Monet arvostetut kirjailijat jättävät tahallaan käyttämättä pilkkuja siellä, mihin tavallinen kirjoittaja sen ehdottomasti lyö. Miksi näin, kenen keksimä tehokeino se on ja miten sen pitäisi parantaa tekstin kirjallisia ansioita? Tällaista maallikkolukijaa se lähinnä häiritsee ja ärsyttää lukukokemusta.

– L. Miukkonen

Niin Tikkaremmin kirjallisuustieteilijä kuin kustannustoimittajakin veikkaavat, että ärsytyksesi johtuu siitä, että haluaisit lukea kaunokirjallisuutta kuin asiaproosaa.

Kaunokirjallisuudessa tekstin rytmi on yhtä tärkeätä kuin sen merkitys. Jos varsinkin pitkiä virkkeitä pilkuttaa liian säntillisesti, teksti saattaa alkaa muistuttaa kirjallista katkokävelyä.

Suomessa pilkku tyypillisesti erottaa lauseenosat toisistaan, englannin kielessä sen käyttö on vapaampaa. Tästä syystä englannista käännetyssä kaunokirjallisuudessa halutaan usein säilyttää alkuperäistä ääntä ja jätetään pilkkuja pois.

Luvan tällaiselle tiukan kieliopin vastaiselle toiminnalle antoivat viimeistään modernistikirjailijat, kuten Virginia Woolf ja James Joyce, melko lailla tasan sata vuotta sitten. He loivat niin kutsutun tajunnanvirtatekniikan, joka pyrki jäljittelemään mahdollisimman tarkasti ihmisen ajatuksenjuoksua.

Erityisen tunnettu esimerkki on Joycen Ulysses-romaanin päättävä Molly Bloomin monologi, josta välimerkit puuttuvat kokonaan. Toisaalta vastaavaa esiintyi jo Lauren Sternen Tristram Shandyssä vuonna 1759.

Jos välimerkkien käyttö on poikkeavaa, jopa lukijaa häiritsevää, se tarkoittaa yleensä sitä, että kirjailija on halunnut siihen kiinnitettävän erityistä huomiota, kirjallisuustieteilijä sanoo. Välimerkkejä voi käyttää liian vähän tai liikaa ja luoda niin häiritseviä merkityksiä.

Kustannustoimittaja kertoo tarkistavansa ”omavoimaisesti” pilkutettujen jaksojen toimivuuden lukemalla ne ääneen päänsä sisällä. Kohdat, joissa virke vetää selvästi henkeä, tarvitsevat hänestä pilkun, mutta muut kohdat eivät välttämättä tarvitse, vaikka täsmällinen asiateksti vaatisikin pilkun.

Turhia pilkkuja – kuten pilkkuvirhettä sanan kuin edessä – hän pitää luettavuuden kannalta vakavampana kielenhuollollisena ongelmana.

”Jos et ole varma, aina parempi vaihtoehto on jättää pilkku pois”, hän neuvoo.

Mitä koira ajattelee, kun sen kaulapantaan ripustetaan taskulamppu tai värillinen jouluvalo vilkkumaan?

– Sivusta seurannut

Ison taskulampun tai jouluvalon ripustaminen koiraan ei todennäköisesti tunnu koirasta kivalta: jouluvalo voi olla jopa kuuma ja siksi epämiellyttävä ja pelottava. Koira on tunteva eläin, eikä sitä voi eikä saa käyttää leluna.

Ulkoillessa koiralle käytetään usein sitä varten valmistettuja huomiovaloja, autoilijat erottavat koiran silloin paremmin. Eläinten käyttäytymistä tutkineet tikkaremmiläiset arvioivat, että koira ei todennäköisesti häiriinny tai edes kiinnostu näistä yleisesti käytettävistä huomiovaloista, kunhan ne eivät ole häikäiseviä tai voimakkaita eivätkä satu, purista tai hankaa. Tarkemmin asiaa ei heidän tietojensa mukaan ole tutkittu.

Tiedetään kuitenkin, että erityisesti ihmisen kanssa kommunikoidessaan koira usein lähtee ratkaisemaan ongelmia ensin näköaistin avulla, jos mahdollista, ja vasta sitten nenän avulla. Koiran silmästä puuttuu punaista valoa aistiva reseptorisolu, joten koirat ovat punavihersokeita. Siksi koira kiinnostuu hyvin erilaisista visuaalisista ärsykkeistä kuin ihminen – liike on sille väriä tärkeämpi.

Valaistuja kaulapantoja on ollut markkinoilla jo pidempään, mutta koira tuskin tajuaa, että valo helpottaa sen havaitsemista.

Yksi tikkaremmiläinen, eläinten käyttäytymistieteen dosentti peräti, kertoo omista kokemuksistaan. Hänen koiransa kummasteli aluksi, jos lenkillä tuli vastaan toinen koira valot kaulassaan eikä koirasta erottunut pimeällä muuta.

”Jos vastaantuleva koira loistaa kuin joulukuusi, eikä siitä näy muuta kuin valo, kyllä koira sitä vähän pidemmän aikaa katsoo. Hahmottaessaan vastaantulijan koiraksi se ei enää hämmästele sitä.”

Isäni käytti leikillisesti erilaisissa juhlissa virallisesta valokuvaajasta nimitystä valokuvaaja Linssi. Kun alettiin ottaa ryhmäkuvia, hän totesi, että jaaha, valokuvaaja Linssikin saapui paikalle. Onko tämä valokuvaaja Linssi peräisin jostain vanhasta tv- tai radiosarjasta tai mahdollisesti Aku Ankasta?

– Sakari Lönn

On tietenkin mahdotonta keksiä, mistä valokuvaaja Linssi on alkujaan peräisin, mutta Torstilla on tarjota arvaus. Alkuperäisissä, Bo Bjurströmin 1930-luvun lopulla piirtämissä Pekka-pelikorteissa esiintyy Linssin perhe. Lisäksi kortit tituleeraavat perheiden patriarkkoja juurikin ammattien mukaan – siis valokuvaaja Linssi perheineen.

Tätä pidemmälle Linssin perheen historia tuskin yltää. Pekka-kortit pohjautuvat vuonna 1824 Saksassa kehitettyyn Schwarzer Peter -peliin sekä sen englantilaiseen versioon Old Maid, eikä ainakaan Torstilla ole havaintoa, että näihin korttipakkoihin olisi sisältynyt valokuvaajaperhe.

