavaa? Ainakin äänestäjät saavat nyt, mitä ovat tilanneet. Poliitikkojahan kehotetaan aina katsomaan peiliin.

Mutta miten käy tulevaisuudessa rumien naisten ja etenkin rumien miesten? Heidän mahdollisuutensa tulevat olemaan entistä heikommat. Kohta tarvitaan oma rumien puolue, jotta saadaan kansan enemmistön ääni kuuluviin. Saakohan enää edes sanoa ”ruma”? Korjaan: perinteisen kauneuskäsityksen mukaisesti ei-valokuvauksellinen.

Katsojan ja äänestäjän kannalta on tietysti erinomaista, että Yökylässä Maria Veitola -ohjelma vierailee Kultarannassa. Kunnon toimittaja on tähdännyt politiikan huipulle ja napannut saaliinsa. Tietoa ei ole koskaan liikaa. Mariniakin ohjelma saattaa palvella: kannattajat saavat uuden syyn ihastella, ja vastustajien arvostelun voi kuitata pikkumaisuutena.

Asiassa on vain yksi mutta.

Marinia on aiheestakin kehuttu tyttöjen ja nuorten naisten esikuvaksi ja innoittajaksi. Pääministerin mallia ei kannata kuitenkaan seurata ihan joka asiassa. Marin saa kertoa julkisesti meikkaamisesta ja parisuhteestaan ja paljastaa yksityiselämänsä yksityiskohtia oman harkintansa mukaan. Hän on pääministeri, ja asema suojelee.

Tavallisten ihmisten pitää varjella yksityisyyttään paljon tarkemmin. Omia yksityisasioita ei kannata kertoa somessa. Perheenjäsenien sanomisia ei kannata raportoida lupaa kysymättä, ei edes anonyymisti eikä tarkemmin ajatellen edes luvan kanssa. Sattumanvaraiselle yleisölle ei kannata tarjota kuvavirtaa omasta kodista. Se ei ole viisasta.

Maanantaina on kansainvälinen tyttöjen päivä. Teititelkäämme toisiamme ja tyttöjä, jos emme sanoin, niin teoin. Pidetään kohteliaasti etäisyyttä.