Ruotsia puhuvien osuus Suomessa vähenee, mutta tilanteeseen voi löytyä ratkaisuja yllättävän läheltä.

Tuija Pallaste

Kuka muistaa, mitä kuudentena marraskuuta juhlitaan? Vinkki: ruotsalaisissa leipomoissa myydään leivoksia, joiden päällä on kermavaahtoa ja Kustaa II Aadolfin rintakuva.

Kuningas kaatui kolmikymmenvuotisessa sodassa 6.11.1632, ja hänen viimeisistä päivistään saa vivahteikkaan kuvan Sakari Topeliuksen Välskärin kertomuksista.

Kustaa II Aadolfin valtakunnasta muotoutui pohjoismainen oikeusvaltio, mutta on marraskuun kuudentena vielä muitakin juhlan aiheita.

Ruotsalainen kansanpuolue halusi Suomeen ensimmäisen venäläistämiskauden jälkeen merkkipäivän. Harkittiin tiettävästi Porvoon valtiopäivien muistopäivää 29. maaliskuuta, Runebergin syntymäpäivää 5. helmikuuta ja Åbo Akademin perustamispäivää 15. heinäkuuta, mutta lopulta svenska dagen merkittiin Gustav Adolfsdagenin kohdalle.

Päivämäärän siirtoa on mietitty niinkin myöhään kuin 2010-luvulla. Ruotsissakaan kaikki eivät enää halua herkutella valloittajakuninkaan suklaisella rintakuvalla.

Borgåbladetissa ehdotettiin taannoin uudeksi ruotsalaisuuden päiväksi Tove Janssonin syntymäpäivää 9. elokuuta.

YllättäviÄ ehdotuksia on myös ajatuspaja Magman tuoreessa raportissa Strategioita vähemmistökielille – relevantteja vertailukohtia ruotsille Suomessa (vapaa suomennos toimittajan). Raportin sisältö ei ole ollenkaan niin kuiva kuin sen nimi on. Kotimaisista kielistä puhutaan usein juhlavasti, vihaisesti tai historian kautta, mutta entisen EU-komission vähemmistökielten asiantuntijan Johan Häggmanin kirjoitus on suorastaan vaihtoehtoinen. Muuallakin on kielikysymyksiä.

Esimerkki onnistuneesta kielistrategiasta tulee Belgiasta.

Maassa on kolme virallista kieltä: ranska, flaami ja saksa. Pääkaupunki Brysselin asukkaista oli vuonna 2015 peräti 62 prosenttia Belgian ulkopuolella syntyneitä. Puhuttuja kieliä on siis lukemattomia. Tulokkaat valitsevat virallisista kielistä useimmin ranskan.

Flaamin puhujien osuus väheni Belgiassa 1970-luvulle saakka. Mutta juuri se on raportin opetus. Alkoi nimittäin flaamin renessanssi. Sotien jälkeen flaaminkielisen Flandersin talouskasvu ohitti ranskankielisen Vallonian talouskasvun. Flaami sai hyödyllisen kielen maineen, Häggman kertoo. Flaaminkielinen hallinto alkoi mainostaa kieltään sillä, että siitä on etua. Työssä ja etenemisessä.

Ja niin flaaminkielisten määrä alkoi taas kasvaa. Varsinkin koulut ovat menestys.

Flaaminkielisen perusopetuksen lapsista yli 70 prosentilla kotikieli on muu kuin flaami, Häggman kertoo. Kouluihin hakeudutaan myös täysin ranskankielisistä belgialaisperheistä.

”Tietenkin, siitä tulee lisäarvoa”, sanoo Häggman Brysselistä, jossa hän yhä asuu.

Äidinkielestä on epämukavaa puhua hyödykkeenä, mutta Häggmanin katsauksen valossa ongelma on enemmänkin sana äidinkieli. Ehkä se vielä joutuu vanhentuneiden termien listalle. On koti-, koulu-, käyttö- ja asioimiskieliä. Eri ihmisten kanssa eri kieliä.

Virallisia kieliä on Suomessa kaksi. Niillä asioidaan viranomaisten kanssa. Ihmisille kirjataan äidinkieli, jonka voi myös vaihtaa.

Sata vuotta sitten ruotsinkielisiksi kirjattiin yli kymmenen prosenttia väestöstä, nyt noin viisi. Helsingin päiväkoteihin on 2000-luvulla tullut ruotsinkielisiä lapsia enemmän kuin pitkään aikaan, mutta se ei kerro pääkaupungin ruotsinkielisen väestön kasvusta: 1950-luvulla heitä oli yli 70 000, nyt alle 40 000.

Ruotsinkielisiä lähtee Suomesta paljon pois, puolet pysyvästi. Suomeen muuttaa muunkielisiä.

Käytännön kysymys onkin, onko Suomessa kohta ruotsinkielisiä tarpeeksi siihen, että ruotsia voi virallisena kielenä todella käyttää?

Vähemmistökielten asiantuntija Häggman on suomenruotsalainen, kotoisin Vaasasta. Hän näkisi mielellään, että ruotsille tapahtuisi Suomessa samanlainen noste kuin flaamille Belgiassa. Onhan ruotsikin hyödyllinen.

Mistä sille saataisiin lisää käyttäjiä? Ensinnäkin maahanmuuttajista. Häggmanin mielestä siinä, että heitä integroitaisiin enemmän ruotsinkieliseen Suomeen, saataisiin monta hyötyä yhdellä iskulla. Tulijoiden työllistyminen, Suomen kaksikielisyys, yhteys Pohjoismaihin, Häggman luettelee.

Myös suomenkielisiä voisi houkutella enemmän ruotsinkielisiksi. Pieksämäen, Jämsän, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kaltaisiin sisämaan kaupunkeihin voisi tulla kielikylpyjä ja ruotsinkielisiä luokkia. Varmasti olisi vanhempia, joiden mielestä niistä olisi heidän lapsilleen hyötyä, Häggman arvioi.

”Jos ruotsalaisten säätiöiden johonkin pitää rahansa tuhlata, niin sellaiseen. Siis tällaisiin aloitteisiin”, sanoo Häggman.

Hänellä on laskutapa, jonka mukaan Suomessa voisi nytkin olla jopa parikymmentä prosenttia ruotsinkielisiä. Mukaan voisi laskea suomenkieliset, jotka osaavat ruotsia käyttökielen verran.

Koskaan ei siis ole liian myöhäistä syntyä suomenruotsalaiseksi.

Suomessa on tutkitusti hyvä kieli-ilmapiiri, Häggman sanoo. Kieliasioissa ei tarvitse jäykistellä tai antaa ärhäkimpien määrätä keskustelun sävyä. Monissa muissa maissa on paljon toraisampaa kuin Suomessa.

Täällä kielisyys vain on siiloutunut, tästä komissiossakin on kuulemma puhuttu.

Sisä-Suomessa kasvaneena tiedän kyllä, että ihminen voi opiskella vuosia toista kotimaista, kirjoittaa sen ylioppilaskirjoituksissa, lähteä ruotsinlaivalle urakan päättyessä – ja tilata oluen englanniksi.

Siiloutumisen purkamisen aluksi riittäisi pelkkä napsautus.

Kokeilin. Vaihdoin Ylen kanavan suomenkielisestä ruotsinkieliseen. Uutisissa sanottiin smittspridningen, coronavaccin, återöppningen. Ymmärsin.

Luontoillassa soittaja kyseli papanoista mökkipihassa, ymmärsin.

Vaasassa nauhoitetussa podcastissa aiheena oli se, miten suomen- ja ruotsinkieliset näkevät toisensa. Joku mainitsi sanan juntti, toinen sanaparin bättre folk. Kaksikielinen tuli toteamaan, että itseään on vaikea nähdä toisena. Ymmärsin.