Naisten häpeämättömyydellä ei ole mitään rajaa. Joko he mainostavat koppavasti naiseuttaan tai sitten heillä on vääränlainen kirjahylly tai vääränlaiset ajatukset, kirjoittaa Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Naisten julkeudella ei ole mitään rajaa. Se on tullut taas täällä Britanniassa todistettua.

Kaikista julkeista naisista julkeimmat voi jakaa neljään ryhmään: menestyneet nuoret naiset, menestyneet vanhemmat naiset, naispoliitikot ja miespoliitikkojen vaimot.

Nuorista menestyneistä naisista häpeämättömin on laulaja-lauluntekijä Adele, 33, joka julkeaa olla lahjakas, suosittu, kaunis ja sutjakka. Kuluvalla viikolla hän julkesi vielä kahmia merkittävimmät palkinnot brittimusiikin Brit Awards -gaalassa. Eikä tässä vielä kaikki.

Täysin vastoin gaalan sukupuolineutraalia uusilmettä Adele julkesi mainostaa omaa naiseuttaan: ”Rakastan olla nainen ja naistaiteilija.” Olisi sen sijaan pyytänyt anteeksi etuoikeutettua asemaansa. Tai edes valittanut naisen osan kovuutta.

Ei siis yllätys, että somessa suututtiin. Adele käyttäytyi kuin terf, parahti joku.

Mutta mikä on terf? Haukkumasanaksi tarkoitetun trans-exclusionary radical feminist -ilmauksen voi halutessaan ymmärtää vanhan koulukunnan naisasianaiseksi, jonka mielestä biologisellakin sukupuolella on väliä. Terfiksi haukkuminen on nykyään myös kätevä tapa hiljentää nainen, joka toitottaa liian kovaäänisesti vääriä ajatuksiaan.

Erityisen häpeämätöntä terfeissä on se, että monet heistä eivät edes osaa hävetä. Hävyttömimmät ovat jopa painattaneet terf-teemaisia teepaitoja ja pasteeraavat ne päällään julkisilla paikoilla – vähän niin kuin Suomessa kuutisen vuotta sitten niin sanotut suvakkihuorat mitätöivät haukkumasanaa suvakkihuora-teepaidoilla.

Brittiläisistä terfeiksi leimatuista häpeämättömin on tietysti kirjailija J. K. Rowling, 56, vanhempi menestynyt nainen eli käytännössä noita. Jo Rowlingin peruselämänasenne on hävytön: Harry Potter -kirjojen äiti mainostaa omaa menestystään maksamalla joka vuosi miljoonaveronsa Skotlantiin sen sijaan että vetäytyisi veroparatiisiin niin kuin mies. Sen lisäksi hän sekaantuu muiden asioihin eli puolustaa heikompia naisia ja naisia ylipäätänsä, mikä on häpeämätöntä.

Naispoliitikot ovat jo lähtökohtaisesti röyhkeitä astuessaan perinteiselle miesten areenalle. Britanniassa erityisen häpeämätön on kulttuuriministeri Nadine Dorries, joka kielsi oman työväenluokkaisen taustansa ryhtymällä aikoinaan yrittäjäksi ja liittymällä konservatiivipuolueeseen. Eikä tässä taaskaan kaikki.

Dorriesin häpeämättömyys on sekoitus entisten suomalaisten kulttuuriministerien Anna-Liisa Kasurisen (sd) ja Tanja Karpelan (kesk) hävyttömyyttä lisättynä ripauksella entisen Lapin läänin maaherran Hannele Pokan (kesk) julkeutta.

Kuten Kasurinen aikoinaan, myös Dorries kuvittelee saavansa hoidella kulttuuriministeriyttä sairaanhoitajan koulutuksella. Ja niin kuin Karpela aikoinaan, myös Dorries on jäänyt kiinni siitä, että hänen kirjahyllynsä (sijainti tai sisältö) ei täytä kulttuurieliitin snobistisia vaatimuksia. (Etenkin näin lukurauhan päivänä ihan kaikkien olisi aiheellista muistaa, että olennaista ei ole itse lukeminen, vaan se, miltä kirjahylly somessa näyttää.) Ja kuten aikoinaan Pokka, myös Dorries on kirjoittanut julkeita romaaneja, vaikka on ollut samaan aikaan kokopäivätöissä. Sietämätöntä.

Ehkä kaikkein hävyttömin on kuitenkin pääministeri Boris Johnsonin vaimo Carrie Johnson. Pääministerin suosion romahtaessa konservatiivien tukijoukot löytävät nyt syytä Carrie-vaimosta: se oli Carrie, joka ajoi Downing Streetin juonillaan kaaokseen ja johti samalla Boris-paran harhaan. No mutta tietysti. Jos pääministeri epäonnistuu tehtävässään, syyn on oltava julkeassa vaimossa.