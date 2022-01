Rajallisten resurssien jakaminen on politiikan tekemisen ydin. Koska puolueiden aluevaaliohjelmissa ei raharajoitteista juuri piitata, tuloksena on politiikan katoaminen politiikasta.

Joulun alla tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) erityisavustaja Eeva Kärkkäinen kertoi jättävänsä avustajahommat ja siirtyvänsä lääkeyhtiö Novartiksen yhteiskuntasuhdejohtajaksi.

Kärkkäinen aloitti erityisavustajana jo edellisen hallituksen aikaan, syksyllä 2018, kun hänet nimitettiin silloisen pääministerin Juha Sipilän esikuntaan. Sittemmin Kärkkäinen on avustanut keskustaministereistä Mika Lintilää, Katri Kulmunia, Hanna Kososta, Annika Saarikkoa ja nyt viimeksi Antti Kurvista.

Jo aiemmin, marraskuun lopussa, kerrottiin, että elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Teppo Säkkinen siirtyy Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntijaksi.

Sinänsä erityisavustajan lähdössä ei ole mitään tavatonta. Eikä kahdenkaan, sillä kyse voi hyvin olla vain ajallisesta sattumasta.

Mutta tiettävästi keskustan ministeriryhmän avustajakunnassa on lähtijöitä enemmänkin.

Vaikka asiasta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen, viime aikoina on irtisanoutunut kaksi muuta keskustalaista hallituksen erityisavustajaa: Jenny Hasu ja Satu Haapaniemi.

Neljän avustajan lähtöä on vaikeampi tulkita pelkäksi sattumaksi. Ja keskustalähteistä kerrotaan, että muitakin avustajia on kuulemma lähtökuopissa.

Tuntuu kuin olisi hypätty ajassa eteenpäin alkuvuoteen 2023.

Yleensähän tämänkaltainen erityisavustajien joukkopako nähdään muutamaa kuukautta ennen eduskuntavaaleja, kun hallitus vetelee viimeisiään. Nyt keskustan avustajat ovat kuitenkin häippäämässä reippaasti etuajassa, sillä vaalikautta on jäljellä vielä yli vuosi.

Mistä se kertoo?

Sanna Marinin (sd) hallituksen kannalta avustajien vaihtuminen ei kerro hyvää.

Vaikka voi kuulostaakin hassulta, avustajat ovat usein se liima, joka pitää liitoksistaan repeilevän hallituksen kasassa.

Ministerit tekevät tietysti varsinaiset päätökset, mutta avustajat voivat vaikuttaa niihin hyvinkin paljon. Ovathan hallituksen sisäiset ristiriidat yleensä ensin avustajien neuvotteluissa pohjustettavina ja soviteltavina.

Ja poliittisilla avustajilla voi usein olla ministereitä kovempi halu saada riidat ratkottua, onhan kyseessä heidän työpaikkansa. Jos hallitus kaatuu ennenaikaisesti, avustajien työt loppuvat saman tien. Ministerit jatkavat kansanedustajina – ainakin seuraaviin vaaleihin saakka.

Kun Antti Rinteen (sd) hallitus aloitti kesällä 2019, liimaa päätettiin lotrata oikein urakalla. Hallitukselle palkattiin ennätysmäärä avustajia. Siitä huolimatta hallituksen liitokset ovat jatkuvasti repeilleet.

Hallituksen sisäinen eripura saattaa sekin olla syy, miksi niin moni avustaja lähtee. Onhan iänaikainen eripura varmasti kuluttavaa ja raskasta. Asiaan vaikuttavat varmasti myös poliittiset realiteetit. Kannatusahdingossa oleva keskusta tuskin on eduskuntavaalien jälkeen seuraavassa hallituksessa, joten keskustan avustajien pidemmän tähtäimen työtilanne ei näytä hyvältä.

Ja sitten voi olla vielä yksi syy, jonka voi tiivistää päivämäärään 23. tammikuuta 2022. Se on aluevaalien varsinainen äänestyspäivä.

Maakuntahallinto on keskustan pitkäaikainen unelma.

Vaikka hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vasta vuoden 2023 alussa, aluevaalit ovat tärkeä etappi keskustan maakuntaunelman toteutumisessa.

Aluevaalien järjestäminen on nimittäin eräänlainen lukko, joka lopullisesti varmistaa uudistuksen toteutumisen.

Kun kansalaiset ovat äänestäneet aluevaltuustoihin edustajansa, maan seuraava hallitus ei mitenkään voi enää lähteä purkamaan järjestelmää perustuksia myöten. Se olisi kansanvallan pilkkaa.

Siksi ensi sunnuntain vaalipäivä on huipentuma sote-uudistusprosessille, joka alkoi Matti Vanhasen (kesk) ensimmäisen hallituksen aikaan vuonna 2006.

Aluevaalit eivät tietenkään suoraan liity keskustan erityisavustajien lähtöön. Mutta saattaa niillä silti olla vaikutusta.

Kun keskusta on saavuttanut maakuntaunelmansa, sen hallituskauden keskeisin tavoite on plakkarissa. Niinpä keskustalla on taas yksi syy vähemmän jatkaa kituuttamista Sanna Marinin hallituksessa.

Ja sitä mukaa kun riski hallituksen hajoamisesta kasvaa, avustajilla voi olla enemmän tarvetta varmistella uutta työpaikkaa.

Arvoisa lukija, tähän väliin on pakko esittää pahoittelut. Monissa aluevaaleja koskevissa kirjoituksissa on se erikoinen piirre, että ne eivät oikeastaan käsittele juuri lainkaan aluevaaleja.

Niin tässäkin.

Me politiikan toimittajat suhtaudumme aluevaaleihin jonkinlaisena välineenä, jonka merkitys syntyy siitä, että se vaikuttaa johonkin muuhun. Monissa kirjoituksissa aluevaalit esimerkiksi nähdään eduskuntavaalien esivaalina.

Tässäkin aluevaalijutussa harhauduttiin heti alussa puhumaan keskustan erityisavustajista ja hallituksen mahdollisesta kaatumisesta. Pahoittelut siitä.

Onkin syytä oikein kunnolla alleviivata, että aluevaalit ovat tärkeät. Ja niillä on itseisarvo.

Sote-palveluissa on kyse yli 20 miljardin euron julkisista menoista.

Vaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka päättävät kullakin hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta ja jäsenten valitsemisesta aluehallitukseen ja muihin toimielimiin. Aluehallitus puolestaan johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Yllä oleva määritelmä on otettu suoraan valtioneuvoston sote-materiaaleista. Byrokraattisen muotoilun vuoksi se ei ehkä säväytä. Itse asian luulisi kuitenkin säväyttävän, sillä aluevaaleissa on kyse ihmisten elämästä, terveydestä ja hyvinvoinnista.

Siis neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, mielenterveyspalveluista, vanhusten hoivasta ja sosiaalityöstä. Kyse on siitä, missä sijaitsee lähin terveysasema ja paloasema. Siitä, miten erikoissairaanhoito on järjestetty eri puolilla Suomea.

Näiden arjen palveluiden luulisi kiinnostavan äänestäjiä mitä suurimmassa määrin. Etenkin kun aina ennen eduskuntavaaleja tehdyissä kyselyissä äänestäjät nostavat sote-palvelut tärkeimmäksi yksittäiseksi politiikan teemaksi.

Ja nyt aluevaaleissa päästään äänestämään vain ja ainoastaan tästä kansalaisten ykkösteemasta.

Politiikan tutkija Hanna Wass ihmetteli alkuviikosta median ”tulokulmaa” aluevaaleihin. Wassin mukaan jutuissa tunnutaan pyrkivän siihen, että aluevaalit eivät vahingossakaan innostaisi äänestäjiä.

Hanna Wassin postaus pani miettimään, sillä kieltämättä olen itsekin povannut aika monessa yhteydessä äänestysinnon jäävän järkyttävän alhaiseksi.

Onkin pakko myöntää, että syytä innottomaan tunnelmaan on varmasti mediassa. Mutta eivät poliitikotkaan ole vaali-intoa kovin pontevasti nostattaneet.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne osallistui viime viikolla Ylen vaalitenttiin kahdeksan muun ryhmänjohtajan kanssa. Harjanne luonnehti Verde-lehdessä tenttiä jälkikäteen ”tylsäksi”.

Harjanteen kanssa on helppo olla samaa mieltä.

Harjanteen mukaan tylsyyden syynä oli se, että valtakunnan tasolla käyty keskustelu sote- ja pelastuspalveluista jää vääjäämättä ”ohueksi yläpilveksi”. Asiat konkretisoituvat vasta, kun niistä puhutaan alueellisella tasolla, sillä silloin voidaan puhua jostain tietystä terveyskeskuksesta tai paloasemasta, siis niistä jonkin alueen asukkaiden todellisista palveluista.

Sitä paitsi puolueiden aluevaaliohjelmat ovat melkoista sumutusta.

Suurin ongelma on se, että ohjelmissa on autuaasti unohdettu menorajoitteet vähän samaan tapaan kuin Antti Rinteen vetämien hallitusneuvotteluiden ”ilmiöpöydissä” keväällä 2019.

Aluevaaliohjelmissaan puolueet lupaavat sujuvia ja helposti saavutettavia lähipalveluita, sairauksien ennaltaehkäisyä, digitalisaatiota ja sote-alan työntekijöiden työolojen parantamista.

Sanaa ”euro” ei ohjelmista juuri löydy.

Näin ollen vaaliohjelmissa sivuutetaan se perustavanlaatuinen fakta, että valtio kohdentaa kullekin hyvinvointialueelle vain tietyn määrän rahaa eikä lain mukaan alijäämää voi tehdä. Velkaantua ei siis voi. Eikä alueilla ole verotusoikeutta.

Monilla alueilla joudutaankin vääjäämättä tekemään priorisointeja, jotta rahat saataisiin riittämään. Terveyskeskuksia joudutaan sulkemaan ja palveluiden järjestämistä joudutaan miettimään uudella tavalla.

Näistä priorisoinneista ei puolueiden ohjelmissa puhuta konkreettisesti juuri mitään.

Rajallisten resurssien jakaminen on politiikan tekemisen ydin. Mutta koska aluevaaliohjelmissa ei ole huomioitu resurssien rajallisuutta, tuloksena on politiikan katoaminen politiikasta.

Vaikka yksityisten ja julkisten palveluntuottajien asemasta onkin jonkin verran väännetty, aluevaaleista on pääosin puuttunut räväkkä ideologinen taistelu. Siksi aluevaalikampanjat ovat tuntuneet niin kädenlämpöisiltä.

Ohjelmista löytyy kaikkea hyvää kaikille. Sdp ja vasemmistoliitto esimerkiksi vaativat, että lähipalveluista ei tingitä ja sote-alan palkkoja pitäisi parantaa.

Selkeimmin raharaamit heittää roskikseen vihreät, jonka aluevaaliohjelmassa on HS:n toimittajan Teemu Muhosen laskujen mukaan yli 30 menolisäystä, joiden yhteinen hintalappu olisi useita miljardeja euroja.

Kustannusten kattamisesta vihreiden ohjelmassa sanotaan vain, että panostaminen hyvinvoinnin edistämiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja tuottavuuden parantamiseen tuo säästöjä pidemmällä aikavälillä.

Yleisesti ottaen puolueiden aluevaaliohjelmat menevät aika lailla yksiin puolueiden perusluonteen kanssa. Sdp katsoo ohjelmassaan peräpeiliin muistuttamalla 120-vuotisesta historiastaan ja roolistaan suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajana.

Keskusta lupaa vähintään yhden sote-toimipisteen jokaiseen kuntaan – siitäkin huolimatta, että tuskin kukaan uskoo lupauksen täysin toteutuvan. Se on kuitenkin poliittisesti tarkkaan mietitty viesti, jolla keskusta pyrkii saamaan pienten kuntien äänestäjät uurnille.

Perussuomalaiset ovat keskittyneet kampanjassaan puhumaan bensan hinnasta, vaikka se ei liity millään tavalla aluevaltuustojen toimenkuvaan. Tavallaan perussuomalaisten populismia on pakko jopa ihailla, sillä puolue ei edes yritä väittää bensan hinnan liittyvän aluevaaleihin. Se vain puhuu siitä.

Kokoomus puolestaan korostaa hyvinvoinnin edistämisessä ”tervettä järkeä”, mikä kuulostaa kivalta mutta ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Lähinnä siitä tulee mieleen Albert Einsteinin kuuluisa sutkautus:

Terve järki on vain rypäs ennakkoluuloja, joita ihmisen mieleen on kasautunut ennen kahdeksantoista vuoden ikää.

Terve järki onkin kokoomuksen salakieltä, jolla se tarkoittaa leikkauksia ilman että sen täytyy sanoa ääneen, että terveyskeskuksia joudutaan sulkemaan. Vaikka kokoomuksen äänestäjät pitävät yleisellä tasolla tiukasta taloudenpidosta, oman lähiterveyskeskuksen sulkemisesta ei kukaan tykkää.

Hauskana yksityiskohtana voi mainita, että keskustan vahvoilla alueilla kokoomus on mainoksissaan korvannut terveen järjen ”maalaisjärjellä”.

Vaikka sysin syytä aluevaalien vähäisestä vaali-innosta poliitikoille, se ei poista median vastuuta. Jos puolueiden ohjelmat ovat ympäripyöreitä ”kaikkea kivaa kaikille”-julistuksia, median tehtävä on saada puoluejohtajat vastaamaan esimerkiksi priorisointeja ja valintoja koskeviin kysymyksiin.

Tätä pääsen itsekin yrittämään keskiviikkona 19. tammikuuta yhdessä HS:n toimittajan Tiina Rajamäen kanssa, kun vedämme eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tentin Sanomatalon Mediatorilla. Tarkoitus on esittää puheenjohtajille kysymyksiä, joihin ei riitä vastaukseksi vain ”terve järki”, ”digitalisaatio” tai miljardikustannusten kattaminen hyvinvointipanostuksilla.

Saa nähdä, miten käy. Joka tapauksessa tarkoitus olisi saada tuotua rahtunen lisää politiikkaa aluevaalikeskusteluihin.

Tänään sunnuntaina HS järjestää jo perinteisen retoriikkakisan, jossa ei kovistella ketään palveluiden hintalapuista. Sen sijaan 16 Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaaliehdokasta pääsee ottamaan mittaa toisistaan puhetaidon voimin.

Viimeksi HS:n retoriikkakisa järjestettiin kesäkuussa ennen kuntavaaleja.

Keskustan edustajana oli silloin Eeva Kärkkäinen, joka oli kuntavaaleissa puolueen ehdokas Helsingin pormestariksi.

Retoriikkakisan finaalissa Kärkkäisen tehtävänä oli pitää minuutin mittainen puhe, jossa hänen piti sekä vastustaa että kannattaa ruuhkamaksuja ja vielä pystyä ujuttamaan puheeseen mukaan sitaatti Fredin kappaleesta Kolmatta linjaa takaisin.

Kärkkäinen onnistui vaikeassa puhetehtävässä hyvin, vaikka jäikin retoriikkakisassa lopulta kakkoseksi ja kuntavaaleissa Helsingin valtuuston varapaikalle.

Ja joulun alla hänet nimitettiin lääkeyhtiö Novartiksen yhteiskuntasuhdejohtajaksi.