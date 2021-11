Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti!

Viime viikon kysymys maailmanhistorian suurimmasta vallankäyttäjästä herätti palstalle harvinaista Twitter-keskustelua. Myös siellä Tikkaremmin mainitsemat Tšingis-kaani ja Josif Stalin saivat osakseen nyökytyksiä.

Professori Roope Uusitalo vetosi tähtitieteilijä Michael H. Hartin kirjaan maailmanhistorian vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Hänen ykkösvalintansa oli profeetta Muhammed. Tämän lehden toimittaja Anu Nousiainen arvioi, että Kiinaa hallinnut Mao Zedong on ”listan alkupäässä”, jos mitataan ihmisten absoluuttista määrää.

Nimimerkki Lepkai jakaa vallan kolmeen. Jos kyse on kulttuurikäytännöistä, vastaus on Britannian kuningatar Viktoria. Jos äkkikuolemista, niin Yhdysvaltain vuonna 1945 virkaan astunut presidentti Harry S. Truman. Jos kyse on siitä, kenen pelkoja pelättiin eniten, Stalin kelpaa.

Menneinä vuosikymmeninä hiv-tartunnan seksikumppaniltaan salannut saattoi syyllistyä Suomessa rikokseen, kuten pahoinpitelyyn tai vaaran aiheuttamiseen. Miten mahtaa olla asian laita koronan kanssa. Jos ihminen sairastaa tieten koronaa ja tämä tauti sitten tarttuu toiseen siten, että tämä toinen kuolee tai saa jälkiseuraamuksia, voidaanko tätä tartuttajaa syyttää missään tilanteessa kuolemantuottamuksesta tai pahoinpitelystä?

– Juridiikkaa

Tikkaremmin rikosoikeuden tuntija kertoo, ettei muista taudeista ole ollut Suomessa vastaavaa oikeuskäytäntöä kuin hiv:stä. Virus oli vielä 1990-luvulla tappava, ja sen tartuttamisesta rankaisemiseen sovellettiin rikoslakia. Länsi-Euroopan mittakaavalla tuomiot olivat hyvinkin ankaria.

Tuon ajan moraalipaniikkia kuvaa, että eräässä tunnetussa tapauksessa hiv:n levittämisestä tuomittu mies sai käräjäoikeudelta ankaramman tuomion kuin laki olisi sallinut, mistä oikeusasiamies antoi käräjätuomarille huomautuksen. Poikkeuskäytännöstä ollaan pääsemässä hiljalleen eroon vasta nyt.

Vastaavat tuomiot voisivat olla periaatteessa mahdollisia myös koronaviruksen tapauksessa. Lain pahoinpitelypykäliä voi soveltaa, vaikkei fyysistä vammaa olisi aiheutettu. Lisäksi on olemassa pykälät vaaran aiheuttamisesta ja terveyden vaarantamisesta.

Rikosoikeusasiantuntija sanoo kuitenkin, että tapausten pitäisi olla ”ääritilanteita”. Arvioida pitäisi myös teon tahallisuutta, sairauden vakavuutta ja tartuntariskin suuruutta, mikä tietenkin rokotesuojan kasvaessa laskee. Jäljelle jää klassikkovastaus: teoriassa ehkä, käytännössä tuskin.

Yle näyttää iloksemme upeita klassisen musiikin konsertteja. Fagotinsoittajien pään takana olen huomannut niskatuen näköisen rakennelman, joka lienee kuulosuojain. Miksi fagotistin täytyy suojata kuuloaan konsertin aikana? Miksi muiden soittajien ei tarvitse?

– andante

Kyllä! Kyseessä on tosiaan kuulosuojain, jolla on monta nimeä. Sitä kutsutaan muun muassa soittokypäräksi ja tukankuivaajaksi. Brändinimeltään se on Hearwig, siis kuuloperuukki.

Hearwig on Ruotsin Kungliga hovkapelletin trumpetistin Urban Erikssonin keksintö 1990-luvun puolivälistä. Tarinan mukaan Eriksson oli kuullut oopperan orkesterimontussa, kuinka eräs fagotisti valitteli korviaan konsertin jälkeen, ja Eriksson oli pelästynyt aiheuttaneensa kollegalleen kuulovaurion. Eriksson alkoi kehittää vempelettä, joka valmistui pian. Suomessa Radion sinfoniaorkesterin fagotistit ottivat sen käyttöön ensimmäisten joukossa.

Erityisesti fagotistit suosivat Hearwigiä, sillä he istuvat orkesterin meluisimmilla paikoilla. Heidän takanaan ovat pasuunat ja trumpetit, joiden kellot tuuttaavat soiton suoraan fagotistien päitä kohti. Vaskien takana on vielä lyömäsoitinsektio. Tikkaremmin fagotisti kertoo tosin nähneensä laitetta nykyään klarinetistien ja jopa huilistienkin käytössä.

Korvatulpat ovat orkesterisoittajalle kovin epäkäytännölliset. Niiden vaimennus sotkee pahasti oman soiton kuulokuvaa. Lisäksi tulppia pitäisi olla koko ajan ottamassa pois ja laittamassa takaisin.

Fagotisti opettelee suojautumaan erityisesti takaa kajahtavilta, yksittäisiltä ja muuten jopa kipua aiheuttavilta akordeilta: ”Hetkellinenkin suojaus on mahdollinen nopeasti ja helposti. Käsiä ei tarvita. Sen kuin työntää pään taakse”, hän sanoo.

Miksi osa konvehtirasian suklaista on kääritty folioon, mutta osa ei?

– Jari Kankaanpää

Konvehtisesonki lähestyy, ja on perusteltua käydä läpi suklaapakkaamisen yksityiskohdat. Konvehtien foliointiin on muutama eri syy, eikä tarvitse olla joulusuklaa-asioiden diletantti päätelläkseen, mistä pakkaaminen kulloinkin johtuu.

Suklaan syöjän elämästä halutaan lähtökohtaisesti tehdä helppoa. Eriväristen kääreiden avulla samanmuotoisista konvehdeista voi erottaa eri maut. Näin toimii esimerkiksi sveitsiläinen suklaavalmistaja Lindt joissakin rasioissaan.

Toisaalta kyse voi olla konvehdin ulkonäöstä. Jos suklaarasiassa on yksi punaiseksi kääritty sydän, syy on suurella todennäköisyydellä vain ja ainoastaan esteettinen. Kolmas syy on käytännöllisin. Tuuttimaiset tai Fazerin Wiener nougat’n kaltaiset, pehmeästä suklaasta valmistetut konvehdit on siistimpi pakata, käsitellä ja syödä, jos niissä on käärepaperi.

