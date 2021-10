Uusien hävittäjien ostaminen on kallista mutta niin on käyttäminenkin. Monissa maissa käyttökulut on laskettu monta kertaa suuremmiksi kuin Suomessa.

Suomen historian kalleimmasta julkisesta hankinnasta päätetään pian. Jouluun mennessä suomalaiset saavat tietää, mistä Suomen 64 uutta monitoimihävittäjää hankitaan.

Ehdolla ovat yhdysvaltalaiset F-35 ja Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, monikansallinen Eurofighter Typhoon ja ruotsalainen Gripen.

Hankintaan käytetään kymmenen miljardia euroa. Se tiedetään.

Sen sijaan tiedossa ei ole, mitä hävittäjistä maksetaan käyttö- ja ylläpitokuluina joka vuosi. Hallitus on linjannut menokatoksi kymmenen prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen kuluista eli noin 250 miljoonaa euroa vuodessa.

Toisin kuin useissa muissa maissa, Suomessa hävittäjien käyttö- ja ylläpitokustannukset eivät ole julkista tietoa. HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen sanoo kuitenkin nyt HS:lle, että Hornetien vuosittaiset kulut ovat alle 200 miljoonaa euroa.

Puranen sanoo, että uusien hävittäjien käyttö- ja ylläpitokulujen arviointi perustuu Suomessa juuri 20 vuoden kokemukseen Horneteista.

”Tunnemme yksityiskohtaisesti Suomessa aiheutuvat kustannukset tukikohtien ylläpidosta, lennonvarmistuksen maksuista, vuokrista, palkoista, hallintokuluista ja polttoaineesta. Koneiden valmistajilta olemme pyytäneet vastaukset tuhansien kohtien luetteloon”, Puranen sanoo.

”Siellä käydään läpi jokainen vararengas ja yksittäisen laitteen huoltoväli. Suomen teollisuus on neuvotellut huollosta tarjoajien kanssa.”

Kilpailussa mukana olevien tarjoajien onkin nyt vakuutettava ostaja.

Parhaillaan kolme erillistä puolustushallinnon työryhmää arvioi, läpäisevätkö hävittäjäehdokkaat tarjouskilpailussa asetetut vaatimukset kustannusten, huoltovarmuuden ja teollisen yhteistyön osalta.

Neljäs työryhmä arvioi suorituskyvyn niiltä ehdokkailta, jotka täyttävät kilpailun kolme muuta kriteeriä.

Marraskuussa puolustushaarojen yhteinen kokous tarkastelee kilpailun tuloksia.

Se, mitä ehdotettujen hävittäjämallien käyttö ja ylläpito maksaa, on tietenkin tiedossa jo niissä maissa, joissa kyseiset hävittäjät ovat käytössä.

Eurofighter Typhooneja löytyy muun muassa Britannian, Saksan, Italian, Espanjan, Kuwaitin ja Saudi-Arabian ilmavoimista. Dassault Rafale on käytössä Ranskan lisäksi Egyptissä, Qatarissa ja Intiassa. Ruotsalainen Gripen on käytössä Ruotsissa – tosin juuri Suomeen tarjottua ja Brasilian tilaamaa E-mallia ei ole vielä edes olemassa.

Vanhempi Super Hornet on Yhdysvaltain merivoimien kone, joilla lentävät myös Australia ja Kuwait. F-35 on Yhdysvaltain ilmavoimien kone, joita on myös merivoimilla ja merijalkaväellä. F-35 on kansainvälinen yhteishanke, jossa ovat mukana Britannia, Italia, Hollanti, Norja, Tanska, Kanada ja Australia. Lisäksi konetta ovat hankkineet tai päättäneet hankkia Israel, Singapore, Belgia, Japani, Etelä-Korea ja Puola.

Eurooppalaisten ehdokkaiden, Rafalen, Eurofighterin ja Gripenin, elinkaarikuluista ei ole saatavilla luotettavia julkisia arvioita. Sen sijaan yhdysvaltalaishävittäjien, ja varsinkin F-35:n, käyttö- ja ylläpitokuluista julkisia tietoja on.

Alankomaiden ilmavoimat raportoi maan parlamentille F-35-hävittäjien kustannuksista syyskuun lopulla. Sen mukaan 46 hävittäjän käyttö- ja ylläpitokulut olisivat vuodessa yli 570 miljoonaa euroa. Luvussa ovat mukana seuraavan ohjelmistopäivityksen eli Block 4:n sekä hävittäjän kansainvälisen kumppanuusohjelman kulut. Luku on yli tuplasti suurempi kuin Suomen varaama raha lähes puolta isomman laivueen käyttöön ja ylläpitoon.

Norjan puolustusbudjetissa on arvioitu, että 52 koneen F-35-laivueen elinkaarikulut vuoteen 2054 asti tulevat olemaan 316 miljardia Norjan kruunua eli nykykurssilla noin 32 miljardia euroa. Elinkaarikuluihin luetaan myös hankintahinta. Suomi on varautunut noin 20 miljardin euron elinkaarikustannuksiin 64 hävittäjälleen.

Kesällä Sveitsi päätti hankkia 36 F-35-hävittäjää. Hankinnan arvo olisi nykyisellä valuuttakurssilla 4,7 miljardia euroa, mutta käyttö- ja ylläpitokulut Sveitsi arvioi päätöksensä perusteluissa yli kaksinkertaisiksi eli 9,7 miljardiksi euroksi. Sveitsin hinnoilla 64 hävittäjän operointi maksaisi 30 vuoden käyttöiällä vuodessa yli 570 miljoonaa euroa. Sittemmin Sveitsin hankinta on jälleen mutkistunut.

Vuonna 2012 konsulttiyhtiö KPMG arvioi Kanadan parlamentille, että 65:n F-35-hävittäjän käyttö ja ylläpito maksaisi 33,3 miljardia Kanadan dollaria 30 vuodessa eli nelinkertaisesti hankintahintaan nähden. Nykyinen pääministeri Justin Trudeau vastusti F-35-kauppaa vuoden 2015 vaalikampanjassaan, ja hänen voitettuaan hankinta pantiin jäihin. Nyt Kanada aikoo valita F-35:n, Super Hornetin ja Gripenin väliltä.

Britannia ei julkista hävittäjiensä käyttökuluja, mutta kesällä puolustusministeri Ben Wallace varoitti, että F-35-hankinnat voivat vaarantua, ellei niiden kuluja saada kuriin.

”On tärkeää sanoa BAE Systemsille, Lockheed Martinille ja muille [F-35:n kehittäjille], että on oman etunne mukaista pitää elinkaarikulut alhaalla, koska en halua sitoutua massiiviseen laskuun, josta en pääse eroon”, Wallace totesi parlamentin puolustusvaliokunnalle.

Wallace valitti myös vaikeuksista integroida brittiläistä Meteor-ohjusta amerikkalaiseen koneeseen.

Kustannuksia vertailtaessa tulee huomioida, että eri maissa koneita käytetään eri tavalla, ja myös kustannusten laskuun on erilaisia kaavoja. Yleensä käyttökuluihin luetaan muun muassa polttoaine, henkilöstön palkat ja koulutus, simulaattorien käyttö ja erilaiset tukitoiminnot. Ylläpitoon taas kuuluvat varaosat ja tarvikkeet, tietojärjestelmien päivitykset ja lisenssimaksut sekä ulkomailla tapahtuva huolto.

Suomessa käyttökuluja pudottaa esimerkiksi asevelvollisuus: varusmiesmekaanikko tulee halvemmaksi kuin palkattu.

Vaikka luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia, vaikuttaisi siltä, että 250 miljoonan euron budjetti 64:n F-35-hävittäjän pyörittämiseen olisi täysin riittämätön.

Seikkaperäisimmät tiedot F-35-hävittäjien kuluista löytyvät Yhdysvaltain valtiontalouden tarkastusviraston (GAO) raporteista. F-35 on Yhdysvaltain kallein asejärjestelmä, ja GAO on arvostellut sitä toistuvasti huonosta kulukurista.

Vuodesta 2012 Yhdysvaltain F-35-hävittäjien elinkaarikulut ovat GAO:n mukaan kasvaneet 1,1 biljoonasta 1,7 biljoonaan dollariin, vaikka kuluja on yritetty vähentää. Biljoonassa (englanniksi trillion) on kaksitoista nollaa.

GAO:n mukaan hankintahinta muodostaa alle neljäsosan elinkaarikuluista eli vajaat 400 miljardia dollaria. Suurin osa eli 1,3 biljoonaa dollaria on käyttö- ja ylläpitokuluja. Niistä lähes puolet koostuu huolto- ja henkilöstökuluista. Eniten ovat nousseet aliurakoitsijoiden henkilöstökulut.

GAO varoittaa, että budjettirajoitteiden ja hävittäjän todellisten kulujen välille on revennyt kuilu. F-35:n käyttö- ja ylläpitokuluja ilmavoimissa olisi vähennettävä peräti 47 prosentilla, mutta suunnitellut säästötoimet eivät vakuuta valtiontalouden tarkastusvirastoa.

GAO:n mukaan kustannuksia ovat nostaneet ongelmat toimitusketjuissa, huollossa, tietojärjestelmässä sekä moottorissa. Viraston mukaan hävittäjät ovat olleet noin 15 prosenttia ajasta lentokyvyttömiä varaosien puutteen takia. Viime vuoden lopulla 20 konetta ei pystynyt lentämään moottorivikojen vuoksi.

Lentokoneen kehitysohjelma on varoittanut, että vuonna 2030 hävittäjiä uhkaa 800 moottorin vaje.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on päättänyt korvata ALIS-tietojärjestelmän uudella ODIN-järjestelmällä. Sen kehitystyö on kuitenkin viivästynyt. Kongressi leikkasi tälle vuodelle sen rahoitusta 42 prosentilla.

F-35-ohjelman tavoitteena on laskea hävittäjän lentotunnin hintaa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä, mutta GAO:n haastattelemat ohjelman, puolustusministeriön hankintaosaston ja kustannuslaskentatoimiston työntekijät eivät pitäneet tavoitetta realistisena.

Joidenkin raporttiin haastateltujen mukaan viidennen sukupolven häivehävittäjää on ylipäätään mahdotonta lentää samalla hinnalla kuin aiempia hävittäjiä.

Vuonna 2010 Marylandissä esiteltiin viidennen sukupolven F-35 hävittäjän kosketusnäytöllä toimivaa kojelautaa.

Toisen GAO:n raportin mukaan F-35 ei ole toiminut odotetusti ja korjausajat ovat olleet kaksi kertaa suunniteltua pitempiä. Esimerkiksi hävittäjän häiveominaisuuden kannalta tärkeät ulkokuoren paneelit ovat vaatineet korjausta. Vuonna 2018 pulaa oli 4 300 varaosasta. Ulkomaiset kumppanit ovat joutuneet odottamaan osia pitkään.

”Lopetetaan rahan heittäminen siihen rotankoloon. Olisiko jokin tapa olla käyttämättä niin paljon rahaa noin huonoon suorituskykyyn”, tuskaili F-35:n ongelmia kongressin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Adam Smith maaliskuussa.

Ilmavoimien komentaja Charles Brown on ehdottanut, että F-35-hävittäjillä lennettäisiin vähemmän ja niiden rinnalle kehitettäisiin työjuhdaksi yksinkertaisempi konetyyppi. Syyskuussa Brown ilmoitti tukevansa lakihanketta F-35:n kulujen rajoittamisesta. Jos kulut eivät tule alas, Yhdysvaltain ilmavoimat ei osta lisää koneita, Brown sanoi.

Toisen Suomelle tarjotun yhdysvaltalaishävittäjän, Super Hornetin, käyttö- ja ylläpitokulut ovat GAO:n mukaan 6,41 miljoonaa dollaria konetta kohden eli yli kolmanneksen F-35:tä edullisemmat. Kustannukset ovat silti suoraan konemäärällä laskien noin 40 prosenttia suuremmat kuin Suomen määrittämä katto on.

Super Hornetien kulut kasvoivat vuodesta 2011 vuoteen 2018 puolella. Yhdysvaltain merivoimien mukaan kasvu johtui pääasiassa siitä, että koneilla on lennetty erittäin paljon.

F-35:tä valmistavan Lockheed Martin -yhtiön Suomen-johtaja Scott Davis ei kiistä GAO:n tietoja, mutta hän sanoo, että ne ovat yleensä vähintään vuoden vanhoja. Hänen mukaansa F-35:n käyttökulut laskevat koko ajan, ja kun Suomi saa koneensa, ne ovat selvästi nykyistä alemmat. Hävittäjä täyttää Suomen käyttö- ja ylläpitokuluille asettaman katon, Davis sanoo HS:lle.

Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan lentotunnin hinta laski 37 000:sta 33 000 dollariin vuosina 2019–20.

Davisin mukaan Norjan tai muiden maiden käyttö- ja ylläpitokulujen vertailu Suomeen ei ole perusteltua, koska maat laskevat kulut hyvin eri tavalla.

F-35:tä on julkisuudessa pidetty Suomen hävittäjähankinnan eli HX-hankkeen ennakkosuosikkina, vaikka puolustushallinnossa suosikkien olemassaolo kiistetään jyrkästi.

F-35:n takana oleva Lockheed Martin ilmoitti viime vuonna, että Puolustusvoimien ja Ilmavoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg konsultoi yhtiötä – kunnes Lindbergin aikanaan komentajaksi nimittänyt presidentti Sauli Niinistö puuttui asiaan. Myös muilla hävittäjävalmistajilla on ollut apunaan entisiä Puolustusvoimien ja puolustusministeriön edustajia, mutta Lindberg oli osallistunut suoraan hankinnan valmisteluun.

F-35:n hankinta säilyttäisi Hornetien muodostaman atlanttisen kytköksen Suomen ilmavoimissa. Hiljattain julkisuuteen tuli puolustusministeriön yhdysvaltalaiselta Rand-instituutilta tilaama raportti, jonka mukaan häiveominaisuuksilla varustettu F-35 antaisi Suomelle ”ainutlaatuisia tiedustelu-, valvonta- ja tunnistuskykyjä”.

Lokakuussa julkiseksi tuli puolustusministeriön kaksi vuotta sitten hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle HX-hankkeesta laatima muistio. Kokonaiskustannuksia käsittelevä liite on kuitenkin yhä salainen.

Muistiossa on jakso, jossa perustellaan, miksi Yhdysvalloista hankittava kone saattaa tulla hintaansa halvemmaksi. Yhdysvalloista puolustusmateriaalia ostetaan niin sanotulla FMS-menettelyllä. Muistion mukaan FMS-menettelyssä pyydetty hinta on yleensä korkeampi kuin lopulta toteutuva. Lisäksi menettely ”johtaa yleensä edullisempiin hintoihin ja hankinnan ehtoihin kuin hankittaessa suoraan kaupalliselta toimijalta”.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV laati HX-hankkeesta viime vuonna tarkastuskertomuksen, jonka kustannuksia koskevat osat on salattu.

Viraston pääjohtajan sijainen Matti Okko sanoo, että hallituksen linjaaman kulukaton riittävyydestä on esitetty huolta.

”Saatavilla oleva kokemusperäinen käyttökulutieto tuo tietynlaista huolta siitä, miten vuotuinen raami meillä riittää, oli vaihtoehto mikä tahansa”, Okko sanoo.

”Haluamme varmistaa, että päätösesitykseen kirjataan kaikki käyttö- ja ylläpitokuluihin liittyvät varaumat ja epävarmuudet.”

Kun hävittäjähankinta on tehty, piikki on auki. Tarjoajia ei sidota käyttö- ja ylläpitokustannusten kuriin, vaan ne jäävät nähtäväksi.

Mistä rahat otetaan, jos budjetti osoittautuu liian pieneksi? Maa- ja Merivoimilta? Vai kasvatetaanko puolustusmenoja valtion muiden tehtävien kustannuksella? Otetaanko lisää velkaa? Vai hankitaanko koneita sittenkin vähemmän?

Kustannuksia alentaisi, jos koneet keskitettäisiin yhteen tukikohtaan. Suomi haluaa kuitenkin pitää kiinni kahdesta lennostosta.

Neljä tarjouskilpailun osanottajaa kertoi viime talvena Suomen Kuvalehdelle, etteivät niiden hävittäjät edellytä merkittävää uuden infrastruktuurin rakentamista. F-35 ei vastannut kysymykseen, mutta nyt Scott Davis sanoo, että tilanne on heidän osaltaan sama.

Suomi on varannut HX-määrärahoista 300 miljoonaa euroa tukikohtien kehittämiseen.

Norjassa F-35:tä varten rakennetaan käytännössä uusiksi tukikohdat Trondheimin lähellä ja Lofoottien tuntumassa. Niihin rakennetaan täysin uudet lentokonehallit ja varikot, toimistot ja simulaattorit sekä asuntoja henkilökunnalle. Tähän kuluu puolitoista miljardia euroa.

Yksi mahdollisuus laskea kuluja on tehdä kuten Sveitsi.

Sveitsi totesi F-35:n kokonaiskustannuksiltaan halvemmaksi kuin kilpailijansa Eurofighterin, Rafalen ja Super Hornetin. Gripen ei enää tuossa vaiheessa ollut mukana.

F-35:n kustannuksia laski se, että sen antamien tietojen mukaan koneella tarvitsisi lentää 20 prosenttia muita koneita vähemmän. Koneella ei tarvitsisi lentää, koska sen simulaattori on niin kehittynyt. Tämän ansiosta F-35 edellyttäisi puolet vähemmän nousuja ja laskuja kuin Sveitsin nykyiset hävittäjät.

Olisiko Suomi valmis korvaamaan lentämistä simulaattorin käytöllä?

Lauri Puranen sanoo, että Puolustusvoimilla on mahdollisuus hallita kustannuksia esimerkiksi lentotuntien määrää säätämällä.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja Kari Renko avasi kesällä Tekniikka & Talouden haastattelussa, että hävittäjien käyttö tulee Suomessa halvemmaksi, koska niillä lennetään vähemmän. Nato vaatii sotilaslentäjältä 180 lentotuntia vuodessa, ja Suomessa lennetään huomattavasti vähemmän. Lentotuntien vähentäminen tästä voisi kuitenkin olla vaikeaa.

F-35:n Scott Davis sanoo HS:lle, että heidän tarjouksensa sisältää saman verran lentotunteja kuin nykyisin Horneteilla.

Käyttö- ja ylläpitokulujen lisäksi hävittäjiin liittyy muutakin rahanmenoa, joka ei sisälly kymmenen miljardin euron hankintahintaan. Hävittäjiin voidaan hankkia lisäaseistusta. Esimerkiksi tutkaohjukset maksavat yli miljardin. Koneisiin tehdään 30 vuoden aikana kaksi miljardin euron päivitystä. Myös kustannusten muutoksia kompensoivat indeksimaksut ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat menot katetaan erillisin määrärahoin. Suomen Kuvalehti arvioi hiljattain, että nämäkin voivat nousta miljardeihin.

Kun hävittäjäpäätös on tehty, Puolustusvoimat tuo pöydälle seuraavan miljardihankinnan eli uudet ilmatorjuntaohjukset. Siitä on toistaiseksi oltu hiljaa. Julkisuuteen tulleessa Puolustusvoimien viestintäohjeessa vuodelta 2014 asetettiin tavoitteeksi, etteivät päättäjät ja kansalaiset kyseenalaista hankintoja. On parempi edetä asia kerrallaan.

Kun puolustushallinto on marraskuussa tarkastellut hävittäjäkaupan tarjouskilpailun tulokset, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tekee esityksensä hallitukselle. Se perustuu pelkästään koneiden suorituskykyyn.

Mitä puolustusministeri sanoo siihen, että monissa maissa käyttö- ja ylläpitokuluja on arvioitu tulevan kaksi, kolme tai jopa neljä kertaa hävittäjien hankintahintaa enemmän? Suomen hallituksen asettama 250 miljoonan euron vuotuinen kulukatto tarkoittaa, että hävittäjillä saisi olla vain hankintahintansa verran käyttö- ja ylläpitokuluja.

Kaikkosen kommentti on lyhyt:

”Tarjouskilpailussa on asetettu varsin tiukat kriteerit, joihin tarjousten pitää mahtua. Tämä on tehty kaikille tarjoajille selväksi”, hän vastaa sähköpostilla.

Puolustusministeriö ei saa esittää hankittavaksi sellaisia koneita, jotka eivät mahdu käyttö- ja ylläpitokulujen raamiin.