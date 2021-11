Sukuvika on se, kun suksi ei luista, lauloi Veikko Lavi aikoinaan.

Onko näin? Eihän kukaan valitse sukua, johon syntyy. Kuinka annettuina lähtökohdat elämälle tulevat?

Eivät välttämättä ollenkaan niin annettuina kuin Lavi lauleskeli. Yksinkertaisimmillaan perimä määrää tietyt ominaisuudet tai piirteet, kuten peukalon liikkuvuuden, jotka ovat hyvin samankaltaisia eri ihmisillä. Perimän ansiosta meillä myös on jalat ja kädet, joista on hyötyä hiihtäessä.

Ihmisissä on kuitenkin miljoonia erilaisia dna-variaatioita, jotka vaikuttavat yksilöiden välisiin eroihin esimerkiksi silmien värissä. Perimä siis tekee meistä myös erilaisia.

Muutoin perimän vaikutus elämässä pärjäämiseen saattaa jäädä hyvinkin rajalliseksi. Elämän ladulla kun tarvitaan enemmän kuin vain fyysisiä ominaisuuksia – ja biologiselta perheeltä peritään yleensä muutakin kuin sukunimi ja geenimuodot, kuten erilaisia mieltymyksiä ja tavoitteita suosikki­jalkapallo­joukkueesta ammattiasemaan.

Millä tavalla tiettyyn sukuun syntyminen sitten vaikuttaa esimerkiksi tuloihin, onnellisuuteen tai koulumenestykseen?

Onko se sukuvika, kun Matti asuu kukkarossa?

Väestölaskennassa Tilastokeskus määrittelee perheen seuraavasti: perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.

”Suku on vaikea käsite. On tavattoman vaikea sanoa, mistä suku alkaa ja mihin se loppuu”, sanoo Antti Häkkinen, Helsingin yliopiston sosiaalihistorian dosentti.

”Tutkimuksissani olen tarkastellut kolmea sukupolvea, ja silloin se suvunpiiri ei ole kovin suuri. On hyvin vaikea sanoa, kuinka paljon suvulla on merkitystä.”

1990-luvun laman jälkeen Häkkinen alkoi tutkia köyhyyden periytyvyyttä helsinkiläisperheissä. Sittemmin tutkimus on laajentunut kattamaan viidenkymmenen suvun ja kymmenen sukupolven historiaa 300 vuoden ajalta.

Kymmenen sukupolvea -tietokannassa on nyt tiedot lähes sadastatuhannesta suomalaisesta. Sen avulla voi tarkastella, miten esimerkiksi taloudelliset, sosiaaliset ja henkiset resurssit periytyvät sukupolvelta toiselle.

Häkkinen käyttää käsitteitä vahva ja heikko suku. Suvun merkitys näyttäisi vaihtelevan sosiaalisen piirin mukaan. Esimerkiksi varakkaat talonpoikaissuvut pystyivät sukupolvesta toiseen ylläpitämään säädyn mukaista elintasoa ja suvun jatkuvuutta muun muassa avioliitto- ja omaisuusstrategioiden avulla.

Sen sijaan alemmissa säädyissä sukuverkostot saattoivat olla hyvinkin heikkoja, koska jälkipolvi jäi syystä tai toisesta aviottomaksi. Lisäksi lapset ja imeväiset kuolivat usein, joten perhehaarat saattoivat katketa kokonaan.

Nyt Häkkinen tutkimusryhmineen selvittää perimän vaikutusta perheen sisällä.

”Jos geeneillä – olivat ne sitten hyvät tai huonot – olisi erittäin vahva merkitys, ne ohjaisivat lapsia ja sisaruksia päätymään samaan asemaan, koska heillä on suurin piirtein samanlaiset mahdollisuudet ja ympäristötekijät. Näin ei suinkaan ole. Sisarusten välisissä tarkasteluissa on huomattu suuriakin eroja”, Häkkinen kertoo.

Tutkimus on edelleen kesken, mutta alustavien tulosten perusteella lapset näyttävät ylipäänsä päätyneen vanhempiaan parempiin asemiin 1900-luvulle tultaessa.

On tietenkin määrittelykysymys, mitä pidetään hyvän elämän mittarina.

”Perheissä arvostetaan tiettyjä asioita, ja tällainen perhepääoma saattaa ohjata perillisiä. Esimerkiksi työläisväestö voi pitää fyysistä työtä korkeassa arvossa. Se, että jotkut pärjäävät paremmin, on vain ulkopuolisen näkemys siitä, mitä tarkoittaa hyvin pärjääminen. Mutta jos mittarina käytetään yhteiskunnan statushierarkioita, erot tulevat näkyviksi.”

Onnellisuutta pidetään ihmisiä yhdistävänä hyvän elämän määreenä, mutta tavat sen saavuttamiseksi vaihtelevat. Monesti menestyksen mittarina käytetään taloudellista vaurautta.

Taloustieteilijöiden tekemien tutkimusten mukaan tuloerot selittyvät suurelta osin perintötekijöillä ja yksilöllisillä sattumuksilla. Lasta ei siis voi kasvattaa menestyjäksi, vaan perimä muovaa ihmisten mieltymyksiä, terveyttä, älyllisiä kykyjä, persoonallisuuspiirteitä ja riskinottohaluja. Nämä taipumukset puolestaan viitoittavat kouluttautumista, ammatinvalintaa ja etenemistä työelämässä.

On myös huomattu, että suurituloisuuden periytyminen on tyypillistä etenkin miehillä, kun taas naiset perivät useammin pienituloisuuden. Sen arvellaan johtuvan rakenteellisista syistä, kuten työmarkkinoiden sukupuolittuneisuudesta.

Onko se sukuvika, kun hoksottimet eivät syty?

Lasten ja nuorten ajattelun kehittymistä on tutkittu paljon, ja suuria eroja päättely- ja ratkaisunopeudessa on yritetty selittää synnynnäisillä ominaisuuksilla – siis enemmän perimän kuin ympäristön aikaansaamina. On kuitenkin havaittu, että oppimiskykyyn vaikuttavat merkittävästi myös muun muassa motivaatio, ohjauksen ja opetuksen laatu sekä kannustus eli ympäristötekijät kotona ja koulussa.

”Perhe ja kasvuympäristö ovat aivan olennaisia siinä, millaisia ihmisiä meistä tulee”, sanoo Tiina Paunio, joka on psykiatrian professori Helsingin yliopistossa ja tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Pitkäaikaisten seuranta-, adoptio- ja eläintutkimusten perusteella tiedetään, että varhaiset kasvuvuodet ovat keskeisiä yksilön kehityksen kannalta, koska silloin aivot muokkautuvat toiminnaltaan vastaamaan ympäristöä. Toisin sanoen ympäristö muokkaa kehittyviä aivoja sellaisiksi kuin on tarpeellista ja yksilön kannalta mahdollista juuri niissä olosuhteissa. Koska perhe yleensä on ensimmäinen elinympäristö, sen merkitys yksilön kehityksen kannalta on kiistaton. Mutta se ei suinkaan ole ainoa merkittävä tekijä.

”Siihen vaikuttavat muu suku, päiväkoti, koulu, ystävät mutta myös laajemmin yksilön elinympäristö, sillä ympäröivän yhteisön arvot vaikuttavat yksilöön eikä perhettä voi täysin erottaa muusta yhteisöstä – toimivat ne sitten keskenään joko synkroniassa tai epäsynkroniassa. Nuorelle syntyy kova ristiriita, jos kotona vaalitaan tyystin erilaisia arvoja kuin kaveriporukassa”, Paunio kertoo.

Heikoista lähtökohdista tulevien lasten kohdalla on huomattu, että virikkeellisellä tuella on huomattava vaikutus muistin ja tarvittavien oppimisvalmiuksien kehittymiseen.

” Murrosikä on ihmisaivoissa kriittinen vaihe.

Perimällä siis on suuri vaikutus koulussa menestymiseen. Se ei kuitenkaan ole määräävä tekijä siinä, kuinka paljon lasten ajattelua voidaan kehittää kouluvuosien aikana ja sen jälkeenkin. Paunio korostaa erityisesti murrosiän merkitystä.

”Se on todella kriittinen vaihe aivojen muovautumisen kannalta. Hermoverkot, joita ei käytetä, karsiutuvat. Ne, joita käytetään enemmän, vahvistuvat. Murrosiän aikana aivoissa tapahtuu muutakin synapsista muovautumista, ja silloin voi olla myös mahdollisuus korjata varhaisemmissa vaiheessa syntyneitä vaurioita”, hän sanoo.

Ihmiset kuuluvat yhtä aikaa sekä biologiseen että sosiaaliseen sukupolveen olemalla osa esivanhempiensa jälkipolvien jatkumoa ja samalla omaa ikäkohorttiaan.

Syntymähetken jälkeen jokainen omaksuu valtavan määrän asioita sekä tietoisesti että tiedostamatta. Opitaan edellisten sukupolvien, perinteiden ja kulttuurin ylläpitämiä arvoja, normeja ja käytäntöjä.

Perhettä voidaankin pitää väylänä, jota pitkin omaisuus, sosiaaliset asemat, ammatit, uskot ja uskomukset sekä tiedot ja taidot pyrkivät välittymään sukupolvelta seuraavalle.

Yhtä lailla voivat periytyä negatiiviset asiat, vaikkapa käsittelemättömät pelot. Esimerkiksi talvisodan traumaattiset kokemukset näkyvät yhteiskunnassa monin tavoin yhä.

Onko se sukuvikA, kun pänttäys ei maistu?

1970-luvulla tehdyn peruskoulu-uudistuksen tarkoituksena oli mahdollistaa yleissivistävä koulutus kaikille varallisuudesta riippumatta. Usein suomalainen koulujärjestelmä onkin valittu kansainvälisissä vertailuissa maailman parhaaksi.

Menestys Pisa-tutkimuksissa voi tehdä koulujärjestelmästä maailman parhaan, mutta sekään ei vielä takaa kaikkien oppilaiden menestymistä. Siihen vaikuttavat monet tekijät keskittymiskyvystä ryhmäkokoon, mutta koulutus myös periytyy.

”Se on suomalaisille vaikea asia niellä. 1990-luvun laman jälkeen perhetaustan vaikutus hiipi takaisin yhteiskuntaan. Pitkään aikaan tilannetta ei oikein huomattu, koska uskottiin, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet, mikä oli koulu-uudistuksen tarkoituskin”, sanoo psykoterapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen, joka on tutkinut luokkaeroja.

Hyvinvointiyhteiskunta tasa-arvopyrkimyksineen on kaventanut luokkaeroja ja tuonut eri lähtökohdista ponnistavat ihmiset samoihin kouluihin, työpaikkoihin ja naapurustoihin. On silti valheellista väittää, että kaikilla olisi samat mahdollisuudet menestyä elämässä. Päiväkoti- ja koulushoppailua tapahtuu, ja toisilla on varaa käydä harrastuksissa.

Järvisen mukaan ylemmät yhteiskuntaluokat eriytyvät yhä kauemmaksi, vaikka köyhät eivät enää köyhtyisikään. Tilastokeskuksen mukaan tuloerot Suomessa ovat matkalla kohti laman jälkeistä ennätystä. Lisäksi vanhempien sosioekonominen asema periytyy vahvasti erityisesti yhteiskunnan ääripäissä eli kaikkein pieni- ja suurituloisimmilla.

Kun lapsi syntyy tiettyyn perheeseen, hän syntyy tiettyyn yhteiskuntaluokkaan. Akateemisen vanhemman lapsi päätyy opiskelemaan yliopistoon jopa kahdeksan kertaa useammin kuin ei-akateemisen vanhemman lapsi. Akateemisessa suvussa korkeakoulutusta saatetaan pitää itsestäänselvyytenä eikä muita koulutusväyliä edes harkita.

Sen sijaan työläistaustainen nuori saattaa ajatella, ettei sovellu yliopistoon, ja epäröidä omia kykyjään. Tausta vaikuttaa unelmiinkin. Perheen resursseilla näyttäisi olevan suurin piirtein sama vaikutus riippumatta siitä, onko yliopistojärjestelmä maksullinen vai ilmainen, kuten Suomessa. Se kertoo, etteivät pohjoismaiset hyvinvointivaltiotkaan ole pystyneet tasoittamaan lähtökohtien eroja.

Vaikka alemmista yhteiskuntaluokista tulevien korkeakouluopinnot sujuisivat erinomaisesti, saattavat sosiaaliset tilanteet tuottaa epävarmuutta.

”Heiltä puuttuu tarvittava käyttäytymiskoodisto, koska kotona ei ole totuttu keskustelemaan yhteiskunnasta ja kulttuurista keittiönpöydän äärellä. Opiskelija kokee itsensä usein vääränlaiseksi ja ulkopuoliseksi. Se saattaa johtaa lahjakkaat ihmiset alisuoriutumaan, koska heiltä puuttuu tietynlainen ylisukupolvinen itsetunto. Hyvin paljonhan me perimme omanarvontuntoa”, Järvinen kertoo.

Luokka-asema ei enää näy ihmisestä päälle päin niin kuin ennen sääty-yhteiskunnassa, jolloin rengin erotti torpparista jo vaatteiden perusteella. Jotkut perivät taustansa vuoksi häpeää ja alemmuudentuntoa, sillä materiaalisen pääoman lisäksi peritään aineetonta sosiaalista ja kulttuurista pääomaa.

” Sattumallakin on sijansa siinä, millaisiksi tulemme.

Onko se sukuvikA, kun ikkunoista vetää?

Katriina Järvisen mukaan yhteiskuntaluokissa olennaista on valinnanvapauksien mahdollisuus. Mahdollisuuksien tasa-arvo on myytti: hyväosainen voi valita elävänsä vaatimattomasti, mutta huono-osainen elää niin pakosta. Sen huomaa nahoissaan etenkin terveydenhuollon ja asumisen kohdalla.

”Lapselle oma perhe on se ainoa todellisuus. Osalle perheen asema saattaa tulla hyvinkin selväksi jo varhain. Jos tulee alemmasta yhteiskuntaluokasta ja se näkyy vaikkapa opettajan asenteessa. Tai siinä, että kaverin vanhemmat ovat kieltäneet leikkimästä yhdessä, koska toinen asuu vuokratalossa ja toinen omistusasunnossa”, Järvinen kuvailee.

Asuinpaikkaa saatetaan pitää tietynlaisena pärjäämisen peilauspintana. Esimerkiksi Helsingissä asuntojen hintaerot ovat revenneet yhä suuremmiksi: Ullanlinnan ja Kaivopuiston alueilla asuntojen keskihinta on jo yli kolminkertainen Kontulaan verrattuna.

”Ihminen saattaa kokea, että hänet luokitellaan väärin, jos vaikka hyväosaisena asuu Kontulassa. Tällöin saattaa korostaa asuvansa kaupunginosan omakotitalopuolella. Kultahammasrannikot ja huonomaineiset lähiöt ovat suurten kaupunkien erityispiirre, mutta lähtökohdat ohjaavat esimerkiksi sitä, missä työväenluokkaisista perheistä tulleilla nuorilla on mahdollisuus asua, koska heillä ei ole perintönä saatua pesämunaa.”

Erilaiset pääomat kasautuvat helposti, sillä hyväosaiset tapaavat pariutua keskenään. Samaan tapaan myös ongelmilla on tapana periytyä: kun ulkopuolisuus, vähävaraisuus ja näköalattomuus siirtyvät sukupolvelta seuraavalle, takamatkaa ei ole helppo kiriä kiinni.

Järvinen huomauttaa, että sukutaustan tiedostaminen on tärkeää, vaikka kukaan ei omaansa voikaan valita. On myös syytä tiedostaa, että maailmanlaajuisesti kaikki suomalaiset ovat etuoikeutettuja – toiset vain enemmän kuin toiset. Lisäksi vähemmistöryhmiin kuuluvat kokevat valtaväestöä todennäköisemmin syrjintää ja ennakkoluuloja.

”Suomessa on yleensä mahdollista tehdä siirtoja oman aseman parantamiseksi.”

Onko se sukuvika, kun jenkkakahvat levenee?

Helsingin yliopiston väestötieteen professori Karri Silventoinen tutkii biososiaalista vuorovaikutusta eli sitä, miten geneettiset tekijät ja ympäristötekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

”Kaksostutkimukset paljastavat, että sekä ympäristöllä että geneettisillä tekijöillä on vaikutusta kaikkiin tutkittaviin piirteisiin – olivat ne sitten fysiologisia, psykologisia tai sosiaalisia.”

Identtiset kaksoset jakavat keskenään täysin saman perimän eli molemmilla on samanlaiset geenit joka solussaan, kun taas epäidenttiset jakavat puolet geneettisestä vaihtelusta samaan tapaan kuin muutkin sisarukset. Sekä identtiset että epäidenttiset kaksoset jakavat tyypillisesti kuitenkin saman ympäristön: he ovat todennäköisesti kasvaneet samassa perheessä, eläneet samalla asuinalueella ja käyneet samaa koulua.

Identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia vertaamalla voi tarkastella, mikä on perintötekijöiden ja mikä ympäristötekijöiden osuus. Jos siis identtiset kaksoset eroavat aikuisena toisistaan koulutuksen tai tulojen osalta, erot johtuvat jostain muusta syystä kuin geeneistä tai yhteisesti jaetusta kasvuympäristöstä.

Usein eroavaisuuksien syyksi paljastuvatkin heidän yksilöllisesti kohtaamansa lukemattomat ympäristötekijät – eri kaveripiirit, vakava sairastuminen, onnettomuus, ihmissuhteet tai työtilaisuudet. Sattumallakin on sijansa.

Fysiologisissa piirteissä valtaosa yksilöllisistä eroista selittyy perimällä, esimerkiksi pituudessa sen osuus on lähes 90 prosenttia. Pituus onkin voimakkaasti perinnöllinen ominaisuus. Pitkät vanhemmat saavat usein pitkiä lapsia – olettaen, että lapsi saa riittävästi ravintoa eikä varhaisvuosiin kuulu kroonisia sairauksia.

”Kenenkään ei pitäisi harmitella sitä, jos joku toinen on kauniimpi tai fiksumpi tai mitään muutakaan, sillä olemme olemassa vain ja ainoastaan sen takia, että meillä on tämä nimenomainen geeniperimä, jonka olemme saaneet omilta vanhemmiltamme.”

Painoon puolestaan vaikuttavat geenien lisäksi suuresti myös ympäristötekijät.

”On paljon ihmisiä, joilta löytyy lihavuudelle altistavaa geeniperimää, mutta se ei vain ole tullut näkyviin, koska ei ole ollut sellaisia ympäristötekijöitä, lähinnä ravitsemukseen liittyviä, jotka altistaisivat sille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lihavuuden taso on hyvin korkea. Se ei johdu siitä, että amerikkalaisten geeniperimä olisi erilainen kuin eurooppalaisten, vaan siitä, että siellä on lihavuutta suosiva ympäristö”, Silventoinen sanoo.

Yleisellä tasolla hän arveleekin, että yhteiskuntien väliset eroavaisuudet johtuvat pääsääntöisesti erilaisista ympäristötekijöistä eivätkä niinkään eroista geeniperimässä. Yhteiskuntien sisällä geeniperimällä sen sijaan saattaa olla suuriakin vaikutuksia.

”Se, miksi joku lihoo Suomessa, selittyy aika pitkälti geeneillä, mutta se miksi painoindeksi on kasvanut viime vuosikymmeninä, selittyy ympäristön muutoksella.”

Geneettisen perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksen merkitys ylisukupolvisesti pätee moneen muuhunkin. Otetaan esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, joka liittyy aivojen hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen.

”Jos lapsella on adhd:lle altistava geneettinen perimä, todennäköisesti hänen vanhemmillaankin on samat geenit, mikä saattaa ilmetä esimerkiksi kodin kaoottisuutena. Kaoottisuus puolestaan vahvistaa näiden geenien vaikutusta, jolloin perimä saattaa vaikuttaa voimakkaammin. Myös kodin vaikutus on osittain geneettistä. Geenit ja ympäristö ovat aina vuorovaikutuksessa keskenään, ja se selittää, miksi tällaista ylisukupolvista periytyvyyttä esiintyy”, Silventoinen kertoo.

Tiina Paunio mainitsee nikotiiniriippuvuuden, jota ei vielä sata vuotta sitten ilmennyt naisilla siinä määrin kuin miehillä. Se ei johtunut siitä, että naiset olisivat olleet immuuneja nikotiinille. Syy oli se, että ympäristö ei samalla tavalla hyväksynyt naisten tupakointia. He eivät siis altistuneet nikotiinille.

” ”Riskin perimässä voi päihittää elämällä siivosti.”

Onko se sukuvika, kun viluttaa ja kolottaa?

Suomalaisilla on oma tautiperintönsä, johon kuuluu noin 40 perinnöllistä sairautta. Sillä tarkoitetaan yhden geenin mutaatioiden aiheuttamia tauteja, joita esiintyy suomalaisilla suhteellisesti enemmän kuin muissa väestöissä. Ilmiötä selittää maan asutushistoria, jonka vuoksi tiettyjä muualla Euroopassa yleisiä perinnöllisiä tauteja ei Suomessa esiinny. Suomalaisen tautiperinnön taudit ovat kuitenkin varsin harvinaisia.

Tautiperintöön kuuluvia sairauksia esiintyy melko pienillä alueilla. Todennäköisyys saada sairas lapsi kasvaa, jos sekä isän että äidin vanhemmat ovat peräisin samalta itä- tai pohjoissuomalaiselta paikkakunnalta. Jos isä ja äiti kantavat saman geenin virhettä, keskimäärin yksi neljästä lapsesta perii molemmilta sairaan geenimuodon ja sairastuu.

Kansantaudeilla puolestaan tarkoitetaan sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Ne ovat siis yleisiä väestössä ja myös yleisiä kuolleisuuden aiheuttajia.

”Suomessa suuri ongelma ovat nimenomaan sydän- ja verisuonitaudit, jos verrataan vaikka Etelä-Eurooppaan. Sanoisin, että se johtuu kokonaan ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Tilanne on parantunut huomattavasti, mutta aikaisemmin monityydyttämättömien rasvojen käyttö altisti suomalaisia näille taudeille”, Karri Silventoinen sanoo.

Muita kroonisia kansantauteja ovat muun muassa diabetes, syöpäsairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Muistisairauksista on tullut uusi kansantauti, koska tartuntatautien ja tapaturmien aiheuttama kuolleisuus on vähentynyt ja keskimääräinen elinikä siksi pidentynyt.

”Moni suomalainen kantaa Alzheimerin riskigeenejä, mutta niin sanottuihin huonoihin kortteihin voi vaikuttaa omilla elämäntavoilla. Jos sairautta ilmenee suvussa, se nostaa sairastumisriskiä, mutta ei se siinäkään tapauksessa ole deterministinen”, sanoo Helsingin yliopiston kliinisen molekyylilääketieteen professori Anu Wartiovaara, joka tutkii perinnöllisiä sairauksia.

”Jos vanhemmilla on ollut jokin vaikea sairaus, kyllä se vaikuttaa koko perheeseen. Vanhemmat saattavat pelätä, että omilla lapsilla on se sama sairaus, mikä leimaa heidän lapsuuttaan.”

Vaikka yleisiä mielenterveyttä uhkaavia riskitekijöitä tunnistetaan varhain, selviää vasta myöhemmin, millä tavalla tietty henkilö sairastuu. Ympäristössä saattaa olla myös suojaavia tekijöitä, jotka ohjaavat kehitystä terveeseen suuntaan.

”Perimä muodostaa vain osan alttiudesta tietylle taudille. Joillakin on suurempi riski sairastua kuin toisilla. Geeneihinsä ei voi vaikuttaa, mutta elintapoihinsa voi”, sanoo Markus Perola, joka on terveydenhuollon erikoislääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen geenitutkija. Hänen erikoisalaansa ovat monitekijäiset eli kompleksiset taudit, jotka geenit ja ympäristö sekä yhdessä että erikseen aiheuttavat.

Esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen sairastumisesta valtaosa selittyy ylipainolla, ja vasta sitten tulee perimän vaikutus. Klassisten riskitekijöiden jälkeen perimälläkin on vaikutusta useissa kansantaudeissa.

Silti Perola valaa lohtua:

”Jos on käynyt huono tuuri geenilotossa jonkin taudin suhteen, riskin voi tavallaan päihittää elämällä siivosti. Genetiikka on kansantaudeissa vain yksi riskitekijä muiden joukossa, jota ei pidä ylenkatsoa mutta ei myöskään liikaa korostaa.”

Juttua varten on haastateltu myös Sitran johtavaa asiantuntijaa Marja Pirttivaaraa.

Kirjoitus on julkaistu alun perin HS Teema -lehden numerossa 6/2020, joka käsittelee sukuja ja sukulaisuutta. Lisätietoja Teema-lehdestä on osoitteessa HS.fi/teema.