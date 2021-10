Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi palstalla pohdittiin Delilah-kappaletta, jossa mustasukkainen mies tappaa naisen.

Timo kirjoittaa:

”Mariska teki hiljan kappaleen Suloinen myrkynkeittäjä. Siinä nainen murhaa puolisonsa ja pakenee rakastajansa kanssa ulkomaille. Eihän sitä tietenkään kuka paheksu, koska tekijänä on nainen. Teko on jopa murha eikä pikaistuksissa tehty tappo.”

Saattaa paheksuakin. Mariskan kappaleessa nainen tosin vasta suunnittelee murhaa.

Naisten murhista kertovissa kappaleissa kuohuttaa se, että miesten naisiin kohdistama väkivalta on laaja ilmiö ja nuorena kuolleiden naisten ruumiita on jo pitkään estetisoitu populaarikulttuurissa.

Mistä mahtaa johtua seuraava tuntemus: Aamulla herättyäni tai pidempään paikallaan makoiltuani ojennan vartalon suoraksi ja jännitän kaikki lihakseni. Tällöin kehon läpi kulkee mukava, kihelmöivä tunne, joka kestää vain hetken. Sitä ei saa enää toistettua. Mitä lihaksissa tapahtuu tuolloin? Oletan, että tunne ei esiinny pelkästään ihmisillä. Olen huomannut, että ainakin koirat ja kissat käyttäytyvät samankaltaisesti.

– Aamuinen

Yön jäljiltä keho on ollut pitkään samassa asennossa lepotilassa. Kun aamulla heräät ja venytät kroppaasi, se on käsky, joka herättelee lihaksia ja jänteitä toimintaan: kohta lähdetään liikkeelle. Silloin lihaksissa tapahtuu venytystä ja supistusta.

Yön aikana rentoutuneiden lihasten venyttely notkeuttaa hellävaraisesti. Verenpaine ja syke ovat yön jäljiltä laskeneet, mutta kroppaa jännittämällä verenkierto tehostuu ja lihassolut aktivoituvat. Kun nouset sängystä, lihakset ovat siirtyneet aktiiviseen tilaan. Tämä helpottaa liikkumista, joka edellyttää lihasten venymistä kumilenkin tavoin pidemmiksi ja lyhyemmiksi.

Lukupiirin terveysliikunnan professori vertaa tarvetta venytellä aamulla huippu-urheilijan lämmittelyyn ennen suoritusta. Se tapahtuu luonnollisemmin ja turvallisemmin, kun ei lähde repimään kylmiltään. Ei autokaan lähde pakkasyön jälkeen liikkeelle kaasu pohjassa, vaan ensin annetaan moottorin lämmetä.

Lihas ja jänne mukautuvat tilaan, jossa ne ovat olleet pitkään. Lepotila on niiden optimitila. Sen jälkeen etenkin vanhemmat ihmiset tarvitsevat useampia käskytyksiä ennen kuin lihakset virkoavat. Lapsille ja nuorille saattaa olla helpompaa pompata suoraan sängystä ylös.

Terveysliikunnan professori muistuttaa, että venyttelyn tarve on yksilöllistä, eivätkä kaikki koe siitä samanlaista nautintoa. Osa tunnistaa niin sanotun kipeän nautinnon, kun venyttää rasittunutta lihasta. Mutta nyt ei ole kyse siitä, vaan pehmeästä venytyksestä ja kehon lempeästä herättelystä. Nautintoon vaikuttavat myös ulkoiset seikat: olet ehkä nähnyt makeaa unta, arjen stressi ei ole vielä iskenyt päälle (lisäksi venyttely ehkäisee stressiä), peiton alla on lämmintä ja mukavaa.

Kysyjä on todennäköisesti herkkä aistimaan elimistönsä tilannetta ja kuuntelemaan kehoaan. Kaikille nautinnon tunne ei ole yhtä vahva, mutta ilmiö on sama kuin se, jonka kysyjä on havainnut kissoilla ja koirilla. Tiesitkö, että myös kalat venyttelevät eviään? Näin me erilaiset eliöt tehostamme liikkuvuuttamme!

Jossain Risto Isomäen kirjassa oli laitteita, joilla pyrittiin lisäämään lumen määrää napa-alueilla. Olen sen luettuani pohtinut, mikä merkitys tummiksi maalatuilla rakennusten katoilla on ilmaston lämpenemiseen. Joskus luin artikkelin teiden asfaltin korvaamisesta vaaleammalla materiaalilla, joka heijastaa auringon lämpösäteilyä sen sijaan, että imisi sitä. Olisiko syytä alkaa maalata rakennusten katot valkoisiksi, jotta saataisiin heijastettua auringonsäteilyä takaisin avaruuteen?

– Mikko

Siskon lukupiirin ilmastoasioiden erikoistutkija korjaa, että valkoiset katot eivät heijasta lämpösäteilyä vaan auringon lyhytaaltosäteilyä. Se tarkoittaa näkyvää valoa. Osa siitä heijastuu takaisin ilmakehään ja mahdollisesti avaruuteenkin asti. Lumi ja jää heijastavat lyhytaaltosäteilyä tehokkaasti, tummat pinnat heikosti.

Se osa säteilystä, joka ei heijastu takaisin ilmakehään tai avaruuteen, imeytyy heijastuspintaan ja muuttuu lämmöksi. Maan lämpösäteily on sitä, mitä kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, imevät itseensä, ja ilmasto lämpenee. Maan säteilemää lämpöä kutsutaan pitkäaaltosäteilyksi, joka on tuttua vaikkapa mikroaaltouuneista ja kaukosäätimistä.

Valkoisella pinnalla on toki parempi heijastuskyky kuin tummalla pinnalla. Väri vaikuttaa siihen, miten rakennus lämpenee, koska auringon näkyvä valo muuttuu imeydyttyään lopulta lämmöksi. Vaaleaksi maalatut katot ja asfaltit voisivat siis teoriassa helpottaa kaupunkien lämpösaarekeilmiötä ja viilentää pienilmastoja.

Mutta olisiko toimenpiteellä maailmanlaajuisesti merkitystä? Tarkan vastauksen saamiseksi pitäisi ensin arvioida, paljonko maapallon pinta-alasta on tummakattoisia rakennuksia. Suurin osa maapallon pinnasta on merta, ja sitten on vielä laajoja rakentamattomiakin alueita. Näin ollen kattojen maalaus ei vaikuta sinänsä maapallon lämpenemiseen, mutta paikallisesti sillä voi olla merkitystä.

Valkoinen maali ei periaatteessa edes olisi tehokkain vaihtoehto heijastamiselle. Esimerkiksi peilipinta heijastaisi säteilyä pois vielä tehokkaammin, mutta se ei taida olla katolle paras materiaali.