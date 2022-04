Joalin Loukamaa on supersuosittu sometähti, jonka avulla on nyt houkuteltu nuoria maailmalta kalliiseen kouluun Tampereelle. Mutta mitä sometähti itse tekee alan koulutuksessa, ja mitä 35 000 euron opinnoissa oppii?

Any questions, onko kellään mitään kysyttävää?

Tämä on se hetki, kun tavallisessa koulussa yleensä kukaan ei viittaa. Mutta nyt ei olla missä tahansa koulussa. Tamperelaisessa auditoriossa on meneillään Influencer’s Academyn ensimmäinen päivä.

Kyseessä on maailman ensimmäinen ammattikorkeakoulutasoinen koulutusohjelma influenssereille eli somevaikuttajille. Tänään koulutus on tarjonnut uusille opiskelijoille erilaisia esittelyvideoita, orientaatioluentoja, kurssikuvauksia ja porkkanaraasteella höystettyä kouluruokalalounasta.

Opiskelijoita ei näytä väsyttävän, ei ainakaan ryhmän tunnetuinta jäsentä. Päinvastoin. Hänestä tuntuu, että hän joutuu toppuuttelemaan itseään, ettei olisi koko ajan äänessä. Mutta nyt sitä pyydetään.

Niinpä Joalin Loukamaa viittaa ja esittää kysymyksen luennoitsija Peter Vesterbackalle hetkeäkään epäröimättä: ”Pidätkö sä aina punaista hupparia?”

Tuutorit laittoivat uudet opiskelijat ensimmäisenä päivänä pohtimaan, mitä oikeastaan on dialogi.

Tämä maaliskuinen, räntäsateinen maanantai on 20-vuotiaalle Joalin Loukamaalle suuri päivä. Hän siirtyi 13-vuotiaana kotiopetukseen ja vannoi, ettei ikinä palaisi pulpettiin. Nyt hän ei ole vain pyörtänyt päätöstään, vaan antanut myös kasvonsa täysin uudelle koulutusvienti-innovaatiolle.

Influencer’s Academya on markkinoitu nimenomaan Loukamaan nimellä ja kasvoilla ympäri maailmaa. Linja on kerännyt Tampereelle kolmisenkymmentä opiskelijaa Filippiineiltä, Thaimaasta, Intiasta ja Sri Lankasta. Monien haaveissa on juuri ura somevaikuttajana, mutta virallisesti he valmistuvat ammattikorkeakoulusta tradenomeiksi.

Mutta sitä ennen he käyvät kolme ja puoli vuotta koulua Joalin Loukamaan kanssa.

On liian varhaista sanoa, tuleeko Loukamaasta luokan suosituin opiskelija. Instagramin suosituin suomalainen hän sen sijaan on jo nyt. Loukamaalla – tai kuten fanit hänet tuntevat, Joalinilla – on siellä 3,7 miljoonaa seuraajaa. Se on noin miljoona enemmän kuin vaikkapa Kimi Räikkösellä.

Luulisi, että hänellä on sosiaalisen median perusasiat hallussa ilman koulutustakin.

Kun Influencer’s Academy julkistettiin viime syksynä, tieto herätti Suomessa paljon huomiota. Koulutusta kummasteltiin ja sille jopa naureskeltiin. Koulutetaanko meillä ihmisiä korkeakoulussa ottamaan selfieitä?

Reaktiot kertovat siitä, että somevaikuttamista ajatellaan Suomessa edelleen usein melko kapeakatseisesti. Instagramissa, Youtubessa ja Tiktokissa toimii nykyään kymmeniä ellei satoja suomalaisia ammattilaisia, jotka saavat elantonsa olemalla esillä sosiaalisessa mediassa.

Viime vuosina raja somejulkisuuden ja perinteisen julkisuuden välillä on alkanut hämärtyä, kun sometähtiä on nähty yhä enemmän esimerkiksi televisiossa. Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila ja Sita Salminen ovat osallistuneet Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan, tubettaja Roni Bäck juontaa Hauskoja kotivideoita. Joalin Loukamaa oli viime vuonna Selviytyjissä.

Sometähdet eivät ole vain viihdyttäjiä, vaan monet heistä käsittelevät myös yhteiskunnallisia teemoja. Mona Bling ja Piki Rantanen puhuvat transihmisten oikeuksista, sisarukset Emmi ja Miisa Nuorgam saamelaisuudesta, Emilia Kujala mielenterveydestä. Myös ilmastonmuutos ja feminismi ovat suosittuja somevaikuttajien esillä pitämiä teemoja – perinteisempien aiheiden eli sisustamisen, kosmetiikkatuotteiden, vanhemmuuden ja ruuan lisäksi.

Monimuotoisuus on ilmeinen haaste myös somevaikuttajien koulutukselle. Miten luoda opetuskokonaisuus, josta olisi hyötyä kaikille? Mihin suuntaan heitä sisällöntuotannossa ohjataan – vai ohjataanko ylipäätään?

Loukamaa hoiti opintoihin liittyvää byrokratiaa Anu Räsäsen kanssa.

Virallisesti Influencer’s Academy on niin sanottu tilauskoulutus. Se ei siis ole kunnan tai valtion järjestämä koulutusohjelma, vaan puhtaasti bisnestä.

Suomessa lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2018 siten, että tilauskoulutuksiin on mahdollista hyväksyä myös EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita ja heiltä on mahdollista periä opetuksesta maksu. EU-maiden asukkailta maksuja sen sijaan ei voida periä. Tämä selittää, miksi Tampereen tulevat vaikuttajat eli influensserit ovat kotoisin hieman kauempaa.

Influencer’s Academyn koulutuksesta huolehtii Tampereen ammattikorkeakoulu, tarkemmin sanottuna sen Proakatemia-yksikkö. Proakatemia on keskittynyt yrittäjyyskoulutukseen, ja opiskelu tapahtuu käytännön kautta: jokainen opiskelija perustaa oikean yrityksen opintojensa aikana. Loukamaalla sellainen toki on jo.

Uuden linjan Proakatemialta tilasi koulutusvientiyritys Edunation. Ensimmäisenä päivänä luennoinut punahupparinen Peter Vesterbacka, joka tunnetaan myös Slushista, Angry Birdsistä ja Tallinnan tunnelihankkeesta, on yksi yrityksen puuhamiehistä. Edunationin ydintoimintaa on nimenomaan EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden houkuttelu Suomeen.

Tampereen somevaikuttajatutkinnon kokonaishinnaksi tulee noin 35 000 euroa. Mutta mitä vaikkapa filippiiniläinen nuori rahalla saa?

Linjan vastuuopettaja, liiketalouden lehtori Hanna Saraketo kertoo, että opetuksen pääpaino on yrittäjyyskoulutuksessa ja markkinoinnissa.

”Kurssitarjonta on aivan sama kuin meidän muillakin englanninkielisillä linjoilla. Opiskelemme esimerkiksi yrityksen taloudenhoitoa, tiiminjohtamista ja pitchausta. Somevaikuttajuus nousee enemmän esiin oppilaiden omien intressien kautta. He voivat myös esittää toiveita vierailevista luennoitsijoista.”

Tämän kevään aikana opiskelijoiden lukujärjestyksessä on muun muassa sellaisia kursseja kuin viestintätaitoja yrittäjille sekä raha ja bisnes.

Joalin Loukamaa uskoo, että uudella koulutuslinjalla opiskelijat oppivat myös toisiltaan. ”Minulla on varmasti paljon opittavaa toisilta esimerkiksi heidän kulttuureistaan."

Kello löi jo viisi, ja koulupäivä on ohi.

”Mennäänkö vaikka tonne”, Joalin Loukamaa osoittaa auditorion nurkassa olevia säkkituoleja.

Miltä ensimmäinen päivä tuntui?

”Jännitti tosi paljon!” hän aloittaa. ”Mutta tapasin eilen illalla muutaman samanikäisen opiskelijan tältä linjalta, ja siitä tuli kyllä hyvät vaibsit.”

Joalin Loukamaa ei siis ole kuka tahansa riviopiskelija, vaan tanssija, laulaja ja somejulkkis. Kansainvälisesti hänet tunnetaan erityisesti popyhtye Now Unitedin tanssijana. Muun muassa Spice Girlsin managerina toimineen Simon Fullerin kokoama Now United ei ole Suomessa yhtä tunnettu kuin maailmalla. Siksi Loukamaa saa kävellä Tampereella rauhassa, toisin kuin vaikkapa Brasiliassa.

Myös suurin osa Loukamaan Instagram-, Tiktok- ja Youtube-seuraajista on muualta kuin Suomesta. Se on sikäli luonnollista, että niin Joalinkin on, tavallaan. Hän on asunut suurimman osan elämästään Meksikossa. Äiti Johanna Loukamaa ja tytär muuttivat sinne kahdestaan, kun Joalin oli kymmenen. Pian äiti tutustui meksikolaiseen mieheen ja meni tämän kanssa naimisiin. Joalin sai isäpuolen ja pian myös kaksi sisarusta.

Koronapandemian alussa perhe palasi Suomeen. Silloin Loukamaa huomasi yhden merkittävän kulttuurieron Suomen ja Meksikon välillä.

”Kaikki kysyivät koko ajan, mitä sä opiskelet. Olin tottunut siihen, että ihmiset lähinnä tekevät töitä. Mutta täällä Suomessa tuli sellainen olo, että pitäisi sitten varmaan opiskella vielä jotain”, hän sanoo.

Ja nyt Loukamaa on siis tullut opiskelemaan teoriassa sitä asiaa, mitä hän käytännössä jo tekee työkseen. Mitä hän erityisesti haluaisi oppia?

”No, varmaan kaikkea sitä, mitä mun manageri hoitaa tällä hetkellä. Kaikki numerot ja neuvottelut ihmisten kanssa. Vaikka yhteistyötarjouksen tekeminen, että miten tehdään ne suunnitelmat ja paperit firmoille.”

Kaupallinen yhteistyö, suomeksi siis mainos, on somevaikuttajien keskeisin tulonlähde. Siinä vaikuttaja esittelee omalla somekanavallaan jonkin yrityksen tuotetta tai tuotteita palkkiota vastaan. Yhdestä Instagram-kuvasta tai Tiktok-videosta voidaan maksaa useita tuhansia euroja, jos vaikuttajalla on tarpeeksi seuraajia.

Yksi esimerkki siitä, mihin kaupallisia yhteistöitä tarvitaan, on myös Influencer’s Academy. Vaikka Loukamaa opiskelee linjalla itse, hän on auttanut myös sen markkinoinnissa. Tradenomi- tai yrittäjyyskoulutus ei olisi nuorten aikuisten silmissä yhtä houkuttelevaa ilman oikeaa sometähteä. Loukamaan kasvot lävähtävätkin ruudulle heti, kun avaa koulutuslinjan nettisivut.

Loukamaa ja opiskelukaverit skoolasivat yhteisen alun kunniaksi.

Loukamaa on ainoa koulutusohjelmaan mukaan otettu EU-kansalainen ja siten myös ainoa opiskelija, joka ei maksa siitä mitään. Toisaalta järjestäjien mukaan hänelle ei ole maksettu mitään markkinointityöstä.

Loukamaata miellyttää uuden koulun joustavuus. Koska sometähdelle väistämättä tulee poissaoloja, niitä on mahdollista korvata muilla suorituksilla tai opiskeluaikaa pidentämällä.

”En mitenkään voisi sitoutua sellaiseen opintolinjaan, jossa pitää olla paikan päällä koko ajan. Minulla on nyt niin paljon asioita meneillään”, Loukamaa sanoo.

Hän on viime aikoina keskittynyt erityisesti musiikin tekemiseen sooloartistina ja aikoo julkaista ensimmäisen singlensä tämän vuoden aikana. Ja sitä paitsi: koulu on Tampereella, mutta Joalin asuu Turussa.

”Olen koko ajan liikkeellä. Käyn noin kerran viikossa Helsingissä ja nyt sitten paljon myös täällä Tampereella. Mutta onneksi minulla on molemmissa kaupungeissa sellainen hotellidiili, että saan huoneen aina, kun tarvitsen.”

Kuulostaa siltä, että ainakin jollakulla somevaikuttajan tiimissä on yrittämisen perusasiat jo vankasti hallussa.

Joalin Loukamaan manageri on ollut mukana Tampereella ensimmäisen koulupäivän ajan ja seuraa myös tätä haastattelua salin toiselta laidalta.

Johanna Loukamaa on siis paitsi Joalinin äiti myös manageri. Hän on tehnyt töitä tyttärensä uran eteen jo pitkään.

Kun Joalin 12-vuotiaana ilmoitti, että hänestä tulee maailmankuulu tanssija ja artisti, äiti otti toiveen vakavammin kuin monet muut äidit. Sekä äidillä itsellään että hänen puolisollaan on tanssitausta. Niinpä he alkoivat valmentaa tytärtä ja perustivat tanssikoulun Playa del Carmeniin. Se on suomalaistenkin suosima turistikaupunki Meksikon länsirannikolla, noin 70 kilometriä Cancúnista etelään.

Oikeastaan suunnitelmat Joalinin menestyksestä ovat kuitenkin tainneet syntyä jo paljon aikaisemmin.

”Äiti kertoi eilen illallispöydässä taas sitä tarinaa, mitä hän aina rakastaa kertoa”, Loukamaa sanoo. ”Että kun artisteilla on usein tosi basic nimi ja ne joutuvat keksimään paremman, mä olen saanut taiteilijanimen jo syntymässä.”

Loukamaa halusi aikoinaan Meksikossa lopettaa koulunkäynnin jo seitsemännellä luokalla. Hän kiusattiin kahdesta asiasta: alipainoisuudesta ja tanssihaaveista. Luuletko sä, että susta tulee joku julkkis, koulututut sanoivat.

Viimeinen pisara oli näytelmäkerhon koe-esiintyminen. Siinä piti esiintyä ja laulaa lavalla muiden oppilaiden kuullen. Loukamaa ei ollut mielestään erityisen hyvä laulamaan. Siksi hän yritti piiloutua muiden joukkoon ja pitää äänensä mahdollisimman hiljaisena, mutta opettaja pyysikin häntä laulamaan yksin. Se tuntui kamalalta. Jotenkin Loukamaa kuitenkin keräsi kaiken rohkeutensa ja aloitti.

Ensin yksi oppilas alkoi nauraa. Sitten kuoroon liittyivät kaikki.

Loukamaa pakeni lavalta ja koulusta. Kadulla hän törmäsi äitiinsä ja isäpuoleensa. Lapsi selitti itkien, ettei halunnut enää koskaan mennä kouluun. Jonkin ajan kuluttua vanhemmat alkoivat opettaa häntä kotona. Kotona opiskelu oli joustavampaa myös tanssiharjoitusten kannalta. Välillä se kuitenkin tuntui myös rankalta.

”Olihan se erikoista, että kävin tanssikoululla, missä mun vanhemmat oli mun opettajia. Sitten tulin kotiin, jossa he myös olivat mun opettajia. Välillä mietin, koska ne ehtii olla mun vanhempia.”

Kotikoulu on Suomessa harvinainen asia, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa yleinen ilmiö. Se vaatii itsekuria, mutta tuo elämään joustavuutta. Loukamaa suoritti meksikolaisen lukiota vastaavan koulutuksen nopeammin kuin koulun penkillä lusivat ikätoverinsa.

”Joo, mä tein sellaisen lyhyemmän, niin kuin vuoden version siitä”, hän aloittaa.

Silloin manageri-äiti puuttuu asiaan huoneen toiselta puolelta.

”Sä teit aivan normaalin lukion ja puolessatoista vuodessa!”

Meksikon ja Suomen välillä on tosiaan monia eroavaisuuksia. Jos Suomessa arvostetaan koulutusta enemmän, Meksikossa kulttuuri taas on perhekeskeisempi. Täällä nuoret itsenäistyvät varhain, ja harvan 20-vuotiaan äiti seuraa lapsensa ensimmäistä korkeakoulupäivää vierestä tai toimii tämän managerina.

Kaipaako Loukamaa koskaan enemmän etäisyyttä perheeseensä?

”No, sanotaan näin, että kun me muutettiin Suomeen, kyllä oma kämppä oli ensimmäinen asia mun mielessä. Mutta käyn silti paljon perheen luona edelleen kylässä.”

Koulun kuuluisimmallakin opiskelijalla oli ensimmäisenä päivänä nimikyltti.

Influencer’s Academyn opiskelijoilla on hyvin erilaiset lähtökohdat sosiaalisessa mediassa. Vastuuopettaja Hanna Sarakedon mukaan joillakuilla on kokemusta esimerkiksi pelivideoiden tekemisestä tai muusta vaikuttamistyöstä, kun taas jotkut eivät ole käyttäneet somea ollenkaan.

Loukamaa on ääripää. Hän alkoi tehdä videoita nettiin jo lapsena.

”Olen varmaan kymmenvuotiaasta lähtien kuvannut itseäni. Tein huoneessani salaa Youtube-videoita. Olen aina rakastanut olla kameran edessä ja takana”, hän sanoo.

Silti tanssiminen oli pitkään pääasiallinen harrastus, haave ja tavoite. Mutta kun hän pääsi mukaan Now United -ryhmään, someseuraajien määrä räjähti. Se tuntui hienolta mutta välillä myös ahdistavalta.

”Kyllähän somessa helposti vertaa itseään muihin. Varsinkin tuollaisessa ryhmässä, jossa kaikki on tosi hyvännäköisiä. Sitä helposti miettii, miksi toisen jäsenen seuraajamäärä kasvaa nopeammin kuin oma. Olin muutama vuosi sitten näiden asioiden kanssa aika hukassa ja ahdistunut, mutta nyt voin paremmin.”

On aika soittaa asiantuntijalle. Sosiaaliseen mediaan keskittynyttä väitöskirjatutkijaa Hanna Reinikaista ihmetyttää, että somevaikuttajien koulutusohjelmaan ei ainakaan tällä hetkellä ole sisällytetty kursseja siitä, miten somessa oleminen vaikuttaa henkisesti: millaista on joutua esimerkiksi maalittamisen kohteeksi tai miten toimia vihapuheen kanssa.

”Monet suositut somevaikuttajat saavat seuraajiltaan myös paljon yksityisviestejä, joissa he voivat kertoa hyvinkin herkistä ja ahdistavista tilanteista. Olisi hyvä käydä läpi sitä, miten voi vastuullisella tavalla toimia vertaistukena ja ohjata ihmisiä eteenpäin”, Reinikainen sanoo.

Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampukselta matkustetaan Proakatemialle raitiovaunulla.

Hänen mielestään Tampereen koulutuslinjasta muodostuu ainakin alkuvaiheen tietojen perusteella melko mekanistinen kuva somevaikuttajuudesta. Käytännön työ somessa toki koostuu tietyistä elementeistä, joita voidaan opetella: kuvaaminen, editoiminen, kaupallisten yhteistöiden tekeminen ja niin edelleen.

Mutta somevaikuttajan työn ydin on oma persoona.

”Eihän kaikista tule loistavia romaanikirjailijoitakaan, vaikka he kävisivät monta luovan kirjoittamisen kurssia. Että mikä on se samastuttava kokemus tai piirre, johon seuraajat voivat kiinnittyä? Voidaanko tällaista kaivaa sitten jossain työpajassa esiin?” Reinikainen pohtii.

”Hyvin mielenkiintoista on, kuinka moni opiskelijoista käy linjan loppuun ja millaisia töitä he päätyvät tekemään.”

Koulutusohjelman suunnittelu vaikuttaa kuitenkin olevan vielä monella tavalla kesken. Ensimmäisen koulupäivän aikana mainitaan, että puhumaan olisi mahdollisesti tulossa esimerkiksi somevaikuttaja Natalia Salmela.

Myöhemmin käy ilmi, ettei Salmelan kanssa ole sovittu mitään. Salmela kertoo puhelimitse, että innostui viime syksynä kuullessaan, että Suomeen on perustettu somevaikuttajien koulutusohjelma. Todellisuus ei kuitenkaan Salmelan mielestä vastaa sitä kuvaa, minkä ennakkotiedotuksesta sai.

”Olen pettynyt, että suomalaisille ei käytännössä anneta mahdollisuutta hakea tällaiseen ohjelmaan, vaan halutaan ainoastaan tehdä ihmisten haaveilla ja toiveilla bisnestä. Somevaikuttaminen on kasvava ja tärkeä ala, ja ilman muuta siinä tulisi antaa koulutusta. Nyt kuitenkin tuntuu, että EU:n ulkopuolelta tuleville Joalinin seuraajille tarjotaan pitkää, maksullista fanitapaamista”, Salmela kommentoi.

Somevaikuttajat ovat nykyään sitä, mitä elokuvatähdet ja artistit olivat aiemmin: nuorten ammatillisten haaveiden kohteita. Esimerkiksi viestintätoimisto Morning Consultin kolmisen vuotta vanhassa tutkimuksessa peräti 86 prosenttia 13–38-vuotiaista amerikkalaisista haaveili somevaikuttajan työstä. Luvut ovat todennäköisesti samansuuntaisia Suomessakin.

Mutta siinä, missä entisaikojen idolit saattoivat pitää ainakin jossain määrin kiinni yksityisyydestään, somevaikuttajan työhön kuuluu oman elämän jakaminen seuraajille. Ja mitä enemmän seuraajia on, sitä monimutkaisemmaksi rajojen pohtiminen muuttuu.

Joalin Loukamaa on esimerkiksi esiintynyt Youtube-videoillaan äitinsä ja sisarustensa kanssa, mutta ennen nykyistä sinkkuelämää arjessa mukana olleet poikaystävät on pidetty piilossa. Lapsiasioita hänen ei ole vielä tarvinnut miettiä, mutta niiden suhteen vaikuttajat tuntuvat muuttaneen mieltään. Aiemmin kuvia ja tietoja omista lapsista jaettiin huolettomammin, mutta nykyään sharenting-ilmiöstä eli lasten yksityisyydestä somessa keskustellaan yhä kriittisemmin.

Loukamaa on elänyt teini-ikäisestä lähtien todellisuudessa, jossa kaikki on vähän niin kuin julkista, mutta ei sitten kuitenkaan. Miltä se hänestä nykyään tuntuu?

”Mä vaan menen, minne sanotaan, teen mitä sanotaan ja dokumentoin mun elämää. Enimmäkseen tykkään siitä. Mutta tiedän kyllä, että some ei ole mikään varma työ. Se voi loppua ihan milloin vain.”

Ja sellaisessa tilanteessa on sitten tietysti hyvä, jos takataskussa on jonkinlainen koulutus. Ainakin ensimmäisen päivän perusteella Loukamaa tulee pärjäämään opinnoissa.

Peter Vesterbacka on nimittäin vaikuttunut hänen hupparikysymyksestään.

”No siis, tämähän on aivan asian ytimessä! Oli kyse pukeutumisesta tai mistä muusta tahansa, tärkeintä on, että luotte sellaisen brändin, joka herättää kysymyksiä ja tunteita.”

”Ja siis kyllä. Huppari on päällä aina kodin ulkopuolella.”