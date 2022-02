Miten voisin sanoa toiselle, että hänen tuoksunsa on liian voimakas?

Rakkaat ystävät, tällä kertaa menemme suoraan kysymyksiin.

Näin kevään juhlasesonkeja jo suunnitellessa tuli mieleen, (vaikka nyt sattuneesta syystä juhlitaankin pienemmissä puitteissa), mistä on saanut alkunsa lasien kilistely maljojen nostamisen yhteydessä?

– Silloin tällöin kilistelijä

Skoolaaminen oli viikinkien tapa juhlia voittoa vihollisesta. Sana skål tulee ruotsin kielestä ja tarkoittaa maljaa tai pääkalloa. Viikingit kaatoivat simansa kuivattuun vihollisen kalloon ja iskivät niitä sitten toisiaan vasten. Että kippis vain!

Oluttuoppeja onkin kohotettu ilmaan voiton merkkinä ja juhlan kunniaksi jo vuosisatojen ajan. Keskiajalla maljan nostoon tuli aina vastata velvollisuudesta.

Nykyisin esimerkiksi Suomessa lasi tyydytään usein vain kohottamaan ilmaan ja katsekontakti on kilistelyä tärkeämpää.

Maissakin on eroja: Siinä missä meillä on katsottava toista silmiin, Japanissa on kaadettava muille eikä itselleen. Kiinassa taas lasin korkeimmalle nostanut henkilö tulkitaan illan isännäksi.

Olen seurannut sivusta vaimoni toimintaa. Hänen toinen nimensä sattuu olemaan Sisko. Vaimo harrastaa viherkasveja ja on siinä varsin taitava. Nyt pimeänä kautena hänellä on tapana laittaa heti aamusta olohuoneen loisteputket päälle. Ja hänen mentyä töihin olen heti valoja sammuttelemassa, koska en usko, että kasvit millään muotoa hyötyisivät ikkunoiden päällä olevien tavallisten loisteputkien valosta. Tiedän, että erikseen on kasvilamppuja myynnissä, ja uskon, että kirkasvalolampusta kasvit ehkä hyötyisivät. Saataisiinko Siskokin uskomaan valojen turhasta rämpyttelystä.

– Viherkasvit

Nyt täytyy kyllä mennä kaiman linjalla – viherkasveille nimittäin on hyötyä myös loisteputkilampuista. Valo on kasveille elinehto. Ne tarvitsevat valoenergiaa yhteyttämiseen, mutta tarpeeksi voimakasta säteilyä ei näin pimeänä aikana tahdo riittää. Ikkunalaudalle nostaminenkaan ei aina pelasta kasvia, sillä ulkona ei välttämättä ole tarpeeksi valoa luonnonkasveille. Kodin lämpö kuitenkin auttaa asiaa. Ja sitten ne lamput.

Mikä tahansa lamppu ei kelpaa. Esimerkiksi hehkulampuista ei ole apua. Lisäksi ne kuumenevat ja voivat näin aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Loistelamppu, jonka valo muistuttaa päivänvaloa, voi olla kasville hyödyksi.

Paras apu kuitenkin on kasveille tarkoitettu kasvilamppu. Hyödyllisin apuvalo on sellainen, jonka aallonpituudet ovat punakeltaisen ja sinisen sävyisiä. Sellainen valo auttaa kasvia yhteyttämään, kasvamaan pituutta sekä voimistamaan vartta. Karkea jako on, että purppuravalo edistää kasvua, punainen sopii kukkiville ja sininen taimille.

Aamuisin ei tee heti mieli oleskella kirkkaassa, koko huoneen valaisevassa loisteputkivalossa, joten jos haluat pyyhkiä unihiekat rauhassa silmistäsi, osta vaimolle lahjaksi elohopealamppu, jonka pitäisi olla erityisen tehokas apu kasvin kaamosmasennukseen!

Minulla on tuoksuherkkyys. Se on tullut iän myötä. Aiemmin käytin parfyymeja ja parfymoituja tuotteita, mutta nyt aistin niiden tuoksun vastenmielisenä ja nenän limakalvot rupeavat kutiamaan, kirvelemään ja vuotamaan. Lisäksi oksettaa ja huimaa. Yritän vältellä tuoksuja, mutta aina se ei ole mahdollista, esimerkiksi töissä. Yritän olla sanomatta asiasta, mutta jos joskus tuon asian varovasti esiin, niin yleensä henkilö loukkaantuu. En ymmärrä, eihän kyseessä ole hänen ominaisuutensa, vaan hänen käyttämänsä tuoksu. Eiväthän ihmiset suutu, jos on allerginen vaikkapa siitepölylle tai eläimille. Siispä kerro hyvä neuvo, miten kertoa tuoksuherkkyydestä. En halua pahoittaa kenenkään mieltä.

– Mari

Voisitko luopua oletuksesta, että ihmiset loukkaantuvat? Tai vaikka loukkaantuvatkin, mitä sitten? Jos sinun täytyy kertoa kärsimyksestäsi, sitten sinun täytyy kertoa.

Tuoksun käyttäjälle viesti on toki negatiivissävytteinen. Sille emme oikein voi mitään. Tavallaan kun tuoksusta huomauttaminen tarkoittaa, että ihminen haisee epämiellyttävälle. Evolutiivisesti paha haju on viestinyt vaarasta. Kulttuurissamme onkin loukkaavaa ajatella jonkun olevan pahanhajuinen. Siksi käytämme voimakkaita hajusteita.

Henkilökohtaisuus, joka oman tuoksun valintaan liittyy, tekee tilanteesta kiusallisen. Olet oikeassa, ettei kyseessä ole henkilön ominaisuus, mutta tunteellahan nämä koetaan. Sosiaalinen tilanne tulee niin nopeasti, ettei logiikka kerkeä väliin: hän ei nyt arvostele tai moiti minua, vaan on yliherkkä tälle tuotteelle.

Tuo yliherkkyys voi niin ikään olla asia, joka toista provosoi. Nykyään ollaan sensitiivisempiä kuin ennen, ja voi olla, että ihmiset ovat saaneet yliannostuksen muiden herkkyydestä. Kylläpä nykyään joutuukin ottamaan kaikkien erikoistarpeet huomioon! Ennen sitä vain siedettiin eikä valitettu!

Kannattaa perustella asia järkiargumentein ja lääketieteellisin termein. Puhu allergiasta äläkä vähättele oireita. Ne ovat oikeita asioita, kyse ei ole mieltymyksestä vaan terveydestä. Kun olet vielä lisäksi korostetun ystävällinen, vastaanottaja ymmärtää yskän.