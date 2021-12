Kuluneina vuosina kirjakauppoja on enimmäkseen suljettu mutta nyt niitä myös avataan.

On vaikea selittää kirjojen aiheuttamaa kiihotusta ihmiselle, joka ei pode bibliofiliaa.

Miten kuvailla sitä hetkeä, kun astuu itselleen uuteen kirjastoon tai ennestään tuntemattomaan kirjakauppaan vaikkapa ulkomailla? Mitä adjektiiveja käyttää vanhojen, jo haurastuneiden kirjojen tuoksusta? Mihin verrata kutkutusta, jonka kiinnostavan ihmisen kirjahylly herättää? Tai tietoisuutta siitä, että pääsee pian lukemaan kesken jäänyttä kirjaa, josta ei malttaisi pysyä erossa?

Taipumus kirjoihin sekaantumiseen lienee sekä perinnöllistä että tarttuvaa. Itselläni on ollut etuoikeus kasvaa kirjojen keskellä, ja niin elän edelleen.

Sain ensimmäisen tet-harjoittelupaikkani ja yhden ensimmäisistä kesätöistäni kirjastosta ja ensimmäisen vakituisen työpaikkani kirjakaupasta, heti lukion jälkeen. Kirjastoissa ja kirjakaupoissa olen tutustunut paitsi kiehtoviin opuksiin myös moniin mieleenpainuviin hahmoihin.

Muistan eräänkin miehen, joka ihan tavallisena päivänä vuonna 1987 tutki pitkään englanninkielisten pokkareiden hyllyjä Turun Akateemisessa kirjakaupassa, valitsi kirjan ja maksoi sen minulle kassalla. Sitten hän repi ostoksensa raivon vallassa pieniksi kappaleiksi, pyysi kohteliaasti roskakoria ja poistui.

Arvatkaa, muistanko enää, mikä se kirja oli!

Kirjat vievät tilaa, keräävät pölyä ja ovat sietämättömiä muutossa, kyllä, mutta ne myös ovat helpoin tapa ylittää rajoja – puhuttiinpa maantieteestä, ajasta tai ajattelusta.

Itselleni täysi kirjahylly merkitsee sekä turvaa että seikkailua.

Kun opiskeluikäiset lapseni ryhtyivät harrastamaan sitä, mitä tein itsekin aikanaan vanhemmilleni – lainaamaan kirjojani ja siirtämään niitä vaivihkaa omiin hyllyihinsä –, aloitimme uuden tradition.

Joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina tapaamme jossakin kirjakaupassa, josta he saavat valita yhden kirjan, minä maksan. Sitten menemme kahville. (Kyllä, maksan senkin.)

Tätä voinee pitää taudin tahallisena levittämisenä, mutta toivon painetun kirjan, kirjastojen ja kirjakauppojen jatkavan elämäänsä minun jälkeenikin.

Suomalaiset lukevat paljon ja ovat Kirjastoseuran tilastojen perusteella edelleen maailman ahkerimpia kirjaston käyttäjiä. Voisi siis ajatella, että meillä myös ostettaisiin kirjoja enemmän kuin muualla.

Elinvoimaisesta kirjastoverkosta, innokkaasta lainaamisesta ja ilmaisista koulukirjoista johtuen näin ei kuitenkaan ole; vaikka ajantasaisia tilastoja muualta kuin Suomesta on vaikea saada.

Kirjakauppaliiton mukaan yleistä kirjallisuutta (eli muuta kuin oppikirjoja) hankittiin Suomessa viime vuonna 316 miljoonalla eurolla. Vain 37 prosenttia ostoksista tehtiin varsinaisissa kirjamyymälöissä, 28 prosenttia verkkokaupoissa ja 25 prosenttia tavarataloissa ja marketeissa. Äänikirjojen suosio kasvaa kohisten, mutta myös painettuja kirjoja myydään nyt enemmän kuin moneen vuoteen.

55 vuotta sitten Suomessa oli lähes 800 kirjakauppaa. Nyt yleiskirjakauppoja on 146, erikoiskirjakauppoja 54 (lukuihin eivät sisälly antikvariaatit). Yhteensä 200 kirjakaupasta ketjuihin sitoutumattomia yleiskirjakauppoja on vain 41.

Myymälöiden lisäksi myös kustantamot keskittyvät, mikä pitkälti sanelee kirjan hinnan ja markkinoinnin, usein menekinkin.

Kun matkustaa vaikkapa Berliinissä, itsenäisiä kirjakauppoja tuntuu olevan joka korttelissa ja joka kolmannessa kivijalassa. Miksi ei meillä?

Syitä lienee enemmän kuin yksi, kirjallisen kulttuurin ikä esimerkiksi. Mutta Suomessa kirjamyynnin vapauttaminen ja kustantamoiden määrähintajärjestelmästä luopuminen vuonna 1971 olivat kirjoihin erikoistuneille myymälöille tuhon tie. Isot marketit pystyvät ostamaan lavakaupalla bestsellereitä ja kauppaamaan niitä päivittäistuotteiden ohessa puolella siitä hinnasta, jonka pienemmät kirjakaupat veloittavat.

Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa kirjan hinta on ostopaikasta riippumatta sama ja pienet kirjakaupat pärjäävät sekä myymällä suurimpia suosikkeja että erikoistumalla vähälevikkisempään kirjallisuuteen.

Peli ei ole meilläkään menetetty, kaikkea muuta.

Useiden tilastojen mukaan lukeminen sekä painettujen kirjojen myynti ovat pandemia-aikana lisääntyneet paitsi Suomessa myös muualla Euroopassa, samoin kuin Yhdysvalloissa. Mikä olisikaan parempi tapa torjua koronaa, vetäytyä eristykseen ja pitää itsensä järjissään kuin lukeminen?

Kuluneina vuosina kirjakauppoja on enimmäkseen suljettu, mutta nyt niitä myös avataan. Viehättävä helsinkiläinen Nide-kauppa on Fredrikinkadun-myymälänsä lisäksi pop-upannut milloin missäkin. Syyskuussa Helsingin Kaisaniemessä avattiin uusi Rosebud-kirjakauppa Sivullinen, jonka valikoima on Suomen suurin, noin 40 000 nimikettä.

Keskiviikkona jaettiin kirjallisuuden Finlandia-palkinnot, kaikki kolme yhdellä kertaa.

Kuten hyvin tiedetään, kirjallisuus ei ole kilpalaji, mutta kirjakauppoja palkinnot ja niiden saama näkyvyys kiistatta hyödyttävät. Ei olekaan sattumaa, että kirja-alan merkittävimmät tapahtumat, messut mukaan lukien, ajoittuvat kirjamyynnin suurimman sesongin alkuun. Isänpäivän ja joulun välissä tehdään edelleen jopa kolmannes koko vuoden kirjaostoksista.

Tänä vuonna joululahjakirjat kannattaa muuten hankkia ajoissa, sillä paperipula, logistiikkahaasteet sekä pandemiasta johtuvat kirjapainojen työvoimaongelmat ovat jo viivästyttäneet toimituksia.

Jos haluamansa lahjakirjan onnistuu löytämään, paketin voi koristaa varoituksella: bibliofilia tarttuu. Toisaalta: lukeminen tuskin vaarantaa terveyttäsi.