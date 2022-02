Saamelaiset ovat aina osanneet ottaa uudet ideat käyttöön ja säilyttää silti perinteet. Moni on kuitenkin huolissaan, kun politiikka, talous ja luontokin ovat myllerryksessä. Naiset kantavat yhä kovimmat arjen paineet.

Terveisiä Inarista! Tiedättekö, mikä saamelaisten keskuudessa on muotia? Minä voin kertoa.

Poroerotuksessa nuorilla miehillä ovat muotia perinteiset karvakengät eli nutukkaat yhdistettynä rallikuskien pitkiin varikkotakkeihin. Se on cool!

Pitkät takit olivat uusinta uutta pari vuotta sitten ja ovat nyt yleistyneet. Perinteiset, käsin ommellut nutukkaat ovat palanneet muotiin. Ne ovat moottorikelkan kanssa kyllä vähän epäkäytännölliset – mutta sellaistahan muoti usein on. Kelkan astinlaudoissa on liukuesteinä piikkejä, jotka menevät karvakengästä läpi, ja moottorin lämmössä kengät kastuvat. Mutta nutukkaiden päälle voi ajossa vetää kovapohjaiset kalossit.

Joskus 1970-luvulla, kun nutukkaat eivät olleet muotia, nuoret miehet laahasivat mopolla ajaessa jalkoja maassa, että saivat karvakenkien pohjat puhki ja sitten tavalliset kengät.

Koulussa tytöillä ovat nyt muotia nykyaikaiset, teollisesti valmistetut, norjalaiset, kippurakärkiset varsikengät. Ne olivat alkuun hyljettä mutta nykyään lehmänkarvaa. Niitä myydään parissa kenkäkaupassa, eri väreissä. Ja monilla näyttäisi olevan Peak Performancen untuvatakki.

Kaiken ikäiset saamelaiset käyttävät toppahaalareita. Suosituin merkki on FXR. Nuoret haluavat nyt mustaa, kuviot neonväreissä. Mutta laatumerkkiä käyttävät myös aikuiset poroerotuksessa ja metsässä. Jos on varaa.

Kaikki muotikamat ovat kalliita täälläkin.

Suosituin haalarimerkki on kaiken ikäisillä sama. Kouluikäiset haluavat mustaa neonvärisin somistein.

Ei etelän ihminen osaisi näitä trendejä lukea. En olisi tajunnut mitään ilman uutta ystävääni Áilea.

Áile näytti sen, mitä en itse olisi hoksannut, ja selitti kaiken, mitä ihmettelin. Yöllä kun heräsin miettimään jotain, seuraavana päivänä Áile avasi, mistä on kyse.

Eikä se ollut mitään mutua.

Áile Aikio on entinen toimittaja ja museoamanuenssi, nykyinen väitöskirjatutkija. Hän tutkii museoita, menneen ja nykyajan suhteesta, saamelaisuuden ontologioista. Opiskellut kansatiedettä Helsingissä.

Hän on itse utsjoensaamelaista sukua. Hänen miehensä Juha West on poromies, ja heillä on kolme tytärtä.

Áilen kanssa puhuttiin heti ensi hetkessä naisten jutut, muodit ja äitiyden paineet. Mutta sitten myös historian vääryydet. Ja lopulta tulevaisuuden näkymät.

Meillä on saamelaisilta niin paljon opittavaa – se sekä innostaa että hävettää. Miksi ihmeessä tajusin sen vasta nyt?

Áile Aikion nuorin tytär Máret Áile on punatukkainen, kuten monet saamelaiset.

Suomessa on nyt saamelaisia enemmän kuin koskaan. Noin 10 000. Lapsia ei enää suomalaisteta ja yhä useampi kokee olevansa saamelainen.

Ruotsissa heitä on noin 30 000, Norjassa 75 000. Myös Venäjällä on saamelaisia.

Suomessa kieliä on kolme. Pohjoissaame on yleisin, koltansaame ja inarinsaame melkein pääsivät Suomessa katoamaan.

Kuuntelin Ođđasatista, Ylen saamenkielisistä uutisista, Norjan kuninkaan Haraldin uudenvuodenpuhetta. Hän sanoi, että ilmastonmuutoksen torjunnassa alkuperäiskansoilla on tärkeää tietoa, jota juuri nyt tarvitaan.

Se on totta kaikkialla maailmassa. Suomessa siihen ei vain ole havahduttu.

Áile Aikio sanoo, että saamelaiset ovat aina olleet kekseliäitä, kyenneet yhdistämään menneen nykyaikaan. Ei ole pidetty kiinni toimimattomista perinteistä.

Saamelaiset ottivat ensimmäisenä Suomessa käyttöön moottorikelkat. Nyt tunturialueilla käytetään porojen kasaamisessa droneja, joista kuuluu koirien haukuntaa.

Poron gps-pannan avulla voi seurata, missä se liikkuu.

Aikoinaan, 1800-luvulla, saamelaisuutta muutti lestadiolaisuus. Monilla alueilla iso osa saamelaisista on lestadiolaisia. Nuoret saamelaiset eivät sitä oppia kuitenkaan enää omaksu.

Lestadiolaisuus vaikutti aikoinaan muotiinkin. Naisten asuista katosi koristeellisuus, huivi siirtyi hartioilta peittämään päätä, eikä käytetty vyötä, ei kai haluttu korostaa vartaloa.

Nyt on taas muotia tiimalasimalli: vyö on kireällä ja huivin hapsut korostavat rintojen korkeutta ja yläosan laajuutta.

Áile sanoo, että juhla-asu on aika epämukava. Aina joku sauma painaa. Ja karvakenkien pitää olla naisilla niin pienet, että ne painavat varpaisiin. Pieniä jalkoja pidetään kauniina. Kippurakärki on suunniteltu mäystinsuksia varten, mutta se myös tekee jaloista pienemmän näköiset.

Arkikengissä kippuroista on usein luovuttu, ne tarttuvat joka paikkaan eivätkä mahdu kalosseihin.

Áilen ja Juhan kodin seinällä on kuva, jossa Áilen isovanhemmat kättelevät Linnan juhlissa presidentti Urho Kekkosta ja Sylviä. Isoisän juhla-asuun kuuluvat mustat säpikkäät, säärisuojaimet.

Tummat säpikkäät ovat kauniimmat. Karvan voi värjätä mustaksi hiusvärillä, Áile kertoo. Se on yleinen tapa.

Poronnahkaiset säpikkäät ovat jäykät ja epämukavat, joten nykyään säpikkäät voidaan tehdä myös tekokarvasta. Jotta ne pysyisivät ylhäällä, voidaan käyttää sukkanauhoja.

Tai ommellaan tekokarvasäpikkäät kiinni trikoiden yläosaan. Áile on ommellut tyttärilleen säpikkäät kiinni esimerkiksi Hello Kitty -legginseihin.

Saamelaisilla naisilla on aika kovat paineet. Heillä on kaksoisrooli, jossa pitää osata toteuttaa sekä perinteiset että modernit odotukset.

Joskus saamelaisuus voi tuntua suorittamiselta.

Oman lisänsä paineisiin on tuonut lestadiolaisuus.

”On sanottu, että lestadiolaisuus pelasti saamelaiset alkoholismin leviämiseltä. Mutta olisi alkoholin käyttöä kai voinut vähentää myös keinoilla, jotka eivät olisi heikentäneet naisten asemaa.”

Naisilla on nyt kuitenkin saamelaisten keskuudessa vahva asema, korkean koulutustason myötä heitä on johtotehtävissä. Saamelaismuseotakin johtaa Sari Valkonen, saamelaiskäräjien korkein virkamies on Pia Ruotsala-Kangasniemi. Yle Sápmin johtaja on Maiju Saijets, ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori on Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen.

Naiset koulutetaan, miehet jäävät hoitamaan poroja. Naisen palkalla ostetaan polttoainetta moottorikelkkaan.

Miten miehet sen kestävät? Monissa maissa miehet ovat kriisissä, kun naiset menevät hierarkiassa ohi.

Kysyn tästä Juhalta, kun istutaan kahvilla.

Ei siinä mitään ongelmaa ole, että naiset ovat hyvässä asemassa, hän sanoo. Mutta onhan siitä miesporukassa vitsailtu.

Juha West on poromies, mutta hänellä on – varmuuden vuoksi – myös opettajan koulutus.

”Yksi kaveri sanoi, että inarinsaame on akateemisten emäntien salakieli”, hän kertoo.

Mutta siitä on kymmenen vuotta. Kun inarinsaame oli kielenä katoamassa, naisia koulutettiin sen opettajiksi. Nyt inarinsaamella tehdään räppiäkin.

Entä miten naiset suhtautuvat vähemmän koulutettuihin miehiin?

Naiset ovat puhuneet, että poromiehen ammatti suojaa miestä junttiudelta. Sen ansiosta miehellä on paljon tietoa ja osaamista, jota voi arvostaa ja ihailla.

”Voi ylpeänä kertoa, miten mies osasi ajaa lumimyrskyssä niin, että ei yhtään pelottanut”, Áile kuvailee.

Ihan sama, miten iso johtaja nainen on tai varakas – poromies on saamelaisessa kulttuurissa arvostetuin. Mutta vain kymmenen prosenttia saamelaisista on poromiehiä. Muut ovat kaivoksissa, rekkakuskeina, matkailualalla... Myös saamelaisen virkamiehen pitäisi täyttää saamelaisen ideaalimiehen vaatimukset, se ei ehkä ole helppoa.

Yleistä on, että tehdään montaa työtä. Niin kuin suomalaiset maanviljelijät. Poroerotuksessa voi olla töissä juristikin.

Ennen erotukset kestivät päiviä. Ne olivat kuin markkinat. Töitä voitiin tehdä vain valoisaan aikaan, kun ei ollut aggregaatteja, joista olisi saatu valoa. Illalla pelattiin korttia ja juopoteltiinkin.

Nyt ei ole sellaiseen aikaa. Tullaan autolla ja lähdetään kotiin, kun homma on hoidettu. Juhan paliskunnan aidoilla ei ole edes kämppiä enää.

Poroerotuksessa miehillä on isot, muhkeat pakettiautot, joilla voi kuljettaa poroja. Yhdellä on Audin katumaasturi, monella Mersu.

Áile on kyllä onnellinen siitä, että omalla puolisolla on korkeakoulututkinto. Juha on koulutukseltaan opettaja.

Koulutus tarkoittaa, että mies on nähnyt muutakin kuin kotiseutua. Mutta ennen kaikkea se tuo turvaa. Poromiehen ammatti on yksi vaarallisimmista, siinä on iso kuoleman ja vammautumisen riski.

Jos mieheltä amputoitaisiin jalka, hän voisi tehdä töitä opettajana, niin Áile ajattelee.

Tietysti koulutus on turva myös suhdanteiden varalta. Jos iskisi vaikkapa sellainen porotuho kuin 1970-luvun katovuosina, olisi paljon poromiehiä etsimässä uutta elämää.

Johtavassa asemassa olevalle naiselle työn ja perheen yhteensovittaminen on aina aikamoinen vaatimus. Mutta saamelaisilla on siinä vielä bonuksia päällä.

Saamelaisnaisen pitää lisäksi osata tehdä käsitöitä.

Áilekin käy ostamassa verkaa, josta aikoo väsätä keepin tapaisen viitan perinteisen mallin mukaan. Verkaa on helppo käsitellä ja tässä mallissa on vain suoria saumoja. Hän ei ole varsinainen käsityöihminen, kärsivällisyys ei tahdo riittää.

Mutta pakko on yrittää.

Saamelaisnaisten paineita lisää se, että pitää oman ammattin lisäksi muun muassa osata tehdä perinteisiä käsitöitä, kertoo Áile Aikio.

Verka ei rispaannu, sitä on helppo käsitellä.

Saamelaisen naisen pitää vaatettaa perheensä, se on hänen vastuullaan. Hänen on tehtävä vaatteet itse tai hänellä on oltava rahaa niiden hankkimiseen.

Ulkopuolelta on helppo sanoa, että jätä tekemättä. Mutta täällä perheen pukeminen on samalla tavalla tärkeä tehtävä kuin omalle lapselle lukeminen.

Vaatteiden hankinta tulee kalliiksi, kun on oltava modernien arkivaatteiden lisäksi perinteinen juhla-asu.

Áilen pitää seuraavaksi hankkia vanhimmalle tyttärelleen ensimmäinen aikuisten saamelaisten juhla-asu, kun tämä pääsee ripille.

”Se on ihan älytön kuluerä”, Áile sanoo.

Kaikkiaan siihen menee noin 10 000 euroa. Riippuen siitä, mitä voi tehdä itse ja mitä pitää ostaa. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että muukin perhe näyttää hyvältä.

Áile ei haluaisi tukea epätervettä kuluttamista, mutta kokee, ettei voi itse määritellä näitä paineita uusiksi.

Hän voi kyllä kieltäytyä ostamasta lapselle Niken Jordan-lenkkareita. Hän ei halua investoida tuotteisiin, jotka petaavat lapselle paikkaa länsimaisessa kulttuurissa. Mutta hän voi ostaa tälle 250 euron karvakengät.

Áile myös tunnistaa sen, että saamelaisten näyttämisen tarve kumpuaa historiasta. Kalliilla vaatteilla ja autoilla kompensoidaan sitä, että saamelaisia on pidetty likaisina ja köyhinä.

Áile sanoo, että saamelainen nainen ei ikinä anna perheensä kulkea rikkinäisissä vaatteissa, koska se triggeröi vanhan, syrjinnästä johtuvan trauman.

On mentävä historiaan.

Vanhat karvakengät kellastuvat ja kuluvat kantapäistä autolla ajaessa. Áile Aikion tyttäret, Elen Aina ja Ingá Katrine West käyttävät valkoisia, norjalaisia lehmänkarvakenkiä.

Saamelaiset eivät osallistuneet vuoden 1918 sotimiseen Suomessa. Mutta he osallistuivat toiseen maailmansotaan. Vaikka Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa ei olekaan yhtään saamelaista.

Heitä arvostettiin muun muassa fyysisen kunnon ja luonnon tuntemisen takia.

Saamelaisilla on siis samat sodan aiheuttamat ylisukupolviset traumat kuin muillakin suomalaisilla, sodissa rikkoutuneista isistä lähtien.

Mutta heille kertyi vielä lisää kuormaa.

Saamelaiset kokivat sodissa isoja menetyksiä. Heillä ei ollut samaa kotirintamalla elämisen mahdollisuutta kuin etelässä. Kaikki saamelaiset evakuoitiin Pohjanmaalle. Siellä heihin suhtauduttiin rasistisesti, pidettiin likaisina ja alkeellisina, eikä kukaan ymmärtänyt heidän kieltään.

Kolttasaamelaiset menettivät asuinalueensa Petsamossa kokonaan Neuvostoliitolle. Inari poltettiin, pystyyn jäi vain yksi piippu. Utsjoella sentään rakennukset säilyivät.

Evakuoinnin aikana omaisuus kutistui. Porot jäivät kotiin ja hoitamatta. Valtio otti poroja muonitukseen, saksalaiset söivät niitä, osa katosi, osa villiintyi.

Sodan jälkeen saamelaisia kohtasi uusi trauma. Lapset pantiin asuntolakouluihin. Oikeus käydä koulua tarkoitti, että suuri osa saamelaislapsista joutui muuttamaan kotoa seitsemänvuotiaina.

Välimatkat olivat niin pitkiä, ei ollut teitäkään eikä autoja, joten ei päässyt kotiin.

Lapset viettivät usein asuntolakoulussa koko lukukauden näkemättä perhettään. Tai mitään perhe-elämää.

Kovinta oli koltilla, joita myös muut saamelaiset saattoivat kiusata. Heillä oli eri uskontokin, he ovat ortodokseja.

Saamelaisilla on nyt paljon sosiaalisia ongelmia. Áile sanoo, että se johtuu näistä traumoista. Saamelaisten joukossa on ihmisiä, joilla ei ole mitään käsitystä ydinperhe-elämästä, koska he ovat eläneet kasvuikänsä asuntolaelämää. He eivät ole kokeneet perhettä, normaalia vanhempien ja lasten suhdetta.

Asuntoloissa oli tavallista, että niissä ei saanut vapaa-ajallakaan puhua saamen kieltä. Koulua käytiin suomeksi.

Osa asuntoloista oli julmia paikkoja. Kanadassa alkuperäisväestön asuntolakoulun pihalta on löytynyt lasten ruumiitakin. Mitään niin raakaa ei Suomessa ole käynyt ilmi.

Ajatus siitä, että pienet lapset viedään moneksi kuukaudeksi asuntolaan, ahdistaa ja valvottaa yöllä.

Pienet lapset laitoksessa, poissa kaikkien rakkaiden ja läheisten luota.

En olisi ikinä selvinnyt siitä. Olisin kuollut ikävästä ja pelosta. Tai olisin kasvanut kovikseksi. Miten olisin sitten osannut olla kotona? Hirveä ristiriita.

Mielessäni pyydän kaikilta saamelaisilta anteeksi tätä epäinhimillistä kohtelua.

Pyydän anteeksi suomalaisena, joka ei tiennyt.

Pyydän anteeksi toimittajana, joka ei ottanut selvää.

Tunnen mitä syvintä myötätuntoa perheensä koulun takia menettäneitä kohtaan.

Mutta riittääkö se?

Mietin saamelaisista luotuja mielikuvia.

Olen oppinut Áilelta, että kaikkiin alkuperäiskansoihin kohdistuu samoja stereotypioita. Naisia seksualisoidaan. Miehiä pidetään tyhminä ja heikkoina houkutuksille, kuten alkoholille.

Ymmärrän paremmin, miten pahalta ne vitsit tuntuvat, joissa saamelaiset joikaavat kännissä.

Lestadiolaisuus kielsi joikaamisen. Humalassa, kun kontrolli petti, sitä tehtiin silti. Tukahdutettu, kielletty, arvokas vanha kulttuuri nousi pintaan. Ei se ollut mitään rillumareita.

Áilen kanssa tulee selväksi, että saamelaiset saavat yhä monella tavalla tuntea olevansa ulkopuolisia. Vieraita. Tai näkymättömiä.

Mikään saamelaisten arjesta ei näy oppikirjoissa. Eikä esimerkiksi soteasioissa oteta sitä huomioon.

Pitäisi tietää ainakin se, että saamelaisuudessa arvostetaan yksin pärjäämistä. Apua ei helposti haeta eikä tarjota. Sitä tullaan pyytämään vasta viime tingassa.

Ihailukin voi loukata. Neuvolassa keikkahoitaja kysyy lapselta, mitä tämä tekee iltaisin. Lapsi kertoo syöttävänsä poroja. Ja hoitaja ihastelee, hän kun ei ole itse koskaan nähnyt poroja.

Lapselle se oli hirveä kokemus, kun hänen arkensa olikin toiselle ihan vieras ja outo, Áile sanoo. ”Se oli mikroaggression ja hyväntahtoisuuden liitto.”

Kuusivuotias Noel-poika osaa pysytellä kirnussa keskellä, kun porot vilistävät ympyrää.

Ei ihme, että monista saamelaisista huokuu epäluottamus meitä suomalaisia kohtaan. Sen aistii porukasta poroerottelussakin.

Me toimimme yhä tollosti. Turistit voivat puskea kirkkoon kuvaamaan ristiäisiä, kun saamelaisten juhlavaatteet näyttävät niin kivoilta. Áilelle kävi niin, kun esikoista kastettiin.

Toki saamelaisilla on myös keskinäisiä ristiriitoja. Riitelyä ei kuitenkaan pidetä sopivana, äänen korottaminen ja hermostuminen on tappion merkki. Riidat pannaan sukujen syyksi.

Silloin syypäitä eivät ole yksilöt, vaan suvut, joissa ihmiset ovat aina olleet tietynlaisia.

Miehet kuohitsevat poron samalla, kun eläinlääkäri Henna Kaarakainen rokottaa sen.

Áilen mielestä hänen lapsensa ovat kuitenkin etuoikeutettuja. He käyvät saamenkielistä koulua, jossa poromiesten arki on kaikille tuttua.

Koulussa näkyy myös saamelainen sukurakkaus. Kerran opettajalta tuli Wilma-viesti, jossa pyydettiin, että lapset eivät puhuisi sukulaisuussuhteistaan koulussa. Lapset laskivat, kenellä on eniten sukulaisia samalla luokalla, kuka on kenenkin pikkuserkku ja kenen sukulainen ei haluaisi olla.

Se tuntui pahalta lapsista, joilla ei ollut luokalla sukulaisia.

Áilen ja Juhan lapset on jo syntyessä imaistu saamelaiseen kulttuuriin ja talouteen kiinni.

He ovat niitä porotilan lapsia, joille haetaan heti syntyessä oma korvamerkki porojen omistusta varten. He voivat saada rippilahjaksi poron ja tietävät, että se on arvokas.

Vähän samaan tapaan jotkut suomalaiset lapset saavat nykyään lahjaksi osakkeita, joiden kasvua voivat seurata. Meillä se on uutta.

Saamelaiset ovat osanneet tämän vaikka kuinka kauan.

Poroerotuksessa kuusivuotiaat jo etsivät omaa poroaan. Lapset haaveilevat poroista ja siitä, millaisen haluaisivat.

Arvokkain on emäporo, koska se kasvaa korkoa.

Áilenkin lapset muuttavat pois kotoa 15-vuotiaana, kun menevät lukioon. Vanhimmalla se on kohta edessä, vaikka hän näyttää vielä niin pieneltä.

”Me joudumme kasvattamaan lapset lähtemään”, Áile sanoo.

12-vuotiaalla Elen Aina Westillä on Áile-äidin ensimmäinen itse kutoma huivi, 14-vuotiaan Ingá Katrine Westin huivin on kutonut isoäiti.

Áile on kasvanut 13-vuotiaaksi Jämsässä Keski-Suomessa ja elänyt sen jälkeen monessa paikassa, myös Norjan Kautokeinossa ja Helsingissä.

Hänen isänsä on saamelainen, kotoisin Utsjoelta. Äiti on Karjalan evakoiden sukua. Kotona Jämsässä ei puhuttu saamea, mutta iltaisin isä puhui puhelimessa vierasta kieltä.

Joka kesä perhe vietti ainakin kuukauden Utsjoella isän kotona, se on Áilen elämässä pysyvin paikka ja maisema.

Perhe muutti Saamenmaalle, kun Áilen isä kutsuttiin Norjan Kautokeinoon vastaperustettuun saamelaiseen korkeakouluun kouluttamaan saamenkielisiä opettajia. Áilen äiti opetti saamelaisille lukiolaisille saamea vieraana kielenä.

Áile arvelee, että puolet saamelaisista on naimisissa suomalaisen kanssa. Se trendi alkoi 1950-luvulla suomalaisista rajamiehistä, jotka saamelaistuivat vaimojensa myötä.

Saamelaismiehet alkoivat ottaa suomalaisia vaimoja vasta 1960-luvulla, kun ei ollut enää niin tärkeää, että vaimo osaa ommella nutukkaat ja valmistaa kaiken itse.

Nyt saamelaisiksi on itse asiassa jo tunkua. Yhä useammat ovat Ruotsissa ja Norjassakin alkaneet etsiä saamelaisia juuriaan. Joidenkin suvussa on ollut viimeinen saamea puhuva 1800-luvulla, joillakin välissä on vain yksi sukupolvi suomenkielisiä.

Áilen miehen Juhan vanhemmat ovat molemmat saamelaisia. Mutta he puhuivat lasten kanssa vain suomea. He ajattelivat, että sillä lapset pärjäävät elämässä paremmin.

Ehkä he myös ajattelivat, että Inarissa lapset oppivat joka tapauksessa saamen.

Niin kävikin: Juha halusi opetella pohjoissaamea, kun sai kavereita Norjasta ja Ruotsista. Se oli yhteinen kieli.

Saamelaiset puhuvat yleensä suomea kirjakielellä, koska oppivat sen vasta koulussa. Áilen ja Juhan tyttäret puhuvat kyllä myös Barbie- ja Muumi-suomea, jota opitaan televisiosta.

Kuusivuotias Máret Áile kiipeää ketterästi takan päälle leikkimään.

Lapsille on kummallista, ettei vanhempien lapsuudessa vietetty lainkaan saamelaisten kansallispäivää!

Kuka on oikea saamelainen? Suomessa kiistellään siitä, ketkä sen saavat päättää. Kyse on oikeudesta osallistua saamelaiskäräjävaaleihin ja vaikuttaa muun muassa äänestämällä saamelaisia koskevissa asioissa.

Nyt siitä päättää viime kädessä korkein hallinto-oikeus, siis suomalaiset. Saamelaiset eivät saa itse päättää, ketkä heihin kuuluvat. Tästä Suomea on moittinut ihmisoikeustuomioistuin.

Saamelaiskäräjiä koskevan lain uudistamista on yritetty jo pitkään, mutta se ei ole mennyt eduskunnassa läpi.

Saamelaisia valtakunnan poliittiset voimasuhteet kiinnostavat aivan erityisesti.

Suurin osa Lapin maista on valtion omistuksessa. Poliitikot tekevät päätöksiä, jotka koskevat heidän elinympäristöään ja toimeentuloaan. Muualla Suomessa ihmiset voivat toisella tavalla vaikuttaa esimerkiksi työympäristöönsä.

Esimerkiksi sodanjälkeisessä jälleenrakennus­buumissa metsää hakattiin saamelaisten elinympäristöstä silmittömästi. Sitten on tullut kaivoksia, Jäämeri-rataa on suunniteltu, nyt on tuulivoiman aika.

Ennen keskusta oli saamelaisten puolue. Mutta Áile sanoo, että sen asema on rapautunut. Ruotsalainen kansanpuolue on saanut kannatusta varmasti osin siksi, että oikeusministeri Anna-Maija Henriksson on ollut aktiivisesti uudistamassa lainsäädäntöä niin, että saamelaisten itsemääräämisoikeus lisääntyisi.

Kaikki eivät suvaitse vihreitä, koska heidän käsityksensä luonnosta on niin erilainen kuin saamelaisilla. Se näkyy esimerkiksi halussa perustaa tuulivoimapuistoja, Áile sanoo. Vihreät ovat liian kaupunkilaisia – heille luonto on koskematon paikka, jota käydään katsomassa.

Saamelaiselle maisema näyttää erilaiselta, kun siinä on hikoillut. Mäki on eri asia, kun sen on kiivennyt. Pakkasen ymmärtää vasta, kun on palellut.

Luontosuhde on käytäntöjä, tekoja, kokemuksia.

Áilen mielestä muuten ihanteellisin ruokavalio on saamevegaaninen. Siinä vegaaniruuan lisäksi syödään poroa ja paikallista kalaa.

Piharakennuksessa Juha West voi itse teurastaa porot ja kaupata lihat suoramyyntinä asiakkaille.

Saamelaisuus ei välttämättä näy missään.

Áile sanoo, että saamelaiset ovat maailman mittakaavassa sikäli etuoikeutettu alkuperäiskansa, että he näyttävät länsimaisilta. Monet alkuperäiskansat saavat jo ulkonäkönsä perusteella syrjivää kohtelua.

Poroerotuksessa huomaa, että saamelaisten joukossa on myös paljon punatukkaisia. Juhakin on punatukkainen, samoin perheen nuorin tyttö.

Saamelainen voi valita, minkä verran hän näyttää kulttuuritaustaansa vai jättääkö näyttämättä, Áile sanoo.

Miten Áilen ja Juhan kodissa näkyy saamelaisuus?

Pihassa on tietysti poroja. Ne porot, jotka eivät syystä tai toisesta selviä metsässä, tuodaan kotiin hoidettavaksi. Talo on samanlainen kuin missä tahansa Helsingin tai Porvoon lähiössä.

Sisustus on vaalea. Emma-tuoli, Aalto-nojatuoli... Joitain saamelaisesineitä koristeina, mutta sen verran voisi olla myös helsinkiläisellä matkamuistoina.

Áile on itsekin miettinyt, missä heillä saamelaisuus näkyy.

Se näkyy saunassa.

Saunaahan monissa perheissä käytetään varastona. Niin täälläkin talvisin, kun järvi on jäässä. Áilen ja Juhan saunassa on jäkäläsäkkejä. Saunassa sulatetaan jäkälää porojen ruuaksi – siinä on saamelaisuutta!

Sauna on täälläkin varastona, säkeissä sulatetaan jäkälää pihassa olevien porojen ruuaksi.

Kaksi vanhinta tyttöä on lähdössä ulos. Eteisessä on monenlaisia karvakenkiä. Äidin ja tyttärien. Áilen vanhoissa nutukkaissa karva on jo kellastunut. Kantapäät kuluvat autolla ajaessa. Tyttäret vetävät jalkaansa valkoiset lehmäkarvaiset.

Juha tykkää eniten mustista poroista. Áile kirjavista.

Ulkona paistaa aurinko, kun tytöt lähtevät.

Sitten Áile vakavoituu.

Sydämeen sattuu, kun uusi ystäväni, iloinen ja viisas Áile, näyttää yhtäkkiä niin surulliselta ja epävarmalta.

Áilea huolettaa, säilyykö saamelaisuus. Alettiinko kulttuuria elvyttää liian myöhään?

Hän haluaisi, että lapset voisivat unelmoida saamelaisesta tulevaisuudesta. Että he kouluttaisivat itsensä hyvin ja palaisivat kehittämään saamelaiskulttuuria.

Televisiosta saamelaislapset oppivat puhumaan Barbie-suomea ja Muumi-suomea.

Ilmastonmuutos on porotaloudelle iso uhka.

Juha selittää, että jos ilmasto lämpenee, esimerkiksi puusto alkaa peittää tuntureita. Poroilla ei ole enää paikkaa, johon paeta sääskiä kesällä.

Vaikka monet asiat modernisoituvat, poro on kuitenkin se, joka pysyy ja yhdistää saamelaisia sukupolvesta toiseen, Áile sanoo.

Áile pelkää, että ilmastonmuutos vaikuttaa eniten globaalin talouden kautta.

Tulevaisuutta ei voi tietää, mutta siihen voi varautua.

Áile, joka tekee töitä museossa ja tutkii niitä, näkee, että museot ovat paikkoja, joihin pitää säilöä tietoa ja taitoa tulevaisuutta varten. Emme koskaan voi tietää, mitä vanhaa osaamista tulemme vielä tarvitsemaan.

Mitä saamelaiskulttuurin piirrettä me juuri nyt tarvitsemme, mitä meidän pitäisi muistaa?

Áile nostaa esiin yhden ison asian, jota museoissa ei näe, kun se ei ole mitään materiaalista. Päinvastoin.

Se liittyy saamelaisten perinteiseen tapaan elää luonnossa.

”Pitäisi elää niin, ettei jätä jälkiä”, Áile sanoo.

Niin. Ettei vahingoiteta ihmisiä eikä luontoa.