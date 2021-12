Kun joukko ihmisiä ei suostu ottamaan koronarokotusta, koko muu yhteiskunta kärsii. Pitäisikö rokotuksen ottamisesta maksaa?

”Me emme ole valmistelleet rokotepakkoa. Vetoan ihmisiin.”

”Tämä on meidän keskeisin viestimme: ottakaa rokotus.”

”Päällimmäinen viestimme ihmisille on: ottakaa rokote.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) on pitkin syksyä vedonnut voimakkaasti koronarokotuksen ottamisen puolesta.

Vetoaminen johtuu siitä, että rokottamattomien ihmisten joukko pitää muuta yhteiskuntaa ikään kuin panttivankinaan. Terveysviranomaisten mukaan rokotuskattavuuden nostaminen on välttämätön edellytys yhteiskunnan auki pitämiselle. Ilman sitä tehohoito kuormittuu ja elämää rajoitetaan.

Tällä hetkellä Suomessa on rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä ihmisiä noin 625 000. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan syitä ovat muun muassa epäluottamus viranomaisiin, huoli rokotteiden turvallisuudesta ja kokemus siitä, että riski sairastua on pieni.

Mikä neuvoksi?

Maailmalla on kokeiltu kaikenlaista, kertoo Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.

Yhdysvalloissa on jaettu rokotuksen ottajille kaikkea oluttuopeista ja donitseista marihuanasätkiin. Yle kertoi elokuussa, että thaimaalaisessa maakunnassa arvotaan rokotettujen kesken viikoittain nauta ja Moskovassa viisi autoa.

Suomessa on ollut käytössä meille ominaisempi hyödyke. Kajaanin Prisman rokotuspisteellä jaettiin syksyllä ämpäreitä.

Myös erilaiset hienovaraiset keinot, joilla rokotuksen ottamisesta tehdään mahdollisimman helppoa, on havaittu toimiviksi. Italiassa tehdyn kokeen perusteella rokotuskattavuus kasvoi merkittävästi, kun ihmisille annettiin rokotusaika sen sijaan että se piti varata itse.

Sitten on tietysti raha.

Kreikka alkaa tammikuussa sakottaa sata euroa kuukaudessa niiltä yli 60-vuotiailta, jotka kieltäytyvät rokotuksesta. Vastaavia toimia on väläytelty Saksassa ja Itävallassa. Suomessa sakottaminen olisi poliittisesti ja juridisesti niin repivä prosessi, että siihen ei kannata edes lähteä.

Entä jos rokotuksen ottamisesta maksettaisiin?

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi elokuussa Ylelle, että rokotustahti on hyvä ilman kannustimiakin. Tervahauta puhui silloisilla tiedoilla. Nyt on käynyt selväksi, että tahti on aivan liian hidas ja omikron-variantti herättää huolta. Erityisesti rokottamattomilla nuorilla ja aikuisilla ilmaantuvuus on nyt ”ennennäkemättömän korkea”, THL ja STM kertoivat äskettäin.

Aiempien tutkimusten perusteella varsin pienet, kymmenien eurojen arvoiset kannustimet voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen.

Kreikassa ja joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa rokotuksen ottamisesta jo maksetaan. Vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. Yhdysvalloissa tehdyllä maksukokeella ei havaittu olleen mitään vaikutuksia, Kortelainen sanoo. Sen sijaan Ruotsissa tehty kokeilu lisäsi rokotuskattavuutta monella prosenttiyksiköllä. Kokeilussa rokotuksen ottamisesta maksettiin parikymmentä euroa.

Rokotuksen ottaminen vähentää kalliita sairaalajaksoja ja taudin leviämistä yhteiskunnassa sekä tarvetta erilaisille rajoituksille.

Jos rokotuksen ottamisesta maksaminen nostaisi Ruotsin esimerkin mukaisesti rokotuskattavuutta merkittävästi, saattaisi se olla järkevä investointi.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen sanoo, että nykyisten rajoitusten suora taloudellinen vaikutus tuskin on kovin iso. Mutta olematon se ei ole, minkä lisäksi erilaisilla sosiaalista etäisyyttä lisäävillä rajoitustoimilla on sellaista vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, jolle on vaikea laskea hintaa.

Ja jos rokotuskattavuus ei nopeasti nouse, rajoituksia joudutaan ehkä vielä merkittävästi kiristämään. Se tekisi rokotuksesta maksamisesta entistä edullisemman vaihtoehdon, jos sillä saadaan rokotustahtia vauhditettua.

Moni varmasti pitäisi epäreiluna sitä, että yhteisistä verovaroista maksettaisiin rokotuksen ottamisesta vain niille, jotka ovat jääräpäisesti kieltäytyneet menemästä piikille.

Summan voisikin maksaa takautuvasti kaikille, jotta vältytään enemmältä kahtiajaolta. Koronamenojen meressä muutama sata miljoona euroa sinne tänne ei paljon paina.