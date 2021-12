Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Pohdin lähes päivittäin kulkiessani romanikerjäläisten ohi, onko oikein antaa heille rahaa. Tuntuisi sydämettömältä kulkea ohi, mutta muistan jostakin lukeneeni, että Romaniassa kasvaisi jo uusi sukupolvi kerjäläisiä, koska he tienaavat kerjäämällä paremmin kuin kouluttautumalla johonkin ammattiin. Eli että antamalla rahaa tukisi sitä, että kerjäläisiä olisi jatkossakin. Tein kummin päin vaan, tunnen aina pienen piston sydämessäni.

– Jaana Helsingistä

En voi ottaa valinnan vaikeutta sinulta. Kannustan kuitenkin tiedostamaan, että vaikeat tunteet liittyvät enemmän itseen kuin rahaa pyytäviin kanssakulkijoihin.

Olet siinä mielessä oikeassa, että kerjäämään päädytään, koska se on tarjolla olevista huonoista vaihtoehdoista houkuttelevin. Valitettava totuus on, että kolikon antaminen ei poista rakenteellista köyhyyttä, mutta myöskään antamatta jättäminen ei sitä poista. Köyhyys ja syrjintä, jotka ajavat kerjäämään, ratkaistaan EU:n tasolla.

Alkuun esitettiin huolia, joiden mukaan kerjäämiseen liittyisi rikollisuutta. Poliisin arvioiden mukaan niin ei kuitenkaan ole.

Kerjääminen synnyttää vaikeita tunteita siksi, että se tuo köyhyyden näkyväksi. Tavallisestihan elintasokuilu meidän ja maailman köyhien välissä on näkymätön: voimme syödä lapsityövoimalla tuotettua suklaata samalla kun kävelemme hikipajassa valmistetuissa vaatteissamme kadulla kerjäävän ihmisen ohi – mutta vain kolmannen kohdalla mietimme, miten omat valintamme vaikuttavat toisen valintoihin.

Ehdotan näkökulmavaihdosta: ajattele kerjäävää ihmistä yksilönä eikä osana ilmiötä, joka ratkaistaan päivittäin. Hän elää omaa elämäänsä ja tekee omat valintansa, sinä teet omasi.

Kuinka monelle keinohedelmöityksen avulla raskaaksi tulleelle äidille on käytetty saman miehen siittiösoluja? Onko mahdollista, että esimerkiksi Oulussa asuva mies rakastuu Joensuussa asuvaan naiseen, molemmat ovat syntyneet keinohedelmöitettyinä, ja heillä olisikin tietämättään yhteinen ”isä”?

– Kaikkea mieleen tuleekin

Suomen hedelmöityshoitolaki määrää, että saman luovuttajan siittiöitä saa käyttää viiteen eri perheeseen. Laki tuli voimaan vuonna 2000. Valvira on ylläpitänyt siitä asti Luoteri-nimistä rekisteriä, johon luovuttajien nimet rekisteröidään. Ajatuksena on, että kun hoidoista syntynyt lapsi täyttää 18 vuotta, hänellä on oikeus selvittää luovuttajan henkilöllisyys. Lisäksi ”saman isän” riskiä pyritään minimoimaan tuolla rajoituksella viiteen perheeseen.

Järjestelmä ei kuitenkaan ole aivan aukoton: rekisteriin ei kirjata, millä kaikilla klinikoilla luovuttaja on käynyt. Viranomaisella ei ole oikeutta tietää muiden klinikoiden mahdollisista hoidoista tai siitä, mihin sukusoluja on käytetty. Luovuttajan pitäisi siis itse ymmärtää pidättäytyä luovuttamasta eri paikoissa.

Laki on sen verran tuore, että vielä ei ole tullut sitä ensimmäistä 18 vuotta täyttänyttä, joka saa luovuttajan henkilöllisyyden rekisterin kautta tietoonsa. Lähivuosina nähdään, kuinka tiedon selvittäminen käytännössä toimii.

Teoriassa tällainen yhteinen ”isä” on siis mahdollinen. Toisaalta, ihan yhtäläinen riski rakastavaisten verisukulaisuudelle on myös luomuraskauksissa: kukapa sitä tietää, missä ihmiset ovat käyneet ja mitä tehneet maailmalla! Voisiko rakastajasi ollakin siskosi, mene ja tiedä!

Pari viikkoa sitten meillä oli ystäväpariskunta kylässä. Se oli mukavaa, söimme illallista ja juttu luisti. Ongelma oli, että sekä minä että puolisoni väsyimme vähän ennen keskiyötä ja ajattelimme, että on aika lopettaa. Yritimme vihjailla, että toinen meistä on nukkunut huonosti ja että huomenna aamulla pitäisi mennä huonekaluostoksille. Se ei auttanut eivätkä muutkaan vihjailut. Mikä olisi tyylikäs tapa lopettaa ilta?

– Isäntä

Päihtyneiden kanssa on joskus oltava vihjailuja suorempi. Sano ystävällisesti: ”Kiitos, tämä on ollut ihana ilta, mutta valitettavasti nyt on pakko lopettaa, sillä meidän on mentävä nukkumaan.”

Viestiä voi yrittää tehostaa jollakin symbolisella eleellä, jollainen voi olla vaikkapa siivoaminen, illallistähteiden pakkaaminen pakastepurkkeihin tai ”illan viimeisen kappaleen” julistaminen. Nyt kannattaa kuitenkin olla tarkka. Eräs ystäväni tekee toistuvasti sen virheen, että hän ilmoittaa loppulaulun koittaneen, mutta soittaa sitten niin menevää musiikkia, että vieraat tempautuvat tanssimaan.

Palaveerasin lukupiirini kanssa siitä, mikä kappale saisi ihmiset poistumaan paikalta. Yksi lukutoukka kertoi tyhjentäneensä huoneiston Yes-orkesterin Close to the Edge -albumin kolmannella ja samalla viimeisellä kappaleella Siberian Khatru (luento musiikkitriviasta viimeistelee efektin). Tai mitäpä jos valjastaisit vieraittesi myötähäpeän tunteet ja soittaisit heille vuonna 1985 julkaistun hyväntekeväisyyshitin Maksamme velkaa? Akustinen versio Eric Claptoninin Laylasta hieman alavireisesti päälle hoilaten voi kuulemma sekin joskus toimia. Mutta teho riippuu tietysti kohteesta – tunne siis vieraasi.