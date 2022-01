Poliisi jättää vakaviakin rikoksia tutkimatta, ja tutkinnat pölyttyvät jopa vuosia. Laillisuusvalvojienkin mitta on täysi. Poliisiylijohtaja selittää, mikä poliisia oikein vaivaa.

Punainen tiilirakennus Espoon Otaniemessä on mitäänsanomaton. Se voisi olla mikä tahansa yritys tai virasto, ellei tuttu sininen lippu pihalla kertoisi muuta.

Rakennuksen seinässä lukee pienellä: Poliisihallitus.

Tästä talosta johdetaan Suomen poliisia. Se on viime aikoina ollut monesti otsikoissa.

Viime syksynä käytiin kiivas poliittinen keskustelu poliisin rahoituksesta. Hallitus taipui poliisin vaatimukseen lisärahasta sen jälkeen, kun poliisijohto uhkasi vähentää Suomesta satoja poliiseja.

Joulukuussa ylin laillisuusvalvoja, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi poliisille poikkeuksellisen ankaraa kritiikkiä. Puumalainen oli selvittänyt, miten poliisi tutkii ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia, jonka uhrit ovat pääosin ulkomaalaisia. Selvisi, että poliisi oli toiminut monissa tapauksissa lainvastaisesti. Yhtä tutkinnanjohtajaa epäillään nyt virkarikoksesta.

Pari viikkoa sitten Helsingin Sanomat kertoi, että myös seksuaali- ja lähisuhdeväkivallan rikostutkinnassa on isoja ongelmia. Puumalainen on nyt päättänyt käynnistää selvityksen myös tästä.

Poliisin työn ytimessä on rikosepäilyjen tutkinta. Selvitykset ja ilmi tulleet tapaukset kuitenkin paljastavat, ettei poliisi aina suoriudu edes perustehtävästään.

Poliisihallituksen aulassa ei ole vartijan lisäksi ketään. Muutenkin on autiota. Täälläkin lähes kaikki ovat etätöissä.

Toisen kerroksen neuvotteluhuoneessa sentään on joku. Eikä kuka tahansa, vaan Suomen korkea-arvoisin poliisi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on selvästi päättänyt, mitä hän haluaa nyt sanoa. Hän menee suoraan asiaan, ja se asia on raha.

”Olen vuonna 2015 tullut tähän virkaan ja olen koko ajan sanonut eduskunnassa, että tämä poliisin synkkä alasajo ei voi olla näkymättä.”

Kolehmainen on vakavalla päällä. Hän kertoo olevansa myös turhautunut siihen, että hän joka vuosi ja jopa kahteen kertaan käy eduskunnassa ja sanoo aina samat asiat.

”Mutta sitä ei oteta tosissaan. En tiedä, mistä se johtuu”, hän sanoo. ”En ole saanut ääntäni kuuluville. Olen aidosti huolissani rikostutkinnasta ja laajemmin poliisin tilanteesta.”

Poliisin rahoituksen alasajo alkoi 2010-luvun käänteessä globaalin finanssikriisin jälkeen. Hallitus pani pystyyn tuottavuusohjelman, ja sen myötä julkista sektoria juustohöylättiin. Tosin jos Kolehmaiselta kysyy, poliisiin osui vesuri. Tai kirves.

Muutos oli raju. Kun vuonna 2010 poliisilla oli henkilötyövuosia 7 659, luku oli vuonna 2017 enää 7 149. Samalla ajanjaksolla tehtävät lisääntyivät, byrokratia kasvoi ja rikollinen maailma muuttui entistäkin haastavammaksi.

Sitten suunta kääntyi. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on kirjaus siitä, että poliisien määrää kasvatetaan 7 500:aan. Tähän on myönnetty rahatkin. Poliisien määrä onkin kasvanut joka vuosi, ja nyt tavoite on jo lähes saavutettu.

Kun Suomea verrataan muihin Pohjoismaihin, väestöön suhteutettuna täällä on yhä vähiten poliiseja. Mutta ei tilanne ole yhtä synkkä kuin joitain vuosia sitten. Kuluvalla hallituskaudella poliisi on saanut joka vuosi lisää rahaa. Silti rikostutkinnan ongelmat ovat sitkeässä.

Mihin rahat ovat oikein menneet?

Poliisin rahankäyttöä on ihmetelty myös Suomen hallituksessa.

Viime syksynä Seppo Kolehmainen ilmoitti, että poliisi joutuisi vähentämään henkilöstöään 200–250 henkilötyövuodella, jos se ei saisi vaatimaansa 40 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2022. Myös hallitukselle tärkeät hankkeet, harvaan asuttujen alueiden turvallisuus ja ihmiskaupparyhmä, jouduttaisiin ajamaan alas.

Ilmoitus tuli eduskunnan budjettikeskustelun alla, ja tilanne oli hallitukselle kiusallinen. Hallitus oli luvannut poliisien määrän kasvavan, ja nyt se sai kuulla, että poliisi uhkaakin vähentää väkeä. Pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko kiirehtivät ilmoittamaan, että rahoitus turvataan.

Saarikko kuulosti tuskastuneelta eduskunnan kyselytunnilla: ”Miksi lisääntyvästä euromäärästä huolimatta – 800 miljoonaa – hallituksen tavoite poliisien lisääntyvästä määrästä ei toteudu?”

Saarikko kertoi ”peranneensa asiaa parhaan kykynsä mukaan poliisijohdon kanssa” ja saaneensa selitykseksi kiinteistö- ja palkkakulut. Saarikko toivoi vielä perusteellista selvitystä siitä, mihin poliisin rahat menevät.

Tilanne aiheutti hallituksessa jopa suuttumusta. Poliisi on saanut rahaa budjetissa esimerkiksi palkkoihin, välttämättömiin it-hankkeisiin ja kiinteistökuluihin. Sen lisäksi sille on annettu pysyvä 18 miljoonaan euroon asti nouseva tasokorotus juuri poliisien määrän lisäämiseen. Ja silti poliisi uhkasi vähentää väkeä.

Poliisin julkinen lobbaus ja budjettikeskustelun alla julkistetut yt-neuvottelut herättivät pahaa verta. Moni hallituslähde piti tätä hallituksen painostamisena.

Julkisen kommentoinnin lisäksi poliisijohdon edustajat olivat olleet eri vaalipiireissä kansanedustajiin yhteydessä ja järjestäneet tilaisuuden, jossa oli luettu madonlukuja. Kansanedustajia oli kehotettu nostamaan asiasta meteli. Useat hallituslähteet sanovat, että yksikään muu viranomainen ei toimi näin röyhkeästi.

Ihmetystä herätti myös julkisuuteen tullut tieto siitä, että poliisi alkaa tankata säästösyistä autoihinsa saastuttavampaa dieseliä. Jotkut tulkitsivat sen olevan näpäytys sisäministerin salkkua pitäville vihreille. Poliisihallitus kiisti väitteen.

Keskusteluissa hallituslähteiden kanssa käy selväksi, että moni kokee poliisin olevan muutenkin kuin valtio valtiossa. Sen toiminnan painopisteiden ohjaaminen koetaan hyvin hankalaksi.

Poliisijohto puolestaan selvästi kokee, että poliitikkojen pyrkimys ohjata poliisin toimintaa on tempoilevaa ja vaikeuttaa poliisin työtä. Seppo Kolehmainen mainitsee hallituksen painotukset harvaan asutuille alueille sekä ihmiskaupan torjuntaan, ja aiemmin vihapuheeseen.

”Tässä on ollut vuosikaudet semmoinen ongelma, että kun saamme johonkin sinänsä tärkeään asiaan rahoitusta, se annetaan vain vuodeksi. Ja ne ihmiset pitää sitten ottaa pois muusta rikostutkinnasta, koska meillä ei ole mitään poliisivarastoa.”

Kolehmainen ei koe painostaneensa hallitusta. Hän sanoo, että hänellä oli sisäministeri Maria Ohisalon lupa budjettikeskustelun käymiseen julkisuudessa.

”Emme levittäneet mitään pelkoja ja hysteriaa, vaan totesimme tilanteen. Olen täysin epäpoliittinen enkä pelaa mitään poliittisia pelejä. Mielestäni kansalaisilla on oikeus tietää, miksi he eivät saa jossain asiassa poliisin palveluja. Että siitä ei syytetä poliisia.”

Annika saarikon toivoma perusteellinen selvitys on nyt tekeillä. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö teettävät ulkopuolisen selvityksen poliisin rahankäytöstä. Sen on määrä valmistua helmikuun alussa.

Poliisihallituksen neuvotteluhuoneessa poliisiylijohtaja Kolehmainen toivottaa selvityksen tervetulleeksi.

”Olen erittäin iloinen siitä, että nyt tehdään poliisin rahoitukselle ruumiinavaus ja katsotaan, mikä tässä mättää.”

Kolehmaisella on kyllä asiasta oma käsityksensä. Hän sanoo, että poliisin perustoiminta on yhä kroonisesti alirahoitettu. Rahoituksen peruspohja on niin ”höttöinen”, että se vuotaa aina jostain.

Kolehmaisen puheesta syntyy mielikuva, että poliisi on kuin laiva, jota ehostetaan sieltä ja täältä mutta pohjassa on reikä.

Hän siis sanoo, että rahaa kuluu väkisin niin paljon enemmän kuin sitä tulee sisään, että poliisien määrästä täytyy lopulta karsia. Henkilöstö on suurin kuluerä. Se vie noin 70 prosenttia poliisin 800 miljoonan euron budjetista.

”Kritisoijat eivät ymmärrä sitä, että rahoituksen peruspohja on ollut riittämätön. Se, että annetaan tietty määrä rahaa poliisien määrän kasvattamiseen samalla, kun perustoiminnan ylläpitoon ei ole riittävästi rahoitusta, on kuin hölmöläisten peitonjakamista.”

Hallituksessa moni pitää poliisin selvityksiä siitä, mihin rahaa on käytetty, epämääräisinä. Moni ajattelee, että poliisilta puuttuu kulukuri.

Viime vuonna entinen komisario Heikki Mansikka-aho kiinnitti väitöskirjassaan huomiota myös poliisin hallintoon. Mansikka-ahon mukaan se on paisunut, mikä johtaa siihen, että säästöjä haetaan perustoiminnoista, kuten partioista ja rikostutkinnasta.

Kolehmaisen mielestä kuvaus hallinnosta rahasyöppönä ei pidä paikkaansa, koska poliisin ylijohtoon on tullut kymmenen vuoden aikana viisi ihmistä lisää. Kolehmainen sanoo, että 10 300 ihmisen organisaatiossa hallintoa myös tarvitaan.

Sitä hän ei kiistä, että poliisin rahaa on viime vuosina valunut hurjaa vauhtia tietohallintoon ja kiinteistökuluihin. Toimitilamenojen poliisi arvioi kasvaneen vuosina 2017–2022 noin 17 miljoonaa euroa ja ict-menojen noin 25 miljoonaa euroa.

Mutta näihin menoihin ei Kolehmaisen mukaan ”voida vaikuttaa oikeastaan mitenkään”. Valtion it-palveluista vastaava Valtori lähettää laskun it-kuluista ja Senaatti-kiinteistöt vuokrista. Poliisi vain maksaa, Kolehmainen kuvaa.

Mutta hetkinen. Ei poliisilla kulu rahaa vain it-toimintojen ylläpitoon. Sillä on myös kehittämishankkeita, uusia tietojärjestelmiä. Niiden kustannuksiin se voi vaikuttaa, ja moni niistä on mennyt vuosien saatossa pieleen.

Järjestelmistä keskeisimmät, poliisin työn tehostamiseen kaavaillut Vitja ja Kejo, ovat myöhästyneet vuosia ja ylittäneet kustannusarviot miljoonilla euroilla. Asetietojärjestelmä Askel on jouduttu kilpailuttamaan kolmesti.

Kolehmainen myöntää, että tietojärjestelmien suhteen poliisilla on ollut vaikeuksia. Hänen mukaansa moni yritys ei ole ymmärtänyt, miten vaikeaan urakkaan on ryhtynyt. Siksi kustannukset ovat paisuneet ja hankkeita on mennyt pieleen.

Sitten ovat kiinteistöt. Kolehmainen sanoo, että poliisi ei vaadi ”palatseja” ja on pyrkinyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa hillitsemään kustannuksia. Mutta tilat ovat usein huonossa kunnossa.

Voisiko niitä olla vähemmän?

Voisi, Kolehmainen sanoo. Poliisilla on 110 toimipistettä. Kolehmaisen mukaan olisi ehkä järkevää lakkauttaa niistä joitain. Se toisi säästöjä. Toimipisteverkostosta päättää sisäministeriö.

Seppo Kolehmaisen mielestä poliisin rahoitus on täysin alimitoitettu. Poliisihallitus on esittänyt seuraavalle kehyskaudelle yli sataan miljoonaan euroon asti nousevaa korotusta budjettiinsa.

Sitten Kolehmainen kertoo anekdootin. Kokoomuslaisen sisäministerin Petteri Orpon aikana poliisi yritti luopua turhista toimitiloista. 16 toimipistettä lakkautettiin, säästöjä tuli noin 900 000 euroa.

”Tuli valtava huuto. Varsinkin eräiden poliitikkojen suunnalta tulee huutoa, että mihinkään ei saa koskea, kaikki pitää olla niin kuin ennenkin. Varsinkaan harvaan asutuilta alueilta ei saa toimipisteitä lakkauttaa.”

Julkisuudessa on arvosteltu myös poliisin kalliita hankintoja. Vuonna 2018 Poliisihallitus osti 15 järeästi varusteltua panssari-Mersua, ”Mörköä”. Hinta oli viisi miljoonaa euroa.

Moni on kysynyt, onko kallis varustelu järkevää tilanteessa, jossa rikostutkijat hautautuvat juttujen alle. Miksi poliisi ei vain pyydä Puolustusvoimia lähettämään paikalle Pasia? Armeijalla on raskasta kalustoa mielin määrin.

Tätä mietitään myös poliisissa. Eräs tähän juttuun taustahaastateltu tutkinnanjohtaja kuvasi asetelmaa vertauskuvalla: Jos taloa rakentaa sata puuseppää ja kellään ei ole ehjää vasaraa, mutta sitten on yksi kaveri, joka koristelee ovenpielet 10 000 euron kuviosahalla, niin tuloksena on paska talo, jossa on helvetin hienot ovenpielet.

Kolehmainen puolustaa hankintoja. Hän sanoo, että poliisin työnkuva on muuttunut entistä vaarallisemmaksi, eikä Puolustusvoimien virka-apu tulisi aina riittävän nopeasti.

Lisäksi yksikään viranomainen ei voi tukeutua toisen ”hyväntekeväisyyteen”, Kolehmainen jatkaa. Hän huomauttaa, että panssariajoneuvoihin poliisi sai myös erillisen rahoituksen.

Tämän kevään kehysriiheen poliisi on juuri esittänyt massiivisia korotuksia budjettiinsa seuraavalle neljälle vuodelle. Korotukset alkavat 86,5 miljoonasta eurosta ja kasvavat yli sataan miljoonaan vuodessa. Poliisihallituksen arvion mukaan summalla voitaisiin taata poliisien määrän kasvattaminen lähemmäs 8 000:ta.

Jos poliisi ei saa riittäväksi kokemaansa rahoitusta, Kolehmainen aikoo esittää radikaalia toimenpidettä: osittain luopumista poliisin esitutkintapakosta.

Jo tällä hetkellä poliisi esittää syyttäjälle rajoitettavaksi monien massarikosten kuten näpistysten, varkauksien ja lievempien pahoinpitelyjen tutkintoja. Esitutkintapakosta luopuminen kuitenkin tarkoittaisi, että poliisi voisi tarkoin laissa määritellyissä tapauksissa jättää tietyt rikokset tutkimatta.

”Tämä on nostettu esiin siksi, että olemme oikeasti ahdingossa. Jos meille ei tule lisää resursseja rikostutkintaan, meidän täytyy miettiä, miten selviämme tilanteesta”, Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa poliisi voisi jättää tutkimatta tiettyjä rikosepäilyjä, joilla ei ole suurta yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkiksi kunnianloukkaus tai huumeiden käyttörikos voisi olla rikos, jota poliisin ei olisi pakko tutkia, Kolehmainen sanoo.

”En tarkoita mitään liberaalia suuntaa huumausaineisiin. Mutta pitäisi pohtia, että jos jutussa ei ole asianomistajaa ja kukaan ei tavallaan kärsi vahinkoa, miksi poliisin on tutkittava joku neljä ja puoli vuotta vanha huumeiden käyttörikos? Onko siinä järkeä?”

Kolehmainen sanoo olevansa huolissaan siitä, että luottamus poliisiin kärsii, jos rikoksia jätetään tutkimatta.

Poliisijohto puhuu mielellään rahasta, ja se onkin tärkeä kysymys.

Onko poliisin perusrahoitus riittävä? Suunnataanko sitä poliisin sisällä oikeisiin asioihin? Onko rahaa tuhlattu? Ja mistä johtuu se, että poliisin tutkinnanjohtajat ja tutkijat hautautuvat työmäärän alle?

Kysymyksiin saadaan ehkä vastaus, kun ulkopuolinen selvitys julkaistaan. Mutta raha – tai sen puute – on myös kätevä selitys. Sen taakse on helppo mennä piiloon.

Poliisin ongelmissa ei ole kyse vain rahasta, vaan selvästi myös siitä, että liian usein poliisilla ei ole joko riittävästi taitoa tai kiinnostusta vakavienkaan rikosten tutkintaan.

Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että Pohjanmaan poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja selitti taannoin Helsingin Sanomien jutussa raiskaustutkinnan seisomista kahden ja puolen vuoden ajan sillä, että poliisin täytyy palauttaa ihmisille ajokortteja?

Vuosi sitten HS kertoi siitä, miten Lounais-Suomen poliisin edustaja vaikutti odottavan, että ukrainalainen rakennusmies karkotetaan maasta, jotta hän ei joutuisi tutkimaan, onko mies joutunut ihmiskaupan uhriksi.

Useissa vakavissakin rikostutkinnoissa on ollut perustavanlaatuisia puutteita. Poliisi on esimerkiksi jättänyt kuulematta todistajia tai jopa epäillyn rikoksen uhria mutta silti lopettanut tutkinnan.

Esimerkkejä on helppo kutsua yksittäistapauksiksi. Ja moni rikos tietysti tutkitaankin hyvin. Mutta tosiasia on, että ongelmatapauksia alkaa olla paljon.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi joulukuisessa päätöksessään, että ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevia tutkintoja on lopetettu lainvastaisesti selvittämättä asiaa juuri lainkaan. Monet tutkinnat ovat seisoneet vuosia, pisimmillään neljä vuotta. Valtaosa ihmiskaupan uhreista on ulkomaalaisia.

HS haastatteli äskettäin viittä naista, jotka olivat kaikki kertoneet poliisille joutuneensa seksuaali- tai lähisuhdeväkivallan uhriksi. Kaikkien kohdalla rikostutkinnoissa oli isoja ongelmia.

Yksi haastateltavista oli joutunut törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Itä-Uudenmaan poliisilla kesti kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta kuulustella epäiltyä. Poliisin toiminta oli niin hidasta, että kuusi rikoksista ehti vanhentua, ja poliisin hidastelu saattoi vaikuttaa myös raiskaussyytteen kaatumiseen.

Parikymppinen nainen kertoi haastattelun loppupuolella, että jos hänelle vielä käy jotain, hän ei enää puhu poliisille.

Mitä poliisiylijohtaja ajattelee, kun kuulee tällaista?

”Onhan tämä tietysti tosi ikävää. Eihän tuo ole hyväksyttävää, etenkin kun on kyse erittäin vastenmielisistä rikoksista, jotka pitäisi saada mahdollisimman nopeasti tutkittua.”

Onko poliisissa asenneongelmaa?

”Tietysti toivon, että sitä ei olisi yhtään, mutta elävä elämä on varmaan toisenlainen. Sitä en hyväksy, että poliisi on laiska, asenteellinen, huolimaton tai töykeä. En hyväksy rasismia tai halventavaa käytöstä ketään kohtaan. Sellainen pitää kitkeä pois, ja siinä on kysymys johtamisesta”, Kolehmainen sanoo.

”Uskoisin, että pitkällä aikavälillä pääsemme tässä asiassa parempaan, kun teemme selväksi, että tämä ei ole hyväksyttävää. Että näin ei voi toimia.”