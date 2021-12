Paperimaa Suomessa ei saa kunnon paperia, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä pakinassaan. Pahimmillaan paperisen perinnön puute voi pilata digipalvelutkin.

Annamari Sipilä

Sain Lontooseen pitkästä aikaa suomalaisia vieraita. Olin toivonut tuliaisiksi palkittua kotimaista esikoisromaania. Sitä ei kuitenkaan tuliaispussista löytynyt. Kirjaa ei ollut saanut ajoissa kaupasta, koska paperi oli kuulemma loppunut kesken. Ymmärtäähän tuon. Eihän Suomessa kasva puita. Ei ole juuri paperiteollisuuttakaan.

Sain sen sijaan toisen romaanin, monesti palkitun veteraanin yli 700-sivuisen järkäleen. Mieluinen sekin. Kirjaa lehteillessäni ihmettelin sen keveyttä. Paperissa tuntuu säästetyn, marginaalitkin olivat kittanat. Kokonaisvaltainen esteettinen kokemus kulttuurituotteen kuluttajana jäi vajanaiseksi, mutta ymmärtäähän tuon. Jos jotain Suomessa kannattaa säästää, niin paperia. Naiskirjailijoiden sepustuksille välttää vähempikin.

Olisin halunnut kuljettaa suomalaisvieraitani Lontoon ulkonähtävyyksille, mutta he viihtyivät paremmin keittiössäni. Syynä oli talouspaperi. Se veti kuin hunaja mehiläisiä. Aina oli joku talouspaperilla tasoja kuivaamassa tai näkymättömiä sotkuja siivoamassa. Aina yöksi piilotin väkiviinaetikan, jotta vieraat eivät olisi ruvenneet hinkkaamaan paperilla salaa ikkunoita.

Mikä talouspaperissa sitten viehätti? Se, että siitä ei mennyt heti sormi läpi. Suomesta ei saa kuulemma yhtä paksua ja tukevaa. Löytyy vain heppoista ja hetikohta hajoavaa. Ymmärtäähän tuon. Eihän Suomessa ole paperiosaamista. Parempi myydä suomalainen raaka-aine Britanniaan, jossa se jalostetaan arjen käyttöhyödykkeeksi.

Jos vielä joskus pääsen pandemian jaloista Suomeen lomalle, tiedän, mitä vien tuliaiseksi: paksua kolminkertaista talouspaperia. Jos jotakuta haluaa oikein hyvitellä, saa hän kylkiäisenä paksua pehmyttä vessapaperia.

Talouspaperitesti keittiössä kertoo, kunnioitetaanko maassa ihmisen – ja useimmiten juuri naisihmisen – arkea. Helppo ja kaunis arki ovat hyvän designin eli suunnittelun mitta. Juhlaan välttää vähempikin, mutta auta armias, jos joka arkipäivä pitää kärsiä suunnitteluvirheistä tai kakkosluokan laadusta.

Ai että talouspaperia ei pitäisi käyttää lainkaan, koska se kuluttaa ympäristöä? Pari tusinaa hamppurättiäkin neuloneena voin kertoa, että on keittiöhommia, joissa talouspaperia on vaikea korvata. Mutta tietysti jos tilaa ruoat Woltilla, näihin hommiin harvemmin törmää.

Vastaavasti romaaniin käytetyn paperin laatu ja määrä kertovat siitä, kuinka paljon painoa pannaan kirjailijan työlle ja lukijan mielihyvälle. Haluan lempiromaanini paksuilta kermaisilta papereilta elegantein fontein ja valtatienlevyisin marginaalein. Haluan suomea taitamattomien snobahtavien ulkomaisten turistien ostavan Helsingin kirjakaupoista suomalaisia kirjoja vain siksi, että ne ovat kauniita esineitä, jotka näyttävät hyvältä kotona sohvapöydällä: ”This book? Finnish. Oh no, can’t and won’t. But who cares, look at the binding!”

Digiaikana paperista paasaaminen on entistäkin tärkeämpää. Voiko suomalaisten digipalvelujen laatuun luottaa, jos Suomessa ei saada toimimaan edes talouspaperia?

Kaikki lähtee taas arjen kunnioittamisesta. Vähimmäisvaatimukset ovat käytön helppous ja loogisuus. Parhaimmillaan tuotteen käyttö antaa myös vaikeasti määriteltävää esteettiskäytännöllistä tyydytystä, joka saa palaamaan tuotteen ääreen aina vain uudelleen.

Juuri siksi sain vieraani kiinni hinkkaamasta talouspaperilla milloin mitäkin kuviteltua teetahraa tai taputtelemasta kalakauppiaalta varta vasten haettua raakaa koljaa: ”No, kun tällä paperilla niin ihanasti lähtee.”

Samasta syystä palaan itse aina juuri tiettyjen digipalvelujen ääreen. Kun niillä niin ihanasti lähtee.