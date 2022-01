Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

Sami Gauffin muistaa, miten vuonna 2017 Filippiineillä kansallisesti jaeltu denguekuumerokote aiheutti vakavia sairaustapauksia lapsissa, jotka eivät olleet aiemmin sairastaneet dengueinfektiota. Rokotusohjelma keskeytettiin, ja sen aiheuttamalla epäluottamuksella on arvioitu olleen merkittävä vaikutus sekä maan vuoden 2019 tuhkarokkoepidemiaan että matalaan koronarokotusaktiivisuuteen.

Niilo Isomäki taas kertoo 1960-luvulla Suomen armeijassa huhutusta ”jarrusta”, jota olisi laitettu kiisseliin hiljentämään miesten seksuaalisia haluja. Se on tunnettu armeijamyytti, jota kerrotaan maasta toiseen erilaisena. Huhu on lähtenyt liikkeelle ensimmäisen maailmansodan brittiarmeijasta. Tuolloin ”jarruksi” väitettiin laitetun bromia, jota käytettiin rauhoittavana lääkkeenä. Ei siis kovin hyvä strategia rintamalle.

Lukiessani lehdistä arvosteluja olen huomannut, että kriitikot kehuvat pääsääntöisesti vaikeaselkoisia, ns. taiteellisia teoksia, kun taas suuren yleisön suosimat ns. viihteelliset teokset saavat heiltä negatiivisen arvion. Mistä tämä johtuu?

– Viihteen ystävä

Mielikuva johtuu usean tradition yhteensulaumasta. 1800-luvulla kriitikot valistivat ylhäältä alas ja olivat yhtenäisen kansakunnan asialla, minkä vuoksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä oli aikoinaan kovinkin rappiollinen teos.

1900-luvulla kritiikkiin paljon vaikuttanut saksalaisfilosofi Theodor Adorno näki kulttuuriteollisuuden uhkana ihmiskunnalle, sillä se hiljentäisi kriittiset äänet ja sorron mekanismit.

Kun suomalaisiin lehtiin perustettiin 1950-luvulla kulttuuritoimituksia, kriitikot tulivat edustamansa taidealan sisältä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien musiikkikriitikko Erik Tawaststjerna toimi myös Helsingin yliopiston musiikkitieteen professorina.

Sittemmin nämä perinteet ovat liudentuneet. Massayleisön televisiosarjoja ja pintapoppia kehutaan säännöllisesti. Toisilla kriitikoilla on yhä väitöskirjoja taiteen tutkimuksesta, mutta toisilla satunnaisia journalismin opintoja, jos niitäkään. Erityistä kriitikkokoulua ei Suomessa ole.

Nykykriitikoiden taidemielipiteet ovat usein keskivertokansalaista pehmeämpiä: he harvemmin tyrmäävät kokonaisia taidemuotoja, tyylilajeja tai edes viihdettä kelvottomiksi jo sinänsä.

Tikkaremmin kirjallisuuskriitikosta kriitikoiden ja suuren yleisön makuerotkin ovat liioiteltuja. Esimerkiksi Finlandia-palkitut kirjat ovat usein kehuttuja, kokeellisiakin, mutta myyntitilastojen kärjessä.

Hän pohtii, että kenties taide-taiteen erityislaatuisuudesta löytää helposti ”uutisen”, kun vuoden kolmassadas dekkari hautautuu kaltaistensa joukkoon, oli se kuinka korkealaatuinen tahansa.

Tikkaremmin kuvataidekriitikko korostaa ammattiosaamisen ja maun syntyvän siitä, että kriitikot treenaavat sitä vuodesta toiseen. Kun on nähnyt ja kokenut satoja ja satoja teoksia, on perspektiiviä, johon verrata. Silloin monista teoksista näkee läpi ja huomaa niiden kaavamaisuuden.

Se ei silti tarkoita, että kriitikon maku olisi ainut oikea.

”En yritä julistaa, onko jokin asia hyvä vai huono, vaan analysoida sitä tavalla, joka on mahdollisimman relevantti lukijalle”, hän sanoo.

Lehdistä saa aina välillä lukea Suomeen ”harhautuneista” lintulajeista. Kuinka paljon Suomessa käy uusia lajeja, jotka jäävät havaitsematta, eli kuinka todennäköistä on, että uuden lajin bongaa joku lintuharrastaja tai muuten vain tarpeeksi valistunut kansalainen?

– Ihmettelijä Espoosta

Kysymys on varsin hankala. Emme tietenkään voi tietää, mitä kaikkea meiltä jää vuosittain näkemättä – luultavasti paljon enemmän kuin olemme nähneet.

Tikkaremmin lintutuntija kertoo, että kaikki tavallisimmat harhautujat on jo havaittu Suomessa. Useimmat satunnaisvieraat harhautuvat meille idästä tai kaakosta. Ne eivät tavallisesti jää Suomeen, vaan jatkavat matkaansa.

Uudet Suomessa havaittavat lintulajit ovat pääosin kaukaa harhautujia. Äärimmäinen esimerkki oli marraskuussa Porkkalassa havaittu mustakurkkumurri, joka pesii Keltaisellamerellä ja Yhdysvaltain länsirannikolla. Niiden päätymiseen Suomeen vaikuttaa ennen muuta sattuma: sisäisen kompassin on mentävä täysin sekaisin ja linnun lennettävä tuhansia kilometrejä väärään suuntaan.

Lisäksi monet lajeista ovat sellaisia, ettei niitä edes saa määritettyä ulkonäön pohjalta, vaan varmistamiseen tarvitaan dna-tutkimuksia. Aiemmin yhtenä lajina pidetty lintu saattaakin olla kolme eri lajia, jotka eroavat toisistaan vain perimän ja äänten osalta.

Maailmassa on noin 10 000 lintulajia, joista Suomessa on nähty yli 480. Mittakaavaa tänne huomaamatta harhautuneiden lintujen määrään saa siitä, että uusia lajeja havaitaan vuodessa keskimäärin yksi. Niistä suurimman osan löytävät lintubongarit, mutta välillä havaintoja on tehty Facebookistakin, kun kansalainen on kummastellut outoa lintua takapihallaan.

Linturikkaimmilla bongauspaikoilla käy kymmeniä harrastajia harva se päivä. Voi siis spekuloida, että jos harhautuja sattuu tällaiselle paikalle, se kyllä havaitaan. Muulloin todennäköisyys jäädä tutkan ulkopuolelle on huomattavasti suurempi.

