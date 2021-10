Boris Johnsonin hallitusta ei olisi haitannut, vaikka vessavesien annettaisiin vain valua vapaasti Englannin jokiin. Kansa nousi kuitenkin kapinaan. Suomessa ei ole varaa naureskella, sillä meillä saa tappaa järven, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Britanniassa asuminen tekee kyyniseksi. Mitkään uutiset eivät enää varsinaisesti hetkauta. Absurdeihinkin asioihin tottuu, kuten järjettömyyksien selittämiseen normaaliudeksi ja huononnusten esittämiseen parannuksina.

Niin kyynistynyt en kuitenkaan ole, etteikö tämä olisi hämmästyttänyt: sunnuntaina alkavaa ilmastokokousta isännöivä brittihallitus olisi sallinut vesiyhtiöiden jatkaa käsittelemättömien jätevesien laskua Englannin jokiin ja muihin sisävesiin. Ylähuoneessa päärit yrittivät estellä ja tiukentaa vesiyhtiöiden vastuuta, mutta Boris Johnsonin hallitus oli jyräämässä vastahangan alahuoneen voimin.

Äänestäjät eri vaalipiireissä nousivat kuitenkin kapinaan. Viesti päättäjille kuului, että jos paikallisten asukkaiden pitää uida, veneillä ja kalastaa kakassa, saattaa paikallinen kansanedustaja mennä seuraavissa vaaleissa vaihtoon. Vessavesistä tähän asti viis veisanneita kansanedustajia alkoi pelottaa: pelissä saattoikin olla oma uudelleenvalinta. Hallitus pyörsi linjansa, ja vesiyhtiöiden vastuu kiristyy uudessa laissa. Ainakin hieman.

Aktivisti Steve Bray istui Downing Streetin edessä 26. lokakuuta.

Itsekään en halua uida kakassa. Suomalaisella ei ole kuitenkaan varaa naureskella englantilaisille niin paljon kuin luulisi.

Elettiin jo reilusti tätä vuosituhatta ennen kun Suomessa nousi kohu Helsingin Sanomien kerrottua varustamoiden päästävän vessavesiään mereen. Suomen aluevesillä käsittelemättömän käymäläjätteen päästökielto tuli voimaan vasta vuoden 2005 alussa.

Talvivaaran kaivostuhot ovat kaikille tutut. Järviäkin Suomessa on saanut tappaa. Laukunkankaan entisen kaivosalueen viereisessä Särkijärvessä ei enää elämä pihise. Isojen kansainvälisten kaivosyhtiöiden kiikarissa ovat olleet Saimaan ja Päijänteen seutu (HS 17.4.). Paikalliset ovat peloissaan luonnon ja vesistöjen puolesta. Entistä tiukempi lainsäädäntö antaa kuitenkin odottaa itseään, vaikka Sanna Marinin (sd) hallitus on täynnä ympäristö- ja ilmastoasioita paukuttavia ministereitä.

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotoa tukittiin bentoniittimatoin ja hiekkasäkein vuonna 2012.

Suomessa kuvitellaan usein, että meillä on ympäristöasiat hallinnassa ja maailman puhtain ruoka ja vesi. Hyvä luontosuhde on muka ihan geeneissä. Muistan itsekin päivitelleeni tuohtuneena joskus aiemmin, kuinka Yhdysvallat julkeaakin yrittää tuoda kloorikanaansa EU:n markkinoille. Kokenut virkamies muistutti silloin, että Suomessa siipikarjan puhdistaminen kemikaaleilla oli täysin sallittua ennen EU-jäsenyyttä 1995.

Vähän sama on vesistöjen suojelun kanssa. EU:n tuomioistuin on ottanut tiukan linjan vesien tilaa vaarantavien hankkeiden kanssa. Suomessa on oltu paljon sinisilmäisempiä. Ehkä kaikki viisaus ei asukaan Suomessa.

Mutta ei se viisaus asu Englannissakaan. Englannissa vesiyhtiöt on yksityistetty. Se on virhe, minkä ei soisi ikinä toistuvan Suomessa. Esimerkiksi Suur-Lontoon alueella kuluttajamarkkinoita hallitsee yksi ainoa yksityinen vesiyhtiö. Kuluttaja ei voi kilpailuttaa, ja voitot vedestä valuvat sijoittajille. Jätteet sen sijaan ovat valuneet paikallisiin vesistöihin eli lähinnä Thamesiin. Kolmen viime vuoden aikana Thames Water on laskenut käsittelemättömiä likavesiä vesistöön peräti 735 päivänä (FT 11.10.2021) eli suurimman osan aikaa.

Valtion monopoleissa on usein moitittavaa, mutta vielä pahempia ovat yksityiset monopolit. Vesiyhtiön pojat tulivat äskettäin asentamaan vesimittarit omalle kotikadulle. Muualla mittarista ehkä iloittaisiin, mutta Lontoossa osaan jo kiristellä hampaitani: vaikka kuluttaisin kuinka vain vähemmän, maksan todennäköisesti aina vain enemmän.