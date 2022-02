Main ContentPlaceholder

Sunnuntai | Eliitti

Onko kukaan enää mitään?

Suomen virallinen eliittiluettelo on pantu kaikessa hiljaisuudessa jäähylle. Todistettavasti ainakin yksi ihminen on rakastanut kirjaa myös työsyistä, ja hän on professori Laura Kolbe.

Kuka kukin on -kirjat ehtivät vastata yli sata vuotta kysymyksiin siitä, kuka teki mitä ja milloin, kuka oli kenenkin kanssa, mitä palkintoja annettiin ja mitkä ovat harrastukset.

Haluatko suututtaa kaikki? Kajoa perinteisiin! Auta armias, mikä meteli seuraisi, jos jouluaattona ei näytettäisi Lumiukkoa. Saati, jos joku kajoaisi itsenäisyyspäivän Tuntemattomaan sotilaaseen. Linnan juhlien perumiset pandemian vuoksi aiheuttivat lähestulkoon maansurun. Yksi kansallinen perinne on kuitenkin saanut hiipua hiljaisuudessa. Mikä vielä raskauttavampaa, se on yli satavuotinen, aloitettu jo vuonna 1909, siis ennen Linnan juhlia tai itsenäistä Suomea. Onko kustantamoon asti tullut palautetta siitä, ettei uutta Kuka kukin on -hakuteosta ole julkaistu sitten vuoden 2015? ”Joitakin viestejä on tullut. Ei todellakaan mitään hyökyä”, sanoo Otavan tietokirjallisuuden kustannusjohtaja Eva Reenpää. Wikipedia-sukupolvelle tiedoksi: Kuka kukin on -kirja on virallinen eliittiluettelo. Tärkeiksi koetuilta ihmisiltä on tiedusteltu erilaisia henkilötietoja, jotka sitten on painettu kirjaksi. Vuoden 2015 kirjassa esiteltiin lähes neljätuhatta suomalaista. Ensimmäistä kertaa tarpeeksi tärkeiksi oli koettu muun muassa hiihtäjä Virpi Sarasvuo, tv-tähti Riku Rantala ja silloinen valtakunnansovittelija Minna Helle. Kirjaan pääsyä on pidetty samanlaisena vaatimattoman ylpistelyn aiheena kuin kutsua Linnan juhliin. ”Kuka kukin on -kirjan toimitus kyselee harrastuksia. Painaisivatko kirjaan, jos vastaisi että ’pornografia ja viihdehuumeet’”, toimittaja-juontaja Tuomas Enbuske twiittaili syksyllä 2014, jotta varmasti kävi selväksi, että hänet kuulkaa valittiin mukaan. Kuka kukin on -kirjan pääasiallinen funktio oli toki olla kaiken kansan hakuteos. Otavan Eva Reenpää kertoo, että kirjalle kävi kuten monille muillekin hakuteoksille: internet tuli ja vei tarpeen. ”Sen kysyntä kirjakauppamyynnissä kutistui aika tavalla”, hän sanoo. Julkaisutahtia päätettiin pidentää, ja ainakaan vielä seuraavaa päivitystä ei ole pantu tekoon. ”Se oli erittäin työläs tehdä, raskas prosessi kaiken kaikkiaan.” Nyt vuoden 2015 versio on enemmän tai vähemmän keräilyharvinaisuus. Antikvariaateissa siitä näkyy maksetun jopa 80 euroa. Muita käyttötarpeita on ilmeisen vähän. Vielä vuonna 2015 uusimman teoksen ilmestyttyä toimittaja Unto Hämäläinen kiitteli HS:n arviossaan kirjan olevan ”verraton apu” toimitustyöhön. Erityisesti siksi, että sen ”luotettavuus on aivan toista luokkaa kuin monissa nimettömien tekijöiden nettijulkaisussa”. Enää edes Helsingin Sanomien omasta kirjastosta kirjaa ei ole juuri tiedusteltu. Korona-aika ja etätyö ovat lopettaneet kyselyt. Yksi kirjan käyttäjä kuitenkin löytyy! Hän on Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Kolbe sanoo omistavansa lukuisia versioita – myös uusimman. Niistä on merkittävää apua hänen työlleen, siis tutkimukselle. Historioitsijan kannalta on olennainen kysymys, miten henkilöhistoriallista aikalaistietoa toimitetaan ja säilötään. ”Mietityttää, miten vuonna 2100 saadaan tietoja sadan vuoden takaisista ben­zyskowiczeistä, matti­vanhasista ja sanna­marineista. Jos nykyiset wikipediat ovat olemassa, ne ovat varmasti hyvin erilaisia kuin nyt. Pysyvä lähde on toivottavasti Suomen valtiokalenteri.” Asetelma onkin ollut päinvastainen kuin ensiksi ajattelisi. Ruotsissa sikäläisen Wikipedian artikkeleita kirjoittavat aktiivit ovat kiittäneet paikallista Vem är det -henkilötietosanakirjaa erinomaiseksi lähteeksi. Teossarja on Ruotsissa ollut niin ikään tauolla jo vuodesta 2007. Kolbe harmittelee, että digitalisoituminen vähentää matrikkeleita ja puhelinluetteloita. Jälkimmäisistä saattoi helposti nähdä vaikkapa yritysten tärkeitä henkilötietoja, kun nykyään nettisivut eivät juuri tätä tietoa tarjoa. Eivätkä eliitit mihinkään katoa, vaikka niitä ei enää dokumentoitaisi virallisiksi luetteloiksi hakuteoksiin. ”Eliitit ja vallan verkostot ovat yhä olemassa, mutta digitaalisen näkymättömyyden vuoksi niiden havaitseminen edellyttää aiempaa enemmän harjaantuneisuutta”, Kolbe sanoo.