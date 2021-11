Eri puolilla maailmaa asuneet kirjailijat kirjoittivat toisistaan tietämättä teosta brittiläisen Montagu Parkerin ja suomalaisen Valter Juveliuksen arkeologisesta kaivuuoperaatiosta vuosien 1908–1911 Jerusalemissa. Sitten he kuulivat toisistaan.

Lokakuun viimeisenä päivänä The New York Timesissa julkaistiin kiehtova essee, jossa lehden toimittaja Olivia Parker avasi tietokirjaprojektiaan.

Parker kertoi alkaneensa kirjoittaa vuonna 2019 kirjaa isoisosedästään Montagu Parkerista, brittiläisen retkikunnan johtajasta, joka etsi Jerusalemista niin kutsuttua liitonarkkia vuosina 1908–1911. Retkikunnan operaatio päättyi ”spektakulaariseen” epäonnistumiseen, kuten Olivia Parker esseessään luonnehtii.

Liitonarkki (tai oikeastaan liitonarkku) ei ole tietenkään mikä tahansa pölyttynyt esine, vaan suuri historiallinen myytti. Se on Vanhassa testamentissa mainittu juutalaisten pyhä puinen arkku, jossa on myytin mukaan säilytetty Mooseksen Jumalalta saamia laintauluja.

Moisen mööpelin löytyminen olisi tietenkin jättiuutinen.

Silti moni nykyihminen tuntenee liitonarkun parhaiten Indiana Jones -seikkailuelokuvasta Kadonneen aarteen metsästäjät, jossa natsiretkikunta ja Jones etsivät kilpaa arkkua vuoden 1936 Egyptissä.

Parkerin esseen pääaihe ei kuitenkaan ole tietokirja isoisosedästään Montagu Parkerista.

Pääaihe on se, että peräti kuusi muutakin kirjailijaa eri puolilla maailmaa oli täsmälleen samanaikaisesti täsmälleen saman, vuosiin 1908–1911 keskittyvän arkeologisen tarinan ja kirjaprojektin kimpussa.

Se on kiehtovaa, sillä tapaus itsessään on enemmän historian outo oikku kuin merkkipaalu.

Paljastui, ettei se ollut sattumaa.

Kirjailijat olivat lukeneet saman kirjan. Maailmankuulu tietokirjailija Simon Sebag Montefiore oli maininnut kyseisen ”arkeologisen kaivuun” vuonna 2011 julkaistussa tiiliskiviteoksessaan Jerusalem.

Suomalaisittain Parkerin esseen kiehtovuuskierroksia lisäsi se, että yksi näistä kirjoittajista oli Helsingissä. Suomalaistutkija Timo Stewart teki tietokirjaa eriskummallisesta maanmiehestään, maanmittaajasta, runoilijasta ja tohtorista Valter Juveliuksesta, joka oli Montagu Parkerin yhteistyökumppani.

Parkerin koko arkeologinen kaivuuhanke Jerusalemissa oli saanut alkunsa Juveliuksen villiintyneestä teoriasta, jonka mukaan Vanha testamentti sisälsi (Juveliuksen ratkomaa) salakirjoitusta, ja sen mukaan liitonarkku löytyisi Temppelivuoren luolastosta Jerusalemista.

Maanmittaaja, runoilija ja tohtori Valter Juvelius. Morleyn jaarlin luovuttama kuva.

Seitsemän potentiaalisesti kilpailevaa kirjailijaa saivat tietää toisistaan, koska he kaikki olivat ottaneet yhteyttä samaan lähdehenkilöön. Tämä oli Nirit Shalev-Khalifa, jerusalemilaisen Yad Ben Zvi -instituutin kuraattori, joka oli törmännyt tietoihin retkikunnan vaiheista jo 1990-luvulla.

Shalev-Khalifa kertoi koko porukalle, että heitä on seitsemän samoilla apajilla. Tietokirjailijalle se ei ole lähtökohtaisesti kaikkein riemukkain tieto.

Joukossa oli Olivia Parkerin ja helsinkiläisen Timo Stewartin lisäksi historian professori Brooklyn collegesta, historioitsijaksi ryhtynyt eläkeläisbisnesmies Britanniasta, yhdysvaltalainen toimittaja, yhdysvaltalainen kirjailija ja israelilainen ohjelmistosuunnittelija.

Viisi heistä kirjoitti tietokirjaa, yksi kirjaa, joka sekoittaa faktaa ja fiktiota, ja yksi kirjoitti romaania, joka perustuu retkikuntaan.

Ja tarkalleen ottaen oli kahdeksaskin kirjoittaja, Helsingin Sanomien edesmennyt toimittaja Ilkka Malmberg, joka tammikuussa 2017 kirjoitti Kuukausiliitteessä pitkän artikkelin Juveliuksen ja Parkerin seikkailuista.

Nyt, marraskuussa 2021, seitsemän kilvoittelijan kirjoista peräti kuusi on jo nähnyt päivänvalon. Timo Stewartin hämmästyttävän hieno ja viihdyttävä tietokirja Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys julkaistiin vuonna 2020. Se oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana ja voitti Lauri Jäntin säätiön tietokirjapalkinnon.

Entä se seitsemäs kirja, joka täydentäisi setin?

Se on The New York Timesin toimittajan Olivia Parkerin oma kirja isoisosedästään Montagu Parkerista.

Se on edelleen ”teoreettisella” tasolla.