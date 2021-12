Mitä ajatteli isänmaasta Esko Aho 21-vuotiaana? Entä 27-vuotias Kersti Juva, 32-vuotias Jouko Turkka tai 54-vuotias Väinö Linna? Tammen kustannuspäällikkö Hannu Harju löysi kirjaston uumenista kaksi 1970-luvun puolivälissä painettua kirjaa, joissa tunnetut suomalaiset kirjoittavat isänmaasta.

Rakennetaan isänmaata, tapaa eteläpohjalainen setäni sanoa tapaamisen päätteeksi, pieni hymy suupielessään.

Mutta mitä isänmaa ja sen rakentaminen merkitsevät niille, jotka asuvat isänmaaksi kokemassaan paikassa?

Lähes sata yhteiskunnallista ja kulttuurialan vaikuttajaa pohti kysymystä kirjankustantaja WSOY:n pyynnöstä 1970-luvun puolivälissä.

Kirjoituksista syntyi ensin, vuonna 1974, teos Minun isänmaani.

Kirjoittajien joukossa olivat muun muassa Helsingin yliopiston kansleri Mikko Juva, kapellimestari Okko Kamu, ulkoministeri Ahti Karjalainen, arkkipiispa Paavali, YK:n apulaispääsihteeri Helvi Sipilä, kirjailija Arvo Salo, kansanedustaja ja Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja Taisto Sinisalo, pääministeri Kalevi Sorsa, pilapiirtäjä Kari Suomalainen, Puolustusvoimain komentaja Lauri Sutela ja oopperalaulaja Martti Talvela.

Kirja löysi hyvin lukijoita ja sai jatkoa seuraavana vuonna teoksella Entä minun isänmaani?. Jatko-osa tehtiin siksikin, että jälkikäteen huomattiin ensimmäisen niteen kirjoittajien keski-iän olevan 52 vuotta.

” Äidille jää kieli, mutta miehet kirjoittavat sillä.

Toista nykypäivänä silmiinpistävää asiaa ei huomattu tai sille ei ainakaan tehty juuri mitään: naisten osuus kirjoittajista oli vain hiukan yli kymmenen prosenttia.

Jälkimmäisessä teoksessa on kaksi naispuolista kirjoittajaa lisää, mutta silti suhde on murskaava miesten hyväksi. Ikään kuin isänmaalla olisi sukupuoli (nimensä puolesta sillä toki onkin). Äidille jää kieli, mutta miehet kirjoittavat sillä. Sana kotimaa on tämän ajan silmin tietysti sukupuolineutraalimpi.

Tylyintä maskuliinisessa isänmaa-termissä ja teosten kirjoittajavalikoimassa on se, että se ei vain vihjaa vaan tulee väittäneeksi, että isänmaa ja sen historia on miesten hegemonista aluetta. History selättää herstoryn.

Sotien päättymisestä oli 1970-luvun puolivälissä kulunut 30 vuotta, jälleenrakennus ja 1960-luvun sukupolvikapina olivat takana. Löysikö kirjoihin värvätty jedineuvosto isänmaan 70-lukulaisten olemuksen?

Annetaan ensin Karjalan laulumailla vuosia isänmaata puolustaneen kansalliskirjailijan Väinö Linnan kertoa.

Vanhan isänmaa-käsitteen eräs merkittävä osa oli maisema, mutta se on nykyään jäänyt pääasiassa luonnonsuojelupiirien huoleksi. Sekin on enemmänkin esteettisen suhtautumistavan kohde, tai sitten vain virkistyskäyttöön tarkoitettu, mutta ei enää isänmaan symboli, Linna kirjoitti.

Linnan isänmaa-käsitys yllättää urbaaniudellaan ja arkisuudellaan. Sotakirjailija oli saanut tarpeekseen sodasta: Oikeastaan se kai olennaisilta osiltaan näkyy joka päivä televisioruudussa julkisena elämänmenona, kuten työmarkkinakysymyksinä, poliittisena tapahtumisena ja sen kommentoimisena.

Linnan tavoin pessimismiä huokui Suomen kommunistisen puolueen tuolloinen puheenjohtaja Aarne Saarinen. Tekniikan kehitys, ylikansallinen kulutuskulttuuri ja urbanisoituminen olivat johtaneet siihen, että meillä suomalaisilla ei ole enää muuta omaperäistä kuin osa luontoamme, valoisat kesäyöt ja tuhannet järvet. Jo tuolloin oli huomattu, että saunakin on meiltä viety.

Isänmaallisuuden romanttisen hohdon katoamisella oli Saarisen mielestä hyväkin puoli: vahingollinen nationalismi oli häviämässä. Ahdas kansallinen itsekkyys ja rajoittuneisuus on väistymässä, suomalaisuuden rinnalle astuvat käsitteet eurooppalaiset ja ihmiskunta, Eurooppa ja maapallo ovat muodostumassa yhteiseksi isänmaaksi, Saarinen visioi.

Olisiko hän samaa mieltä nyt?

Ohjaaja Jouko Turkka kuvattuna Joensuussa maaliskuussa 1971.

Monet kirjoittajat tai heidän isänsä olivat olleet rintamalla. Jos luonnosta ei siis ollut symboloimaan isänmaan kasvoja, entäpä veriuhrista?

Se oli sodan jälkeen syntyneelle sukupolvelle koulussa opetettu eetos, muistutti ohjaaja Jouko Turkka:

Isänmaa oli jotain joka oli vaatinut paljon verta, joka tulisi vaatimaan minunkin vereni ja kaiken tämän veren nimissä oli päntättävä päähän kaikki ikävä ja typerä. Isänmaan puolesta ei saanut elää vaan piti kuolla. Se taas oli sidoksissa jumalaan siten että kuolema isänmaan puolesta merkitsi melko varmaa taivasta vaikka hurjapäisyys olisi teettänyt syntiäkin.

” Maa nimeltä Suomi saa kaukaa katsottuna Lintukodon hohteen, tunnelmoi kirjailija Anu Kaipainen.

Myös demarien tuolloin 30-vuotias kansanedustaja Matti Ahde kritisoi väkivallalle ja viholliskuvalle rakentuvaa isänmaa-kuvastoa: Liian usein nuorison isänmaallisuus ja kansainvälisyys on haluttu esittää myyttinä ylioppilasnuorukaisesta vannomassa sankarihaudalla uhmaa Laatokan toiselle rannalle.

Veriuhrin antamista ani harva kirjojen kirjoittajista kaipasi, ja tunteen isänmaasta saattoi kirjoittajien mielestä kokea paljon helpommin vaikkapa matkustamalla pois maasta. Yhtäkkiä iski kaipuu kotimaahan.

Kaipaan Suomea niin kuin poissaolevaa perheenjäsentä, joka palattuaan muuttuu jälleen arkiseksi. Maa nimeltä Suomi saa kaukaa katsottuna Lintukodon hohteen, tunnelmoi kirjailija Anu Kaipainen. Pois matkustaessa unohtuvat myös isänmaan huonot puolet.

Rakkauteni tähän maahan ei ehkä ole raastavan intohimoista, mutta uskallan kuitenkin tunnustaa syvän kiintymykseni. Vieraisiin maihin voi ihastua romanttisesti, kuten etäiseen naiseen. Mutta Suomen suhteen minulla on lujassa se lapsenusko, ettei se hylkäisi edes tuhlaajapoikiansa, tunnelmoi kansanedustaja Lasse Lehtinen, 28.

Nuori poliitikko halusi rakentaa siltaa eri arvomaailmojen välille: Isänmaallisuuden yleismaailmallinen velvoite meidän kohdallamme on se, että impivaaralaisuus ja teollinen kehitys tasapainotetaan.

Entä poliittisen kentän toisella puolella, demareista oikealle? Mitä isänmaasta siellä ajateltiin?

Isänmaa on kansallispohjainen ilmaisu, joka perustuu maailman tarkkailemiseen suomalaisesta näkökulmasta, muotoili Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja Ilkka Kanerva ja osoitti jo 27-vuotiaana hallitsevansa kelvon poliittisen latinan.

Pohdiskelu isänmaasta kääntyi Kanervalla sulavasti myös pohdinnaksi Suomen geopoliittisesta asemasta:

Puolueettomuuspolitiikalle perustuva Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittinen toimintalinja joutuu lunastamaan uskottavuutensa joka päivä uudelleen.

Kanervasta tuli myöhemmin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. 1970-luvullakaan hän ei ollut sapelien kalistelun vaan rauhan turvaamisen kannalla mutta muistutti reaalipoliitikkona jo tuolloin, että huomioon oli otettava maailman ongelmien väkivaltaisen irti riistäytymisen mahdollisuus.

Vuonna 1975, Etyk-vuonna, Kanervan muistutus otettiin Suomen taivaalla huomioon Migeillä ja Drakeneilla. Pian selviää, millä ulkomaisella brändillä se kohta tapahtuu.

Suomentaja Kersti Juva työhuoneellaan vuonna 1975.

Helsingin Sanomien arvostelija Pekka Tarkka oli Minun isänmaani -kirjalle ynseänä. Hän luonnehti kirjoituksia aikuisten kouluaineiksi ja jakoi arvosanoja. Laudaturin saivat kansanrunoudentutkija Matti Kuusi, kirjailija Matti Kurjensaari, eversti Wolf Halsti sekä Kerttu Kauniskangas alias pakinoitsija Juorkunan Jussi.

Isänmaa-sanalla oli Kauniskankaalle ”voimakas luokkasisältö”, ja myös sana minun oli hänestä ”mätä”. Ei ole olemassa ’minun maatani’, on ’meidän maamme’, hän kirjoitti. Suomalaisuus oli hänelle aina yhteyttä toisiin suomalaisiin.

Eri yhteiskuntaluokille ja eri sosiaaliryhmille käsitteet merkitsevät erilaisia asioita, totesi sähköasentajaksi itsensä nuorena opiskellut kansanedustaja Matti Ahde. Hän havainnollisti tätä kertomalla kahdesta sisaruksestaan, jotka joutuivat 1970-luvun alun suuren työttömyyden aikaan lähtemään töiden perässä ulkomaille. Ruotsiin muutti 300 000 suomalaista, ja heidän isänmaakäsityksensä oli todennäköisesti hieman eri kuin Suomeen jääneiden.

Isänmaa on se maa jonne me rakennamme sosialismin, kirjoitti suomentaja Kersti Juva 27-vuotiaana. Työläiset ovat tässä maassa kaikki talot rakentaneet. Työläisten talkoilla nousee harjaan uusi järjestelmäkin.

Isänmaa-sanalle ennusti myönteistä nostetta 21-vuotias Esko Aho. Hän oli 1970-luvun puolivälissä Nuoren keskustan liiton puheenjohtaja.

Isänmaallisuus on saamassa uuden, puhtaamman ja positiivisemman sisällön. Tuolloin siihen liittyy päällimmäisenä halu toimia kaikkien kanssaihmisten parhaaksi, halu rakentaa yhteiskuntaa, joka tarjoaa jokaiselle maamme kansalaiselle mahdollisuuden täysipainoiseen ja inhimilliseen elämään, Aho kirjoitti.

Hän linjasi, että maanpuolustustahto ei ollut vain sotilaallinen asia, vaan sen tuli kattaa myös kansallisen kulttuuriperinteen puolustaminen.

Aho siteerasi maalaisliittolaisen senaattorin Kyösti Kallion puhetta Nivalan kirkossa keväällä 1918: Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan isänmaataan rakastavia suomalaisia.

Kommunistisen puolueen kansanedustaja Taisto Sinisalo kertoo Minun isänmaani -kirjassa: Jouduin mieskohtaisesti taannoin vastaanottamaan herjan: ’Kahden isänmaan mies.’ Se ei sanottavammin sattunut koska sen esitti henkilö, jonka isänmaa-käsite oli perin juurin toinen kuin omani.

Opiskelijaliikettä ja nuorta kulttuuriväkeä villinnyt vasemmistolaisuus eli joissain piireissä vielä vahvana 1970-luvun puolivälissä, mutta kaksilla rattailla ajaminen alkoi murentua. Neuvostoliitto ei voinut olla suomalaiselle henkinen kotomaa samalla kun Suomi oli isänmaa.

” Holkeri sai kuulla vanhemmalta puoluetoveriltaan: ”Harri Holkeri, olet myynyt isänmaan.”

Isänmaa on ollut myös poliittinen ase. Erityisen epäisänmaallista oli sekä oikealla että vasemmalla sen myyminen. Sen sai tuntea myös tuolloin 37-vuotias kansanedustaja Harri Holkeri.

Presidentin toimiaikaa jatkettiin poikkeuslailla vuonna 1973, mitä perinteinen oikeistoväki vastusti. Kun kokoomuksessa oli myös erimielisyyttä siitä, miten poliittiseen vastustajaan pitäisi suhtautua, Holkeri sai kuulla vanhemmalta puoluetoveriltaan: ”Harri Holkeri, olet myynyt isänmaan.”

Mitä Holkeri teki tämän kuultuaan, illalla kotiin mentyään? Lohduttautui lukemalla arvostettujen suomalaishenkisten kirjailijoiden runoja. Taisi olla Leinoa, Jylhää, Koskenniemeä, Kailasta.

Holkerin lisäksi isänmaan kauppaajia oli 1970-luvun puolivälissä liikkeellä muitakin.

Isänmaan yhteisen edun nimissä on isänmaa jälleen myyty halvalla lännen todelliselle liittoumalle, väitti 30-vuotias kirjailija Aulikki Oksanen. Kansallinen itsemääräämisoikeus, sen taloudellinen ja poliittinen perusta on liitetty yhdeksi nikamaksi Naton taloudellis-poliittiseen selkärankaan.

Kansleri Tauno Nurmela vuonna 1975.

Kirjoittajia yhdistää yhteiskunnallisten ja muiden erimielisyyksien keskelläkin se, että heidän ajatuksensa isänmaasta nojaa yhteiseen historiaan, ympäröivään luontoon, juuriin ja kotiseutuun.

Samoin ajatus siitä, että isänmaata pitää rakentaa ja hoitaa niin, että se on olemassa myös seuraaville sukupolville. Ihmiset vaihtuvat, isänmaa pysyy.

Lähes kaikille kirjoittajille isänmaa sisältää aimo annoksen mystiikkaa ja romantiikkaa, ja siksi se onnistuu samanaikaisesti herättämään voimakkaita tunteita, vangitsemaan ihmisten mieliä mutta myös pakenemaan määrittelyä. Se on samanaikaisesti totta ja tarua.

Monissa kirjoituksissa isänmaan määrittely-yritys sai uskonnollisia piirteitä, isänmaa edusti korkeampaa todellisuutta. Turun yliopiston kansleri Tauno Nurmela tiivisti sen näin: Isänmaa on lapsenmielisten omistama taivasten valtakunta.

Minun isänmaani, 1974. Entä minun isänmaani?, 1975. Toim. Simo Talvitie. WSOY.