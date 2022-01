Kun Taleban valtasi Afganistanin, myös Youtube-videoiden tekijöiden elämä mullistui. Heillä oli yhtäkkiä edessään kaksi tärkeää roolia: heistä tuli näkyviä köyhien auttajia ja ainutlaatuisia tiedonvälittäjiä. HS tapasi Kabulissa tubettajia, jotka jatkavat työtään, vaikka vaarat kasvavat.

Ääriliike Taleban pitää valtaa Afganistanissa, ja yksi uhreista on tiedonvälitys. Paikallisen toimittajajärjestön mukaan 80 prosenttia afganistanilaisista toimittajista on vaihtanut ammattia elokuun jälkeen. Mutta on pieni joukko, joka jatkaa sinnikkäästi raportointiaan: afganistanilaiset tubettajat.