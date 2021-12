Kuinka HJK on käyttänyt viestinnässään, markkinoinnissaan, joukkuekulttuurin rakentamisessa ja yhteiskuntavastuussaan sitä, että sillä on ollut riveissään kaksi globaalisti puhuttelevaa jalkapalloilijaa, kysyy kolumnissaan Tommi Nieminen.

Tommi Nieminen

Olen kannattanut Helsingin jalkapalloklubia viisivuotiaasta, Kalevi Sorsa II:n eli 1970-luvun lopun punamultahallituksen ajoilta.

Nuorisolaisille tiedoksi: kyllä, kuulostaa se homeiselta minunkin korvaani.

Tämä kolumni ei ole kuitenkaan nostalgiaparahdus HJK:n historiasta. Se ei ole edes tunnepurkaus Sorsan ajan Suomen sisäpolitiikasta.

Tämä on pitkäaikaiskannattajan näkemys HJK:n nykyisyydestä, pysähtyneisyyden ajasta. Kyse ei ole nyt niinkään itse lajista – siitä, miten HJK pelaa jalkapalloa –, vaan mahtijoukkueen yhteiskuntasuhteista.

HJK:n johtoportaan nenän eteen on tuotu mittaamattoman arvokas yhteiskunnallinen aarre, mutta heillä ei ole hajuakaan, mitä he sillä tekisivät.

HJK-konserni on liikevaihdoltaan noin kahdeksan miljoonan euron bisnes, johon kuuluvat HJK:n edustusjoukkueet sekä Bolt-areena. Toiminta on ollut viime vuosina maltillisen voitollista.

Kyse on siis pk-yrityksestä, jonka taloudellinen merkitys ei ole Suomelle valtaisa. Sen sijaan HJK on urheilukulttuuriselta merkitykseltään elintärkeä.

HJK:lla on ollut heinäkuusta 2021 lähtien ringissään kaksi ikonia: maajoukkueen kapteeni Tim Sparv ja entinen maajoukkuehyökkääjä Riku Riski, joilla on takanaan pitkä ammattilaisura Euroopassa.

He ovat erinomaisia pelaajia mutta armottomassa kansainvälisessä vertailussa vain keskitasoa. Kaukana lajin supertähdistä.

Silti juuri Riski ja Sparv ovat globaalille julkisuudelle paljon kiinnostavampia kuin moni korskea tähtipelaaja. Koetan selittää.

Riku Riskin maailmankatsomukseen havahduin tammikuussa 2019. Hän yllätti kieltäytymällä julkisesti maajoukkueen talvileiristä Qatarissa. Hän perusteli päätöstään ”eettisillä syillä ja arvoilla”.

Moni jalkapalloa seuraava ihminen ymmärsi, mistä on kyse. Qatar on rakennuttanut ensi kesän jalkapallon MM-kisojen stadioninsa siirtotyöläisillä, joiden työolot vertautuvat moderniin orjuuteen. Rakennustöissä on kuollut The Guardianin laskujen mukaan jopa 6 500 työläistä. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on hiljaisuudella siunannut tapahtuneen.

Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti oli niitä futispomoja, joilta jäi täysin ymmärtämättä Riskin teon laajempi merkitys. Lahti piti tekoa ”hassuna”.

Huippu-urheilijoiden poliittinen aktivismi on edelleen niin harvinaista, että kansainvälisesti tuntemattoman Riskin boikotista tuli viraali uutinen, jota levittivät esimerkiksi The Guardian, Die Welt, Der Spiegel, Aftonbladet, Al Arabiya, Aftenposten, Repubblica ja NDTV India.

Kapteeni Tim Sparv alkoi tehdä tasa-arvo- ja ihmisoikeuspolitiikkaa samoihin aikoihin. Pisimmälle hän on toistaiseksi vienyt sen syyskuussa 2021, jolloin hän kirjoitti The Player’s Tribune -verkkojulkaisuun avoimen kirjeen, joka käsitteli Qatarin työolosuhteita.

Kirje ei ollut nopeasti sutaistu syötti vaan pitkä ja hartaasti rakennettu teksti, jota varten Sparv oli haastatellut paikan päällä Qatarin siirtotyöläisiä.

Teksti levisi kuin kulovalkea. Kansainvälinen pelaajayhdistys FIFPro, joka edustaa 65 000:ta ammattijalkapalloilijaa, palkitsi Sparvin marraskuussa Player Voice -palkinnolla.

Kannattajana olen arvostanut molempia: hiljaisessa zeniläisyydessään kettuuntunutta Riskiä ja barrikadirumpua paukuttavaa Sparvia.

Tällaista on 2020-luku. Jos aiemmin maailmaa muutettiin puolueiden, eturyhmien ja joukkovoiman paineella, nyt sitä muutetaan julkisuusverkostoissa. Jopa qatarilaiset emiirit pelkäävät verkossa leviäviä protesti-ilmiöitä. Jos on väärällä puolella historiaa, voi hetkessä kadottaa miljardeja euroja omaisuudestaan.

Aarretta on toisinaan vaikea nähdä, vaikka se tuotaisiin kultalautasella. Sparv ja Riski ovat seisseet HJK:n johdon silmien edessä kuin Graalin malja ja Liiton arkki, mittaamattomine arvoineen.

Kuinka HJK on käyttänyt viestinnässään, markkinoinnissaan, joukkuekulttuurin rakentamisessa ja yhteiskuntavastuussaan sitä, että sillä on ollut riveissään kaksi globaalisti puhuttelevaa jalkapalloilijaa?

Ei mitenkään. Tietenkään.

Koko homma on vaiettu. On isketty veljellisesti silmää ja ylläpidetty homeista tarinaa siitä, ettei politiikka kuulu huippu-urheiluun.

Kun kansainvälinen pelaajayhdistys marraskuussa 2021 palkitsi Sparvin ihmisoikeustyöstään, HJK ei julkisesti noteerannut asiaa. Sen sijaan joukkue viestitti samana päivänä, että Veikkausliigan mestaruuspokaali vieraili HJK:n yhteistyökumppanin toimistolla, jonka ”väki tuuletti mestaruutta yhdessä Frendi-maskotin kanssa”.

Saa haukotella.

Tosiasiassa huippu-urheilu on aina linkittynyt politiikkaan. Erityisen vahvasti silloin, kun yhteys kiivaimmin kielletään.

Voi olla, että HJK:n johto katsoo ihmisoikeusaktivismin riskit liian suuriksi. Euroopan seurajalkapalloa hallinnoivassa Uefassa on epäilemättä monta umpipolitisoitunutta kihoa, joiden on mahdoton hyväksyä pelaajien yhteiskunnallista aktivismia.

Silti HJK:n hiljaisuus on ällistyttävää.

Kun joukkue kesällä 2021 palkkasi suomalaisittain kalliin Sparvin, se näyttää palkanneen 34-vuotiaan kroonisesti polvivammaisen veteraanin.

Kannattaako viimeisiä vetelevistä nivelistä maksaa?

Itse maksaisin siitä, että joukkueessa on globaali esikuva, älykäs urheilijabrändi, joka paukuttaa rumpua barrikadeilla.