Rakkaat ystävät!

Jouni Perttilä huomautti kirjeitse, että palstalla oli viimeksi harhaanjohtavaa tietoa kasvivaloista. ”Kasvilampuksi suositeltiin elohopealamppua. Niiden markkinoille saattaminen kiellettiin kuitenkin jo vuonna 2015, sillä lamppu sisältää myrkyllistä elohopeaa ja on siten vaarallista jätettä. Niitä voi hankkia vain vanhoihin kohteisiin, joita ei ole vielä ehditty korvata energiaystävällisillä ja myrkyttömillä led-valaisimilla.”

Kiitos korjauksesta!

Matkustin vuoden alussa Viroon ja kiinnitin huomiota nykypäivän matkalaisten kuumimpaan puheenaiheeseen eli paikallisten maskikäyttäytymiseen. Melkein kaikki noudattivat maskisuosituksia. Paitsi yksi ryhmä: aina kun joku kulki maskitta (tai maski leuan alla), hän osoittautui venäläiseksi mieheksi. Joskus tällaisen venäläisen miehen seurassa oli venäläinen nainen, joka piti maskia. Ensin asia ihmetytti, sitten se alkoi ärsyttää. Onko lukupiirissäsi sellaista asiantuntijaa, joka osaisi selittää, mitä on meneillään?

– Maskin takaa tarkkaileva

Kysyin asiaa muutamalta sukupuolen ja terveyden risteyksiä Venäjällä tutkineelta asiantuntijalta. He tuumasivat, että kyllä havainnossa voi olla perää.

Helsingin yliopiston sosiaaligerontologian apulaisprofessori Ilkka Pietilä kertoo, että varsinkin suomalaiseen kulttuuriin nähden naisten ja miesten tai perinteisesti feminiinisenä ja maskuliinisena pidettyjen asioiden väliset erot tulevat selkeämmin esiin Venäjällä. Pietilän ja Marjo Sorvarin haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että terveydestä huolehtiminen ei ole Venäjällä miesten ominta aluetta. Tässä yhteydessä se voi tarkoittaa, että on miehekästä olla välittämättä pienistä terveyshuolista. Aivan kuten Suomessakin, terveys mielletään kuuluvan naisten alueelle: sitä markkinoidaan naisille, ja naiset ovat lähtökohtaisesti valmiimpia huolehtimaan omasta ja muiden terveydestä.

Kyseisestä tutkimuksesta on viisitoista vuotta, mutta erot näkyvät edelleen esimerkiksi keskimääräisessä eliniänodotteessa. Siinä missä Suomessa naisten ja miesten välisen eliniänodotteen ero on muutama vuosi, Venäjällä se on yli kymmenen vuotta.

Viime vuosina miehet ovat omaksuneet terveellisempiä elintapoja ja ero miesten ja naisten välillä on kaventunut. Jos kuitenkin vertaa Suomea ja Venäjää, eivät erot ole kaventuneet yhtä paljon.

Venäjää tutkinut sosiologi Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta muistuttaa, että maskikäyttäytymistä selittävät myös koronaan liittyvät salaliittoteoriat ja -yhteisöt. Netissä kiertävät salaliittoteoriat ovat pitkälti kuuluneet ”miesten alueelle”. Vaikka asia ei liity suoranaisesti sukupuoleen, mahdollinen epäluottamus viranomaisiin Venäjällä on ymmärrettävä selitys sille, ettei koronaohjeistuksiin luoteta.

Ja tietysti kaikki ovat yksilöitä, eivätkä kaikki venäläiset miehet tietenkään vastusta maskin käyttöä. Omilla ennakkoluuloillasi voi olla merkityksensä siinä, keihin kiinnitit matkalla huomiota.

Haluaisin siirtyä kasvisvoittoiseen ruokavalioon, mutta olen törmännyt ylittämättömään ongelmaan. Jos päivän pääaterialla liha, kala tai kananmuna on korvattu esimerkiksi tofulla, pavuilla, soijarouheella, härkiksellä, mifulla, seitanilla tai vastaavalla, vatsani tulee täyteen mutta pääni jää sekavaksi kuin en olisi syönyt mitään. Huimaa, päätä särkee, en pysty keskittymään, vapisen, itkeskelen ja ärryn pienistä asioista. Minulla on paljon kohtalotovereita. Meitä yhdistää se, että olemme aina hämmästelleet ihmisiä, jotka voivat korvata kunnon aterian vaikkapa pullalla ja pysyvät silti järjissään. Me emme pysy. Ainoa kasvikunnan tuote, jolla voimme korvata lihan, ovat pähkinät. Mikä meitä vaivaa?

– Vastentahtoinen lihansyöjä

Kysyin ongelmastasi ravitsemusterapeutti Johanna Kaipiaiselta, joka on erikoistunut kasvisruokavalioon liittyviin asioihin. Hän totesi, että ongelma tuskin liittyy kasvikunnan proteiiniin. (Mainitsemistasi tuotteista Mifu ei muuten ole kasviproteiinia.)

Hyvin herkkävatsaisille ihmisille pavut, herneet, linssit ja soijarouhe voivat kyllä aiheuttaa vatsavaivoja – erityisesti ihan alussa.

Mutta kuvaamasi oireet eivät selity tällä. Päänsärky, keskittymiskyvyn puute ja tunteiden heilahtelu voivat liittyä ravintotottumuksiin muilla tavoilla.

”Esimerkiksi epäsäännöllinen ateriarytmi liian pitkiksi venähtänein ateriavälein tai liian niukka syöminen voivat aiheuttaa tällaisia oireita”, Kaipiainen selitti.

Hän kehotti kiinnittämään huomiota siihen, mitä lautaselta löytyy noiden mainitsemiesi proteiinilähteiden lisäksi. Onko ateria niin sanotun lautasmallin mukainen?

”Puolet tai ainakin kolmannes kasviksia tuoreena tai kypsennettynä ja neljännes tai kolmannes hiilihydraattia, kuten vilja- tai perunalisäkettä. Loppu lautasesta sitten sitä kasviproteiinia.”

Ruuanvalmistuksessa Kaipainen kannusti käyttämään rypsiöljyä, sillä siitä saat välttämättömiä rasvahappoja.

Myös sillä, miten säännöllisesti syöt, on paljon väliä.

”Kun syö tasaisesti noin 3–4 tunnin välein neljästä viiteen ateriaa päivässä, verensokeri pysyy tasaisena ja vireystila hyvänä. Tarve naposteluun ja riski ahmimiseen vähenevät.”