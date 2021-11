Vappu Taipale edisti ja Ulla Järvilehto jarrutti aborttilakia jo vuosikymmeniä sitten. Kumpikin näkee nykytilanteessa vain pientä toivoa.

Seksuaalikevät. Sillä nimellä sitä kutsuttiin.

Vuoden 1965 keväällä lääketieteen kandidaattiseuran lehti Medisiinari julkaisi seksuaalinumeron. Niin teki myös Ylioppilaslehti.

Siitä käynnistyi valtava liikehdintä.

Medisiinarin toimitussihteerillä Vappu Puustisella, sittemmin Taipaleella, Ilkka Taipaleella sekä heidän hengenheimolaisillaan oli kiire. Nuoret vasemmistolaiset opiskelija-aktiivit ja lääkärit ajoivat sukupuoli- ja seksuaaliajattelun vapautumista.

Valistustilaisuudessa täpötäydellä Vanhalla ylioppilastalolla ravisteltiin jenkkikassista ehkäisyvälineitä pöydälle. Homoseksuaalisuuden kriminalisointia yritettiin poistaa. Kouluihin vaadittiin seksuaalikasvatusta, joka oli tuohon aikaan joko olematonta tai keskittyi kuvaamaan masturbointia itsesaastutuksena.

Naisen oikeus aborttiin haluttiin turvata.

”Se silloinen tilanne oli vääryys ja lääketieteellisesti tyhmä”, Vappu Taipale sanoo.

”Ei tarvitse kokea omakohtaisesti jotain asiaa nähdäkseen, että tämä täytyy korjata.”

Korjaus tuli vuonna 1970, kun Suomeen säädettiin uusi aborttilaki. Vuonna 2021 Suomen aborttilainsäädäntö on viisikymmentä vuotta vanha, Pohjoismaiden tiukin ja taas puheenaihe. Sitä yritetään muuttaa lakialoitteella ja kansalaisaloitteella, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Aloitteet poistaisivat vaatimuksen siitä, että aborttiin tarvitaan muodollisesti kahden lääkärin hyväksyntä. Lisäksi abortin voisi jatkossa tehdä terveyskeskuksessa sairaalan sijaan. Sikiön ikää koskevia rajoja ei muutettaisi.

Eduskunta äänestää laista todennäköisesti ensi vuoden aikana.

Kristillisten Päivi Räsänen on sanonut, että lakimuutoksen seuraus olisi ”raju” ja vahingollinen niin lapsen, äidin kuin lääkärin kannalta. Räsäsen mielestä äitejä tulisi tukea aborttien helpottamisen sijaan.

Tämä on tuttua puhetta.

Vappu Taipale on seurannut aborttikeskustelua nyt kuuden vuosikymmenen ajan.

”Toivon, että kehitys olisi tällainen ylöspäin liikkuva spiraali, jossa vähitellen tullaan viisaammiksi”, hän sanoo. ”Mutta ei se oikein siltä näytä.”

Suomi sai ensimmäisen aborttilain vuonna 1950. Sitä ennen laillisia abortteja ei tunnettu. Naisia kuoli ja vaurioitui piilotetuissa, laittomissa raskaudenkeskeytyksissä.

Lääkärikunnan keskuudessa oli vakiintunut käytäntö abortin tekemisestä, jos äidin henki oli vaarassa. Laki virallisti tämän käytännön. Lisäksi laillisen raskaudenkeskeytyksen saattoi saada esimerkiksi raiskaustapauksissa tai ”rotuhygieenisistä” syistä.

Käytännössä aborttia oli niin vaikea saada, että laittomia abortteja tehtiin vielä 1960-luvulla ainakin 20 000 vuodessa. Niitä suorittivat ”enkelintekijät”, puoskarit, ja toimenpide saattoi aiheuttaa pahoja vaurioita naisten elimistöön. Tuhannet nuoret naiset myös hankkivat diagnoosikseen itsemurhauhan saadakseen abortin, Taipale sanoo.

Lakiuudistus meni lopulta nopeasti läpi. Vain viisi vuotta seksuaalikevään jälkeen, vuonna 1970, naisten oikeus saada abortti laajeni merkittävästi.

”Se oli hämmästyttävä saavutus”, Vappu Taipale sanoo.

Eikä lainkaan itsestään selvä, hän lisää. Taipale mainitsee esimerkkinä eutanasian, jonka sallimista Medisiinarit-lehti myös aikanaan ajoi. Sen puolesta osoitetaan yhä mieltä.

”Asia ei ole edennyt pätkääkään.”

Ulla Järvilehto on Suomen abortinvastaisen liikkeen pioneeri. Järvilehdon näkemykset jyrkkenivät hänen työskennellessään gynekologina aborttilain säätämisen aikaan.

Aborttilaki tuli voimaan vuoden 1970 kesällä. Itsemurhayritysten ja laittomien aborttien määrä romahti heti.

Raskaudenkeskeytykset siirtyivät sairaaloihin. Naiselle sallittiin abortti kuudennelletoista raskausviikolle saakka, jos joku monista ehdoista täyttyi. Sosiaalinen peruste eli käytännössä äidin näkemys omasta elämäntilanteestaan riitti.

Siihen aikaan Helsingin naistenklinikalla työskenteli nuori gynekologiaan erikoistuva lääkäri Ulla Järvilehto. Hänen mielestään ne, jotka eivät olleet koskaan tehneet käytännön työtä aborttien parissa, suhtautuivat asiaan liian kevyesti.

Näkemys heijasteli lääkärikunnan jakolinjoja. Siinä missä Vappu Taipale ja muut psykiatrit olivat ajaneet aborttioikeuden merkittävää laajentamista, johtavat gynekologit olivat olleet pääsääntöisesti vastahakoisia.

”Minä kauhistuin tätä tilannetta”, Järvilehto sanoo.

Marraskuussa 1970 Helsingin Sanomien mielipideosastolla julkaistiin Järvilehdon kirjoitus otsikolla Vain barbaarinen yhteiskunta surmaa pienimpiään.

Järvilehto kirjoitti:

Vastustan kanslioista johdettuja Joukkomurhia, tapahtuivatpa ne sitten My Laissa, Ausschvitzissa, Unkarissa tai Helsingin Naistenklinikalla. Vastustan vastuunsiirtoa yksilöltä kollektiiville. Vastustan kokonaisen ammattikunnan valjastamista tappamaan tilaustyönä henkilökohtaisesta vakaumuksesta ja elämän kunnioituksesta piittaamatta.

Kirjoitus kirvoitti laajan keskustelun, ja Järvilehdosta tuli Suomen abortinvastaisen liikkeen johtohahmo.

Viime vuosikymmenien näkyvin abortin vastustaja, Päivi Räsänen, kutsuu Järvilehtoa esikuvakseen.

Järvilehto liittyi kristillisiin, nousi eduskuntaan vuoden 1975 vaaleissa ja onnistui ajamaan läpi tiukennuksen aborttilakiin. Aborttioikeus rajattiin kahteentoista viikkoon, ja aborttia hakevalle äidille piti aina antaa tietoa myös muista vaihtoehdoista.

Järvilehto muistaa, että BBC:n toimittaja soitti ja ihmetteli, miten hän oli onnistunut kaventamaan aborttioikeutta aikana, jolloin se laajeni ympäri maailman.

Lopputulos oli silti Järvilehdon mielestä riittämätön.

”Minun tavoitteeni oli se, että sosiaaliset syyt abortille poistetaan kokonaan laista.”

Jos Järvilehto olisi saanut päättää, olisi lisätty toimia, joilla syntyviä lapsia, perheitä ja yksinhuoltajia tuetaan. Olisi perustettu neuvontakeskuksia äideille sosiaaliturvaan ja adoptiomahdollisuuksiin liittyen.

” ”Minun tavoitteeni oli se, että sosiaaliset syyt abortille poistetaan kokonaan laista.”

Ulla Järvilehto on nyt 82-vuotias, ja hänen mielestä on käynyt juuri niin kuin hän 1970-luvulla varoitti. Järvilehto puhuu lapsikielteisyyden turmiollisuudesta ja ”Suomen kansan hiljaisesta itsemurhasta”, joka on romahduttanut syntyvyyden ja ”kääntänyt väestöpyramidin päälaelleen”.

Aborttilainsäädännön uudistamisen jälkeen aborttien määrä on jatkuvasti laskenut. Niitä tehdään Suomessa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Alle kaksikymmenvuotiaiden abortit ovat hyvin harvinaisia.

Tästä huolimatta pyrkimys aborttilainsäädännön tiukentamiseen on noussut säännöllisesti esiin. Esimerkiksi 2010-luvun alkupuolella lääkäreille yritettiin saada laki- ja kansalaisaloitteella oikeus kieltäytyä abortin suorittamisesta.

Aborttikysymys nousi voimalla julkiseen keskusteluun viime hallituskaudella, kun ulkoministeri Timo Soini osallistui Kanadassa abortinvastaiseen mielenosoitukseen.

Järvilehto näkee ”pientä toivoa eri puolilla maailmaa”.

Hän viittaa jyrkkään abortinvastaiseen liikehdintään, jota on nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa, muun muassa Alabamassa ja Texasissa. Puolassa aborttioikeus kiellettiin tänä vuonna lähes kaikissa tilanteissa. Unkarin hallitus on koventanut puheitaan aborttioikeuteen liittyen.

Kehitystä on myös toiseen suuntaan, syvästi katolisissa maissa. Kolme vuotta sitten Irlannissa laillistettiin abortti kansanäänestyksellä. Viime vuonna Argentiina salli abortin ensimmäistä kertaa yli sataan vuoteen. Meksikossa korkein oikeus linjasi syyskuussa abortin kriminalisoinnin olevan perustuslain vastaista.

Vappu Taipale ajoi sukupuoli- ja seksuaaliasenteiden vapautumista 1960-luvulla.

Myös Vappu Taipale näkee toivoa. Mutta hänkin on huolissaan.

”1960-luvulla ajatus oli, että muutetaan yhteiskuntaa, korjataan epäkohtia, laitetaan kansanterveys, koulutus ja ihmisten elinolosuhteet kuntoon. Se oli sen ajan aallonharja.”

Nykyään keskustelua dominoivat Taipaleen mielestä mitättömät kysymykset ja kuohut.

”Suomessa on menty huomattavasti vanhoillisempaan suuntaan. Edistyksellisiä asioita ei saa näkyviin eikä läpi samalla tapaa kuin ennen.”

Taipaleen mielestä aborttilainsäädäntö tulee päivittää, jotta nainen ei tarvitsisi enää muodollisesti kahden lääkärin lupaa. Se on perusteltua niin naisten itsemääräämisoikeuden kuin tarpeettoman byrokratian poistamisen kannalta, hän sanoo.

Taipale muistaa kuitenkin, millainen tilanne oli ennen vuotta 1970.

Siksi lakia pitää hänestä tarkastella vain, jos voidaan olla varmoja, ettei siihen liity riskejä.

”Pelkoni on, että jos ilmapiiri muuttuu vanhoillisemmaksi, aborttilainsäädäntöön voisikin tulla kiristyksiä. Sen takia lakia ei missään nimessä kannata avata, ellei tiedä, mikä on tuloksena”, hän sanoo.

”Ettei tule takapakkia.”