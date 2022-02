Antti Kurvinen olisi palavasti halunnut lähteä olympiahangille, mutta oma harkinta lopulta muutti suunnitelman. Tai ehkä joku auttoi häntä harkinnan käytössä, kirjoittaa Jari Tervo.

Tiede- ja kulttuuri­ministeri Antti Kurvisen (kesk) matka Pekingin talvi­olympialaisiin on puhutuimpia suomalais­poliitikkojen viime aikain reissuista. Se oli vauhdikas, vaarallinen, tunteita nostattava eikä sitä koskaan tehty.

Kun ensimmäiset curlingkiekot lähetettiin Kiinassa matkaan, Kurvinen ilmoitti, ettei matkusta kisoihin. Hän ei halunnut ottaa riskiä joutua kymmenen päivän koronakaranteeniin ulkomailla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoitti aiemmin, että ei lähde talviolympialaisiin. Hän perusteli lähtemättömyyttään kotimaan korona- ja Euroopan turvallisuustilanteella. Kiinaan ei lähde myöskään pääministeri Sanna Marin (sd) eikä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Mutta kevytsalkkuinen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen halusi vielä keskiviikkoaamuna kovasti lähteä. Hän kävi viime kesänä Tokion kesäolympialaisissa. Silloinkin elettiin koronan vallan alla.

Lehtikirjoituksissa Kurvisen Pekingin-matkaa arvosteltiin kirpeästi. Vain mieleenjuolahduksen päässä siinteli kulkutautiaikana kaukomaitten urheilukisoihin matkaavalle ministerille uusi lisänimi: Vari-Antti.

Kurvinen kertoi aiemmin, ettei lentäisi Kiinaan, jos esimerkiksi pääministeri Marin kieltäisi häntä. Pääministeri ei kieltänyt, vaan neuvoi Kurvista käyttämään omaa harkintaa. Nyt Kurvinen on sitä käyttänyt.

Mahdollisuuksien rajoissa lienee sekin, että joku on auttanut Kurvista tämän oman harkinnan käytössä. Hän tosin ilmoittaa tehneensä ratkaisunsa itse. Se ei johdu hänen mukaansa ulkopolitiikasta.

Ministeri Kurvinen perusteli Pekingiin lähtöä – silloin, kun oli vielä lähdössä – kuten urheiluministerit aina perustelevat: urheilijat pitävät tärkeänä ja arvokkaana, että valtiovalta ja hallitus arvostavat urheilua ja olympialaisia.

Olympialaisten pronssimitalisti Arto Bryggare raotti Iltalehdessä urheilijoitten näkökulmaa. Hänen mielestään ministereitten Hyvä Suomi -huutelusta ei ole varsinaista haittaa, mutta hyvin pärjättäisiin myös ilman.

Korona ei ole ainoa Pekingin talvikisoja varjostava asia. Kiinan rikosrekisteri ihmisoikeusasioissa on pitkä. Maa tukahdutti Hongkongin demokratialiikkeen. Uiguurivähemmistöä kohdellaan sikamaisesti. Kansanmurha on mainittu. Vapaa sana on nujerrettu. Toisin ei saa ajatella.

Länsimaitten valtionpäämiehet eivät vieraile Pekingin kisoissa kiillottamassa virallisen Kiinan kilpeä. Kurvinen olisi ollut kiinalaishangilla ainoa pohjoismainen urheiluministeri.

Ministeri Kurvinen puolusti aiemmin MTV:llä matkaansa letkauttamalla urheiluministeri Paavo Arhinmäen (vas) reissusta Sotšin talviolympialaisiin vuonna 2014: ”Ei Arhinmäellä ollut mitään vaikeuksia Venäjän ihmisoikeusongelmien kanssa.”

Arhinmäki pillastui. Hän kertoi aina Venäjän-matkoillaan ottaneensa esille ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelun sekä tavanneensa kansalaisaktivisteja. Arhinmäki oletti, luullakseni ironisesti, että Kurvinen tapaa paikallisia kansalaisaktivisteja Kiinassa.

Viime metreillään Kurvisen koskaan tekemätön olympiamatka muuttui farssiksi. Tiistaina Iltalehti kertoi tiede- ja kulttuuriministerin peruneen Kiinan-matkansa. Kansalainen kirjoitti mielipiteensä uutisen jälkeiseen kommenttiosioon: ”Antti olisi ollut kova nimi kelkkailuun. Olisi saanut hyvät vauhdit ellei olisi lentänyt ulos kurvista.”

Tuokion kuluttua Iltalehti oikaisi uutisensa: ”Kyseinen tieto oli kuitenkin ministeri Kurvista parodioivasta Twitter-tilistä, joka ei siis pidä paikkansa.” Keskiviikkona Iltalehti tiesi kertoa: ”Suomenmaa: Ministeri Antti Kurvinen peruu Pekingin olympiamatkansa.”

Parodia osui sittenkin oikeaan. Pekingin talviolympialaiset vaativat ensimmäisen suomalaisen epäonnistumisen. Matkakuume pilasi suorituksen.