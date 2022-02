Feminismillä on rasistinen historia, joka vaikuttaa yhä tasa-arvotyössä. Minäkin olen suhtautunut musliminaisiin uhreina, kirjoittaa toimittaja Venla Pystynen kolumnissaan.

Olen aina ollut feministi. Sitä en pitkään ymmärtänyt, että olen ollut valkoinen feministi.

Kyse ei ole vain ihonväristäni. Valkoinen feminismi on ideologia, joka uskoo valkoisten naisten ongelmien olevan kaikkien naisten ongelmia ja kieltää valkoisten etuoikeudet. Näin määrittelee Pakistanista kotoisin oleva, Yhdysvalloissa asuva asianajaja ja toimittaja Rafia Zakaria tuoreehkossa kirjassaan Against White Feminism.

Zakarian mukaan naiset, jotka johtavat tärkeimpiä feministijärjestöjä ja tekevät feminististä politiikkaa, ovat yleensä valkoisia ja ylempää keskiluokkaa. Valkoisia ovat myös toimittajat, jotka kirjoittavat feminismistä suurimpiin lehtiin. Se vaikuttaa feminismin sisältöön, jossa kapinallisuus on hyve, Zakaria kirjoittaa.

Hän kärjistää, mutta tunnistan asian: pakistanilainen feministi ei saa tukea valkoisilta feministeiltä, ellei tee jotain valkoisille naisille tunnistettavaa, kuten skeittaa päähuivissa, marssi kylttien kanssa, kirjoita kirjaa seksistä, pakene miestään tai pakene länteen.

Yliopistossa Zakaria tottui siihen, että valkoiset feministit näkevät musliminaiset seksuaalisesti alistettuina raukkoina. Hän kertoi rivoja vitsejä todistellakseen voimautumistaan.

Kun asuin vuonna 2003 lukion jälkeen Pariisissa, uusi feministijärjestö Ni Putes, Ni Soumises (suomeksi Ei huoria, ei alamaisia) järjesti mielenosoituksia siirtolaistaustaisten lähiöiden naisten puolesta. Ranska kuohui tuolloin elävältä poltetun 17-vuotiaan tytön ja joukkoraiskausten takia. Järjestön johtaja Fadela Amara kertoi, miten miehet kontrolloivat naisten pukeutumista, seuraa ja liikkumista.

Minäkin osallistuin marsseille. Nyökyttelin, kun Amara, musliminainen, ilmoitti päähuivin olevan alistamista. Seuraavana vuonna Ranskassa tuli voimaan laki, joka kieltää uskonnollisten symbolien käytön julkisissa tiloissa kuten kouluissa.

En tiennyt, että Ranskassa oli muitakin järjestöjä, jotka paransivat lähiöiden naisten asemaa, sillä ne eivät saaneet huomiota. Niiden edustajat puhuivat siirtomaa-ajan perinnöstä ja rasismista, jotka vaikuttivat lähiönuorten työttömyyteen. He ihmettelivät, miksi valkoiset naiset puolustavat oikeutta pukeutua paljastavasti mutteivät musliminaisten oikeutta valita asuaan.

Rafia Zakarian mukaan media rakastaa naisia, jotka kertovat muslimiyhteisöjen ongelmista. Kirjassaan hän väittää sen johtuvan kolonialistisesta käsityksestä, jonka mukaan edistys tulee lännestä:

Meidän odotetaan kertovan surullisia tarinoita, joissa erityisen brutaalit miehemme, luonnostaan viallinen kulttuurimme, yksinkertaisesti hirviömäinen uskontomme (mutta ei koskaan valkoisten tekemiset tai tekemättä jättämiset) ovat aiheuttaneet meille sanoinkuvaamatonta kipua.

Rodullistetut naiset ovat säälin kohde, jonka valkoiset feministit voivat pelastaa.

Helsinkiläinen Ujuni Ahmed, somalitaustainen ihmisoikeusaktivisti, on kertonut kohdanneensa tätä asennetta tasa-arvotyössä. Hän on kelvannut kärsimyksen keulakuvaksi mutta saanut taistella noustakseen asiantuntijaksi. Ahmed on nähnyt myös monia tilaisuuksia, joissa valkoiset puhuvat keskenään rodullistettujen naisten asioista, vaikka olisi myös asiantuntijoita, jotka tuntevat aiheen henkilökohtaisesti.

Joitain vuosia sitten haastattelin Mulki Al-Sharmania, islamilaisen teologian lehtoria Helsingin yliopistosta. Hänestä Suomessa uskonnon ajatellaan usein tarkoittavan alistamista ja maallistumisen vapautta. Ehkä siksi valkoisten feministienkin on vaikea ymmärtää, että uskonto voi olla myös voimautumisen lähde. Esimerkiksi Al-Sharmanin tutkimat Suomessa asuvat musliminaiset totesivat, että he pyrkivät noudattamaan Koraanin keskeisiä eettisiä arvoja, eivätkä siksi halua epätasa-arvoista avioliittoa.

Historioitsija Kyla Schullerin mukaan valkoinen feminismi alkoi vuonna 1848, kun naisasianainen Elizabeth Cady Stanton avasi Yhdysvalloissa Seneca Fallsin konferenssin ja totesi, että sivilisaatio kukoistaa vain, jos tehdään tilaa naisten johtajuudelle. Hän tosin tarkoitti vain valkoisia naisia.

Ajan tunnetut mustat johtajat kuten Frederick Douglass halusivat ajaa mustien ja naisten äänioikeutta yhdessä, mutta Stanton ei. Hän ja toinen feministi-ikoni Susan B. Anthony liittoutuivat valkoisen ylivallan kannattajien kanssa. Nämä tukivat suffragettien taistelua, koska se vahvisti valkoista ylivaltaa. Juuri se oli Schullerin mukaan monille varhaisille feministeille tärkeintä.

Musta runoilija ja aktivisti Frances Ellen Watkins Harper puolestaan halusi, että mustat naiset tunnustetaan naisliikkeessä. Hän muistutti niin miesten, naisten, valkoisten kuin mustienkin yhteisestä ihmisyydestä.

Miten kävi? Stanton ja Anthony jättivät hänet ja muut mustat aktivistit pois History of Woman Suffrage -teossarjan ensimmäisistä osista, jotka ilmestyivät vuosina 1880-luvulla. Aivan kuten miehet ovat sivuuttaneet naiset historiankirjoituksessa.

Moni valkoinen feministi innostui 1800- ja 1900-luvun taitteessa myös rodunjalostusopista – myös Pohjoismaissa. Keskiluokkaisten valkoisten naisten pienenevästä syntyvyydestä alettiin puhua rodullisena itsemurhana.

Sittemmin vain termit ovat muuttuneet. Nyt äärioikeisto puhuu väestönvaihdosta. Salaliittoteorian mukaan lännen valkoista väestöä korvataan Lähi-idän ja Afrikan ihmisillä.

Valkoisten feministien rasismi on usein tiedostamattomampaa, mutta Harperin puhe yhteisestä ihmisyydestä on yhä ajankohtainen.