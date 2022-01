Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (kesk) oli vessassa, kun Eero Heinäluoma (sd) soitti. Tarinan mukaan Manninen päätti vastata puhelimeen, sillä sen verran jännitteiseksi poliittinen tilanne oli kiristynyt. Hallituskriisiäkin oli jo povattu.

Manninen ja Sdp:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Eero Heinäluoma olivat tuolloin, kesäkuun lopussa 2006, neuvotelleet jo useamman päivän ja yönkin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras-hanke) aloittamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Valmista ei ollut tullut, ja aika alkoi käydä vähiin.

Paras-hanketta pohjustavan rakenneryhmän viimeiseksi kaavailtu kokous oli juuri alkamassa, kun Heinäluoma soitti Manniselle. Sopimatta oli vielä vakavissa vaikeuksissa olevia kuntia koskeva pykälä sekä kuntaliitoksien henkilöstöä koskeva irtisanomissuojapykälä.

Vessapuhelussa Heinäluoma ilmoitti Manniselle, että Sdp on valmis kompromissiin.

Sopu siis syntyi, ja Paras-hanketta koskevaa puitelakia päästiin toden teolla valmistelemaan.

Paras-hankkeen ideana oli muodostaa kunnista isompia yksiköitä, jotta ne selviäisivät paremmin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Tiedettiin, että suomalaisten ikääntyessä palvelutarve ja kustannukset vääjäämättä kasvaisivat. Pienet kunnat eivät kohta enää selviäisi yksin.

Uudistuksen tarkoitus oli varmistaa, että kansalaisilla olisi jatkossakin mahdollisuus saada yhdenvertaisesti sote-palveluita.

Kovin tutulta kuulostaa.

Puolueiden puheenjohtajat ovat viime viikkoina toistelleet perusterveydenhuoltoon panostamista ja yhdenvertaisuutta aluevaalitenteissä.

Ja tottahan se on.

Perusterveydenhuoltoon ei ole panostettu riittävästi, jonot ovat pitkät, eivätkä sairauksien ennaltaehkäisy ja tasa-arvo toteudu toivotulla tavalla. Sitä paitsi erikoissairaanhoidon nopeasti kasvaneet kustannukset ovat kestämätön rasite monille pienille kunnille.

Tänään sunnuntaina järjestettävät aluevaalit ovat historialliset, sillä nyt saadaan sinetti peräti 16 vuotta kestäneelle sote-uudistusprosessille.

Nyt tehtävässä uudistuksessa sote-palveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Samalla erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito kytkeytyvät aiempaa paremmin yhteen.

Uudistus on tosin tässä vaiheessa kaikkea muuta kuin lopullisesti valmis, sillä uudet hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa ja ennen sitä tekemistä todellakin riittää. Mutta vaikka kiirettä ja kaaosta on tiedossa, uudistus toteutuu. Se on nyt varmaa.

Jo on aikakin, voisi sanoa.

Uudistuksen venyminen on sinänsä erikoista, sillä jos maailmassa on joku asia, jonka pystyy tarkasti ennakoimaan, se on ikärakenteen kehitys. Suomessa on vuosikymmeniä tiedetty, että suurten ikäluokkien ikääntyessä huoltosuhde menee vinksalleen. Huoltosuhteella tarkoitetaan työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa työssäkäyviin.

Miten ihmeessä välttämätöntä sote-uudistusta jouduttiin sitten vääntämään 16 vuotta?

Yksi selitys on valtapolitiikka.

Puolueet ovat kerta toisensa perään onnistuneet sotkemaan sote-uudistukset, kun niihin on kytketty puolueiden muita poliittisia tavoitteita. Paras-hankkeessa pyrittiin soten järjestämisvastuiden lisäksi ratkomaan muun muassa kaupunkiseutujen maankäytön sekä asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen ongelmia.

Paras-hanke sai alkusysäyksensä helmikuussa 2005, kun pääministeri Matti Vanhasen (kesk) hallitus piti politiikkariiheksi kutsumansa puolivälikokouksen.

Riihessä kuntaministeri Hannes Manninen esitteli kirjoittamansa muistion, jossa esitettiin huoli kuntatalouden tilasta.

Mannisen huoli oli aiheellinen. Mutta asiaan saattoi vaikuttaa myös poliittinen tilanne. Syksyn 2004 kuntavaaleissa keskusta oli kärsinyt tappion ja jäänyt Sdp:n taakse kakkoseksi. Keskustalla oli siis motiivi panostaa kuntiin.

Mannisen avaus oli hallituskumppaneille yllätys, sillä Vanhasen ykköshallituksen ohjelmassa ei ollut mainittu kuntakentän uudistamisesta.

Sinänsä ministerit olivat samaa mieltä ongelman olemassaolosta. Ratkaisukeinoista sen sijaan oli paljonkin erimielisyyttä.

Sdp ajoi suurempia kuntia ja vastusti tiukasti yksityisiä sote-palveluita.

Keskusta vastusti kuntien pakkoliitoksia. Se tarjosi ratkaisuksi koordinoivaa ”aluekuntaa”, joka ottaisi osan kuntien tehtävistä itselleen.

Puolueiden halut olivat siis aika lailla samat kuin kaikissa myöhemmissäkin sote-väännöissä.

Mannisen ja Heinäluoman sopiman poliittisen kompromissin jälkeen Paras-hanke polkaistiin kesällä 2006 kunnolla käyntiin. Sitä jatkettiin Vanhasen kakkoshallituksen ja Mari Kiviniemen (kesk) hallituksen kausilla vuosina 2007–2011.

Uudistuksessa kunnat velvoitettiin järjestämään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Tämän sai toteuttaa joko kuntaliitoksella tai kuntien välisellä yhteistyöllä.

Käytössä ei kuitenkaan ollut keppiä, vaan hallitus luotti kuntien omatoimisuuteen yhteistyökuvioiden muodostamisessa. Paras-hankkeen myötä kaikkiaan lähes 200 kuntaa päätyi erilaisiin yhteistoimintaratkaisuihin. Mutta moni alue jäi pirstaleiseksi. Ja osa kunnista kieltäytyi kategorisesti yhteistyöstä.

Vuoden 2011 vaaleissa keskusta jäi oppositioon. Jyrki Kataisen (kok) hallitus päätti toteuttaa kuntauudistuksen, joka perustuisi ”vahvoihin peruskuntiin”. Vahvat kunnat olisivat vastanneet perustason terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja osasta erikoissairaanhoitoa.

Paras-laki kumottiin.

Kataisen hallitus oli valmis tarvittaessa pakottamaan kunnat liitoksiin. Suunnitelma kuitenkin vesittyi, kun hallituksen kakkospuolue Sdp käänsi takkinsa ja ryhtyi vastustamaan pakkoliitoksia.

Tämän jälkeen Kataisen hallitus valitsi eduskuntaryhmien puheenjohtajat Petteri Orpon (kok) ja Jouni Backmanin (sd) kehittämään uutta sote-mallia. Työryhmä sai tehtyä esityksen, mutta siinä oli perustuslaillisia ongelmia. Kuten myös seuraavan, peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd) vetämän parlamentaarisen ryhmän esityksessä. Senkin eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmäsi.

Parlamentaarisen ryhmän esitystä ei ehditty enää korjata, sillä vaalikausi päättyi.

Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen asialle ryhtyi vuorostaan Juha Sipilän (kesk) hallitus, jonka sote-malli perustui 19 maakuntaan. Kokoomus vastusti maakuntien suurta määrää mutta taipui, kun sai lehmänkaupoilla pakettiin mukaan valinnanvapauden, joka olisi lisännyt merkittävästi yksityisten sote-palveluyritysten roolia.

Perustuslakivaliokunta kaatoi talvella 2019 Sipilän hallituksen sote-esityksen ja hallitus erosi kuukautta ennen vaaleja.

Lopulta kuudes (vähän laskentavasta riippuen) sote-yritys onnistui. Sanna Marinin (sd) hallitus sai vietyä viime vuonna sote-esityksen läpi perustuslakivaliokunnasta ja eduskunnasta.

Puolueita on helppo syyttää kyvyttömyydestä tehdä isoja rakenteellisia uudistuksia. Mutta etenkin näin vaalipäivänä on syytä olla myös armollinen.

Vaikka puolueiden valtapelit voivat tuntua pikkusieluiselta taktikoinnilta ja kokonaisuuden edun kannalta turhilta, sitä ne eivät välttämättä ole. Vallasta kamppailu on nimittäin olennainen osa demokratiaa.

Ja jähmeä päätöksenteko on kansanvallan ominaisluonne – mikä on tavallaan myös hyvä, kun puhutaan sote-uudistuksen kaltaisista perustavanlaatuisista uudistuksista. Ei niitä pidäkään pystyä kädenkäänteessä roiskimaan.

Politiikkaan kuuluu se, että väestöryhmien eriäviä etuja ja näkemyksiä pyritään sovittamaan yhteen parhaan mahdollisen ratkaisun saavuttamiseksi. Kompromissien kautta syntyvä lopputulos ei aina ole paras mahdollinen. Toisaalta ei ole olemassa mitään yksittäistä tahoa, joka voisi määritellä absoluuttisen näkemyksen parhaasta mahdollisesta.

Kansanvallassa näitä näkemyksiä hyvästä ratkaisusta on aina monta.

Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksessa on varmasti paljon puutteita. Samalla näyttää kuitenkin, että nyt tehtävä aluevaaliuudistus taitaa olla paras, johon Suomen poliittinen järjestelmä pystyy. Ovathan sote-uudistusta olleet 16 vuoden aikana vuorollaan yrittämässä kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta.

Syyskuussa julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn lehdessä oli kiinnostava artikkeli, jossa vihreiden veteraanivaikuttaja Osmo Soininvaara ja hallitusneuvos Auli Valli-Lintu muistelevat sote-uudistusten pitkää historiaa. Valli-Lintu on ollut mukana virkamiehenä Paras-hankkeesta lähtien kaikissa uudistusyrityksissä.

Soininvaara kuvasi haastattelussa sote-uudistusten tekemisen realismia. Uudistajat lähtevät kunnianhimoisesti liikkeelle, mutta ongelmien monimutkaisuuden selvitessä rima laskee. Soininvaara selvensi asiaa ruokailuun liittyvällä vertauksella.

”Ensin yritetään tehdä fine dining -ateria kaikkine hienouksineen, mutta se palaa pohjaan. Sitten yritetään vaatimattomammin jauhelihapihviä, mutta kokilta kaatuu paistinpannu maahan. Lopulta jääkaapista löytyneistä rippeistä tehdään juustomunakas. Meneehän silläkin nälkä”, Soininvaara sanoi.

Pelkän nälän poistaminen tuntuu sote-uudistuksen kaltaisen jättiuudistuksen kohdalla kuitenkin kovin lattealta tavoitteelta. Niinpä pyysin apua kokkina ja ravintoloitsijana toimivalta Henri Alénilta. Ja toden totta – myös munakas voi olla herkullinen, jos sen tekee huolellisesti.

Olennaista on muistaa vatkata munat kupissa hyvin ja pitää munakasmassa paistettaessa liikkeessä.

Henri Alénin juustomunakasohje

Ainekset:

3 kananmunaa

3 ruokalusikallista kuohukermaa

Hyppysellinen suolaa ja pippuria

Voita

1 dl juustoraastetta (mieluiten Comté)

Valmistus:

Riko munat kulhoon. Lisää kerma ja mausteet. Sekoita haarukalla 20–30 sekuntia, jotta valkuainen ja keltuainen sekoittuvat tasaisesti.

Sulata voi kuumassa valurautapannussa. Kun voi alkaa saada väriä, kaada munaseos pannuun.

Anna seoksen olla pannussa muutama sekunti paikoillaan. Ryhdy sen jälkeen liikuttamaan pannua nopeilla liikkeillä siten, että munakasmassa pysyy liikkeessä.

Kaada juustoraaste munakkaan toiselle puolelle. Taita toinen puoli juustotäytteen päälle. Alle minuutissa munakas on valmis.