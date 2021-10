Kaikki voittavat, jos lasten urheilusta puretaan sukupuolierottelu.

”Kerro satu, papparainen!” huikkaa pikkutyttö, harhauttaa ketterästi valmentajan ja tekee korin.

Äskettäin elokuva­teattereihin tulleessa islantilaisessa dokumentti­elokuvassa koripallo­valmentaja Brynjar Karl Sigurðsson opettaa tytöille pallo­taituruuden lisäksi rohkeutta ja röyhkeyttä. Tytöt opettelevat jopa vastustajan psyykkaamista ärsyttävillä sanallisilla pistoilla. Käänteisesti he oppivat, ettei heitä voi horjuttaa päätä aukomalla.

Harjoituksissa Brynjar huutaa ja vaatii. Hän koulii tyttöjä herpaantumattomaan keskittymiseen ja aggressiiviseen tilan ottamiseen, aivan kaikkeen, mikä on tarpeellista kontaktiurheilussa.

Juuri niitä taitoja ja ominaisuuksia ei yleensä suosita tytöissä. Niin kuin valmentaja joukkueelleen sanoo: ”Teitä kasvatetaan olemaan rauhallisia ja hiljaisia – niin kuin äitinne.”

Niillä avuilla ei pärjää koripallossa. Eikä elämässä.

Minusta ei onneksi kasvatettu rauhallista. Isä ja sedät heittelivät minua ja siskoani ilmaan, ja kotona meillä oli kattoon kiinnitetty köysi kiipeilyä varten. Kun olin oppinut hiihtämään, isä vei jyrkkäreunaiselle hiekkakuopalle mäkeä laskemaan.

Alakoulussa leikkikulttuuri oli 1970-luvulla raisu. Oltiin sitten lumisotaa tai rosvoa ja poliisia, tuloksena oli usein painin mylläkkää. Tytöt osallistuivat rajuihin leikkeihin yhtä lailla kuin pojat, usein vastapuolella.

Liikuntatunneilla tytöt pelasivat usein poikia vastaan. Jalkapallossa yleensä hävisimme ja pesäpallossa voitimme. Olin tytöistä pienin ja laihin mutta peleissä ja leikeissä aina täysillä mukana. Kamppasin pojat, milloin vain tuli tilaisuus. En itkenyt, jos he mäjäyttivät kostoksi nyrkillä.

Nuorena aikuisena löysin itseni judosta. Lajin kulttuuriin kuuluu, että miehet ja naiset harjoittelevat myös yhdessä, vaikka miehillä on voimaa paljon enemmän. Sekin opetti itsetuntemusta ja lisäksi uhmaa ja selviytymiskykyä niissäkin tilanteissa, joissa on heikompi.

Näissä kuvioissa on kyse myös tyttöjen ja naisten asemasta maailmassa. Ihminen on perin pohjin ruumiillinen olento, ja fyysinen pystyvyys lataa meihin itseluottamusta. Poikien ja miesten kohdalla se on aina ollut sanomatta selvää.

Surullista on, että tyttöjä ohjataan yhä etsimään itseluottamusta ulkonäöstä. Urheilussakin heitä johdatellaan lajeihin, joissa on olennaista näyttää nätiltä.

Joissakin voimistelulajeissa valmentajat tarkkailevat äitejä, jotka tuovat pieniä tyttäriään harjoituksiin. Jos äiti on pitkäraajainen ja hoikka, tyttärestäkin voi kasvaa lajin ihanteiden mukainen, silmää miellyttävä pajunvitsa.

Toisten katseen sisäistäminen ja oman ulkomuodon jatkuva tarkkailu on kuitenkin ihmiselle epäterveellistä, niin kuin Anu Silfverberg kuvaa kirjassaan Sinut on nähty (Teos, 2020). Silfverberg kirjoittaa, että ulkonäköön keskittyminen altistaa nuoret naiset häpeälle ja ahdistukselle, syö heiltä itsevarmuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa omia pyrintöjään.

Dokumenttielokuvan koripallotytöt eivät mieti miellyttämistä. He pelaavat usein poikia vastaan ja monesti myös voittavat. Brynjar sanoo elokuvassa, että poikien äidit olivat tästä käärmeissään, koska heidän mielestään tyttöjä vastaan häviäminen oli pojille haitallista.

Tapasin valmentaja Brynjarin Helsingissä, kun hän vieraili elokuvan lehdistönäytöksessä. Brynjar selitti, ettei poikien kanssa pelaamisessa päätarkoituksena ollut löylyttää toista sukupuolta vaan saada hyvää kokemusta.

Poikien kanssa otteleminen on oikotie nopeaan edistymiseen, hän sanoi. Tytöillä on oppimista poikien kulttuurista. Lajitekniikkaa, tempoa ja asennetta ei voi urheilussa omaksua vain valmentajan ohjeista. Sitä imetään harjoituskavereista ja otteluvastustajista.

Yhdessä pitää pelata Brynjarin mielestä myös siksi, että pojat oppivat siten arvostamaan tyttöjä.

Elokuvassa tytöt kertovat, kuinka pojat kehuivat koulussa voittaneensa mestaruuden. Kun tytöt kertoivat, että hekin voittivat mestaruuden, he saivat pojilta klassikkovastauksen: pojat ovat paljon parempia pelaajia, ja siksi poikien mestaruus on arvokkaampi.

Tämän tytöt saavat urheilussa kuulla aina uudelleen, olivat he kuinka taitavia tahansa.

Vähättelevä asenne olisi ollut helposti korjattavissa. Brynjarin tyttöjoukkue pyysi kahtena vuonna lupaa osallistua Islannin mestaruusturnauksessa poikien sarjaan, mutta pyynnöt evättiin ilman selityksiä.

Urheilu voisi olla mahtava ase tasavertaisuuden lisäämisessä. Jos haluamme kasvattaa lapsiamme kohti tasa-arvoa ja toisen sukupuolen yhtäläistä arvostamista, lasten urheilussa pitää siirtyä harjoittelemaan kaikkia lajeja sekaryhmissä. Myös kilpailuissa tytöt ja pojat pitäisi panna kilpailemaan samoissa sarjoissa.

Esteet ovat keksittyjä ja keinotekoisia. Ennen murrosikää tytöt ja pojat ovat fyysisesti tasaveroisia. Tytöt eivät ole millään tavalla takamatkalla, ellei heitä pidetä siellä. Innokkaat tytöt pärjäävät poikien kanssa myös painissa ja jalkapallossa.

Pojatkaan eivät tule yhdestä muotista. Kaikki eivät ole rämäpäisiä ja kamppailunhaluisia. Poikien pitää saada tyttöjen kanssa tasavertainen pääsy tanssisaleihin ja voimistelulajeihin.

Mitaleita kyllä tulee jakoon vähemmän, kun niitä ei jaeta erikseen kahdelle sukupuolelle, mutta elokuvan tyttöjoukkueen puhenainen lausuu palkintokorokkeella olennaisen totuuden: urheilu on paljon enemmän kuin palkinnot.