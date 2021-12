Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti!

Suuriin ikäluokkiin kuuluva Miikku Nieminen on kirjoittanut Torstille pitkän kirjeen siitä, kuinka hänen sukupolvensa on kasvanut vaatimattomissa oloissa. Astianpesukoneiden kaltaisia ”uusia ihmeitä” odotettiin kymmeniä vuosia, oli asuntopulaa, eikä asunnon hankkiminenkaan ollut yksinkertaista. Puhumattakaan, että nykyään armeijaan ajetaan omalla autolla älypuhelin taskussa!

”Viittaus ikäpolvikateuteen johtunee siitä, että nuoret osaavat ajatella asioita nykyhetkestä eteenpäin, mutta vanhempien tilannetta taas ei osata katsoa taaksepäin. Aina boomereilla ei ole mennyt ’niin hyvin’”, Nieminen kirjoittaa.

Jukka Knuuti viestittää boomer-sanan vähemmän tunnetusta mutta ”ei silti merkityksettömästä merkityksestä”. Yhdysvaltain laivaston slangissa ”boomer” on strateginen ohjussukellusvene, jollaiseen mahtuu 20 atomipommin tuholuokkaa olevaa ohjusta.

Mikä on Suomeen hankittavien yli 60 hävittäjän hiilijalanjälki vuosittain tai koko käyttöaikana?

– Ihan vaan ilmastonmuutoksesta huolestunut

Torstille kerrotaan puolustushallinnosta, että Suomeen hankittavien 64 yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjän vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä ei ole vielä tarkkoja tietoja tai arvioita. Puolustusvoimat esittelee päästötilannetta vuosittain ympäristöraportissaan, mutta vastausta pitänee odottaa vuoteen 2031, kun uudet hävittäjät ovat täysimääräisesti korvanneet nykyiset Hornetit.

Sotilasilmailun nykyiset polttoainepäästöt ovat noin 140 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Se on puolet Puolustusvoimien hiilijalanjäljestä, noin neljä prosenttia Suomen kaikista ilmailupäästöistä ja vajaat puolitoista prosenttia tieliikenteen päästöihin nähden.

Näistä päästöistä merkittävin osa tulee Hornet-hävittäjistä. Karkeasti voi siis arvioida, että yhden Hornetin hiilijalanjälki on noin parituhatta tonnia vuodessa. Hiilidioksidimielessä yksi hävittäjä vastaa kahtasataa keskivertokansalaista.

Edeltäjiään suorituskykyisemmät ja järeämmät F-35-hävittäjät kuluttavat kaiken järjen mukaan Horneteja enemmän polttoainetta.

Olennaista on kuitenkin huomata, että päästöt riippuvat siitä, miten ja kuinka paljon hävittäjillä lennetään. Puolustusvoimille on myös budjetoitu tiukka kehys koneiden käyttökuluille. Jos polttoaineen hinta nousee, se näkynee lentotunneissa ja ilmaan päässeen hiilidioksidin määrässä. Oma vaikutuksensa on lentosimulaattorien ja biopolttoaineiden kehityksellä.

Lisänäkökulmaa aiheeseen löytää tuoreesta pamflettikirjasta Raportti uusien hävittäjien hankinnasta. Siinä Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Ari Nissinen ja Hannu Savolainen arvioivat polttoaineiden tuotantoketjun noin tuplaavan itse lentämisen päästöt.

Lisäksi he arvioivat, että hävittäjien hankinta sekä tukikohtien modernisointi kolminkertaistavat lentämisestä aiheutuvat päästöt 2020-luvun ajaksi – tällöin vuotuiset päästöt olisivat noin 7,5 prosenttia autoilun päästöistä. Myöhemmin hävittäjien elinjaksopäivitysten yhteydessä olisi vielä muutama pienempi päästöpiikki.

Lisäksi Nissinen ja Savolainen käskevät seurata hävittäjien aseistamista. Myös se on merkittävä päästöerä, eikä markkina muutu vähäpäästöisempään suuntaan, elleivät ostajat sitä vaadi.

Saksalaiset kirjat ärsyttävät minua kirjahyllyissä. Ei siinä kielessä mitään vikaa, osaan saksaa ja olen kirjojakin lukenut, mutta niissähän selkäteksti kulkee alhaalta ylöspäin. Muiden, minun maailmassani yleisempien kielialueiden kirjoissa, selkäteksti on ylhäältä alas. Miksi saksalaiset laittavat selkätekstin väärinpäin? Sehän on ylösalaisin, jos kirja makaa pöydällä etukansi ylöspäin?

– Herr Rinne, der Finne

Torsti pahoittelee lannistavaa vastausta: se nyt vain on niin. Manner-Euroopan maissa ja Venäjällä käytäntö kirjoittaa kirjanselkiin alhaalta ylös on vakio. Pohjoismaat, Britannia ja Yhdysvallat kirjoittavat ylhäältä alas.

Varhaiset kirjat pantiin hyllyihin selkä seinää kohti. Kirjan ja tekijän nimet ilmaantuivat päätyihin vasta 1600-luvulla. Kun kirjoja alettiin painaa massoittain, syntyi kaksi traditiota siitä, miltä päätyjen pitäisi näyttää.

Tekstin kuljetus ylhäältä alas on näistä vanhempi. Kun kirja oli pöydällä, nimi oli helppo katsoa sen päädystä – tuohon aikaan kannet harvoin olivat tunnistettavia. Tekstin sijoittaminen saksalaiseen tapaan alhaalta ylös taas on tehty kirjahyllyn käytön helpottamiseksi. Tällöin hyllyä voi lukea vasemmalta oikealle, kuten länsimaissa on normaalia. Pöydällä väärinpäin oleva teksti ei häiritse, sillä kirjan kansi on esillä.

Saksalaiset ovat tehneet tästäkin asiasta saksalaisella tavalla hauskan. Maassa näet toimii erillinen standardointi-instituutti, joka on peräti kahdesti – vuosina 1959 ja 1977 – linjannut, että tekstin pitäisi mennä ylhäältä alas. Venäjällä asiasta on määrätty säädöksessä vuodesta 2003. Ja ottipa kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO:kin vuonna 1985 kantaa kirjanpäätyjen yhtenäistämisen puolesta englantilaisen maailman malliin.

Vaan arvatkaapa, hyvät lukijat, onko näitä linjauksia noudatettu.

Tikkaremmi Facebookissa