Jääkiekkojoukkue Jokerit pelaa tänä iltana Helsingissä KHL-liigan kotiottelunsa valko­venäläistä Dinamo Minskiä vastaan. Joukkueen vankimmat fanitkin ovat kääntämässä jo selkänsä, kirjoittaa HS:n toimittaja Tommi Nieminen.

Mitä jää ammattilais­joukkueesta jäljelle, jos siltä katkeaa aito yhteys kannattajiinsa?

Paljon ei jää, jos mitään. Suurten kannattaja­laumojen lajeissa – kuten jalka­pallossa ja jää­kiekossa – oleellista on yhteisö. Kaikki muu, kuten raha ja urheilullinen menestys, seuraa yhteisöstä, jos on seuratakseen.

Jääkiekkojoukkue Jokerit pelaa tänä iltana Helsingissä Venäjän KHL-liigan kotiottelunsa valkovenäläistä Dinamo Minskiä vastaan. Ottelun alussa, ensimmäisen kymmenen minuutin ajan, on tiedossa helsinkiläisfanien hiljainen mielenosoitus.

Ele ei ole järisyttävä, mutta se voi silti olla monen tosifanin näkökulmasta iso askel. Kyse on epäluottamuslauseesta Jari Kurriin henkilöityvälle seurajohdolle, joka on päättänyt edelleen viedä pelaajansa Valko-Venäjälle, keskelle laajinta ja väkivaltaisinta eurooppalaista puhdistusta sitten kylmän sodan aikojen.

Kaksi viikkoa sitten Jokerit matkusti Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin, poliittisesti kiusalliseen vierasotteluun, jota moni joukkueen fanikin vastusti.

”Ei ole mitään sellaista, mikä estäisi meitä tällä hetkellä menemästä Minskiin”, Kurri perusteli STT:lle.

Pelaajalegenda on Jokerien osaomistaja ja toimii seuran hallituksen puheenjohtajana.

Jokerit sai joulukuisen pimeässä Minskissä takkiinsa luvuin 5–3. Valko-Venäjän valtiollinen Belta-uutistoimisto uutisoi, että maan diktaattori ja tunnettu lätkänharrastaja Aljaksandr Lukašenka onnitteli henkilökohtaisesti Dinamoa – pitkäaikaista suosikkijoukkuettaan – voitosta.

Voitto oli Lukašenkalle todennäköisesti melko yhdentekevää.

Tärkeämpää oli tapahtuman eurooppalainen propaganda-arvo. Joka ikinen Jokerien vierailu Minskissä on todiste siitä, ettei diktatuurin koppalakkijohtoa ole täysin hylätty edes Suomen kaltaisessa EU-oikeusvaltiossa.

Koska Kurrilla ja Jokerien johdolla ei ole tiedossaan mitään sellaista, joka estäisi Jokereita menemästä Minskiin, on aika kertoa heille, mitä siellä tapahtuu.

Mennään luvut edellä. Niitähän te urheilujohtajat ymmärrätte.

Tänään 22. joulukuuta Valko-Venäjällä on 941 poliittista vankia (Viasna-ihmisoikeusjärjestön vankirekisterin mukaan).

Se tarkoittaa, että 9,4 miljoonan asukkaan maassa joka 10 000:s kansalainen on vankilassa siksi, että puolustaa demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja sananvapautta.

Nuorin maan poliittisista vangeista tuomittiin helmikuussa 2021, kun hän oli 16-vuotias. Epilepsiaa vankilassa sairastava Mikita Zalatarou on nyt seitsemäntoista.

Koska oppositioliikehdintä keskittyy nuoriin ihmisiin ja suurimpiin kaupunkeihin, kuten Minskiin ja Homeliin, maan koulutetuimmasta urbaanista väestöstä lähes jokainen tuntee jonkun demokratia-aktiivin, joka istuu vankilassa.

Elokuusta 2020 lähtien – jolloin Lukašenka huijasi itselleen vaalivoiton ja laajat kansanjoukot nousivat väkivallattomaan kapinaan – lähes 40 000 ihmistä on pidätetty pitkälti poliittisin syin.

On siitä kirjoitettu. Riittäisikö Yhdistyneet kansakunnat Jokerit-johdolle auktoriteetiksi?

YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuisen päätöslauselman mukaan Valko-Venäjä rikkoo ”vakavalla tavalla” ihmisoikeuksia, vangitsee mielivaltaisesti, kiduttaa, pahoinpitelee ja syyllistyy myös toisinajattelijoiden tappoihin.

Sitä YK ei tainnut raportissaan mainita, mutta esimerkiksi Human Rights Watch on raportoinut poliittisten vankien raiskauksista.

Luotettavaa tietoa Lukašenkan diktatuurin ihmisoikeusrikoksista on hyllymetreittäin. Kyse on asenteesta. Jos urheilujohtaja ei halua niistä tietää, vaivaan on mahdoton löytää apua.

Jokerien ongelmien juurisyy on tietenkin vuodessa 2014.

Tuolloin seura jätti Suomen SM-liigan. Joukkueen silloinen pääomistaja Harry Harkimo vei Jokerit Venäjän valtiollista softpoweria, pehmeää globaalia vallankäyttöä, edustavaan KHL-liigaan.

Tuon radikaalin päätöksen hinta vain nousee. Mitä pahemmaksi kasvaa Venäjän ja demokraattisen lännen konflikti – ja voi taivas, mihin se voikaan lähikuukausina ajautua –, sitä kurjempi on Jokerien status.

Yksikään Jokerien moraalisista ongelmista ei poistu niin kauan, kun seura edustaa KHL:ää ja Venäjä pysyy epädemokraattisena ja sotilaallisesti aggressiivisena.

Ei ole kerta kaikkiaan liikkumatilaa. Jokerit HC:n rahoituksesta ja määräysvallasta merkittävästa osasta vastaa venäläinen superoligarkki Vladimir Potanin. Jokainen superoligarkki taas on väistämättä sidoksissa Venäjän ylimpään valtaan eli loppupeleissä Vladimir Putiniin.

Putin taas aikoinaan perusteli KHL:n perustamista hankkeena, ”joka antaa meille mahdollisuuden vakavasti pohtia yhtenäisen humanitäärisen tilan palauttamista entisen Neuvostoliiton alueella”.

Palauttakoon. Hitotko me hänelle mahdamme. Mutta mikä viisaus on siinä, että ulotetaan tuo entisen Neuvostoliiton humanitaarinen tila Helsinkiin asti?

Onneksi fanien ja julkisuuden paineella on edelleen pieni happikuplansa, uppoavan laivan tila, jossa ne voivat vielä hengittää ja vaikuttaa. Syyskuussa 2020 – keskellä Valko-Venäjän huppupäisten erikoisjoukkojen silmittömimpiä väkivaltaisuuksia – Jokerien johto joutui hyvin vastentahtoisesti taipumaan.

Se perui joukkueen vierasottelun Minskissä. Jokerit määrättiin häviämään ottelu 0–5.

Monien silmissä se oli epäilemättä tappio.

Minulle se näyttäytyi ohitse kiitävänä kunnian hetkenä, moraalin ja itsetunnon pilkahduksena, lupauksena siitä, että kenties KHL:n ja Kremlin viimeisestä happikuplasta voisi olla mahdollisuus vielä paeta, kömpiä demokratian ja oikeusvaltion pelastuslautalle.