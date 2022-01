Viiden vuoden jälkeenkään ranskalaiset eivät tiedä, kenen asiaa Emmanuel Macron haluaa ajaa. Maan historian nuorinta presidenttiä kuvaillaan yksinvaltiaaksi ja kameleontiksi – ja hänelle povataan jatkokautta.

On kesäkuun 8. päivä Tain-l'Hermitagen kunnassa Kaakkois-Ranskassa. Presidentti Emmanuel Macron on tehnyt onnistuneen vierailun paikalliseen lukioon, ja hän kävelee iloisena tervehtimään turva-aidan takana odottavia kansalaisia. Presidentti ehtii tarttua eturivissä seisovan nuoren miehen käteen, kun tämän toinen käsi pian jo nousee ilmaan ja läimähtää presidentin vasemmalle poskelle.

Samalla mies huutaa vanhan ranskalaisen sotahuudon: ”Montjoie! Saint-Denis!”

Ja perään: ”À bas la macronie!” Alas la macronie eli Macronin maa.

Turvamiehet tulevat väliin, ja hetken kaikki pidättävät hengitystään. Läimäyttäjä, 28-vuotias drômelainen opiskelija Damien Tarel, paljastuu myöhemmin äärioikeistolaismyönteiseksi. Pian video tapahtumasta pyörii jo sosiaalisessa mediassa kaikkien nähtävillä.

Kirjoitus on julkaistu alun perin HS Teema -lehden Ranskaa käsitelleessä numerossa joulukuussa 2021. Lisätietoja Teema-lehdestä osoitteessa HS.fi/teema.

Ranskan presidentteihin on kohdistunut väkivaltaisia hyökkäysyrityksiä aikaisemminkin. Charles de Gaullen tai Jacques Chiracin murhayrityksiin verrattuna Macronin kohtaama läimäys saattaa ensin vaikuttaa pelkältä kuriositeetilta. Mutta välikohtaus kertoo paljon Ranskan yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja Macronin viisivuotisesta taipaleesta maan presidenttinä.

Vuoden 2017 presidentinvaaleissa eliittikouluja käynyt teknokraatti, investointipankkiiri ja entinen talousministeri Emmanuel Macron yllätti ranskalaiset nousemalla 39-vuotiaana maan historian nuorimmaksi presidentiksi. Hän teki sen vanhojen pääpuolueiden ulkopuolelta, startup-henkisen En Marche -puolueensa avulla ja ilman merkittävää poliittista kokemusta. Macron lupasi vapauttaa markkinoita, suojella ranskalaisia ja murtaa pölyttyneen vasemmisto-oikeisto-jaon. Vielä vaalikampanjassaan Macron painotti keskustavasemmistolaisuuttaan mutta liukui virkaan astuttuaan hämmästyttävän nopeasti oikealle.

Nyt moni ranskalainen kokee, ettei Macron ole koko kansan presidentti. Hänen poliittista ideologiaansa pidetään epäselvänä ja joka suuntaan nyökyttelevänä opportunismina. Ranskalaiset käyttävät siitä nimitystä en même temps: sekä että -asenne.

Ranskalaisten suhtautuminen Eurooppa-myönteiseen, edustavaan ja sivistyneeseen presidenttiin on ollut poukkoileva ja kiihkeä. Heti Macronin kauden alkupuolella osa ranskalaisista vaati tiukkasanaisesti presidentin eroa, ja hänen suosionsa tippui historiallisen alas. Loppuvuodesta 2020 suosio sen sijaan oli edeltäjiin verrattuna poikkeuksellisen korkealla.

Viime marraskuussa, viisi kuukautta ennen seuraavia presidentinvaaleja, alustavat kyselyt enteilivät Macronille jatkokautta. Hänestä pidetään, mutta samaan aikaan, en même temps, ranskalaiset myös vihaavat Macronia enemmän ja raivokkaammin kuin ketään muuta Ranskan presidenttiä aiemmin.

Eikä kukaan tunnu oikein tietävän, kuka Emmanuel Macron on ja mitä hän todella ajattelee.

Ranskan tuore presidentti Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte Macron tervehtivät yleisöä voitonjuhlissa Pariisissa toukokuussa 2017.

Emmanuel Macron syntyi pohjoisranskalaisessa Amiensin kaupungissa 43 vuotta sitten. Alue tunnetaan yhtenä Ranskan köyhimmistä. Macronin lääkärivanhemmat olivat ylempää keskiluokkaa. Ennen Emmanuel-pojan syntymää vanhemmat olivat menettäneet esikoistyttärensä. Emmanuelin jälkeen perheeseen syntyi vielä kaksi sisarusta.

Lapsena ja nuorena Emmanuel Macron oli fiksu ja varhaiskypsä ja vietti paljon aikaa ihailemansa opettajamummin kanssa. Mummi tutustutti pojan muun muassa kirjallisuuteen ja vasemmistoaatteeseen. Macron kävi paikallista katolista yksityiskoulua, jonka teatteritunnilla hän noin 14-vuotiaana tutustui itseään 24 vuotta vanhempaan ranskanopettajaan Brigitte Trogneux'hön, naimisissa olevaan kolmen lapsen äitiin. Naiseen, josta vuonna 2007 tuli hänen vaimonsa, Brigitte Macron.

Suhde alkoi pojan ollessa 17-vuotias, samanikäinen kuin yksi Brigitten lapsista. Macronin vanhemmat järkyttyivät ja lähettivät poikansa Pariisiin. Macron kävi lukion loppuun arvostetussa Henri IV -koulussa. Suhteen nieleminen ei ollut helppoa myöskään Brigitten aviomiehelle ja perheen lapsille. Mutta poika ei unohtanut teatteriopettajaansa eikä tämä häntä. Ja kun Brigitten avioerosta tuli virallinen vuonna 2006, hän meni melkein heti naimisiin 29-vuotiaan Emmanuelin kanssa.

Lukion jälkeen Macron pyrki kaksi kertaa École Normale Supérieure -huippukouluun mutta ei päässyt sisään. Korkeatasoiseen Sciences Po:hon hän kuitenkin pääsi ja opiskeli siellä kansainvälistä politiikkaa ja julkishallintoa. Samaan aikaan hän opiskeli myös filosofian tutkinnon Nanterren yliopistossa ja jatkoi sitten Strasbourgiin École Nationale d'Administrationiin eli ENA-eliittikouluun. Sen opiskelijoista, enarkeista, suurin osa päätyy merkittäviin ja näyttäviin tehtäviin ranskalaisessa yhteiskunnassa, etenkin politiikassa. Opiskelijat pitävät tiiviisti yhtä ja tuuppivat toisiaan eteenpäin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla – ja niiden välillä yllättävän vapaasti liikkuen.

Macronin ensimmäinen työpaikka oli ministeriöiden välinen tarkastus- ja valvontaelin, jossa hän aloitti 27-vuotiaana vuonna 2004. Ura eteni nopeasti. Macronista tuli jäsen arvovaltaiseen Jacques Attalin komissioon, joka teki presidentti Nicolas Sarkozylle ehdotuksia Ranskan talouskasvun edistämiseksi.

Kokenut Attali oli toiminut jo 1980-luvulla presidentti Francois Mitterrandin neuvonantajana. Attali oli tärkeässä roolissa edesauttamassa Macronin uraa kohti Élysée-palatsia.

Työssään Macron tutustui moniin ranskalaisiin talousvaikuttajiin ja yritysjohtajiin, kuten Nestlén pääjohtaja Peter Brabeckiin. Vuonna 2008 Macron aloitti työt investointipankkiirina arvostetussa Rothschild & Ciessä. Komission aikaisista kontakteista oli hyötyä, kun Macron vuonna 2012 oli mukana neuvotteluissa, joissa Nestlé osti Pfizerin äidinmaidonkorvikkeita myyvän tytäryhtiön. Yrityskauppa arvioitiin yhdeksän miljardin euron arvoiseksi, ja se teki Macronista itsestäänkin miljonäärin.

Macronille oli suositeltu, että ennen politiikkaan astumista olisi hankittava rahaa, ja nyt hänellä oli sitä.

Vain vajaa kuukausi kaupan jälkeen sosialistipuolueen Francois Hollande valittiin Ranskan presidentiksi. Macron, joka oli ollut samaisen puolueen jäsen vuosina 2006–2009 ja tukenut Hollandea presidentinvaaleissa, nimitettiin nyt Élysée-palatsin apulaispääsihteeriksi. Valinta oli yllättävä, ja sitä olivat ehdottaneet useat tunnetut yritysjohtajat. Jo aiemmin Macronia oli houkuteltu ehdokkaaksi paikallisvaaleihin tai muihin poliittisiin virkoihin lähinnä oikeiston riveihin, mutta hän oli systemaattisesti kieltäytynyt tarjouksista.

Politiikassa ura jatkui poikkeuksellisena.

Macronilla ei ollut minkäänlaista kokemusta aluepolitiikasta tai vaikkapa kaupunkien johtopaikoista, kun Hollande nimitti hänet vuonna 2014 Ranskan talousministeriksi. Macron oli tuolloin vasta 36-vuotias. Kahden ministerivuoden aikana hän ajoi kasvua, aktiivisuutta ja taloudellisten mahdollisuuksien tasa-arvoa peräävää työuudistus- ja kilpailukykylakia. Tämä loi Macroniksi kutsuttu laki runnottiin läpi ilman parlamenttiäänestystä vuonna 2015. Sen ansiosta esimerkiksi kauppojen sunnuntaiaukioloaikoja pidennettiin. Macronin nimi alkoi hiljalleen tulla ranskalaisille tutuksi.

Mutta se oli vasta alkua.

Huhtikuussa 2016 Macron yllätti kaikki ja perusti kotikaupungissaan Amiensissa oman uuden puolueensa, jonka nimeksi tuli En Marche. Tuleva presidentti kutsui sitä liikkeeksi, joka ei ollut oikealla eikä vasemmalla. Nimi kantoi paitsi ajatusta kirjaimellisesta liikkeestä, myös hänen omia nimikirjaimiaan. En Marchen ydinporukkaan kuului useita taloustieteilijä Dominique Strauss-Kahnin entisiä tukijoita.

Puolueen perustaminen sai presidentti Hollanden hetkeksi epäilemään Macronin liikkeen tarkoitusperiä. Hollande oli sentään tuonut Macronin Élysée-palatsiin, ottanut hänet siipiensä suojaan ja tarjonnut suosikilleen tärkeitä tehtäviä ohi monen kokeneen poliitikon. Ei kai Macron kääntäisi presidentille selkäänsä? Macron vakuutti lojaaliuttaan, ja Hollande uskoi tätä.

Elokuussa 2016 Macron kuitenkin irtisanoutui talousministerin pestistään, ja lokakuussa hän ilmoitti Ranskan tarvitsevan Jupiter-henkisen vahvan johtajan. Tapahtumat etenivät nopeasti. Marraskuussa Macron julkisti presidentinvaaliehdokkuutensa ja julkaisi sosiaaliliberaaleja ajatuksiaan esittelevän menestyskirjansa Révolution. Joulukuussa epäsuosittu Hollande ilmoitti, ettei lähde presidentinvaalikisaan mukaan. Samaan aikaan En Marchen kokoontumisissa alkoi olla poikkeuksellisen innostunut tunnelma, ja Macronin tiimi tajusi, että oli kenties tapahtumassa jotakin erityistä.

Helmikuussa 2017 vaalien suosikkiehdokasta oikeiston Francois Fillonia syytettiin muun muassa siitä, että hän oli järjestänyt vaimolleen työpaikkoja, joita ei varsinaisesti ollut olemassa. Skandaali nosti Macronin toiselle kierrokselle yhdessä oikeistopopulistin Marine Le Penin kanssa. Ja lopulta Macron valittiin Ranskan 25. presidentiksi 7. toukokuuta 2017.

Virkaanastujaisissa ranskalaiset vaikuttivat toiveikkailta ja tyytyväisiltä uuteen presidenttiinsä. Kuva edustavasta, nuoresta ja EU-myönteisestä presidentistä modernisoi Ranskan mainetta myös ulkomailla, mikä hiveli kansallista itsetuntoa.

Mutta odotukset alkoivat rapista ja muutosvastarinta herätä heti, kun Macron tarttui toimeen. Ensin hän uudisti työlakeja rajaamalla irtisanomiskorvauksia ja siirtämällä työehdoista sopimista enemmän työpaikoille. Yrittäjät olivat mielissään, mutta ammattiliitot julistivat lakkoja ympäri Ranskaa.

Syksyllä 2018 ranskalaiset aloittivat suurmielenosoitukset, joissa vastustettiin Macronin hallintoa ja presidentin tekemiä uudistuksia. Mielenosoitukset äityivät väkivaltaisiksi.

Ja pahempaa oli tulossa.

Sosialistipresidentti Francois Mitterrandin vuonna 1982 kehittämällä ISF-varallisuusverolla oli ollut Ranskassa vuosikymmenten ajan suuri symbolinen arvo. Se oli velvoittanut ranskalaisia maksamaan veroa kaikesta 1,3 miljoonaa euroa ylittävästä omaisuudestaan. Macron oli luvannut poistaa veron ja päätti myös pitää uskaliaan vaalilupauksensa. Nykyään vero koskee vain kiinteistöomaisuutta, jonka arvo ylittää 1,3 miljoonaa euroa.

Poiston oli tarkoitus houkutella maahan lisää pääomaa, mutta ranskalaiset olivat päätöksestä raivoissaan. Samaan aikaan kun presidentti esiintyi keskustavasemmistolaisena johtajana, hän toi joustoja jo valmiiksi hyväosaisille ja kevensi kaikkein rikkaimpien ranskalaisten verotusta. Moni tavallinen ranskalainen koki arkisen kurjuutensa vain kasvavan. Macron sai pian pilkkanimen Le président des riches, rikkaiden presidentti.

Eräs Macronin harkitsematon möläytys vielä pahensi asiaa. Syyskuussa 2018 vanhan rautatieaseman tiloihin perustetun startup-kampuksen avajaisissa Macron sanoi, että juna-asemilla törmää joko menestyjiin tai niihin, jotka eivät ole mitään. Ranskalaiset suivaantuivat. Miten presidentti kehtasi puhua tällä tavalla? Ajatteliko hän oikeasti, että osa heistä ei ollut mitään? Omien sanojensa mukaan Macron halusi tuoda politiikkaan enemmän hyväntahtoisuutta murtamalla vasemmisto–oikeisto-jaon. Samalla hän tuli kuitenkin rakentaneeksi ja vahvistaneeksi uudenlaisia vastakkainasetteluja: eliitti vastaan keskiluokka, Pariisi vastaan muu Ranska, globalisaation menestyjät vastaan häviäjät. Ja vielä yksi: kahtiajako En Marchen ja Kansallisen liittouman välillä. Eli niin kutsuttujen edistysmielisten ja kansallismielisten välillä.

Kriitikoiden mielestä presidentti unohti kuunnella kansan syviä rivejä. Niissä kytivät pettymys ja syrjäytetyksi tulemisen tunne.

”Emmanuel Macron on kiinnostunut ennen kaikkea itsestään”, sanoo politiikantutkija ja valtio-opin professori Pascal Perrineau. Hän työskenteli Sciences Po -korkeakoulun politiikantutkimuskeskuksen johtajana vuosina 1991–2013.

”Macron on elitisti ja narsisti, joka pitää kansan loitolla ja johtaa Ranskaa hyvin yksin. Se on uutta ja epätavallista paitsi Ranskassa myös Euroopassa. Se, että Macron on sivistynyt, nuori, dynaaminen ja miellyttävän näköinen 'filosofipresidentti', joka on avoin Euroopalle ja puhuu hyvää englantia, on ehkä puoleensavetävä kuva ulkomailla, mutta se ei riitä vetämään koko Ranskaa yhteen.”

Vielä talousministeriaikoinaan Macron oli ollut monien toimittajien kanssa hyvää pataa, mutta presidenttinä hän tuntui välttelevän politiikan toimittajia. Hän ei selvästikään halunnut tehdä samaa virhettä kuin edeltäjänsä Hollande, joka oli lähinnä kärsinyt lörpöttelyistään lehdistölle.

Macron pyrkiikin viestimään suoraan kansalaisille, usein sosiaalisen median kautta ja ilman välikäsiä. Myös politiikassa välikädet on haluttu pitää minimissä. Ne tuntuvat turhauttavan ja hidastavan Macronia. Hän haluaa pitää kaikki langat käsissään ja olla mahdollisimman tehokas, lähes superihminen. Kun hän on päättänyt jotakin, paine tavoitteen toteuttamiseksi on kova. Macronin kerrotaan nukkuvan vain muutaman tunnin yöunia ja lähettelevän neuvonantajilleen viestejä myös öisin.

Toisinaan Macron sulkeutuu erääseen presidentinpalatsin huoneeseen kuuntelemaan musiikkia. Silloin lähipiiri tietää, ettei häntä saa mennä häiritsemään. Macron tunnetaan hyvänä pianonsoittajana.

Ranskassa on tavanomaista, että presidenttien yksityiselämää ruoditaan julkisuudessa. Francois Mitterrandilla oli avioton tytär ja hän eli kaksoiselämää kahden perheen kanssa. Francois Hollande taas jäi kiinni salasuhteestaan näyttelijä Julie Gayet'hen.

Myös Macron on saanut osansa lööpeistä. Presidentin on väitetty olevan homoseksuaali, mutta huhut eivät ole hetkauttaneet Macronia. Hän katkaisi niiltä nopeasti siivet ja painotti, että oli tottunut puolustelemaan rakkauttaan Brigitteen ja että epäluulo heidän suhdettaan kohtaan kertoi enemmän sitä ihmettelevistä kuin presidenttiparista itsestään.

Macron myös sanoi, että olisi kyllä kertonut homoseksuaalisuudestaan, jos se pitäisi paikkansa, sillä siinä ei ollut hänestä mitään hävettävää – vapaus rakastaa ketä haluaa kuului kaikille. Kommentti oli linjassa Macronin ajaman lain kanssa, joka takaa ensimmäistä kertaa Ranskassa yksin eläville naisille ja naispareille oikeuden hedelmöityshoitoihin sekä naisille mahdollisuuden jäädyttää munasolujaan ilman lääketieteellistä syytä.

Yksityiselämän sijaan kohuja on syntynyt muista aiheista.

Kesäkuussa 2018 l'Aquarius-laiva pyysi lupaa päästä Marseillen satamaan, kyydissään 629 Välimereltä pelastettua pakolaista. Macron vastasi pyyntöön monen päivän hiljaisuudella, ja lopulta laivan otti vastaan Espanja.

Heinäkuussa 2018 Le Monde -sanomalehti julkaisi videon, jossa Macronin kabinetin edustaja Alexandre Benalla pahoinpiteli nuoria mielenosoittajia Place Contrescarpella Pariisissa. Benalla ei ole poliisi, mutta hän oli pukeutunut poliisipäällikön asuun kypärän kera. Asiasta nousi valtava kohu, mutta Macron pysyi pitkään hiljaa. Hän avasi suunsa vasta, kun asiasta oli käynnissä rikostutkinta.

Ja syyskuussa 2018 nuori puutarhuri Jonathan Jahan kertoi Macronille hankaluuksistaan saada alansa töitä. Presidentti kehotti tätä menemään vaikkapa Pariisiin Montparnassen kahvila- ja ravintolakadulle. ”Minä kävelen tien yli ja löydän sinulle työpaikan”, presidentti sanoi.

Tapaukset ovat kertoneet kylmästä suhtautumisesta työttömiin, vahvistaneet kuvaa kaukaisesta, omassa kuplassaan elävästä yksinvaltiaasta ja saaneet ihmiset kyseenalaistamaan presidentin empatiakyvyn.

Kohut eivät kuitenkaan olleet syy siihen, että kansa lähti kaduille.

Alkutalvella 2018 Macronin hallitus nosti hiiliveroa. Tarkoitus oli kannustaa ranskalaisia ympäristötekoihin ja suosimaan vähäpäästöisiä autoja. Uudistuksen seurauksena polttoaineen hinta nousi nopeasti jopa 15 prosenttia. Se herätti ärtymystä, sillä yli puolet ranskalaisista autoilijoista käyttää dieseliä, ja auto on monille välttämätön. Myös asumisen ja lämmityksen kulut olivat nousussa. Samaan aikaan presidentin uudistukset vaikuttivat helpottavan lähinnä suurkaupungeissa asuvien varakkaiden ihmisten elämää.

Macronin politiikka tuntui osoittavan monille, kuinka kaukana presidentti oli tavallisten ranskalaisten arjesta, sen taloudellisesta kurjuudesta ja näköalattomuudesta. Miksi yksityiskoneita ja jahteja ei verotettu? Miksi presidentti ei valmistellut varallisuuteen perustuvaa ympäristöveroa?

Politiikantutkija Pascal Perrineau tietää vastauksen. ”Macron edustaa sitä Ranskaa, joka voi jo valmiiksi hyvin. Hän hakee tietoisesti kuilua eliitin ja työväenluokan välille. Se, että jotkut eivät tunnista itseään presidentin edustamasta ranskalaisuuden identiteetistä, toimii hänen edukseen”, Perrineau sanoo.

Marraskuisena lauantaina 2018 monen mitta oli tullut täyteen. Raivostuneet ranskalaiset pukivat keltaiset huomioliivit ylleen ja marssivat Champs-Élysées'lle vaatimaan presidenttiä palaamaan maan pinnalle. Pian protestoijat jo kaatoivat Élysée-palatsin turva-aitoja. Alkoi yksi Ranskan historian pisimmistä mielenosoituksista.

Keltaliivimielenosoituksia järjestettiin ympäri Ranskaa, erityisesti suurten kaupunkien keskustoissa. Protestoijat vaativat kovaan ääneen presidentin eroa. Mielenosoituksiin osallistui sairaanhoitajia, tehdastyöläisiä, rakennusmiehiä, pankkivirkailijoita, eläkeläisiä, yksinhuoltajia ja työttömiä. Pariisin pääkadusta Champs-Élysées'stä tuli lauantaisin mielenosoitusten suurnäyttämö. Jotkut mielenosoittajat hajottivat liiketiloja, sytyttivät paikkoja tuleen ja ottivat yhteen poliisien kanssa.

Poliisin voimankäyttö herätti huomiota, sillä suurin osa ihmisistä osoitti mieltään rauhallisesti. Se sai monet kritisoimaan poliisien käyttämää väkivaltaa ja rasismia mielenosoittajia kohtaan ja kysymään, ketä poliisit oikeastaan puolustivat. Olivatko he kansalaisten puolella vai heitä vastaan? Macronin avustajan Benallan tapaus oli tuoreena muistissa.

Kansalaisten tyytymättömyys, viha ja väkivalta poliittisia päättäjiä kohtaan oli laajaa ja syvää. Macronia uhattiin kaulan katkaisemisella, päähän ampumisella, kivityskuolemalla ja tämän puoluetta kohtaan hyökättiin väkivallalla toistuvasti. Rasismi rehotti. Ilman selkeää johtajaa tai agendaa toiminut keltaliiviprotesti alkoi jonkin ajan kuluttua myös kyllästyttää kansalaisia. Protesti oli aiheuttanut 200 miljoonan euron vahingot.

Paineen alla Macron alkoi tehdä myönnytyksiä. Hän lupasi 100 euron korotuksen minimipalkkoihin, perui pienituloisten eläkkeiden veronkorotuksen ja jäädytti polttoaineverojen korotukset ja kaasun ja sähkön hinnat. Macron ilmoitti myös järjestävänsä ympäri Ranskaa julkisia grand débat national -keskustelutilaisuuksia. Kolmen kuukauden ajan tavallisia ranskalaisia koottiin väittelemään aluepoliitikoiden kanssa esimerkiksi ekologisesta siirtymästä, verotuksesta ja demokratiasta. Keskustelujen avulla Macron pyrki rauhoittamaan tilannetta ja kiillottamaan imagoaan osallistuvan demokratian karismaattisena puolestapuhujana.

Mukana oli myös poliittista peliä: Macron halusi solmia lämpimämpiä suhteita kaupunginjohtajiin ja aluepoliitikoihin, jotka olivat kritisoineet häntä voimakkaasti liiasta yksinvaltiudesta. Keskustelujen seurauksena Macron ilmoitti hajauttavansa hallintoa enemmän alueille ja sulkevansa presidentti De Gaullen perustaman ENA-hallintokorkeakoulun, josta monet Ranskan pääministerit ja presidentit olivat valmistuneet.

Vaikka keltaliivien mielenosoituksiin osallistui nyt satojentuhansien sijaan enää vain joitakin kymmeniätuhansia ihmisiä, eivät ongelmat poistuneet. Kun Notre Damen kirkko huhtikuussa 2019 syttyi palamaan, suru yhdisti ranskalaisia vain hetken. Monet ihmettelivät, miksi kirkon uudelleenrakennukseen saatiin kerättyä miljoonien tukirahat, kun köyhille ei apua tuntunut löytyvän mistään.

Ja eläkeuudistus, joka olisi nostanut eläkeikää 62 vuodesta 64 vuoteen ja yhtenäistänyt eri alojen eläkekäytäntöjä, sai ammattiyhdistysliikkeet raivon partaalle. Alkoi kolme kuukautta kestänyt lakko. Julkinen liikenne ei kulkenut, koulut olivat kiinni useita päiviä viikossa, ja roskat levisivät pitkin kadunvarsia.

Eläkeuudistuksen valmistelut keskeytettiin 16. maaliskuuta 2020. Seuraavana päivänä Ranska pysähtyi. Alkoi koronaeristys.

Emmanuel Macron on toiminut aktiivisesti EU-politiikassa ja kasvattanut Ranskan roolia unionissa. Helmikuussa 2020 Macron osallistui EU:n huippukokoukseen Brysselissä.

Koronavirus levisi nopeasti Koillis-Ranskasta Suur-Pariisin kautta koko maahan, eikä Ranska todellakaan ollut varautunut pandemiaan. Ensin loppuivat maskit, sitten tilat sairaaloista. Helikopterit ja junat kuljettivat potilaita rajojen yli Saksaan ja Sveitsiin hoidettaviksi. Ulkona sai liikkua vain lupalapun kera. Macron kertoi televisiopuheensa välityksellä, että nyt oltiin sodassa. Työttömyys kasvoi, ja Euroopan toiseksi suurimman talouden rattaat miltei pysähtyivät. Samaan aikaan kymmenien tuhansien ihmisten henki pelastui, kun puistotkin suljettiin ja ulos sai mennä lähinnä ulkoiluttamaan koiraa ja ostamaan ruokaa.

Quoi qu'il en coûte. Maksoi mitä maksoi. Se oli Macronin koronakriisihallinnan slogan, ja sen hintalappu oli elokuuhun 2021 mennessä jo noin 240 miljardia euroa. Valtion kassasta on jaettu pandemian aikana avokätisesti rahaa yritystukina ja työttömyyskorvauksina. Koronatestitkin olivat maksuttomia marraskuuhun 2021 asti.

”Maksoi mitä maksoi” oli Macronin ottama riski, joka vaikuttaisi kannattaneen. Lokakuun lopussa kansallinen Insee-tutkimuskeskus arvioi bruttokansantuotteen nousevan kolme prosenttia, mitä ei ole tapahtunut kertaakaan sitten vuoden 1969. Myös työttömyysprosentti on alhaisimmillaan kolmeentoista vuoteen, alle kahdeksan. Kaikki ei johdu vain Macronista, vaan osa on myös seurausta hänen edeltäjänsä Hollanden tekemien päätösten toimeenpanosta.

”Kukaan ei kuitenkaan kerro, miten talouskasvun rahat lopulta jaetaan. Suuri osa ranskalaisista kokee yhä, ettei heidän ostovoimansa ole lupauksista huolimatta parantunut. Aivan kuin Macron ja hallitus yrittäisivät näillä tuloksilla vakuuttaa keskiluokan siitä, että heidän tuntemuksensa ovat vääriä. Mutta se on virhe. Luennointi on vaarallista, koska silloin ihmiset eivät koe tulleensa kuulluiksi”, sanoo Sciences Po -korkeakoulun taloustutkija Mathieu Plane.

Tammikuussa 2021 Macron joutui hankalaan paikkaan. Koronatartunnat olivat taas koholla ja sairaalat täynnä. Tutkijoista ja infektiolääkäreistä koostuva asiantuntijaryhmä neuvoi, että Ranska olisi kiireesti suljettava uudestaan. Viivyttely merkitsisi ihmishenkien menetyksiä.

Erään tiedon mukaan Macron olisi kysynyt vaimonsa mielipidettä asiaan. Brigittellä ei ole virallista poliittista roolia eikä vastuualueita, mutta kaikki tuntuvat tietävän, että jos Emmanuel Macron johonkin luottaa, se on neuvonantaja Alexis Kohlerin lisäksi Brigitte, joka nytkin olisi pyytänyt mieheltään, presidentiltä, ettei kouluja suljettaisi enää.

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus oli kasvanut koronakriisin aikana, ja monet lapset ja perheet olivat kärsineet koulujen sulkemisesta. Macron päätti asiantuntijoiden kauhuksi, ettei uutta eristystä tulisi. Hän kehotti kansalaisia erityiseen varovaisuuteen. Se oli uhkapeliä, jonka seurauksena talous lähti kasvuun, mutta tuhannet ihmiset menettivät henkensä ja vielä useammat sairastuivat.

Marraskuun puoliväliin mennessä koronaan oli Ranskassa menehtynyt 118 321 ihmistä, tartuntoja oli todettu 7,3 miljoonalla. Koronapassi otettiin voimaan heinäkuussa.

Maksoi mitä maksoi -strategian ja talous edellä -politiikan voi katsoa olevan myös kylmää taktikointia huhtikuun 2022 presidentinvaaleja ajatellen. Jatkokauden voittaakseen Macronin on houkuteltava oikeiston äänestäjät puolelleen.

Se on jo näkynyt esimerkiksi Macronin pakolaispolitiikassa, poliisien määrän kasvattamisessa ja tasavallan arvojen puolustamisessa. Kesäkuun 2020 paikallisvaalitappion jälkeen Macron nimitti uuden hallituksen, jonka ministerit olivat enemmän kallellaan oikealle.

Hajaantuneesta vasemmistosta, sosialistipuolueen Anne Hidalgosta, entisestä oikeusministeristä Christiane Taubirasta tai vihreiden Yannick Jadot'sta, tuskin on Macronille vastusta vaalin ensimmäisellä kierroksella. Ja mikäli Macron on 24. huhtikuuta vaalin toisella kierroksella vastassaan Kansallisen liittouman Marine Le Pen tai oikeistopopulisti Eric Zemmour, Macron todennäköisesti voittaa.

Mutta jos toiselle kierrokselle pääsee Les Républicains -oikeistopuolueen yllätysehdokas Valérie Pécresse, ei Macronin voitto ole enää varma. Enarkki ja entinen Sarkozyn hallituksen ministeri on konservatiivioikeiston ensimmäinen naispresidenttiehdokas. Hän ajaa monia samoja asioita kuin Macron: julkisen sektorin virkojen vähentämistä, eläkeiän nostamista 65 vuoteen ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Pécresse itse sanoo, että hän lopettaisi Macronin siksakkipolitiikan ja että hänessä on kaksi kolmasosaa Angela Merkeliä ja yksi kolmasosa Margaret Thatcheriä. Kannattajat kutsuvatkin häntä Dame de faireksi eli ”tekojen rouvaksi” Thatcherin Rautarouva-nimitystä mukaillen. Vaaleissa nähdään, onko sukupuoli hänelle etu vai haitta.

Macronin valttikortti eli talouden tuntemus ei välttämättä kiinnosta äänestäjiä yhtä paljon kuin viime vaaleissa. Vielä viisi vuotta sitten valtionvelka jakoi mielipiteitä, mutta ei enää. Kukaan tuskin myöskään ehdottaa enää eroa eurosta. Vaalien ydinteemoiksi nousevat todennäköisesti kansanterveys, turvallisuuspolitiikka, ilmastonmuutos, ostovoima ja identiteettipolitiikan kysymykset.

Marraskuun 9. päivänä Macron piti televisiopuheen, jonka aikana presidentti tuntui muuttuvan jo seuraaviin vaaleihin katsovaksi ehdokkaaksi.

Koronapandemian aikana Macronin pitämät tv-puheet olivat keränneet televisioruutujen ääreen jopa 37 miljoonaa katsojaa eli yli puolet ranskalaisista. Nyt korona vaikutti kuitenkin lähinnä tekosyyltä näkyvän puheen pitämiseen. Macron kertoi, että yli 65-vuotiaiden kolmas rokote tulisi pakolliseksi joulukuun puolivälistä alkaen. Sen jälkeen hän alkoi käydä läpi kautensa saavutuksia, ilmoitti rakentavansa ydinvoimaloita, kertoi eläkeuudistuksen tulevan myöhemmin, puhui työn arvon puolesta ja pyysi kansalaisia ”uskomaan meihin”.

21. marraskuuta entinen pääministeri, Le Havren kaupunginjohtaja Édouard Philippe ja kuusisataa aluepoliitikkoa ilmaisivat tukensa Macronille. Viikkoa myöhemmin La République en Marche ja viisi pienpuoluetta ilmoittivat perustaneensa poliittisen yhdistyksen Macronin tueksi. Macron ei ole vielä virallistanut ehdokkuuttaan, mutta sen ympärille pyritään jo luomaan vaalipöhinää.

Viimeisen vuoden aikana Macron on sorkkinut monia hankalia aiheita.

Toukokuussa Macron esimerkiksi muisteli ranskalaisten rakastamaa Napoléon Bonapartea, jonka kuolemasta tuli kuluneeksi 200 vuotta. Kymmeniin vuosiin yksikään presidentti ei ollut kunnioittanut Napoléonin muistoa. Oikeistossa Bonapartea kunnioitetaan sotanerona ja siviililain luojana, kun taas vasemmistossa hänet muistetaan verenhimoisena itsevaltiaana ja orjuuden palauttajana. Macron sanoi muistopuheessaan, että Bonaparte oli molempia, en même temps, ja nosti keisarin esiin hyvänä esimerkkinä poliittisesta tahdosta, jota Macron on itsekin pyrkinyt ilmentämään.

Syyskuussa Macron puolestaan teki historiaa pyytämällä julkisesti anteeksi harkeilta eli Ranskan riveissä sotineilta algerialaisilta ja ilmoitti kehittelevänsä kiitollisuus- ja korjauslakia heidän kunniakseen. Anteeksipyyntö oli ennenkuulumaton.

Ja marraskuussa Macron palautti pariisilaisen Quai Branly -museon kaksikymmentä teosta takaisin Länsi-Afrikan Beniniin, josta ne oli kolonisaation seurauksena varastettu. Se miellytti monia vasemmiston äänestäjiä. Jo edellisten vaalien aikana Macron oli yllättänyt monet sanomalla, että kolonisaatio oli rikos ihmiskuntaa kohtaan.

Presidentti on koventanut otteita myös islamilaisen terrorismin suhteen. Vuoden 2012 jälkeen terrori-iskuissa on menehtynyt 271 ihmistä, ja Ranska toipuu iskuista yhä. Vuosi sitten lokakuussa ranskalainen opettaja Samuel Paty mestattiin raa'asti.

Kriitikoiden mukaan Ranska on yli kymmenen vuotta myöhässä terrorismin torjunnassa. Jo vuonna 2005 julkaistiin hälyttävä raportti, jonka mukaan nuoret radikalisoituivat huono-osaisilla asuinalueilla.

Heinäkuussa Macron vei läpi uuden tunnustuksettomuuslain, jonka mukaan kaikkien Ranskassa toimivien järjestöjen täytyy sitoutua kirjallisesti tasavallan arvoihin. Uskonto ja valtio ovat Ranskassa erillään, ja laicité eli tunnustuksettomuus on yksi tasavallan tärkeimmistä periaatteista. Myös netin vihapuheeseen on tarkoitus puuttua aiempaa paremmin – oli se sitten ääri-islamilaista tai äärioikeistolaista.

Lain avulla viranomaiset ovat tehneet lukuisia tarkastuksia muslimien työpaikoille, ja osa pelkää, että laki vain lisää vastakkainasettelua ja muslimien syrjintää. Oikeiston mielestä laki on löysä ja sekava, vasemmistosta jopa kokoontumisvapauden vastainen.

Kevään vaaleissa Emmanuel Macron tavoittelee uutta viisivuotista kautta Ranskan johdossa. Presidentinvaalit järjestetään huhti-toukokuussa 2022.

Energisyys on ensimmäinen asia, joka eurokansanedustaja Ilana Cicurelille tulee Macronista mieleen. Sitä presidentillä oli jo talousministeriaikoina, ja sitä hän jakaa myös muille. Macronilla on rohkeutta, intuitiota, kuuntelemisen taitoa, voimakasta tahtoa ja spontaaniutta.

”Monet presidenttiehdokkaista haluavat painottaa sitä, mikä Ranskassa on huonosti, kun taas Macron on optimisti ja keskittyy positiiviseen”, Cicurel kuvailee.

HS haastatteli tätä juttua varten myös erästä Macronin lähipiirissä työskennellyttä henkilöä, joka ei halua esiintyä nimellään. Hänen mukaansa Macronin valtteja ovat hyvä tilanneäly, mukautumiskyky ja viettelytaito. Macron sinuttelee helposti, luo huomaavaisuudellaan empaattisen tunnelman ja löytää oikeat sanat jokaiselle henkilölle, joka hänen eteensä istuu, oli kyse sitten ammattiyhdistysliikkeen edustajasta tai kulttuuri-intellektuellista. Negatiivinen puoli on se, ettei Macronista koskaan tiedä, mitä hän oikeasti ajattelee, ei vaikka olisi työskennellyt monta vuotta läheisesti hänen kanssaan. Vaaleissa Macron todennäköisesti korostaa järjen merkitystä järjettömyyttä, kuten rokotevastaisuutta ja salaliittoteorioita, vastaan.

Macronin tavaramerkkiajatus en même temps eli se, että hän olisi samaan aikaan vasemmalla ja oikealla, vähän kaikkea yhtä aikaa, tuntuu viiden vuoden mandaatin jälkeen toimivan lähinnä presidenttiä itseään vastaan. Sameuden seasta Macronin politiikasta on vaikea saada konkreettista otetta.

Lokakuussa teatteria rakastava Macron esitteli Élysée-palatsissa uuden 30 miljardin Ranska 2030 -investointisuunnitelmansa, joka pyrkii vahvistamaan teollisuuden kilpailukykyä ja omavaraisuutta. Macron visioi koronanjälkeistä positiivista Ranskaa, jossa nuoria kannustetaan, työntekoa arvostetaan, ympäristöä kunnioitetaan, kansallista suvereniteettia vahvistetaan, innovaatioita vaalitaan ja teknologista osaamista kehitetään. Maahan on myös tarkoitus rakentaa 5 000 urheilukenttää ennen Pariisin olympialaisia 2024.

Politiikan tutkija Pascal Perrineaun mukaan presidentin teot eivät ole aina linjassa hänen sanojensa kanssa.

”On totta, että hän pitää kauniita puheita, mutta suurimman osan ajasta ranskalaiset eivät ymmärrä, kuka Macron oikein on, sillä hän puhuu jatkuvasti aivan ristiriitaisia asioita. Macronin ympärillä leijuu siksi mysteeri, jota hän myös itse vaalii. Näin hän pysyy aina etäällä.”

Lähteitä: Gérard Davet & Fabrice Lhomme: Le traître et le néant (Fayard, 10/2021); Paul Larrouturou: Élysée confidential (Flammarion, 09/2021).

