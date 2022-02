Kiteeläinen Timo Grönlund edusti Pekingin olympialaisissa Boliviaa. Periaatteessa kenestä tahansa voi tulla olympiaurheilija, kunhan löytyy sopiva maa.

Viime viikonloppuna suomalaiset joivat taas mitalikahveja.

Iivo Niskanen oli tuonut kotiin kolmannen peräkkäisen olympiavoiton. Niskanen hiihti nopeimmin 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla. Voitto oli ylivoimainen, lähes näytöstyylinen, tiedotusvälineissä luonnehdittiin.

Kaukana Niskasen takana maaliin hiihti toinen suomalainen.

Yksitoista ja puoli minuuttia Niskasen maaliin saapumisen jälkeen maalilinjan ylitti kiteeläinen Timo Grönlund. Hän oli sijoituksissa 89:s.

Grönlund edustaa Boliviaa.

Grönlund on hiihtänyt latinalaisamerikkalaisen maan väreissä jo useamman vuoden. Viime vuonna MM-kisoissa Saksan Oberstdorfissa Grönlund oli sprinttihiihdon karsinnoissa 125:s.

Bolivian historian ensimmäinen olympiahiihtäjä Grönlundista tuli vuonna 2018 Pyeongchangissa Etelä-Koreassa. Grönlund sijoittui 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa sijalle 105.

Moni urheilija edustaa olympialaisissa muuta kuin synnyinmaataan. Näin on ollut jo pitkään. Esimerkiksi Pekingissä Kiinaa edustaa yhdysvaltalaissyntyinen taitoluistelija Zhu Yi. Yhdysvalloissa syntynyt lumilautailija Louie Vito taas vaihtoi Italian joukkueeseen, ilmeisesti varmistaakseen pääsyn olympialaisiin pitkästä aikaa.

Vastaavia esimerkkejä on useita. Joillekin kyse on opportunismista. Toiset kokevat jäävänsä vaille riittävää tukea synnyinmaansa lajiliitolta. Moni voi kokea lojaalisuutta sellaista maata kohtaan, johon perheellä on tiiviit siteet.

Pekingissä otsikoihin on erityisesti noussut yhdysvaltalaissyntyinen freestylehiihdon tähti Eileen Gu, 18, joka edustaa Kiinaa. Gu oli tämän jutun kirjoitushetkellä voittanut kisoissa jo kultaa ja hopeaa.

Yhdysvalloissa oikeistolainen Fox News -kanava on sättinyt Gu’ta maansa pettämisestä. Gu itse on kertonut haluavansa toimia yhdistävänä tekijänä maiden välillä.

Timo Grönlund on siitä melko poikkeuksellinen tapaus, että hän ei ole ammattilaisurheilija. Kovakuntoinen harrastaja toki. Hänellä ei myöskään ole mitään sukutaustaa Boliviassa. Grönlundin puoliso sen sijaan on bolivialainen.

”Bolivian Timoksi” mediassa ristitty mies on antanut vuosien saatossa joitakin haastatteluja. Muutama vuosi sitten, vuoden 2018 olympialaisten alla, Grönlund kertoi Ilta-Sanomille, että ”yläasteen jälkeen ei ole tullut juurikaan hiihdeltyä”.

Se ei ole estänyt Grönlundia kilpailemasta maailman suurimmalla näyttämöllä.

Olympialaisissa saa kilpailla sen maan riveissä, jonka kansalainen on. Grönlund sai Bolivian kansalaisuuden vuotta ennen Etelä-Korean olympialaisia.

Kun kansalaisuus on saatu, muut vaatimukset ovat lajikohtaisia.

Maastohiihdossa on käytössä monimutkainen järjestelmä, jossa urheilijat keräävät tarvittavan määrän FIS-pisteitä erilaisissa kilpailuissa.

Grönlund on kerännyt kahdesti tarvittavat pisteet päästäkseen kisoihin. Sen jälkeen Bolivian hiihtoliitto on valinnut hänet ehdokkaaksi. Muita tarjokkaita ei tosin taida olla. Grönlundin mukaan hänen vaimonsa on kertonut, että Boliviassa hänen kisaamistaan ei ole voinut seurata ainakaan televisiosta.

Grönlundin esimerkki kertoo, että kuka tahansa voi periaatteessa toteuttaa unelmansa olympialaisiin pääsystä, kunhan sopivat edellytykset täyttyvät.

Pitää olla edustamansa maan kansalainen. Maan on todennäköisesti oltava myös sellainen, joka kuuluu lajin kansainväliseen liittoon.

Pitää täyttää lajiliittokohtaiset vaatimukset. Ja ennen kaikkea täytyy löytää sopiva maa.

Mailla on kiintiöt. Suomi ja muut hiihtomaat saavat kisoihin menestyksensä perusteella monia hiihtäjiä. Mutta kaikki Kansainväliseen hiihtoliittoon kuuluvat maat saavat lähettää ainakin yhden nais- ja yhden mieshiihtäjän. Edellytyksenä toki on, että maasta löytyy ainakin yksi nais- ja mieshiihtäjä, jotka täyttävät varsin löyhät, FIS-pisteisiin perustuvat kriteerit.

Jos halajaa olympiahiihtäjäksi, on siis löydettävä maa, josta ei ole tunkua kisoihin.

Latinalaisen Amerikan maat eivät perinteisesti ole suoriutuneet hyvin hiihdossa. Niskasen kultahiihdossa viimeisenä maaliin saapui Kolumbian Carlos Andres Quintana, noin 13,5 minuuttia Niskasen jälkeen.

Kisojen peränpitäjiä ovat järjestään olleet myös esimerkiksi Venezuelan Eduardo Arteaga, joka ei pienenä tiennyt, että myös ylämäkeen voi hiihtää, sekä maanmies Adrian Solano, joka ei ennen Lahden maailmanmestaruuskarsintoja 2017 ollut koskaan hiihtänyt lumella.

Grönlundin aika Pekingin 15 kilometrillä oli 49 minuuttia 27 sekuntia.

Miten sillä olisi pärjännyt vaikkapa SM-hiihdoissa, joissa osallistujia on toistasataa?

Maastohiihdossa aikoja ei voi verrata, koska keli, korkeus ja latuprofiili ovat erilaisia. Grönlundin erosta – 11 minuuttia 32 sekuntia – kisan kärkeen Iivo Niskaseen voi kuitenkin vetää johtopäätöksiä.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki arvioi, että näin iso kaula kärkeen tarkoittaisi, että SM-hiihdoissa sijoittuisi aivan viimeisten joukkoon.

Lehtimäki tosin huomauttaa, että tässäkin on hyvä olla suhteellisuudentajua.

”Jos sinä tai minä lähtisimme hiihtämään, meidän kaulamme Iivoon olisi puoli tuntia. Että ei siellä aivan turisteja ole.”