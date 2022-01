Fiksu alkaa suunnitella vanhuuspäiviään jo nelikymppisenä, sillä koskaan ei voi luottaa muiden apuun, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä kolumnissaan.

Yli satavuotias brittiläinen supermarkettiketju Morrisons ilmoitti äskettäin, ettei se aio enää laittaa viimeinen käyttöpäivä -päiväystä maitopulloihinsa ja -purkkeihinsa. Kuluttajien on aika oppia haistelemaan ja maistelemaan maitoaan ja tajuamaan itse, milloin maito on hapanta.

Morrisons-maitoon tulee jatkossa vain parasta ennen -päiväys, joka kertoo vähimmäis­säilyvyysajan. Sen jälkeen juoja on oman nenänsä varassa.

Kauppaketjun päätös on paitsi tervettä järkeä myös tiivistys aikamme suhtautumisesta ikääntymiseen. Kukapa meistä ei haluaisi olla oman elämänsä purkki rasvatonta maitoa: päiväys on mennyt jo aikaa sitten, mutta maidossa ei näy muutosta – silkkisenä ja neutraalin tuoksuttomana se soljuu yhä purkistaan.

Kaikille ei tietysti riitä tämäkään.

Kaliforniassa ja Englannin Cambridgessa toimiva Altos-yhtiö on käynnistänyt miljardien hankkeen, joka kehittää ikääntymistä lykkäävää teknologiaa. Lehtitietojen mukaan Altos Labs -yrityksen rahoittajiin kuuluu Amazonin perustaja Jeff Bezos ja joukko muita rikkaita, ikääntyviä miehiä. Tavoitteena voi olla eliniän pidentäminen jopa puolella vuosisadalla.

Aina pitää olla kuitenkin varovainen mitä toivoo, etenkin jos ei pääse Kaliforniaan asti rukattavaksi.

Keelen yliopiston tuore tutkimus kertoo, että vaikka terveiden työvuosien määrä kasvaakin, ei kasvutahti ole yhtä nopea kuin eliniänodotteen kasvu. Viisikymppisellä englantilaisella on keskimäärin vain yhdeksän tervettä työvuotta edessään. Kun eläkeikää nostetaan, putoaa osa väestä kyydistä.

Miten löytää ne harmaat jyvät? Iso brittiläinen Phoenix-vakuutusyhtiö alkaa houkutella osaavia yli viisikymppisiä karsimalla sanat energinen ja innokas työpaikka­ilmoituksistaan. Sanat yhdistyvät kuulemma liiaksi nuoruuteen.

Kirjailija Merete Mazzarella on käsitellyt ikääntymistä mestarillisessa teoksessaan Kun kesä kääntyy – vanhenemisen taidosta (2000). Hän siteeraa kirjailija Hans Ruinia, joka on pohtinut sitä, kuinka vanheneminen yllättää meidät. Elämä on kuin kesä, joka ”kääntyy akselinsa ympäri” yhdessä heinäkuun puolenvälin viikossa. Sitä ennen kaikki oli vielä edessä. Sen jälkeen meillä on vain lykkäysaikaa.

Fiksu nelikymppinen toimiikin heti, kun hän haistaa elämänsä heinäkuussa kesän kääntyneen. Vanhuuden suunnittelu pitää aloittaa silloin, kun on vielä voimissaan. Tulee yrittää vanheta niin, että ei jää lasten ja muiden vaivoiksi. Hoitajia ei kohta enää riitä, eikä valtioilla rahatkaan. Tukiverkko repeää, ja lapsetkin todennäköisesti hylkäävät.

Finanssiyhtiöt tarjoavat laastariksi eläkesäästämistä. Rahasta ei ole koskaan haittaa, mutta vanhana sen rajahyöty laskee. Mieluummin köyhä ja terve kuin rikas ja sairas.

Terveys on tietysti aina osittain geeniarpapeliä. Siksi pitää koettaa vaikuttaa itse siihen, mihin voi.

Heti 45-vuotispäivän jälkeen on aika sanoa jyrkkä ”ei” kaikelle sille, mikä vauhdittaa matkaa 2040-luvun henkilökunnattomaan itsepalvelu­vaivaistaloon: Ei sohva­perunoimiselle. Ei machomaisille extremelajeille. Ei teolliselle ruoalle. Ei alkoholille. Ei pikaviihteelle. Ei tylsistyttävälle seuralle.

Tavoitteena on pärjätä sitkeänä ja monitaitoisena yksinäisenä yhdeksänkymppisenä keskellä ilmastokatastrofia ja hybridisotaa autioituneessa pohjoiskarjalaisessa taajamassa turvana vain mökki, potkukelkka, pilkkivälineet, kirves, kompassi ja Mihin kasvimme kelpaavat -teos.

Kyllä energialle. Kyllä innostumiselle. Kyllä rasvattomalle maidolle.