Urakoitsija levensi Espoossa pääsyä roskakatokseen – samalla tuhoutui Howard Smithin taideteos. Nyt taidemuseo suunnittelee teoksen valua uuteen paikkaan.

Howard Smithin Betonireliefissä oli viisi ”koukeroa”, mutta nyt niitä on enää kolme. Kuva purkutuomion saaneesta rakennuskompleksista Espoon Vihervaarassa on otettu perjantaina 17. joulukuuta 2021.

Vuonna 2015 se tapahtui.

Espoon Viherlaakson kirjaston ja terveyskeskuksen väliseen jätekatokseen pääsy oli vaivalloista. Ovea piti leventää, ja sen eteen haluttiin valaa luiska.

Se kävi näppärästi nirhaisemalla pois pala katoksen seinää. Betoniseinässä oli viisi omituista koukeroa. Levennyksen jälkeen niistä jäi pystyyn kolme.

Urakoitsijalla ei todennäköisesti ollut aavistusta, että seinä oli Espoon modernin taiteen museon Emman kokoelmaan kuuluva teos, Betonireliefi. Sen oli suunnitellut afroamerikkalais-suomalainen taiteilija Howard Smith, joka kuoli viime helmikuussa 92-vuotiaana.

”Emmalta ei asiaa tuolloin kysytty. Ei ole tajuttu, että kyseessä on taideteos, vaan se on pistetty halki. Siitä on paremmin mahtunut jätehuolto menemään sisään hakemaan säiliöitä”, kuvailee museon amanuenssi ja Howard Smith -tuntija Tuomas Laulainen.

Reliefi on ilmeisesti valettu paikan päällä, kun rakennus valmistui vuonna 1970. Vaikka paikka on proosallinen, teos on kukkea ja kekseliäs.

Smith hyödynsi siinä aivan tavallista rakennustyömaan betonia, jossa valumuotin lautojen jäljet näkyvät pystyraitoina puunsyineen. Niiden lomasta nousee syvennyksinä Smithille tyypillisiä polveilevia kuvioita. Smith palveli 1950-luvun alussa Yhdysvaltain sotilaana Japanissa, innostui sikäläisistä kirjoitusmerkeistä ja kehitti niiden pohjalta omaa muotokieltään.

Howard Smithin betonirelieffissä oli ennen viisi koukeroa.

Viherlaakson reliefin kohtalo ei ole tavaton.

Monet ”betonibrutalismin” aikakauden rakennukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Kun talo puretaan, menetetään myös sen rakenteisiin tehdyt taideteokset.

”Taiteen kohtalo on yhteydessä siihen, mitä kiinteistölle tapahtuu. Jos teos on maalattu suoraan seinärakenteeseen, sitä on vaikea säästää, jos koko rakennus pannaan maan tasalle”, Tuomas Laulainen sanoo.

Lähitulevaisuudessa Viherlaakson betonireliefistä katoaa loputkin, sillä koko rakennuskompleksi on menossa purkuun. Terveyskeskus on jo tyhjillään, kirjasto toimii vielä vanhoissa tiloissaan odottaen uusia.

Betonireliefi saattaa kuitenkin saada uuden elämän.

Emma-museo on tänä vuonna dokumentoinut teoksen. Laulaisen mukaan se on tarkoitus toteuttaa uudestaan, kun sopiva paikka löytyy.

Teoksesta oli lähtenyt pala pois.

Howard Smithin tarina oli suomalaiselle taiteilijalle harvinaislaatuinen.

Philadelphian lähistöllä kasvanut ja Koreassa sotinut Smith saapui alun perin Suomeen taiteilijavierailulle vuonna 1962.

Monipuolisen uransa aikana hän teki kuvataidetta ja muotoili, työskenteli Arabialla ja suunnitteli tekstiilejä Vallilalle. Viime vuosikymmenet hän asui ja työskenteli Fiskarsissa keraamikkopuolisonsa Erna Aaltosen kanssa.

Tärkeä juonne oli yhteistyö betoniaikakauden arkkitehtien kanssa.

Heihin Smith tutustui heti vuonna 1962 Kulosaaren kasinolla järjestetyissä juhlissa, joissa oli paikalla muun muassa Aarno Ruusuvuori.

”Tapasin uusia ihmisiä, jotka ottivat minut vastaan sellaisena kuin olin, ja minä otin heidät sellaisina kuin he olivat”, Smith muisteli myöhemmin.

Smith sai betonin kirjaimellisesti kukkimaan. Hänen maalauksensa värittävät esimerkiksi Vekaranjärven varuskuntarakennusten seiniä, ja teosten alla voi uida Riihimäen ja Leppävaaran uimahalleissa.

Emma-museolla on kokoelmissaan myös Smithin kahdeksanosainen serigrafiasarja, jonka hän teki juuri Viherlaakson kirjastoon. Teossarja on konservoitavana ja tulee yleisön nähtäväksi.

Smithin elämäntyö saa muutenkin postuumia arvostusta.

Emma neuvottelee yhdysvaltalaismuseon kanssa laajasta Smithin näyttelystä, joka voisi toteutua muutaman vuoden päästä.