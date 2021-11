Supertähti Adele laulaa oman elämänsä epäonnistumisista. Ne ovat universaaleja asioita, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

Muistan ensimmäisen kappaleen, jonka kuuntelin ja katselin netistä. Se oli Adelen Someone Like You. Adele oli kirjoittanut laulun yhdessä Dan Wilsonin kanssa. Minulle – ei kovin monelle muulle – tuntematon nuori nainen lauloi pianoballadin. Se on yhä 2000-luvun suurin rakkauslaulu.

En ole sen jälkeen kuunnellut kappaleita Youtubesta. Ne eivät olisi kuitenkaan yhtä koskettavia.

Someone Like You -kappaletta on katsottu Youtubesta 1,8 miljardia kertaa. Adelen albumia 25 on striimattu neljä miljardia kertaa. Adelen uran mittasuhteita mitataan nyt pitkillä numerojonoilla. Kun Adele pyytää, Spotify pomppaa ja kertoo maankamaralle palattuaan sen olleen ilo. Oprah vaivautuu haastattelemaan häntä.

Tämän kaiken rinnalla kuulijaa virkistää, että Adelen uusi albumi 30 on se tavallinen erotarina.

Tuntuu raikkaalta, kun supertähti ei levytä kappaletta ”Sieluni on erittäin repaleinen ja pahasti myllertynyt”. Adelen versio teemasta on ”Juon viiniä”. Hänen haastattelulausuntonsa perusteella tässä viiniasiassa eron jälkeen päti vanha laki: enemmän on enemmän.

Nuori eronnut nainen muistaa, että lapsena jokainen asia oli ihmeellinen ja räjäytti hänen tajuntansa: ”Nyt vain lillitän viiniä.” Exän parhaat puolet tulevat esiin vasta eron jälkeen: ”Jokainen haluaa minulta jotain, sinä vain minua.”

Pikku rakkaani -lauluun Adele sisällyttää keskustelunpätkiä poikansa Angelon kanssa: ”Äiskällä on ollut paljon isoja tunteita viime aikoina.” Mitä siihen pieni poika voi vastata muuta kuin: ”Niinku mitä?”

Adele purkaa tuntojaan keskustellessaan poikansa kanssa: ”Minulla on huono päivä, olen hyvin ahdistunut, olen hyvin vainoharhainen, hyvin stressaantunut, minulla on krapula, mikä ei koskaan paranna asiaa, minusta tuntuu, että tämä on ensimmäinen päivä lähtöni jälkeen, kun tunnen itseni yksinäiseksi, enkä minä tunne itseäni koskaan yksinäiseksi, pidän yksinolosta, olen aina pitänyt enemmän yksinolosta kuin seurasta.”

Adele oli ansainnut noin 170 miljoonaa euroa ennen uutta albumiaan. Rahasäkki ei tietenkään varsinaisesti lämmitä, kun haluttaa viettää pitkää kotijumia, loikoilla sohvalla verkkareissa, katsoa televisiota ja sääliä itseään ja hieman säikähtää tätä tunnettaan. Sen verran menestys kuitenkin jelppii, ettei tarvitse aamukuudelta nousta luuttuamaan miestenvessaa Hackneyn asemalle.

Mutta joku sinne menee.

Uudella albumillaan Adele laulaa tietenkin sooloa, mutta kuulen valtavassa taustakuorossa monenlaisia ääniä. Siihen yhtyy kontulalainen eronnut rouva, josta tuntuu kuin jokainen tuntematon vastaantulija ilkkuisi hänen kadonnutta onneaan. Kaikki eronneet eivät ole rouvia. Kuulen myös varsovalaisen lankkumaalarin äänen samoin kuin roomalaisen taksikuskin ja zagrebilaisen vakuutusetsivän. Adele laulaa oman elämänsä epäonnistumisista. Ne ovat universaaleja asioita.

Ketään eivät kiinnosta laulut ”Juon vettä” tai ”Äiskällä on pyyhkinyt tosi kivasti viime aikoina”.

Maailman eronneet pysyttelevät kotosalla, kun haavat ovat tuoreet. He eivät vielä halua lähteä etsimään jotakuta, joka muistuttaa häntä, entistä. Meistä tavallisista ihmisistä saattaa tuntua siltä, että rakkaan myötä katosivat myös entiset ystävät. Ei ole ketään, joka tuntisi ja kysyisi, mitä kuuluu.

Adelen ongelma on samanlainen, tosin päinvastainen: kaikki tuntevat hänet. Se ei houkuttele baanalle. Sohva on sekä tuntemattomuuteen että suureen kuuluisuuteen ensimmäinen laastari.

Adele kertoo kaikille yhteisistä asioista. Mutta kukaan muu ei laula kuin hän.