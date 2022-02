Venäjän sotilaallinen uhka on ollut psykologinen rasite koko elämäni ajan. Jo päiväkouluikäisenä odottelin Neuvostoliiton hyökkäystä Länsi-Saksaan, kirjoittaa toimittaja Tommi Nieminen kolumnissaan.

Aloitin kuusivuotiaana. Perustin lehden.

Se oli ensimmäinen ja kaiketi viimeinen kerta, kun toimin minkään lehden vastaavana päätoimittajana. Energiasta se ei kyllä jäänyt kiinni: nykymittareilla taisin olla kaikilla mahdollisilla yliaktiivisuus­häiriökirjoilla.

Lehteni painosmäärä oli yksi kappale, ja se ilmestyi harvakseltaan vuosina 1979–1982. Se oli nimeltään jotakin niin törkyistä, ettei se ylittäisi enää rimaa edes väpättäen: Me Miehet.

Me Miehet ei ollut ehkä toksinen, mutta 1970-luvun lopun kuusivuotiaalle läpitunkeva maskuliinisuus oli selkeä linjaus. Lehti kirjoitti kolmesta teemasta: miesten urheilulajeista, miesten politiikasta ja sodasta.

Täytyy muistaa, että tuohon aikaan poliittiset sopimukset sorvattiin saunailloissa ja sinetöitiin puolessatoista promillessa. Suomen viimeisin sotakin oli niin tuore asia, että kun meni mummolaan, halkoliiterissä puuhaili pari sotaa käynyt ihminen.

Me Miehet kuopattiin kaikessa hiljaisuudessa. Olen elänyt sen jälkeen neljä vuosikymmentä. Lähes kaikki ympäröivässä todellisuudessa on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana, mutta yksi ei.

Venäjä. Noin pohjimmiltaan.

Jo lehden ensimmäisen numeron uutissivuilla raportoitiin yksityiskohtaisesti, kuinka ”Neuvostoliiton tankit, panssarit ja tykit” hyökkäsivät Länsi-Saksaan. Pääministeri Kalevi Sorsa ja liittokansleri Helmut Schmidt – jonka sekä etu- että sukunimeen olin valitettavasti saanut virheen – neuvottelivat kiperästä tilanteesta, ehkä kovimmasta, johon Sorsa koskaan joutui todellisessa maailmassa.

Jälkeenpäin on selvää, ettei Me Miesten sisältö olisi 1970–80-lukujen vaihteessa ylittänyt minkäänlaisia ulkopoliittisen sensuurin rimoja, jos lehden sisällöstä olisi tiedetty perheeni ulkopuolella.

Se olisi luokiteltu paitsi keskenkasvuiseksi myös neuvostovastaiseksi.

Me Miehet palasi mieleeni loppuvuonna 2021, kun Venäjä alkoi lähettää yhä pidempiä sotilaskolonnia Ukrainan rajalle. Se alleviivasi sitä, että olen elänyt koko elämäni Suomessa, jossa Venäjän sotilaallinen uhka on pysyvä psykologinen rasite.

Oli jo kuusivuotiaan päässä.

Elinaikanani Venäjän uhka on harvoin kohdistunut suoraan Suomeen. Sen sijaan se on kohdistunut muihin Neuvostoliiton naapurimaihin. Mutta isovanhempieni harvasanaisista sota-aikaa koskevista lauseista ja isosiskon Peruskartastosta kuusivuotiaskin ymmärsi, että naapurimme on käsittämättömän iso maa ja siihen sisältyy jokin ratkaisematon mysteeri.

Vuonna 1979 – jolloin ensimmäinen Me Miehet ilmestyi lapsuudenkotini kokoisella levikkialueella – Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin ja soti siellä vuoteen 1989. Kultaisella 1960-luvulla Neuvostoliitto oli hyökännyt Tšekkoslovakiaan. Jälleenrakennusajan 1950-luvulla sen panssarivaunut oli ajettu Unkariin ja maailmansodan 1930- ja 1940-luvuilla muun muassa Suomeen.

Isäni ja äitini syntyivät keskellä jatkosotaa. Molemmat isoisäni sotivat Neuvostoliittoa vastaan, ja toinen heistä, 20-vuotias Toivo, haavoittui kahdesti eturintamassa Muolaassa. Isoäitini oli lotta. Kun isoisieni vanhemmat olivat kolmikymppisiä, Neuvosto-Venäjä aseisti Suomen sisällissodan punaisia.

Niitä ennen olivat Suomen sota, pikkuviha ja isoviha. Ja kymmenet aiemmat verilöylyt. Tällaista se on ollut ainakin siitä lähtien, kun Novgorodin ruhtinas Vladimir Jaroslavitš lähetti armeijansa Suomen alueelle vuonna 1042.

Kahdenkymmenen vuoden kuluttua voitaisiin viettää venäläisuhan tuhatvuotisvuotta. Alkaisi jo riittää. Täällä länsinaapurissa oltaisiin valmiita täysjärkiseen naapurisuhteeseen.

Helsingin Sanomat kysyi viime viikolla suomalaisten tunnelmista Kantar-yhtiön tekemässä gallupissa.

Peräti 53 prosenttia vastanneista kertoi pelkäävänsä vähintään jonkin verran, että Venäjä laajentaa sotaa Ukrainassa niin, että Suomikin joutuu osalliseksi. Se vastaa koko väestön tasolla lähes kolmea miljoonaa suomalaista.

Ei tarvitse paljon pähkäillä, mistä tulee pääteema vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Gallupissa kysyttiin myös, hyväksyvätkö suomalaiset sen, että Venäjä rakentaisi etupiirin, johon Suomikin kuuluisi. Neljä prosenttia suomalaisista kannatti Venäjän etupiiripolitiikkaa ja 18 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Neljä prosenttia on 220 000 suomalaista. Niin suurelle porukalle on ok, että Suomi sijaitsisi sellaisella vyöhykkeellä, jossa Venäjä voisi vaikkapa kieltää Suomea hakemasta Nato-jäsenyyttä.

Kun mukaan lasketaan ne, joilla ei ollut mielipidettä Venäjän etupiiripolitiikasta, kyse on yli 1,2 miljoonasta suomalaisesta.

Hyvä on. Etupiirin käsite ei ole aivan yksiselitteinen.

Mutta ehkä sen hahmottamista helpottaa, jos muistutetaan edes yhdestä aidosta tilanteesta, jossa suurvallat ovat etupiireistä sopineet.

Elokuussa 1939 Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop ja Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatšeslav Molotov juonivat Molotov–Ribbentropp-sopimuksen, jonka lisäpöytäkirjassa sovittiin pienten maiden, kuten Suomen, jaosta: jos Neuvostoliitto hyökkää Suomeen, on se Saksan puolesta täysin okei.

Koska tiedettiin, että pikkuvaltiot nostaisivat huudon lisäpöytäkirjasta, sen viimeiseksi lauseeksi lisättiin: Molemmat osapuolet pitävät tämän pöytäkirjan erittäin salaisena.

Kolme kuukautta myöhemmin 20-vuotias isoisäni Toivo lähetettiin talvisotaan.