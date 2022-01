Kun niin perkeleesti sahaa -historiikki kertoo sahayhtiö Versowoodin huikean tarinan, josta ei puutu perhedraamaakaan.

Kumpi oli ensin, sähköposti vai kirje? Selkeää vastausta ei kirjasta löydy, sillä veljesten tarinat ovat ristiriitaiset. Pekka kertoo saaneensa sähköpostin, Ville kirjeen.

Mutta kumpi Kopran veljeksistä sai viestin ensin? Siitä on sana sanaa vastaan. Eikä lopullisella totuudella ole niin väliäkään, sillä lopputulos tiedetään. Olennaista on, että kysymys ylipäätään löytyy kirjasta.

Historioitsijoiden Sakari Siltalan ja Teemu Keskisarjan kirjoittama Kun niin perkeleesti sahaa – Kopran sahasuvun historia (Siltala 2021) on poikkeuksellinen teos. Se on huima tarina siitä, miten 1800-luvulla Karjalan Valkjärvellä sahaamisen aloittanut Kopran suku rakensi itselleen sahaimperiumin. Versowood on nykyisin Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden yhtiö.

Mutta kirja ei ole kiiltokuva – kuten historiikit usein tapaavat olla. Se on sukudraama ja jonkinlainen Korpi-Suomen Succession. (Succession on HBO:n suosittu tv-sarja perheyhtiön valtataistelusta.)

Olen kollegani Jaakko Lyytisen kanssa kirjoittanut muutaman vuoden ajan Kuukausiliitteeseen Yrityksiä-sarjaa, jossa kerrotaan kiinnostavia tarinoita suomalaisista yrityksistä. Näitä historian anekdootteja löytyy erityisesti yrityshistoriikeista, joita onkin tullut plärättyä urakalla.

Yleensä yritys teettää itsestään historiikin siinä vaiheessa, kun se on täyttämässä pyöreitä vuosia. Eikä synttärijuhliin kuulu ikävissä asioissa piehtarointi.

Koska kohdeyritys maksaa historiikin tekemisen, sen johto yleensä myös sanoo viimeisen sanan, mitä kirjaan tulee ja mitä ei. Niinpä historiikeista tuppaa tulemaan pr-henkisiä hehkutuksia, joissa ylistetään etenkin nykyjohdon ja -omistajien näkemyksellisyyttä. Samalla niistä tulee kovin tylsiä.

Kun niin perkeleesti sahaa on jotain ihan muuta. Se ei peittele kipeitäkään asioita, mistä pitää nostaa hattua kirjoittajille ja etenkin yhtiön omistavalle Kopran perheelle, joka on sallinut Siltalan ja Keskisarjan jatkaa kirjan kertomusta käytännössä nykypäivään asti. Näin mukana on myös Kopran veljesten, Pekan ja Villen, välien katkeaminen vuonna 2012.

Syynä oli – kuten perheyhtiöissä usein on – epäonnistunut sukupolvenvaihdos.

Vuonna 2006 isä Keijo Kopra jakoi yhtiön omistuksen pojilleen puoliksi. Pekasta tuli toimitusjohtaja, pikkuveli Ville sai vastuulleen talouden ja hallinnon Versowoodin emoyhtiössä.

Isä piti kuitenkin itsellään prosentin osakkeista, joten ristiriitatilanteessa Keijo Kopran sana ratkaisi. Ja mieluusti hän edelleen asioita ratkoikin.

”Kävi nopeasti ilmi, ettei isä ole mihinkään eläkkeelle siitä jäämässä”, Pekka Kopra sanoo kirjassa.

Uuden toimitusjohtajan asema oli vaikea, kun isä ”pani taustalla vastaan ja kävi organisaatiota sekoittamassa”, kuten Ville Kopra asian muotoilee. Pekka kertoo, että hänellä oli ”vastuuta paljon, mutta vapautta ja valtuuksia ei yhtään”.

Lopullisesti välit katkesivat, kun isä liittoutui Villen kanssa Pekkaa vastaan.

Pekka kertoo saaneensa lokakuun lopussa 2012 sähköpostin, jossa Ville totesi isän kanssa tulleensa siihen tulokseen, että Pekan oli aika väistyä toimitusjohtajan paikalta. Villen mukaan Pekka lähetti ensin kirjeen, jossa ilmoitti jättävänsä toimitusjohtajan tehtävät.

Joka tapauksessa Pekka lähti ja Ville tuli hänen paikalleen. Toimitusjohtajuuden ehdoksi Ville asetti sen, että saa enemmistön omistuksesta eli ne isän osakkeet.

Pekka puolestaan osti itselleen Versowoodin kanssa kilpailevan Westas-sahayhtiön. Samalla Pekka kuitenkin omistaa edelleen himpun verran alle puolet Versowoodista.

Isä Keijo on nykyisin Ville Kopran johtaman Versowoodin hallituksen jäsen. Kirjan mukaan isä kertoo mieluusti näkemyksensä yhtiön tekemisistä sekä etu- että jälkikäteen.

”Ollaan investoinneista viime vuosina tapeltu aivan helvetin paljon”, Ville kertoo kirjassa.

”Kun olen ajatellut, että jotain tehdään, niin isä käy haukkumassa jokaisen vitun homman vuoron perään. Ja taas kun on tehty niin: perkele piti tollanenkin ostaa, vittuillaan jälkeenpäin. Motivaatiota vähän syö.”

Versowoodin historiikki on yksi kiehtovimmista viime vuosina julkaistuista talouden tietokirjoista. Sahaaminen on nimittäin ihan omanlaisensa bisnes.

Se on pienikatteista puuhaa, jossa suhdanne on lähes aina huono. Alalla sanotaankin, että seitsemää laihaa vuotta seuraa seitsemän lihavaa kuukautta. Tai kuten historiikin esipuheessa todetaan:

Tappiota tulee joka kuutiolta, mutta kun niin perkeleesti sahaa, jotain jää viivan alle.