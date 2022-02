Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alaa on kohdeltu koronakriisissä niin kaltoin, että se luo demokratialle pimeän varjon.

Meidän täytyy suudella käärmeen kieltä, mystikko lausui. Eikä minkä tahansa käärmeen, vaan kymmenen kilometrin mittaisen murhanhimoisen käärmeen, jonka toinen silmä on punainen ja toinen vihreä. Ja joka syö mennessään kaiken, niin tietoisuuden kuin voimankin.

”Jos käärme aistii pelkomme, se syö meidät välittömästi”, mystikko julisti.

Ongelmana oli, että mystikon ääni kuului mutta kuvasta ei saanut mitään selvää. Pelkkiä haaleita häivähdyksiä valkokankaalla.

Näkymätön mystikko oli Jim Morrison, Doors-yhtyeen laulusolisti ja lyyrikko. Valkokankaalla pyöri ohjaaja Oliver Stonen yhtyeestä tekemä elokuva Doors, jossa Val Kilmerin esittämä Morrison kähisi esiintymislavalla kymmenen kilometrin käärmeestä.

Minä seisoin projektorin vieressä ja levittelin käsiäni, kun katsojat tulivat valittamaan, että kuva ei näy. Ei näy, koska täällä on liian valoisaa, yritin selittää valittajille. Joku kysyi, miksi elokuvaa ylipäätään näytetään ulkona auringonpaisteessa.

Se oli hyvä kysymys, johon minulla ei ollut vastausta. Tuntui liian nololta sanoa, että olen täällä vain töissä.

Työskentelin opiskeluaikana elokuvateattereissa elokuvakoneenhoitajana ja tein myös välillä keikkaa liikuteltavan projektorin kanssa. Joskus 1990-luvun alussa minut pyydettiin näyttämään Doors-elokuva Kaivopuiston ilmaiskonserttiin.

Joku oli päättänyt, että elokuvaesitys olisi jo alkuiltapäivästä ennen kuin bändit aloittaisivat. Vastaväitteitä ei suostuttu kuuntelemaan.

Niinpä minä sitten seisoin yleisön keskelle sijoitetulla korokkeella näyttämässä elokuvaa, joka ei näkynyt. Ja sain vastata yleisön kiukkuun.

Se oli kasvattava kokemus yleisöpalvelutilanteesta, jossa ei ollut mitään keinoa palvella. Toki olisin sammuttanut auringon, jos jostain olisi löytynyt katkaisija.

Amerikkalaisella The Washington Post -sanomalehdellä on ylväs motto. Se kuuluu: Democracy Dies in Darkness, demokratia kuolee pimeydessä. Motto on peräisin lehden tähtitoimittajalta Bob Woodwardilta, joka ei ole lausetta keksinyt mutta on käyttänyt sitä eri yhteyksissä kritisoidessaan päättäjien yrityksiä salailla asioita.

Journalismin tehtävä on läpivalaista vallankäyttäjien tekemisiä. Muuten kansanvalta ei toimi.

Mottoa mukaillen voi sanoa, että elokuva ei elä valossa. Jotta projektorin lampun heijastama kuva näkyy valkokankaalla, salissa pitää olla pimeää.

Toki leffoja voi katsoa kotisohvalla Netflixistä vaikka kaikki olohuoneen valot päällä, kuten korona-aikana on tullut tehtyä.

Mutta ei se ole sama asia.

Rakastan elokuvateattereita. Kyse ei ole vain isosta valkokankaasta tai jykevästä äänentoistosta vaan jostain paljon enemmästä.

Teatterissa pääsee kahdeksi tunniksi irti todellisuudesta. Kännykkä ei ole päällä eikä pause-nappi käytössä. Teatterissa on samaan aikaan yksin ja yhdessä. Voi keskittyä vain ja ainoastaan elokuvaan. Ja samalla jakaa katsomiskokemuksen pimeässä salissa olevien ventovieraiden kanssa.

Se on hieno tunne, jota ei ole kahden viime vuoden aikana liiemmin päässyt kokemaan.

Vuonna 2020 elokuvateattereiden kävijämäärät romahtivat 56 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuonna tultiin vielä siitäkin alas 11,5 prosenttia.

Elokuva-alan järjestöjä edustava Filmikamari julkaisi tammikuun lopussa 2022 vaikuttavan tiedotteen. Siinä oli vain yksi lause:

Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa elokuvateattereiden toiminta on kielletty.

Enempää ei tarvittu. Yksi lause riitti kuvaamaan, että tilanne on poikkeuksellinen ja kohtuuton.

Kolme viikkoa sitten kerrottiin, että kauppakeskus Redin Cinamon-elokuvateatteri panee pillit pussiin. Jo aiemmin saman yhtiön teatteri kauppakeskus Triplassa pantiin kiinni. Moni muukin teatteri eri puolilla Suomea on joutunut lopettamaan toimintansa.

Se on surullista. Eikä kyse ole tietenkään vain elokuvateattereista. Kulttuuri-, urheilu ja tapahtuma-ala on ollut koronakriisin aikana kokonaisuudessaan kohtuuttoman kovilla.

Pandemian takia kokoontumisrajoitukset ovat olleet välttämättömiä. Mutta ei niitä kovin reilusti ole kohdennettu. Tapahtumat ovat joutuneet toistuvasti ensimmäisenä rajoitusten piiriin, ja ne on avattu viimeisenä. Rajoitukset ovat myös moneen otteeseen alkaneet hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja viranomaisten tulkinnat rajoitusten sisällöstä ovat tuntuneet sattumanvaraisilta.

”Meiltä on riistetty oikeus elinkeinon harjoittamiseen ilman vastuuta seurauksista”, sanoi muusikko Mikko Kosonen helmikuun alussa puheessaan kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan mielenosoituksessa Senaatintorilla.

Julkisen vallan tukitoimet alan toimijoille ovat olleet riittämättömiä, ja niiden kohdentaminen on epäonnistunut.

”Se on häpeällistä”, Kosonen sanoi. Hänen mukaansa alan ihmisten luottamus päättäjiin on ennätyksellisen alhaalla, mikä on demokratian kannalta huolestuttavaa.

Kosonen on oikeassa.

Päätöksenteon arvaamattomuus sekä kansalaisten kokema epäoikeudenmukaisuuden tunne ja luottamuksen puute päättäjiin luovat demokratialle pimeän varjon.

Sanna Marinin (sd) hallitus on suositellut, että aluehallintoviranomaiset purkaisivat kaikki kokoontumisrajoitukset huomisesta ystävänpäivästä (14.2.) alkaen.

Toivottavasti sen jälkeen pimeys pysyy poissa. Paitsi elokuvateattereista.